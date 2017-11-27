Генштаб Украины озвучил основную задачу на 2018 год

Наращивание оперативных и боевых возможностей вооруженных сил Украины было и остается главной задачей текущего и следующего года. Наряду с этим задачами 2018 года является обеспечение реализации задач по реформированию и развитию вооруженных сил, организация всестороннего обеспечения войск и совершенствование нормативно-правовой базы их деятельности

Наращивание оперативных и боевых возможностей вооруженных сил Украины было и остается главной задачей следующего года, заявил начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко на заседании в Генштабе, где были подведены итоги деятельности вооруженных сил за 2017 год, проанализирована работа штабов всех уровней во время учений, организация боевой подготовки воинских частей и подразделений, кадровое, тыловое, техническое обеспечение войск (сил) и другое.— приводит слова Муженко пресс-служба Генштаба в понедельник в Facebook.Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил о намерении к 2018 году полностью завершить реформу Вооруженных сил Украины. Согласно его заявлению, после завершения реформы министр обороны и его заместители станут гражданскими лицами.