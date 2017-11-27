В ДНР назвали причину провала наступления ВСУ в районе Горловки

Славы захотелось. И поперли. Сам организатор и погиб первым,

После его совещания с командирами бригад на сайте украинского министерства обороны были опубликованы фотографии с этого мероприятия. На них оказались рабочие карты с планами операции,

Стали известны районы сосредоточения войск противника, а также направления готовящихся ударов,