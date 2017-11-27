Появилось первое фото колесной САУ "Коалиция-СВ-КШ"

В интернете опубликовано первое фото перспективной самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" на колесном шасси. Снимок сделан в июле на полигоне Мулино в Нижегородской области, где командованию вооруженных сил России и Беларуси показывали новейшие образцы военной техники.Напомним, 152-миллиметровая САУ "Коалиция" разработана в нижегородском ЦНИИ "Буревесник". Опытный образец самоходки на гусеничном шасси продемонстрирован на параде Победы в Москве. Параллельно с ним разрабатывается колесная версия САУ и транспортно-загрузочная машина.Колесный вариант базируется на усиленном четырехосном шасси КамАЗ. В боевом положении артисистема вывешивается на четырех мощных опорах. Тем не менее комментаторы снимка высказывают сомнения в устойчивости машины при повороте башни на 90 градусов, особенно учитывая бешеный темп стрельбы "Коалиции". Благодаря пневматическому автомату заряжания орудие делает до 16 выстрелов в минуту - это мировой рекорд.Управление башней полностью автоматизировано. Расчет САУ из трех человек помещен либо в изолированную бронекапсулу (гусеничный вариант), либо в бронированную кабину КамАЗ. Ранее сообщалось, что на базе "Коалиции" могут быть созданы береговая артустановка для ВМФ и роботизированная артсистема, управляемая дистанционно.Государственные испытания самоходки начнутся в ближайшее время, сообщил главный конструктор "Уралтрансмаша", где собирают гусеничные "Коалиции" - базой для них стало шасси другой уральской самоходки, 2С5 "Гиацинт". В первую очередь новым оружием предполагается оснастить специализированные артиллерийские бригады, передает РГ-Сила