12:21 27 ноября

В ДНР назвали причину провала наступления ВСУ в районе Горловки

Причиной провала наступления украинского подразделения в районе Горловки и Фрунзе стала утечка информации из украинского Генштаба, передает РИА Новости заявление представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.

Архивное фото

Напомним, в воскресенье советник Петра Порошенко Юрий Бирюков на своей странице в «Фейсбуке» рассказал о подробностях неудачной атаки 58-й бригады. Действия силовиков, в результате которых трое из них погибли, а двое были ранены, он объяснил инициативой погибшего командира роты, который «насмотрелся репортажей про зачистку двух сел в серой зоне Светлодарской дуги».


Славы захотелось. И поперли. Сам организатор и погиб первым,
заявил Бирюков.

Однако, по словам Басурина, срыв наступления ВСУ объясняется утечкой информации, которую допустил лично начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.

После его совещания с командирами бригад на сайте украинского министерства обороны были опубликованы фотографии с этого мероприятия. На них оказались рабочие карты с планами операции,
пояснил он.

На основании этих данных разведчики армии ДНР сумели получить более подробную информацию.

Стали известны районы сосредоточения войск противника, а также направления готовящихся ударов,
сказал Басурин.

Он рассказал также, что принятые ДНР контрмеры привели к тому, что «украинские силовики понесли потери в личном составе еще до начала наступательных действий». Кроме того, занятые подразделениями ВСУ позиции под Горловкой «невыгодны с тактической точки зрения», поскольку «простреливаются со всех направлений», уточнил представитель оперативного командования.

Использованы фотографии: Минобороны Украины
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Комментарии 25

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  1. Ami du peuple Сегодня, 10:43
    ..утечкой информации, которую допустил лично начальник Генштаба Украины Виктор Муженко
    "Витя-катафалк" внезапно стал "Витей-пи.. балаболом"?
    Ami du peuple
    1. Шура пермский Сегодня, 10:45
      Вот неумные люди,сделать селфи на фоне секретных карт-верх идиотизма
      Шура пермский
      1. cniza Сегодня, 10:59
        “После его совещания с командирами бригад на сайте украинского министерства обороны были опубликованы фотографии с этого мероприятия. На них оказались рабочие карты с планами операции,
        пояснил он.


        Подарок от прогресса , а вообще это же надо до такого докатиться .
        cniza
      2. Piramidon Сегодня, 11:12
        Цитата: Шура пермский
        Вот неумные люди,сделать селфи на фоне секретных карт-верх идиотизма

        Главное - лайков в мордокниге нахапать.
        Piramidon
        1. Идущий Сегодня, 11:22
          А взамен тоже нахапали по полной.
          Идущий
    2. Logall Сегодня, 10:48
      Победитель в игру Жмурки - ''жмурик''! Правильной дорогой идёте ''товарищи''! Верная дорога лежит через минное поле...
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 11:00
        Нет слов по поводу "крепкой" дисциплины в ВСУ. Если в ГенШтабе такое раздолбайство... fool
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 11:04
          Максим , даже тяжело подобрать слово как это называется , потеря речи , а для них видимо все нормально.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 11:08
            У нас в армии одно время были запрещены смартфоны и даже мобилы с камерой. Но потом запрет отменили... А зря. negative
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 11:23
              Можно не запрещать , но не допускать на совещания это как минимум .
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 11:27
                Насколько знаю, так и делают: перед совещанием все оставляют электронные гаджеты за пределами помещения в выключенном виде.
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 11:43
                  А эти ещё и журналюг позвали при повешенных картах.
                  Идущий
        2. Scoun Сегодня, 11:36
          Цитата: Джедай
          Нет слов по поводу "крепкой" дисциплины в ВСУ. Если в ГенШтабе такое раздолбайство... fool

          Раздолбайство раздолбайством, но лично меня "смущает" сам факт планирования наступления.
          Это им из матрассии дали такую отмашку?
          Если да, то будет нагнеталово и очередной виток напряжения.
          Scoun
          1. Джедай Сегодня, 11:41
            Цитата: Scoun
            Это им из матрассии дали такую отмашку?

            Вполне может быть, хотя кастрюли могли и сами проявить инициативу.
            Цитата: Scoun
            Если да, то будет нагнеталово и очередной виток напряжения

            Знать бы ещё к какому событию это будет приурочено. Рождество? request
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 11:45
              Обязательно устроят пакость на праздники.
              Идущий
    3. Зяблицев Сегодня, 10:48
      Это естественно, что в ГШ Украины, помимо завербованных США, есть и завербованные Россией, но есть между ними существенная разница - первые представители отряда - предатель обыкновенный, работающие за заокеанские печеньки,а вторые истинные, настоящие патриоты Украины! Есть еще один вид, так сказать "агентов" - просто ду...ки! Кто из них нам помог - никого не волнует - пусть будут фотографии... laughing
      Зяблицев
    4. сибиралт Сегодня, 10:55
      Трое убитых, двое ранены, подорвавшихся на своих же минах. Провал наступления, катастрофа! Две группы общей численностью около 30 человек не смогли захватить ЛДНР! Позор ВСУ! am
      На "АННА ньюз" говорится, что один спесивый командир из 58-й решил проявить чудеса героизма, сподвигнутый взятием двух полупустых деревушек в серой зоне АТО другими "командирами". Погиб сам, а брошенного раненого подобрал патруль ЛНР в замерзшем окопе. laughing
      сибиралт
  2. Владыка Ситх Сегодня, 10:46
    Вообще вот скрин
    Владыка Ситх
    1. Комментарий был удален.
    2. Зяблицев Сегодня, 10:59
      У нас солдатам и всем другим вдалбливают: "Cелфи, фото, интернет - ждите от врага "привет"!" laughing
      Зяблицев
      1. Идущий Сегодня, 11:07
        Да ещё на фоне секретных карт , а потом выложили в интернет - дважды на грабли.
        Идущий
    3. винч Сегодня, 11:15
      Фраза "пленного серпы не вернули, да?" просто убила.
      Блин, ну конечно вернули, просто взяли и отпустили. Иди, мил человек, с богом, на тебе оружие, патроны, флаг твой хохлящий, сейчас ещё оркестр подгоним...
      винч
  3. Sergey53 Сегодня, 10:53
    Говорят что у некоторых "рога жмут",а у этих "лавры славы".
    Sergey53
  4. Витас Сегодня, 10:55
    Цитата: Шура пермский
    Вот неумные люди,сделать селфи на фоне секретных карт-верх идиотизма

    Фотограф наш человек. Чуть, правее.... так. А Вы товарищ левее, а то карты не видно! lol
    Витас
  5. Горный стрелок Сегодня, 11:35
    Отличная ,отмазка". Не понятно только - если это инициатива комроты, да еще и "дурная", то как карты с этой "инициативой" оказались в Генштабе...
    Горный стрелок
    1. Метан Сегодня, 12:14
      Братцы!Да пошли они,все энти муженки глубоко в ж...
      С днем МОРСКОЙ ПЕХОТЫ!!!
      Метан
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