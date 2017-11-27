12:21 27 ноября

Российские саперы получили комплекс инженерной разведки «Стрекоза»

Российские саперы получили компактный роботизированный комплекс инженерной разведки «Стрекоза», оснащенный нелинейным радиолокатором, видеокамерой и GPS-модулем, сообщают Известия.



Беспилотник предназначен для дистанционного поиска мин и самодельных взрывных устройств и уже прошел испытания в Сирии. Дрон способен быстро обследовать значительную территорию и идентифицировать источники опасности.


«Задача "Стрекозы" – заменить сапера с миноискателем, особенно на простреливаемой открытой местности. БЛА стартует с бронемашины, в которой остается оператор, и в автоматическом режиме методично прочесывает местность. При обнаружении взрывного устройства "Стрекоза" определяет его координаты и в реальном времени передает их на пульт управления», – говорится в материале.

Масса аппарата – 12 кг, он может находиться в воздухе до 40 минут и нести около 2-кг полезной нагрузки. Скорость полета БЛА при ведении разведки – до 20 км/ час.

«Стрекоза» несет нелинейный радиолокатор НР-900К «Коршун», предназначенный для поиска управляемых минно-взрывных устройств и других технических средств, содержащих полупроводниковые компоненты, – как во включенном, так и в выключенном состоянии. В ходе испытаний комплекс находил взрывные устройства с высоты 30 м.

С помощью установленной на беспилотнике камеры оператор может осмотреть подозрительный объект. По оценкам экспертов, применение подобных БЛА значительно снижает риски для жизни саперов и ускоряет разминирование местности.

Боевики действуют очень коварно, что привело к повальной минобоязни среди военнослужащих правительственных войск (Сирии). Российские саперы играют там очень важную роль, поэтому противник придумывает изощренные ловушки. Нередко в Сирии боевики устанавливали на открытой местности мощные фугасы, обмазанные глиной и замаскированные под камни, а затем детонировали их по радиоканалу. Также для саперов, работающих в городе, представляли опасность снайперы террористов,
рассказал газете военный эксперт Олег Желтоножко.

Использованы фотографии: arms-expo.ru
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Комментарии 4

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  1. Primoos Сегодня, 12:03
    Тенденция развития беспилотнику-с одной стороны к уменьшению(разведка), с другой стороны к увеличению(средства доставки боеприпаса).
    Primoos
    1. с-т Petrov Сегодня, 12:07
      «Задача "Стрекозы" – заменить сапера с миноискателем, особенно на простреливаемой открытой местности.


      как нравится что начали искать пути для безопасной работоспособности ЛС. Глядишь и конфликты малой интенсивности вообще будут приводить к минимальным потерям
      с-т Petrov
      1. 210окв Сегодня, 12:13
        Жаль что он не обнаружит примитивную растяжку или мину с простым пружинным взрывателем..Тут другие физические принципы действуют..
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 12:18
          Дмитрий, приветствую! hi В любом случае этот БПЛА - хорошее подспорье для тех кто и так рискует сверх меры.
          Джедай
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