Сеул назвал условие прямых переговоров с Пхеньяном

С 15 сентября Северная Корея прекратила ракетно-ядерные испытания. Но мы не знаем, по какой причине они остановили свои провокации: из-за технических проблем или под давлением со стороны США, Китая и России. В любом случае это хороший знак, и если тенденция будет продолжена, то мы готовы к прямым переговорам с Северной Кореей

Сеул готов к прямым переговорам с Пхеньяном, если КНДР продолжит воздерживаться от ракетно-ядерных испытаний, заявил спецпосланник президента Южной Кореи Ён Гиль Сон.— сказал он в кулуарах сессии клуба "Валдай" в Сеуле.При этом, как считает Ён Гиль Сон, основной причиной отказа Пхеньяна от очередных запусков стали технические проблемы. Он подчеркнул, что это его личное мнение.Также на сессии замглавы российского МИД Игорь Моргулов подробно рассказал о плане урегулирования северокорейской ядерной проблемы, который Москва предложила при поддержке Пекина. Документ допускает прямые переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном, главной темой которых могло бы стать обсуждение принципов мирного сосуществования двух стран. Моргулов отметил, что Москва приветствовала отказ Пхеньяна от новых испытаний. При этом он напомнил, что США не прекратили учения в регионе, передает РИА Новости