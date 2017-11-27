12:23 27 ноября

Россияне не должны участвовать в миссии ООН на Украине, настаивают в Вашингтоне

Администрация США настаивает на том, чтобы в случае размещения в Донбассе миротворцев ООН в их составе не было граждан России, передает ТАСС заявление американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера



Ранее Волкер уже выдвигал тезисы, согласно которым охранная миссия ООН должна иметь свободу перемещения по всему Донбассу и контролировать украинскую сторону границы с Российской Федерацией.


А недавно, он заявил, что к участию в миссии ООН нельзя привлекать россиян.

Контингент должен иметь доступ к украинско-российской границе и не иметь в своем составе никакого российского персонала,
приводит слова Волкера газета The Washington Post.

При этом Волкер подчеркнул, что намерен «продолжать вести переговоры об урегулировании на востоке Украины». Он провел уже несколько встреч с помощником президента России Владиславом Сурковым.

«Он (Волкер) заявил, что миротворческий план дает лучшую надежду на возвращение к "Минску-2"», добавляет газета.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. Livonetc Сегодня, 11:15
    Россиян в миссии не будет.
    Как и самой миссии в таком раскладе.
    Livonetc
    1. Зяблицев Сегодня, 11:21
      Покажите этому зазнавшемуся американскому клоуну документальный фильм "Бросок на Приштину", если он конечно способен по своему интеллектуальному развитию проводить исторические параллели...! laughing
      Зяблицев
    2. Диванный Хенераль Сегодня, 11:26
      Есть два варианта, при которых миссия может быть и без граждан России: Сербия и Южная Осетия :)
      Думаю, что их миротворцы в данном случае не худший вариант
      Диванный Хенераль
    3. сибиралт Сегодня, 11:26
      Волкер много о себе думает. Кто ж ему позволит контролировать российскую границу с ЛДНР. laughing И вообще, Хуга с его помощниками давно пора выселить из Донецка. Пусть живет на территории оккупированной Украиной. Толку от него как с козла молока.
      сибиралт
    4. Офицер запаса Сегодня, 11:32
      Перевожу с "дипломатического" языка Волкнера на обычный - "Перекрыть границу с Россией, ввести американские войска под видом миссии, русских не пускать". А потом твори, что хочешь. Что-то типа резервации хотят устроить, которую назовут типа "Минск-3".
      Как тут не вспомнить краткую характеристику из двух слов, данную им Лавровым.
      Офицер запаса
    5. vkl.47 Сегодня, 11:36
      Там айдар и азов просто наденут каски с надписью UN и всех перестреляют
      vkl.47
    6. Венд Сегодня, 11:44
      Весь мир помнит, чем закончилось нападение на Осетию и российских миротворцев. Не хотят оказаться в такой же ситуации. Теперь понятно, что хотят учинить на Украине, кровавую баню.
      Венд
  2. Primoos Сегодня, 11:15
    Какой хитренький этот пин.дос. Всех обхитрил. Ему кажется. Настолько примитивно подличает, что диву даешся. Не прокатят его мечталки. Губу пусть закатает.
    Primoos
    1. Елена Захарова Сегодня, 11:18
      Моё предложение слежующее.
      Если и вводить контингент ОНН в Донбассе, то предлагаю ввести туда Панфиловскую дивизию.
      И ни каких амеров, немцев и прочих.
      Елена Захарова
    2. alexmach Сегодня, 12:14
      На практике это означает что?
      - К конструктивным переговорам они до сих пор не готовы.
      - мирного решения проблемы в ближайшее время не предвидится и, вероятно, рано или поздно следует ждать новой эскалации.
      alexmach
  3. Logall Сегодня, 11:16
    Если российский контингент ООН будет обеспечивать безопасность, тогда не повторяться хорватские события! Чего США и опасаются...
    За Донбасс уже заплатили, они хотят его себе...
    Logall
    1. Джедай Сегодня, 11:25
      Чувствую, что тема миротворцев на Донбассе благополучно "зависла"...
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 11:30
        Её успешно завесили и делают вид , что обсуждают.
        Идущий
  4. avia12005 Сегодня, 11:18
    Да и пусть на Донбассе не будет россиян в составе миротворцев. Зато они будут в такой миссии на берегах Ла-Манша. Перепужал...
    avia12005
  5. Немезида Сегодня, 11:19
    Вся ваша Украина на карте 1654 года,вот там и распоряжайтесь.....США хотят повторить на Донбассе Косовский геноцид сербов...
    Немезида
  6. solzh Сегодня, 11:25
    Миссии ООН на Донбассе не будет. Хунта должна начать выполнять Минск-2 либо застрелиться, иначе новый Нюрнберг им обеспечен.
    solzh
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 11:58
      Вы что ли будете Нюрберг обеспечивать?
      Нюрберг - это был международный трибунал. А насколько сейчас складывается ситуация - кроме РФ судить хунту никто не хочет. Так что оставьте ваши мысли в стороне, не будет им Нюрберга. Максимум - их прикопают их же кураторы. ВСЕ.
      Диванный Хенераль
      1. solzh Сегодня, 12:08
        Вы что ли будете Нюрберг обеспечивать?

        Пригласят, буду.
        кроме РФ судить хунту никто не хочет

        Этого достаточно. Если не будет достаточно, тогда Россия сможет договориться со странами БРИКС. Во всяком случае было бы желание у России, а уж создать трибунал, международный, не составит труда.
        solzh
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 12:16
          Достаточно говорите? То-то я смотрю желание России учитывается, даже я бы сказал предугадывается...
          МБЮТ вам ни о чем не говорит?
          Сербских военных до сих пор судят - и желание России вообще НИКАК.
          Отбросьте вы эмоции, они хороши только в отношении с женщинами, а политика требует холодной головы.
          С БРИКС Россия не договорится по данному вопросу. От слова "никак"
          P.S. И на каком основании вас должны пригласить на сей трибунал? На основании вашего мнения, основанного на новостях и эмоциях?
          Диванный Хенераль
  7. Pacifist Сегодня, 11:30
    Россия не сторона конфликта. Не будет нас, не будет миссии. Дегенератам из США это озвучивалось прямым текстом. Наличие миротворцев на границе ЛДПР и России влажные Госдеповские мечты. Перетопчутся.
    Pacifist
    1. Ren Сегодня, 11:32
      Цитата: Pacifist
      на границе ЛДПР

      Улыбнуло, только Вольфовичу об этом ни-ни laughing
      Ren
  8. DenZ Сегодня, 11:35
    Интересно как он юридически может подкрепить свое желание не видеть россиян в миссии на Донбассе. Если это просто его хотелки пусть их себе (ну дальше знаете)
    DenZ
  9. Tektor Сегодня, 11:36
    Вашингтон точно не должен там присутствовать. А без наших миротворцев- не имеет смысла ввод сил разделения, т.к. война не прекратится. Понятно, что миротворческие силы должны вводиться не столько на территорию ДЛНР, сколько на прифронтовую территориию, занимаемую ВСУ, т.к. только это будет гарантировать отсутствие обстрелов. Всё остальное - беспочвенные хотелки..
    Tektor
  10. jetfors_84 Сегодня, 11:38
    «Он (Волкер) заявил, что миротворческий план дает лучшую надежду на возвращение к "Минску-2"»

    А для начала хохлов он пнуть не пробовал? Ведь ничего за это время не сделали. А только про границу ноют.
    А на всякого Волкера у нас свой Болтер найдется!
    jetfors_84
  11. rocket757 Сегодня, 11:41
    В общем хотелка у янки разыгралась невмерно!
    так и хочется сказать, пошли бы они ... на кудыкину гору, но людей жалко однако, придётся торговаться.
    rocket757
  12. Sergey53 Сегодня, 11:44
    А что так категорично. Боитесь что как в Косово не получится?
    Sergey53
  13. 1536 Сегодня, 11:53
    Какая "миссия"? Есть Минские договоренности, их не выполняет украинская сторона. Американцы здесь вообще ни причем.
    1536
  14. тагил Сегодня, 11:57
    Я не пойму как эти нехорошие люди влезли в минский процесс, оттеснив французов и немцев. Как мы им это позволили и почему. С США нам вообще по Украине нео чем говорить, также как и по Сирии. Их надо всеми способами исключать из любых процессов, по любым договорам.
    тагил
  15. anjey Сегодня, 11:58
    без россиян на Украине никогда порядка не будет,пока там хозяйничает госдеп сша...
    anjey
  16. kartalovkolya Сегодня, 12:18
    Удивляет то,что снова Сурков "в деле" и кажется результат можно заранее спрогнозировать...! А вообще как американцы вместе(во-главе с ООН) безучастия России и тем более ЛДНР сможет разместить своих так называемых "миротворцев",ведь весь мир знает как они проводили " миротворчество" "на костях" Югославии и они продолжают мечтать о том,что народ Донбасса встретит их с цветами?! Скорее всего "гвоздиками", "акациями" и др. представителями этой флоры "из цикла артфлора")! Или они думают что русские позволят такое безобразие в отношении своих (русских) людей на Донбассе! Сомневаюсь я однако... А не пора ли этим делягам дать в грызло,какое их собачье дело до того,что происходит на Донбассе,хватит того,что они "намутили" в Киеве!
    kartalovkolya
  17. Laksamana Besar Сегодня, 12:21
    Хотелку отрастил, однако.
    Laksamana Besar
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