В ЗВО поступили новые "КАМАЗ 53501-342"

Подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) получили 16 единиц тяжелых трёхосных машин марки КАМАЗ 53501-342 повышенной проходимости, предназначенных для перевозки личного состава, грузов, вооружения, боеприпасов и специального оборудования, сообщает пресс-служба округаВ округе отметили, что принципиально важной новинкой КамАЗ-53501 стало новое шасси с колесной базой 6х6, оснащенное интегрированной бортовой информационно-управляющей системой (БИУС), которая регулирует работу двигателя, тормозов и механической коробки передач.Электронная начинка автомобиля обеспечивает автоматизацию всех процессов, а также выполняет функции своеобразного черного ящика, в котором хранится и отображается информация о неисправностях агрегатов, электронных систем и электропроводки.В настоящее время более 50% автомобильной техники ЗВО имеет возраст не старше 5 лет. Новая автомобильная техника уже успела себя зарекомендовать с положительной стороны в ходе учений и проверок боевой готовности, проводимых в войсках, добавили в пресс-службеЗВО.