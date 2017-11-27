12:25 27 ноября

Россия уже показала ответ на американские ракеты в Европе

Испытания новой противоракеты для системы А-235 не остались незамеченными на Западе. Характеристики изделия, конечно же, неизвестны, однако по некоторым данным ракета способна развивать скорость более 3 км/сек. Это означает, что перехват цели будет осуществляться в ближнем космосе, еще до включения ступени наведения боевых блоков.




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Комментарии 1

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  1. Мур Сегодня, 11:22
    Испытания новой противоракеты для системы А-235 не остались незамеченными на Западе.
    Заметить-то конечно, заметили. Но зачешутся только тогда, когда Россия, подобно своим партнёрам, наплюёт на договор по ограничению ПРО и развернёт такие системы например в позиционных районах РВСН.
    Мур
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