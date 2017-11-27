12:17 27 ноября

Появилось первое фото колесной САУ "Коалиция-СВ-КШ"

В интернете опубликовано первое фото перспективной самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" на колесном шасси. Снимок сделан в июле на полигоне Мулино в Нижегородской области, где командованию вооруженных сил России и Беларуси показывали новейшие образцы военной техники.

Напомним, 152-миллиметровая САУ "Коалиция" разработана в нижегородском ЦНИИ "Буревесник". Опытный образец самоходки на гусеничном шасси продемонстрирован на параде Победы в Москве. Параллельно с ним разрабатывается колесная версия САУ и транспортно-загрузочная машина.

Появилось первое фото колесной САУ "Коалиция-СВ-КШ"



Колесный вариант базируется на усиленном четырехосном шасси КамАЗ. В боевом положении артисистема вывешивается на четырех мощных опорах. Тем не менее комментаторы снимка высказывают сомнения в устойчивости машины при повороте башни на 90 градусов, особенно учитывая бешеный темп стрельбы "Коалиции". Благодаря пневматическому автомату заряжания орудие делает до 16 выстрелов в минуту - это мировой рекорд.

Управление башней полностью автоматизировано. Расчет САУ из трех человек помещен либо в изолированную бронекапсулу (гусеничный вариант), либо в бронированную кабину КамАЗ. Ранее сообщалось, что на базе "Коалиции" могут быть созданы береговая артустановка для ВМФ и роботизированная артсистема, управляемая дистанционно.

Государственные испытания самоходки начнутся в ближайшее время, сообщил главный конструктор "Уралтрансмаша", где собирают гусеничные "Коалиции" - базой для них стало шасси другой уральской самоходки, 2С5 "Гиацинт". В первую очередь новым оружием предполагается оснастить специализированные артиллерийские бригады, передает РГ-Сила

Использованы фотографии: Ярослав Гунин
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Комментарии 33

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  1. Primoos Сегодня, 11:29
    Специально для сомневающихся коментаторов-аутригеры выдержат в разы большую нагрузку. Пусть не сомневаются. Похоже, артустановка для продажи в страны с сухим и твердым грунтом.
    Primoos
    1. Logall Сегодня, 11:36
      У нас краны на таких лапах стоят и не качаются... А на кране хобот куда длиннее...
      На Камазах гаубицы будут гораздо быстрее передвигаться... Это хорошо там, где есть дороги!
      Logall
      1. хрыч Сегодня, 12:12
        Цитата: Logall
        Это хорошо там, где есть дороги!

        Утюжить Польшу и Румынию не будут Ярсы и даже ракеты Рубеж. Тут работа Искандера и снаряды 3БВ3 для таких пушечек, как эта. От того они так нервничают от ТЯО РФ, знают, чем получат по сусалам laughing

        хрыч
    2. с-т Petrov Сегодня, 11:38
      может кадр неудачный, но по мне она уже просела визуально wassat

      с-т Petrov
    3. Джедай Сегодня, 11:38
      Цитата: Primoos
      Похоже, артустановка для продажи в страны с сухим и твердым грунтом.

      Поддерживаю Ваше мнение, тем более что в другом источнике информация по "Коалиции-СВ-КШ" именно в таком ключе и была подана.
      Джедай
      1. DEZINTO Сегодня, 11:43
        аа понеслааась ....чувствую вся ветка размышлений будет насчёт того врезаются ли в грунт опоры? ))))не я не против конечно интересно, просто забавно как все именно эту проблему решили выяснить, ну тут нужно видео......

        артустановка для продажи в страны с сухим и твердым грунтом.


        Ну не с пляжа же он стрелять предназначен. Уж точно! request А у нас твёрдый грунт найти конечно даа, тяжелооо. кругом зыбучие пески laughing
        DEZINTO
        1. Джедай Сегодня, 11:46
          Цитата: DEZINTO
          тут нужно видео...

          И то не факт что споры утихнут. lol Я так мыслю что разработчики колёсной версии об этом подумали не в последнюю очередь.
          Джедай
          1. штрафбат Сегодня, 12:01
            Во врем легендарной операции «Багратион» с танками данную проблему решили......и здесь решат, если уже не решили. hi
            штрафбат
            1. Джедай Сегодня, 12:07
              hi Колёсной версии пройти бы боевую обкатку в Сирии чтобы выявить и исправить недостатки...
              Джедай
              1. штрафбат Сегодня, 12:10
                Судя по ситуации во внешней политике - ещё испытаем и неоднократно...
                штрафбат
                1. Джедай Сегодня, 12:11
                  Цитата: штрафбат
                  Судя по ситуации во внешней политике - ещё испытаем и неоднократно...

                  Цитата: Идущий
                  А может уже , нам же не обязаны докладывать. lol

                  Однозначно поддерживаю оба мнения! drinks
                  Джедай
              2. Идущий Сегодня, 12:10
                А может уже , нам же не обязаны докладывать. lol
                Идущий
    4. Yujanin. Сегодня, 11:51
      Цитата: Primoos
      Похоже, артустановка для продажи в страны с сухим и твердым грунтом.

      Мы только ЗА)
      Yujanin.
    5. kapitan92 Сегодня, 11:58
      Цитата: Primoos
      Специально для сомневающихся коментаторов-аутригеры выдержат в разы большую нагрузку. Пусть не сомневаются. Похоже, артустановка для продажи в страны с сухим и твердым грунтом.


      Артиллерийская система CAESAR от Nexter может устанавливаться на самые различные шасси грузовиков. Ее покупателями являются Франция, Саудовская Аравия и Таиланд
      Правильной дорогой идем, товарищи! good
      kapitan92
  2. Livonetc Сегодня, 11:31
    А вот после выстрела что будет с установленными упорами?
    Не прийдется ли их заново переустанавливать?
    Ведь практически наверняка грунт под упорами будет промят и сдвинут.
    Livonetc
    1. DEZINTO Сегодня, 11:35
      Ведь практически наверняка грунт под упорами будет промят и сдвинут.


      Ну и долби себе дальше, корректировка, выстрел, просел грунт ну ладно опять корректировка выстрел. Пока опоры до половины в землю не врастут. и можно ехать.

      Потом в сторонку на пару километров отъехал и по новой. ))) как-то так.
      DEZINTO
    2. Primoos Сегодня, 11:36
      Да ничего с ними не будет. Система стабилизации сработает и скорректирует положение ствола, собственно как у гусеничной версии тоже.
      Primoos
  3. Alexey-74 Сегодня, 11:36
    Ждем "Коалицию", надо заканчивать госиспытания...как говорится обкатывать именно в войсках на учениях.
    Alexey-74
  4. DenZ Сегодня, 11:36
    Злая такая тачанка получилась.
    С бронированной кабиной было-бы посолидней. На марше тоже может много чего случиться.
    DenZ
    1. Sergey53 Сегодня, 11:43
      У нас считают, если не на переднем крае то бронировать,в целях экономии, не надо.Как-нибудь отобьются.
      Sergey53
      1. Primoos Сегодня, 11:48
        Таким системам на переднем крае быть противопоказано. А в случае накрытия или засады противопульная броня не спасет, но отяготит тонн на несколько, что не айс.
        Primoos
        1. Vadmir Сегодня, 12:01
          Зато экипажу будет спокойней за какой-никакой броней. Психологический комфорт имеет большое значение. Особенно, учитывая потенциальных покупателей с Ближнего Востока, которые не отличаются высокой стойкостью.
          Vadmir
      2. DenZ Сегодня, 11:49
        Вот именно, как-ни будь. Шальной снаряд (12-30мм) залетит камазу в движок и вся многотонная колесница с 152 мм орудием никуда не едет. Офигенная перспектива. Для глубокого тыла что-ли такой вариант без брони.
        DenZ
        1. Primoos Сегодня, 12:07
          От куда Коалиция лупит, шальные 30 миллиметровые снаряды не залетают. Для передка имеются Гвоздики и Акации, да и те работают с закрытых позиций, как правило.
          Primoos
  5. Sasha_Sar Сегодня, 11:42
    Да! Это не "джихадмобиль"!
    Sasha_Sar
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:42
    Появилось первое фото колесной САУ "Коалиция-СВ-КШ"
    И как-то сразу колымага "Арчер" на базе самосвала Вольво сразу уже не "Оружие будущего" feel laughing
    Наблюдатель2014
  7. dvvv Сегодня, 11:43
    кран нельзя сравнить с артустановкой! У крана всё статично и нет тех ударов от отдачи причём если еще и это несколько выстрелов подряд . еще высокова-то расположено орудие, хотя должны же разработчики это учитывать и испытывать
    dvvv
    1. штрафбат Сегодня, 11:50
      А Вы не переживайте...
      Танки во время ВОВ через белорусские болота перебросили и в 70-е, при строительстве БАМа копровые машины в болотах Сибири использовали.
      Наверно конструкторы решили данную проблему... "Тепереча" проблема у наших "не соседей", особенно, если на Коалицию поставят ЯБЗ малой мощности...
      штрафбат
    2. igor.borov775 Сегодня, 12:12
      Привет!!Я не думаю, что наши конструкторы просто не знают об этих роблемах. Это просто образец какя может быть установка. На испытаниях проверт все проблемы мысленные, и другие о которых мы здесь даже и не догадывается. Возможно и стоимость имет здесь роль. Успехов нашим специалистам, а своё дело они знают. И Сирия наверно тоже опыт свой дала для решения проблем. И свой есть система ФОРТ тоже на колёсах. Просто ждем результатов испытаний.
      igor.borov775
  8. Krasnyiy komissar Сегодня, 11:53
    Не понимаю я концепции колесных САУ. Гусеничное шасси проедет там, где колесная техника сразу же забуксует. Да, у колеса есть преимущества в виде более высокой скорости, меньшего расхода топлива и большего ресурса, но дальше идут одни минусы: низкая проходимость из-за большого давления на грунт, низкая стойкость к высоким температурам, более низкая устойчивость к осколкам и пулям.
    Krasnyiy komissar
    1. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 12:03
      Это, отчасти альтернатива буксируемой ствольной артилерии (удешивление и повышении мобильности по сравнению с самозодками на гусенечном ходу)
      N.O.M.A.D.E.
    2. Sergey53 Сегодня, 12:10
      [quote][/quote]Всё в том ,что на западе всё асфальтировано. А они его берегут. Чернозёма у них тоже нет, значит нет грязи.
      Sergey53
  9. Немезида Сегодня, 12:07
    Не думаю,что колесное шасси, для САУ,это хорошая идея...Ограниченная проходимость сделает такую САУ малополезной...
    Немезида
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