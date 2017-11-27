В ДНР назвали причину провала наступления ВСУ в районе Горловки
Причиной провала наступления украинского подразделения в районе Горловки и Фрунзе стала утечка информации из украинского Генштаба, передает РИА Новости заявление представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.
Напомним, в воскресенье советник Петра Порошенко Юрий Бирюков на своей странице в «Фейсбуке» рассказал о подробностях неудачной атаки 58-й бригады. Действия силовиков, в результате которых трое из них погибли, а двое были ранены, он объяснил инициативой погибшего командира роты, который «насмотрелся репортажей про зачистку двух сел в серой зоне Светлодарской дуги».
Однако, по словам Басурина, срыв наступления ВСУ объясняется утечкой информации, которую допустил лично начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.
На основании этих данных разведчики армии ДНР сумели получить более подробную информацию.
Он рассказал также, что принятые ДНР контрмеры привели к тому, что «украинские силовики понесли потери в личном составе еще до начала наступательных действий». Кроме того, занятые подразделениями ВСУ позиции под Горловкой «невыгодны с тактической точки зрения», поскольку «простреливаются со всех направлений», уточнил представитель оперативного командования.
Напомним, в воскресенье советник Петра Порошенко Юрий Бирюков на своей странице в «Фейсбуке» рассказал о подробностях неудачной атаки 58-й бригады. Действия силовиков, в результате которых трое из них погибли, а двое были ранены, он объяснил инициативой погибшего командира роты, который «насмотрелся репортажей про зачистку двух сел в серой зоне Светлодарской дуги».
Славы захотелось. И поперли. Сам организатор и погиб первым,заявил Бирюков.
Однако, по словам Басурина, срыв наступления ВСУ объясняется утечкой информации, которую допустил лично начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.
После его совещания с командирами бригад на сайте украинского министерства обороны были опубликованы фотографии с этого мероприятия. На них оказались рабочие карты с планами операции,пояснил он.
На основании этих данных разведчики армии ДНР сумели получить более подробную информацию.
Стали известны районы сосредоточения войск противника, а также направления готовящихся ударов,сказал Басурин.
Он рассказал также, что принятые ДНР контрмеры привели к тому, что «украинские силовики понесли потери в личном составе еще до начала наступательных действий». Кроме того, занятые подразделениями ВСУ позиции под Горловкой «невыгодны с тактической точки зрения», поскольку «простреливаются со всех направлений», уточнил представитель оперативного командования.
Использованы фотографии: Минобороны Украины
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