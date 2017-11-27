12:20 27 ноября

В ЗВО поступили новые "КАМАЗ 53501-342"

Подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) получили 16 единиц тяжелых трёхосных машин марки КАМАЗ 53501-342 повышенной проходимости, предназначенных для перевозки личного состава, грузов, вооружения, боеприпасов и специального оборудования, сообщает пресс-служба округа

В ЗВО поступили новые "КАМАЗ 53501-342"


В округе отметили, что принципиально важной новинкой КамАЗ-53501 стало новое шасси с колесной базой 6х6, оснащенное интегрированной бортовой информационно-управляющей системой (БИУС), которая регулирует работу двигателя, тормозов и механической коробки передач.


Электронная начинка автомобиля обеспечивает автоматизацию всех процессов, а также выполняет функции своеобразного черного ящика, в котором хранится и отображается информация о неисправностях агрегатов, электронных систем и электропроводки.

В настоящее время более 50% автомобильной техники ЗВО имеет возраст не старше 5 лет. Новая автомобильная техника уже успела себя зарекомендовать с положительной стороны в ходе учений и проверок боевой готовности, проводимых в войсках, добавили в пресс-службе
ЗВО.

Использованы фотографии: пресс-служба ЗВО
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Комментарии 5

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  1. Зяблицев Сегодня, 11:53
    Вот это нормальное шасси! А то двухколесные паркетники одно время напоставляли... двухосные! laughing
    Зяблицев
    1. с-т Petrov Сегодня, 12:02
      как по мне новость несерьезная. если такие новости писать - перемогать можно каждый день. Думаю Камаз по ГОЗу отгружает тысячи платформ разнообразных в год

      Ну и ладно когда про тайфуны пишут, а это же расходники
      с-т Petrov
  2. KEX Сегодня, 12:05
    Даешь больше новостей про самолеты и вертолеты.... :)
    KEX
  3. активатор Сегодня, 12:11
    оснащенное интегрированной бортовой информационно-управляющей системой (БИУС), которая регулирует работу двигателя, тормозов и механической коробки передач.
    Что то я не понял ,что там можно регулировать в механической коробке и как? А вообще считаю чем меньше всяких приблуд электронных у военных грузовиков тем лучше. АКБ отвалилась ,с толкача завели генератор самовозбудился один провод на фары второй на датчик температуры, поскольку основная хадача этой техники просто ехать и везти.
    активатор
  4. enmesher Сегодня, 12:13
    Катался на таком в армии, зачетный аппарат!
    enmesher
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