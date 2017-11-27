Россияне не должны участвовать в миссии ООН на Украине, настаивают в Вашингтоне
Администрация США настаивает на том, чтобы в случае размещения в Донбассе миротворцев ООН в их составе не было граждан России, передает ТАСС заявление американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера
Ранее Волкер уже выдвигал тезисы, согласно которым охранная миссия ООН должна иметь свободу перемещения по всему Донбассу и контролировать украинскую сторону границы с Российской Федерацией.
А недавно, он заявил, что к участию в миссии ООН нельзя привлекать россиян.
При этом Волкер подчеркнул, что намерен «продолжать вести переговоры об урегулировании на востоке Украины». Он провел уже несколько встреч с помощником президента России Владиславом Сурковым.
«Он (Волкер) заявил, что миротворческий план дает лучшую надежду на возвращение к "Минску-2"», добавляет газета.
Ранее Волкер уже выдвигал тезисы, согласно которым охранная миссия ООН должна иметь свободу перемещения по всему Донбассу и контролировать украинскую сторону границы с Российской Федерацией.
А недавно, он заявил, что к участию в миссии ООН нельзя привлекать россиян.
Контингент должен иметь доступ к украинско-российской границе и не иметь в своем составе никакого российского персонала,приводит слова Волкера газета The Washington Post.
При этом Волкер подчеркнул, что намерен «продолжать вести переговоры об урегулировании на востоке Украины». Он провел уже несколько встреч с помощником президента России Владиславом Сурковым.
«Он (Волкер) заявил, что миротворческий план дает лучшую надежду на возвращение к "Минску-2"», добавляет газета.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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