Испания решает головоломку Косова и Каталонии

Мадрид поступает неразумно, проводя параллели между Каталонией и Косовом. Таким образом, он демонстрирует свою неспособность отличить законные стремления к автономии от дестабилизирующего сепаратизма.Согласованность действий всегда выгодна государству. Она позволяет правительству следовать своим принцам, способствует предсказуемости во внутриполитической обстановке и сводит к нулю вероятность обвинений в лицемерии. Однако лучшее – враг хорошего, и абсолютный контроль над регионами может оказаться утомительным и диктаторским. «Глупое стремление быть последовательным во всем – признак небольшого ума, но маленькие государственные деятели, философы и богословы очень любят быть последовательными», - напоминает нам американский философ Ральф Уолдо Эмерсон.Призрак последовательности занял прочные позиции в мадридских коридорах власти. У испанских лидеров всегда были проблемы с домашним сепаратизмом в Стране Басков и Каталонии, и это заставило их негативно относиться к любым проявлениям сепаратизма где бы то ни было. В результате Испания - один из тех самых пяти членов ЕС, которые не признают независимость Косова. Логика железная: если Мадрид согласится с тем, что Косово имеет право на независимость, такого же отношения к себе потребует и Каталония.Это показательный пример глупого упрямства. Пытаясь выглядеть верными своим взглядам, политики в Мадриде не могут увидеть различий между Косовом и Каталонией. Кроме того, мадридское правительство не может отличить законные стремления к самоуправлению и дестабилизирующий сепаратизм. Что еще хуже, Мадрид непреднамеренно показывает, что желание независимости не сойдет Каталонии с рук.Сепаратизм – это сложный и неоднозначный вопрос. Традиционный мировой порядок осуждает идею суверенных государств. Это не идеальный подход, но он сводит к минимуму войны, человеческие страдания и хаос.Территориальная целостность страны может быть нарушена только по очень серьезным причинам, особенно если не забывать о том, что зачастую сепаратизм идет рука об руку с национализмом. Распад государства может быть оправдан, только если центральные власти выскажут намерение совершить массовое истребление своего народаОгромные различия между Косовом и Каталонией очевидны. Албанское население в Косове было подвергнуто репрессиям в соответствии с решением Слободана Милошевича в 1990-е годы, во времена распада Югославии. Это привело к войне, в ходе которой югославские силы убили более десяти тысяч косовских албанцев. Когда в 1999 году НАТО начала свою бомбардировочную кампанию, Белград сознательно изгнал около миллиона косовских албанцев - половину населения - в соседние страны. Югославские силы и военизированные формирования вынуждены были лишить косовских албанцев их документов, удостоверяющих личность, на пограничных переходах, чтобы они не могли вернуться.Эти преступления тогда стали оправданием для сепаратизма. Они также привели к тому, что Белград больше не имел власти над Косовом, и заставили западные страны (хоть и за исключением Испании) согласиться с тем, что независимость является единственной возможностью для этих людей спасти свои жизни. С момента объявления независимости почти десять лет назад Косово было признано 110 государствами. Это доказательство состоятельности его притязаний на отделение.Каталонский случай отличается во всем. Да, Каталония имеет серьезные политические претензии к Мадриду в связи с его шовинистским отношением к регоину. Мадрид, безусловно, пустил свой отклик на сепаратистов Каталонии. Испанская столица, в свою очередь, очень неграмотно отреагировала на обвинения сепаратистов. Фотографии, на которых ОМОН прогоняет седых пенсионеров с избирательных участков, заставили многих людей по всему миру проникнуться сочувствием к делу сепаратизма.Но Мадрид ни разу не нарушил положений международного права и конституции Королевства Испания. То, что испанские лидеры плохо разбираются в искусстве пиара, не означает, что они столь же неграмотны в политических вопросах. Они заслуживают международной поддержки в борьбе против популистского национализма сепаратистов.И международное сообщество именно так и поступаем. Ни одно государство не выразило поддержки сепаратистам Каталонии и даже не намекнуло, что у них есть шанс на независимость. Министр иностранных дел Южной Осетии лично приехал в Каталонию и предложил признать ее независимость, если Каталония признает Южную Осетию. Но это только отнимет у Каталонии очков, поскольку Южная Осетия была признана в общей сложности четырьмя государствами и фактически аннексирована Россией. Даже Россия, своей пропагандой подливавшая огонь в сепаратистские пожары, не признает независимость Каталонии. Отсутствие признания означает, что декларация независимости Каталонии обойдется ей немного дороже, чем бумага, на которой она была написана.Мадрид должен признать независимость Косова именно потому, что он занял правильную позицию по отношению к Каталонии. Таким смелым поступком Испания продемонстрировала бы, что она твердо намерена оставить Каталонию при себе. Это стало бы заявлением о том, что Мадрид поддерживает законные устремления угнетенных народов и серьезно относится к соблюдению прав человека. И это показало бы, что его сопротивление каталонской независимости имеет прочное демократическое обоснование и основано не только на упрямстве и на сухом цитировании испанской конституции.Конечно, Испания не скоро признает Косово. Политическая динамика в Испании сводит такую вероятность к нулю. Во всяком случае, каталанский кризис только усугубил позицию Мадрида в отношении Косова. Но по мере усугубления кризиса испанским лидерам было бы неплохо поменьше думать о глупом упрямстве и закон, и побольше - о нравственности и политике.