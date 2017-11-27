Эксперт: РФ отстает в развитии военных БЛА на 5 лет

Отставание порядка пяти лет. К сожалению, есть ряд проблем в общем состоянии промышленности. Беспилотная система – это далеко не только самолет, но и связь, система управления и ряд других высоких технологий. Вся их совокупность должна быть на высоком уровне, чтобы и продукт оказался на том же уровне,

Наши конкуренты тоже не стоят на месте. Группа "Кронштадт" уменьшает это отставание. Наш инвестор АФК "Система" всячески поддерживает нашу работу, настолько, что большего требовать от них невозможно. Если государство захочет, чтобы это было, то мы здесь,