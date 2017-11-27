Россияне не должны участвовать в миссии ООН на Украине, настаивают в Вашингтоне

Контингент должен иметь доступ к украинско-российской границе и не иметь в своем составе никакого российского персонала,

Администрация США настаивает на том, чтобы в случае размещения в Донбассе миротворцев ООН в их составе не было граждан России, передает ТАСС заявление американского спецпредставителя по Украине Курта ВолкераРанее Волкер уже выдвигал тезисы, согласно которым охранная миссия ООН должна иметь свободу перемещения по всему Донбассу и контролировать украинскую сторону границы с Российской Федерацией.А недавно, он заявил, что к участию в миссии ООН нельзя привлекать россиян.приводит слова Волкера газета The Washington Post.При этом Волкер подчеркнул, что намерен «продолжать вести переговоры об урегулировании на востоке Украины». Он провел уже несколько встреч с помощником президента России Владиславом Сурковым.«Он (Волкер) заявил, что миротворческий план дает лучшую надежду на возвращение к "Минску-2"», добавляет газета.