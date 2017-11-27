12:21 27 ноября

Сеул назвал условие прямых переговоров с Пхеньяном

Сеул готов к прямым переговорам с Пхеньяном, если КНДР продолжит воздерживаться от ракетно-ядерных испытаний, заявил спецпосланник президента Южной Кореи Ён Гиль Сон.

Сеул назвал условие прямых переговоров с Пхеньяном


С 15 сентября Северная Корея прекратила ракетно-ядерные испытания. Но мы не знаем, по какой причине они остановили свои провокации: из-за технических проблем или под давлением со стороны США, Китая и России. В любом случае это хороший знак, и если тенденция будет продолжена, то мы готовы к прямым переговорам с Северной Кореей
— сказал он в кулуарах сессии клуба "Валдай" в Сеуле.


При этом, как считает Ён Гиль Сон, основной причиной отказа Пхеньяна от очередных запусков стали технические проблемы. Он подчеркнул, что это его личное мнение.

Также на сессии замглавы российского МИД Игорь Моргулов подробно рассказал о плане урегулирования северокорейской ядерной проблемы, который Москва предложила при поддержке Пекина. Документ допускает прямые переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном, главной темой которых могло бы стать обсуждение принципов мирного сосуществования двух стран. Моргулов отметил, что Москва приветствовала отказ Пхеньяна от новых испытаний. При этом он напомнил, что США не прекратили учения в регионе, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. pvv113 Сегодня, 11:04
    Если бы штаты не лезли со своей озабоченностью, то обе Кореи между собой быстрее бы договорились
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 11:10
      Володя, если бы США не совали свой хобот куда не просят , то была бы единая Корея. yes
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 11:12
        И бабка была бы дедом!
        США были бы не с США Если бы никуда не лезли... И везде воцарился бы мир!
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 11:15
          На то они и "исключительные" чтобы везде свой нос совать. Давно пора их шнобель прищемить.
          Джедай
          1. Logall Сегодня, 11:19
            Цитата: Джедай
            пора их шнобель прищемить.

            Хобот! Длинный нос хоботом зовётся...
            Его бы им в одно место засунуть! Пусть сами себе туда дышат...
            Logall
            1. pvv113 Сегодня, 11:31
              Судя по манере его совать куда попало - это далеко не хобот laughing
              pvv113
              1. Logall Сегодня, 11:38
                Володя, ты сейчас про поговорку? –не суй свой нос туда, куда собака... hi
                Logall
                1. Primoos Сегодня, 11:44
                  Привет Logall. Рискуешь? Модеры докопаются. Меня вчера за слово ХРЕН предупредили. Надо им словарь Даля прислать. Адресок не подскажешь?
                  Primoos
                  1. Logall Сегодня, 12:07
                    Привет, братка!
                    Тут всё зависит от того, как ты это слово применил yes
                    Про янки тяжело без мата писать, особенно там где они столько лет пакости устраивают...
                    Но я ничего плохого не пишу! У поговорки две концовки имеется!
                    Logall
                    1. Primoos Сегодня, 12:12
                      И чего я такой бесхитростный? Прям бяда! Вообще-то они конкретно со мной воюют. Я по долгу на сайте не живу. Цепляются по любому поводу. Привык уже.
                      Primoos
    2. Primoos Сегодня, 11:26
      Ен гиль сону надо бы озаботится выводом с полуострова матрасной шоблы со всем ихним вооружением, тогда Ын пойдет на встречу. Для начала.
      Primoos
  2. solzh Сегодня, 11:22
    Сеулу, надо начинать прямой диалог с КНДР без всяких условий. Штатам, надо прекращать провокации. И тогда будет всем на корейском полуострове счастье.
    solzh
    1. Джедай Сегодня, 11:30
      Всё упирается в то, что США в этом регионе мир категорически не нужен.
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 12:06
        Да им нигде мир не нужен , им нужны вялотекущие боевые действия , тогда они на коне.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 12:13
          Вот пусть бы на своей территории и игрались в войнушку, скунсы! lol
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 12:20
            У них свое представление , что все крутится вокруг них и они всех вертят , но этому приходит конец.
            Идущий
  3. Костадинов Сегодня, 11:44
    Остановка испитании означает наоборот, что уже нет технических проблем и идет бистрое количественое наращивание ракетно-ядерного потенциала.
    Но я думаю что все таки не все закончено есть еще что испитиват. К примеру будут испитания МБР на твердом топливе. Будут и космические пуски нових спутников включая на ГСО. Если посмотрет на прошлие годьи то в период с октября по декабрь то или не било вовсе или било очень мало испитания.
    Костадинов
Картина дня