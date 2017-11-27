Су-35: истребитель, опровергающий законы физики

Военный конфликт в Сирии стал настоящим испытанием для российского оружия и техники. В боевых действиях впервые участвовали истребители Су-30СМ, Су-35, ударные вертолеты Ми-28Н и Ка-52. Впервые были задействованы подводные лодки для нанесения ударов по террористам и впервые в российской истории в войну вступил авианесущий крейсер.











