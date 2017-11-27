Россия уже показала ответ на американские ракеты в Европе

Испытания новой противоракеты для системы А-235 не остались незамеченными на Западе. Характеристики изделия, конечно же, неизвестны, однако по некоторым данным ракета способна развивать скорость более 3 км/сек. Это означает, что перехват цели будет осуществляться в ближнем космосе, еще до включения ступени наведения боевых блоков.











