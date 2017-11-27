ВМФ РФ закажет 4 модифицированных спасательных судна

Был разработан проект спасательного судна "Игорь Белоусов", способного со своего борта использовать разнообразное оборудование: спасательные аппараты, необитаемые подводные аппараты и так далее. Этот корабль несет глубоководный водолазный комплекс, позволяющий работать на глубине до 450 м. Такие ГВК единичны и уникальны,

Российские конструкторы усовершенствуют суда проекта 21300С и построят по одному такому судну для каждого из флотов, сообщают Известия . Флот рассчитывает на 4 корабля этого проекта, хотя общая потребность в них составляет шесть единиц.По данным газеты, ссылающейся на Главный штаб ВМФ РФ, «заказ на суда-спасатели, как ожидается, будет включен в новую госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы». Планируется, что строительство судов развернется на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге, где в 2012 году спущен на воду головной корабль серии – «Игорь Белоусов».Согласно информации, ВМФ уже согласовал основные требования и сейчас петербургское КБ «Алмаз» дорабатывает проект усовершенствованных спасательных судов. Они будут крупнее «Игоря Белоусова»: длина корпуса увеличится на 3,2 м – до 110 м, водоизмещение вырастет на 150–200 т.По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, после гибели «Курска» государство уделяет особое внимание развитию аварийно-спасательной службы ВМФ.сказал Болтенков.Он отметил, что «за два года эксплуатации "Игоря Белоусова" моряки сделали определенные выводы и абсолютно нормально, если новые корабли данной серии будут доработаны для большего удобства эксплуатации».