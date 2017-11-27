Эксперт: РФ отстает в развитии военных БЛА на 5 лет
Россия отстает в развитии военных беспилотников от ведущих стран-производителей примерно на 5 лет, передает РИА Новости заявление начальника центра перспективных исследований группы «Кронштадт» Владимира Воронова.
По его словам, без определенной государственной программы наверстать отставание очень сложно.
По данным агентства, в настоящее время в России над созданием комплексов беспилотных летательных аппаратов работают 4 компании: МиГ, Сухой, ОКБ Симонова и группа "Кронштадт". Они разрабатывают линейку разведывательно-ударных БЛА массой от 1 до 20 тонн.
Отставание порядка пяти лет. К сожалению, есть ряд проблем в общем состоянии промышленности. Беспилотная система – это далеко не только самолет, но и связь, система управления и ряд других высоких технологий. Вся их совокупность должна быть на высоком уровне, чтобы и продукт оказался на том же уровне,рассказал Воронов.
По его словам, без определенной государственной программы наверстать отставание очень сложно.
Наши конкуренты тоже не стоят на месте. Группа "Кронштадт" уменьшает это отставание. Наш инвестор АФК "Система" всячески поддерживает нашу работу, настолько, что большего требовать от них невозможно. Если государство захочет, чтобы это было, то мы здесь,добавил представитель компании.
По данным агентства, в настоящее время в России над созданием комплексов беспилотных летательных аппаратов работают 4 компании: МиГ, Сухой, ОКБ Симонова и группа "Кронштадт". Они разрабатывают линейку разведывательно-ударных БЛА массой от 1 до 20 тонн.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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