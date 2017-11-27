18:13 27 ноября

Эксперт: РФ отстает в развитии военных БЛА на 5 лет

Россия отстает в развитии военных беспилотников от ведущих стран-производителей примерно на 5 лет, передает РИА Новости заявление начальника центра перспективных исследований группы «Кронштадт» Владимира Воронова.



Отставание порядка пяти лет. К сожалению, есть ряд проблем в общем состоянии промышленности. Беспилотная система – это далеко не только самолет, но и связь, система управления и ряд других высоких технологий. Вся их совокупность должна быть на высоком уровне, чтобы и продукт оказался на том же уровне,
рассказал Воронов.


По его словам, без определенной государственной программы наверстать отставание очень сложно.

Наши конкуренты тоже не стоят на месте. Группа "Кронштадт" уменьшает это отставание. Наш инвестор АФК "Система" всячески поддерживает нашу работу, настолько, что большего требовать от них невозможно. Если государство захочет, чтобы это было, то мы здесь,
добавил представитель компании.

По данным агентства, в настоящее время в России над созданием комплексов беспилотных летательных аппаратов работают 4 компании: МиГ, Сухой, ОКБ Симонова и группа "Кронштадт". Они разрабатывают линейку разведывательно-ударных БЛА массой от 1 до 20 тонн.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. DEZINTO Сегодня, 12:39
    Как обычно. Танки делаем на ура, а нормальную машину....
    Не понимаю, самолёты делаем отличные, но бл беспилотники - нет.
    Как так то?

    DEZINTO
    1. Leeds Сегодня, 14:33
      Учитывая тот факт, сколько лет назад первый ударный беспилотник нанёс удар по наземной цели, эксперт пожалел нас. К сожалению.
      Leeds
  2. мичман Сегодня, 12:47
    Правильно отмечено. А были в конце 80-х годов вперед всех. Еще помню, созданный ОКБ Микоян и НИИ-33 БПЛА на базе МиГ-23. Его создавали для ТВ наблюдения за полем боя. А наш "Буран" (я был членом Гос комиссии по его запуску). Вот экономические реформы меченого и Алкаша. Теперь будем наверстывать. Честь имею.
    мичман
    1. Джедай Сегодня, 12:54
      Цитата: мичман
      Вот экономические реформы меченого и Алкаша. Теперь будем наверстывать.

      Особо и добавить-то нечего... Пожинаем плоды. sad
      Джедай
    2. профессор Сегодня, 13:15
      Цитата: мичман
      А были в конце 80-х годов вперед всех.

      Не были. Дроны советские тогда летали только по заданному маршруту и снимали всё на фото пленку. Точно так же как и в 1930-е годы. Ни о каком режиме реального времени и речи не шло.

      Отставание порядка пяти лет.

      Что за порядок такой "5 лет"? "Около 5-и лет" понимаю, "порядка 5-и лет" не пойму. request
      Отставание конечно более 5-и и даже 10-и лет. Просмотрите чем располагали буржуины 10-15 лет назад и чем располагает сегодня Россия.
      профессор
  3. Alexey-74 Сегодня, 12:51
    При СССР "Буран" беспилотником был.....а тут дрон не можем создать. Конечно 5 лет по современным меркам - это много, но главное не останавливаться...и очень надеюсь нагоним.
    Alexey-74
  4. vladimirvn Сегодня, 12:52
    Если бы только на 5 лет.
    vladimirvn
    1. ЗВО Сегодня, 12:56
      Цитата: vladimirvn
      Если бы только на 5 лет.


      Вот именно отстаем в авиации на 15-20 лет по технологиям и лет на 25-30 по концепциям и перспективному планированию...
      ЗВО
      1. shans2 Сегодня, 13:59
        это Ф- 22 уже на 15 лет отстает даже от Су-35), у Западных деградантов ОЛС появились только в 2000е, в то время как в СССР уже в 80-е. На Ф-22 ОЛС нет...
        shans2
      2. Piramidon Сегодня, 14:30
        Цитата: ЗВО
        Вот именно отстаем в авиации на 15-20 лет по технологиям и лет на 25-30

        Вот только не нужно пи... (жаль, что тут цензура). В какой области авиации мы так отстали, либероид вы наш укроизраильский? Мало вам, уродам, в Сирии от нашей "отсталой" авиации досталось?
        Piramidon
  5. Sergey53 Сегодня, 12:55
    Почему-то мы почти всегда ПЕРВЫМИ разрабатываем, а потом почему-то усиленно догоняем.?
    Sergey53
    1. ML-334 Сегодня, 14:42
      Голова работает-руки не доходят,эти-с санкциями по лезвию ножа ходят.Если нас прижать-то и руки дойдут-ну а там опять огребать.
      ML-334
  6. askort154 Сегодня, 13:09
    Микро-электроника начала развиваться в начале 60-х. Мы постоянно отставали .(США, Япония, Израиль, Индия)) Резкое отставание началось в конце 80-х и к 2007 г. достигло 20-25 лет. Сделать планер для БЛА у нас не проблема. У нас проблема с двигателями и, особенно, с микроэлектроникой. Сейчас этими вопросами усиленно занимаются. Отставание в 5 лет, уже звучит обнадёживающе.
    askort154
    1. профессор Сегодня, 15:54
      Цитата: askort154
      Сделать планер для БЛА у нас не проблема.

      Проблема. Прохдится копировать чужое и ВНИМАНИЕ!!! шнурочками привязывать крылья.




      Беспилотная авиация дело серьезное, а не кружок авиамоделистов как некоторые здесь себе это представляют.
      профессор
      1. Виктор-М Сегодня, 16:34
        Цитата: профессор
        Прохдится копировать чужое

        А вы можно подумать этим не занимаетесь, за что не возьмись, всё чьи то копии переделанные вами же под вас любимых. laughing
        Изобретатели блин. laughing
        Виктор-М
        1. Viktorfi Сегодня, 16:49
          Цитата: Виктор-М
          А вы можно подумать этим не занимаетесь, за что не возьмись


          У Израиля много своих разработок,вы просто судя по всему мало понимаете о чем пишите.. Да и судя по всему новости мира технологий не смотрите...

          А вот касательно можно подумать..

          России, как и СССР, наследием которого Россия до сих пор наслаждается, в отличии от маленького Израиля, стыдно быть в подобном состоянии отставании претендуя на высокий статус среди других стран...
          Viktorfi
  7. Евродав Сегодня, 13:17
    Цитата: ЗВО
    Цитата: vladimirvn
    Если бы только на 5 лет.


    Вот именно отстаем в авиации на 15-20 лет по технологиям и лет на 25-30 по концепциям и перспективному планированию...

    Здаёмсу?
    Евродав
  8. donavi49 Сегодня, 13:30
    Интересно как посчитали и от кого. Например Иран использует ударный БПЛА Шахид-129 - уже c 2015 года в реальных боевых условиях. С применением ударного комплекса.
    donavi49
  9. rocket757 Сегодня, 14:18
    В СССР мож и отставали по некоторым позициям, у руководства страны свои "тараканы" в головах были, в военной сфере эт не критично было, смекалки и таланта нашим конструкторам не занимать было!!! А потом столько лет разрухи и продажи всего и вся, эт нам икаться ещё долго будет.
    Ничего, догоним и п... не уступим или по своему всё сделаем, ещё завидовать будут.
    rocket757
  10. svp67 Сегодня, 15:03
    Эксперт: РФ отстает в развитии военных БЛА на 5 лет
    80-е годы, 20-го века, на 5-ть лет отставали страны НАТО. Затем, казалось на вечно отстала Россия. Сейчас отставание оценивается на 5-ть лет... И ни как не появиться ударный БПЛА. Хотя он ОЧЕНЬ необходим, во всех классах.
    svp67
  11. Виктор-М Сегодня, 16:36
    Эксперт: РФ отстает в развитии военных БЛА на 5 лет

    При развитых средствах РЭБ, беспилотники не более чем слишком дорогая и бесполезная игрушка. Поэтому это спорный вопрос, кто в чём отстаёт, кто произведёт больше молока, мяса или навоза. laughing
    Виктор-М
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 16:48
      И чего это американцы с 1999года беспилотник для ближнего космоса разрабатывают, вот тууупые!
      Viktor.12.71
    2. Alexey RA Сегодня, 16:55
      Цитата: Виктор-М
      При развитых средствах РЭБ, беспилотники не более чем слишком дорогая и бесполезная игрушка.

      А они не для большой "правильной" войны, а для локальных конфликтов. Типа той же Сирии - где БПЛА применяются для разведки и ЦУ, в том числе и для подсветки целей. Был ролик оттуда - на экране всё вязью, а в левом верхнем углу оставшееся от оригинальной записи палево - "ЛЦД Подсвет". smile
      Alexey RA
  12. viktorch Сегодня, 16:51
    вопрос в том на сколько лет и от кого отстает рф в электронной элементарной базе,
    от этого и пляшется во всем остальном,
    мы сейчас не в поло жени догоняющего, в этом положении Китай относительно США, РФ в положении подсасывающего
    viktorch
  13. Dzafdet Сегодня, 16:54
    Цитата: Viktorfi
    Цитата: Виктор-М
    А вы можно подумать этим не занимаетесь, за что не возьмись


    У Израиля много своих разработок,вы просто судя по всему мало понимаете о чем пишите.. Да и судя по всему новости мира технологий не смотрите...

    А вот касательно можно подумать..

    России, как и СССР, наследием которого Россия до сих пор наслаждается, в отличии от маленького Израиля, стыдно быть в подобном состоянии отставании претендуя на высокий статус среди других стран...

    Вот только в этот маленький Израиль сбежало 2,5 миллиона бывших жителей СССР, которые утащили туда кучу технологий...Я уж не говорю про марсиан в правительстве и в руководстве страны...
    Dzafdet
    1. Viktorfi Сегодня, 17:34
      Цитата: Dzafdet
      Вот только в этот маленький Израиль сбежало 2,5 миллиона бывших жителей СССР,

      От кого бежали? От хорошей жизни наверное ? wink
      Сколько сколько?

      Цитата: Dzafdet
      которые утащили туда кучу технологий...

      Да-а-а прямо таки кучу. Известный миф.

      Цитата: Dzafdet
      Я уж не говорю про марсиан в правительстве и в руководстве страны...


      Аа... Без них у вас никак. Всегда есть на кого свои проблемы и свою злость выпустить.
      Viktorfi
  14. Влад5307 Сегодня, 17:07
    Цитата: Dzafdet
    Цитата: Viktorfi
    Цитата: Виктор-М
    А вы можно подумать этим не занимаетесь, за что не возьмись


    У Израиля много своих разработок,вы просто судя по всему мало понимаете о чем пишите.. Да и судя по всему новости мира технологий не смотрите...

    А вот касательно можно подумать..

    России, как и СССР, наследием которого Россия до сих пор наслаждается, в отличии от маленького Израиля, стыдно быть в подобном состоянии отставании претендуя на высокий статус среди других стран...

    Вот только в этот маленький Израиль сбежало 2,5 миллиона бывших жителей СССР, которые утащили туда кучу технологий...Я уж не говорю про марсиан в правительстве и в руководстве страны...

    Да не надо так суетиться отставание чисто символическое, на паритет влияния не оказывает. Тема в разработке и в следующем году уже приступят к практическим испытаниям своих БЛА. А через копирование прошли все в свое время. Вон всемогущие СГА тоже не ленились копировать советское и испытывать, да и чужие идеи они красть тоже никогда не стыдились. Так что рано расстраиваться по такому пустяку - все составляющие для разработки своих БЛА есть, а остальное приложится уже в недалеком будущем. hi
    Влад5307
    1. Viktorfi Сегодня, 17:29
      Цитата: Влад5307
      Да не надо так суетиться отставание чисто символическое


      Ну да в лет 10-20.
      Да и никто не суетится. Все нормально.
      Россия у Израиля закупила беспилотники в своё время...Точнее производство по лицензии в России.

      Цитата: Влад5307
      Вон всемогущие СГА тоже не ленились копировать советское и испытывать, да и чужие идеи они красть тоже никогда не стыдились.


      Это да, все воруют и используют. СССР немецких учёных вывезли некоторых, которые на них работали, ракетные технологии позаимствовали итд. США тоже хорошо у немцев военных технологий забрали после войны.
      Viktorfi
  15. viktordark Сегодня, 18:09
    Наши БЛА такие же как в США или Израиле и мы не отстаем от их, а на поле боя при серьезной РЭБ Российской Федерации или другой страны ихние Беспилотники бесполезные, что подтверждает посадка оного из них в Крыму
    так что нестрашны нам не Хищники не Жнецы, просто не долетят даже чтобы выпустить ракету или бомбу, а бомбить ими неразвитые станы любой сможет.
    viktordark
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