12:15 27 ноября

Генштаб Украины озвучил основную задачу на 2018 год

Наращивание оперативных и боевых возможностей вооруженных сил Украины было и остается главной задачей следующего года, заявил начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко на заседании в Генштабе, где были подведены итоги деятельности вооруженных сил за 2017 год, проанализирована работа штабов всех уровней во время учений, организация боевой подготовки воинских частей и подразделений, кадровое, тыловое, техническое обеспечение войск (сил) и другое.

Генштаб Украины озвучил основную задачу на 2018 год


Наращивание оперативных и боевых возможностей вооруженных сил Украины было и остается главной задачей текущего и следующего года. Наряду с этим задачами 2018 года является обеспечение реализации задач по реформированию и развитию вооруженных сил, организация всестороннего обеспечения войск и совершенствование нормативно-правовой базы их деятельности
— приводит слова Муженко пресс-служба Генштаба в понедельник в Facebook.


Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил о намерении к 2018 году полностью завершить реформу Вооруженных сил Украины. Согласно его заявлению, после завершения реформы министр обороны и его заместители станут гражданскими лицами.

Использованы фотографии: https://rian.com.ua/
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Комментарии 18

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  1. Livonetc Сегодня, 11:16
    Муженко может быть не только лишь каждый.
    Livonetc
    1. Primoos Сегодня, 11:19
      Мужеложенко хочет всех под ружжо поставить? Поголовно? И парашаюгенд тоже? А кормить чем будет орды несметные? Подножным кормом-червями? Дык где их зимой столько накопаешь?
      Primoos
      1. spech Сегодня, 11:23
        оно надеятсё что ИМИ черви пообедают am
        spech
        1. Идущий Сегодня, 12:00
          Зря мы ерничаем , хохлы действительно сейчас не те , что были в 2014 году , сейчас им не хватает только мотивации , все остальное у них есть и это очень опасно.
          Идущий
      2. Сепар ДНР Сегодня, 11:32
        Цитата: Primoos
        Мужеложенко хочет всех под ружжо поставить? Поголовно? И парашаюгенд тоже? А кормить чем будет орды несметные?

        А вот об этом здесь : https://topwar.ru/129811-u-nih-vse-tochno-tak-zhe
        .html         ( статья на ВО)
        и здесь (продолжение) : https://kenigtiger.livejournal.com/1859871.html

        Почитаете,возможно поймёте,что не такой уж убогой силе мы противостоим.

        В статьях подробно описано то,с чем мы имеем дело, и каковы возможные перспективы для республик,если ситуацию коренным образом не изменить.
        Сепар ДНР
      3. kapitan92 Сегодня, 11:42
        Цитата: Primoos
        Мужеложенко хочет всех под ружжо поставить? Поголовно? И парашаюгенд тоже?

        И ведь поставят, на радость нашему либеральному правительству, дающего добро на увеличение товарооборота с окраиной, вопреки санкциям, введенными против окраины.
        Цитата: Primoos
        А кормить чем будет орды несметные? Подножным кормом-червями?

        На окраине с/х было развито получше российского.
        , Писал и пишу, Россия своей невразумительной политикой по отношению к бандеровскому режиму параши, выращивает на своих западных границах, хорошо вооруженную и организованную " братскую армию". (ИМХО).
        kapitan92
    2. Диванный Хенераль Сегодня, 11:21
      Ну вот чего вы пристали к дяде, который впал в детство, и строит песочные замки, ставит "неземные задачи" и мечтает но наборах "индейцев и ковбойцев" :)
      Диванный Хенераль
    3. сибиралт Сегодня, 11:31
      После "реформы" (если доживут), военным министром будет гражданская жена Порошенко. belay
      сибиралт
      1. Офицер запаса Сегодня, 11:36
        “...Наращивание оперативных и боевых возможностей вооруженных сил... было и остается главной задачей текущего и следующего года..."
        Чем-то это напоминает планы Гитлера на 46-47 гг.
        Офицер запаса
        1. Сепар ДНР Сегодня, 11:50
          Цитата: Офицер запаса
          Чем-то это напоминает планы Гитлера на 46-47 гг.

          Погодите погодите... Гитлер возможно и строил какие-то планы,но ему времени никто не дал для передышки и восстановления после Москвы,Сталинграда,Курска и так далее.

          А ВСУ ,вполне спокойно,на западные деньги,под гарантиями минских соглашений наращивают свой потенциал.

          Вам на диване планы повышения боеготовности ВСУ кажутся смешными, а мне в начале декабря , зад от дивана отрывать, и тащить его в окопы.
          И там " недо ВСУ" расскажут подробно,какие у них планы. А то,что они серьёзные, и силы накоплены внушительные,то это я знаю и без Муженко.
          Сепар ДНР
          1. Офицер запаса Сегодня, 12:03
            Слушайте, "Сепар ДНР". Давайте-ка про "диван" тему закроем сразу. Много на себя берете. Здесь с форумчанами принято разговаривать уважительно. Тем более, что Вы не знаете, кто на сайте Ваши собеседники. Если есть, что сказать - то корректно, пожалуйста.
            Офицер запаса
    4. Зяблицев Сегодня, 11:34
      Генштаб Украины озвучил основную задачу на 2018 год - не обделаться! laughing
      Зяблицев
      1. Офицер запаса Сегодня, 12:05
        Приветствую, Евгений. Ну что ж - кратенько и со вкусом. Самая суть.
        Офицер запаса
  2. Lester7777 Сегодня, 11:24
    Разворовать все, что не успели в 17-ом?
    Lester7777
  3. Витас Сегодня, 11:24
    Задачи можно и короче выразить - «Citius, Altius, Fortius!» и "Veni, Vidi, Vici". Но, их планы так и останутся планами.
    Витас
  4. solzh Сегодня, 11:27
    У сторонников киевской хунты у всех что ли птица перепел появилась?
    solzh
  5. rocket757 Сегодня, 11:38
    Цитата: Сепар ДНР
    Цитата: Primoos
    Мужеложенко хочет всех под ружжо поставить? Поголовно? И парашаюгенд тоже? А кормить чем будет орды несметные?

    А вот об этом здесь : https://topwar.ru/129811-u-nih-vse-tochno-tak-zhe
    .html     ( статья на ВО)
    и здесь (продолжение) : https://kenigtiger.livejournal.com/1859871.html

    Почитаете,возможно поймёте,что не такой уж убогой силе мы противостоим.

    Любая, даже убогая сила, если хорошо замотивирована, представляет реальную угрозу для противника ... а если её хорошо покормить, да обеспечить!!!
    Напоминалка - во время боя "звереет" ЛС от вида крови, смерти и прочих сопутствующих и тогда угроза во сто крат возрастает!!!
    rocket757
  6. Evgenijus Сегодня, 11:51
    Из текста:
    после завершения реформы министр обороны и его заместители станут гражданскими лицами.

    Сердюков не насторожился? А вдруг снова удача!
    Evgenijus
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