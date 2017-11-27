18:21 27 ноября

В Кремле прокомментировали лишение первого общекомандного места России в Сочи-2014

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с лишением российских спортсменов медалей Олимпийских игры 2014 года, прошедших в Сочи. Напомним, что на данный момент ситуация свелась к тому, что Россию методом травли спортсменов и принятия решений об аннулировании уже показанных результатов фактически лишили первого общекомандного места, завоёванного на зимней Олимпиаде.

Комментируя решение исполкома МОК, глава пресс-службы Кремля заявил, что «очень сложно» украсть победу в Олимпийских играх у спортсменов. Интерфакс приводит заявление Пескова:
Состоявшуюся победу украсть очень сложно, тем более, такую победу, которая навеки останется за нашей сборной и за нашими спортсменами-героями. Что касается решений, которые принимаются, то они подлежат глубокому, спокойному и трезвому анализу.


Далее Песков заявил, что Россия продолжит предпринимать все меры в рамках международного законодательства по защите законных интересов спортсменов Российской Федерации. По словам пресс-секретаря президента РФ, Россия занимается этим в полном взаимодействии с международными спортивными организациями.


В Кремле прокомментировали лишение первого общекомандного места России в Сочи-2014


Пока это взаимодействие, откровенно говоря, к позитивному для российских атлетов результату не приводит. Те же международные спортивные организации, выплясывая под американскую дудку, продолжают делать всё, чтобы принизить заслуги российского спорта.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 75

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  1. Logall Сегодня, 12:45
    Наша девчонка победила в детском Евровидении! Ждём обвинений в применении допинга...
    А как без допинга? Без него русские не побеждают... fool
    Русский дух - допинг, которого Им не понять, А у нас не отнять!
    Logall
    1. Идущий Сегодня, 12:49
      Судья будут наказаны , а организаторы распущены. Касаясь спортсменов , надо судится.
      Идущий
      1. Logall Сегодня, 12:52
        Сроки подогнали специально под зимнюю олимпиаду! Все суды будут после ее завершения!
        А пока - Шах и мат, нашей спортивной Федерации...
        Logall
        1. Идущий Сегодня, 12:54
          Само собой и начала декабря будет веселым.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 12:59
            Нормальные люди понимают что все эти допинговые скандалы вокруг России являются подтверждением нечестной конкуренции со стороны США в спорте. А если к этому присовокупить и американскую русофобию, то всё становится понятно. Но за Россию всё равно обидно...
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 13:01
              Да все все понимают , это США всех насилуют.
              Идущий
            2. Irokez Сегодня, 14:20
              Принцип Джентльмена звучит так:
              "Джентльмены всегда играют по правилам, если джентльмен перестаёт выигрывать по правилам, то он меняет правила."
              И этим всё сказано в в поведении демократов и либералов (джентльменов).
              Irokez
              1. Джедай Сегодня, 14:24
                Цитата: Irokez
                "Джентльмены всегда играют по правилам, если джентльмен перестаёт выигрывать по правилам, то он меняет правила."

                Согласен, только замечу: американцев и вообще наглосаксов с ну очень большой натяжкой можно считать джентльменами из романов Джерома или Конан Дойля. Типичные гопники из подворотни.
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 15:09
                  Но они то думают , что они джентльмены , боюсь что этих романов мало кто из них читал.
                  Идущий
                  1. Джедай Сегодня, 15:13
                    Цитата: Идущий
                    Но они то думают , что они джентльмены

                    Угу, и "исключительными" себя считают.
                    Цитата: Идущий
                    боюсь что этих романов мало кто из них читал.

                    Чтение романов не приносит дохода, а значит - напрасная трата времени.
                    Джедай
                    1. Идущий Сегодня, 15:16
                      Они думают , что Россию можно запугать и унизить таким путем , вот точно книг они не читают.
                      Идущий
        2. хрыч Сегодня, 12:56
          Цитата: Logall
          Сроки подогнали специально под зимнюю олимпиаду!

          хрыч
          1. Василенко Владимир Сегодня, 14:22
            это еще куда не шло, а вот это
            Василенко Владимир
        3. Владимир16 Сегодня, 12:59
          Цитата: Идущий
          Касаясь спортсменов , надо судится.

          Спортсмены свою жизнь посвятили спорту. Не для судов они тренируются.
          Если победил на играх, то это на всю жизнь. Нельзя отменить результат.
          Именно эту позицию наши чиновники должны донести до всех.
          Желаете видеть нас на соревнованиях - соблюдайте договоренности. Проверяйте на допинг ВСЕХ спортсменов во время соревнований. Нашли допинг - виновен. Не нашли - идите на куй.
          Владимир16
        4. штрафбат Сегодня, 13:00
          Ну коли не можем решить вопрос в юридическом поле,есть эффективный радикальный метод, в случае отстранения нашей Олимпийской сборной - провести Олимпиаду в Корее под сленгом:
          "Никто не проследит хорошо за вашей сборной, как РТК "Искандер" из Пхеньяна!!!" wink
          штрафбат
          1. Соломон Кейн Сегодня, 13:09
            Всем форумчанам, Салют!!!
            Сударыня, хороший посыл, весомый. hi Да уж, если по-другому не понимают - только так.
            Как говАривал Пьер де Кубертен - "..могучую волю и просветленный разум"
            Так, что пришло время просветлить чей-то разум....
            Соломон Кейн
            1. штрафбат Сегодня, 13:15
              Меняются Олимпийские принципы, надо менять правила игры, а " до кучи" и олимпийскую сборную по зимним видам спорта....
              .
              штрафбат
        5. Scoun Сегодня, 13:03
          Цитата: Logall
          А пока - Шах и мат, нашей спортивной Федерации...

          Эко вы загнули! Разве может наше спортивное министерство, поставить себе шах и мат?
          Ещё только скандал начинал набирать обороты(мельдоний), как МуТко тут же обвинил в этом самих спортсменов! Хотя ему уже тогда надо было извиниться и покаяться в том что мельдронат внесён в списки запрещённых а спортсменам ни их врачи ни тренера, до сведения не довели информацию а им в свою очередь до сведения не довело Министерство с МуТко!
          Scoun
        6. jjj Сегодня, 14:25
          Цитата: Logall
          А пока - Шах и мат, нашей спортивной Федерации...

          Заметим, что "пожизненно дисквалифицированные" лыжники участвуют в гонках Кубка мира под эгидой FIS.
          Допинговая Комиссия FIS вынесла промежуточное решение по шестерым российским лыжникам, пожизненно дисквалифицированным МОК на Олимпиадах с аннулированием результатов на Олимпийских играх в Сочи-2014. В этот список входят: Александр Легков, Алексей Петухов, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.
          В заявлении FIS говорится, что юрисдикция МОК распространяется только на Олимпийские Игры. Вопрос допуска к соревнованиям и аннулирования результатов вне Олимпиад будет решать FIS.
          А каких-либо доказательств вины россиян у FIS нет.
          jjj
        7. alekc73 Сегодня, 15:01
          Какой шах и мат.Вы о чем.России смачно плюнули в лицо.Не уважают как страну.
          alekc73
      2. Zibelew Сегодня, 12:53
        Надо понимать, что Олимпийские игры и Чемпионаты мира уже давно перестали быть Спортивным состязанием, это не спортивные игры, а прежде всего Политические, затем Бизнес, и только в третью очередь - Спортивные состязания. Увы, но это только начало.
        Zibelew
        1. Идущий Сегодня, 12:55
          В первую очередь это большой бизнес , а там где большой бизнес - всегда грязная политика.
          Идущий
          1. Соломон Кейн Сегодня, 13:33
            ВВС МОКу 35 ярдов бакинских за трансляцию ОИ прослюнявили...и чтобы русских чемпионов показывали? Падение рейтинга итд. итп.....
            Соломон Кейн
            1. Идущий Сегодня, 15:13
              Константин hi , это только ВВС , а другие сколько?
              Идущий
      3. Венд Сегодня, 12:54
        Цитата: Идущий
        Судья будут наказаны , а организаторы распущены. Касаясь спортсменов , надо судится.

        Уже судились и проиграли. Пока спорт политизирован и насыщен русофобией трудно выиграть.
        Венд
      4. NF68 Сегодня, 15:40
        Цитата: Идущий
        Касаясь спортсменов , надо судится.


        Судиться против беспредела когда эти самые беспредельщики и будут судьями рассматривающими поданные иски?
        NF68
    2. Офицер запаса Сегодня, 13:06
      Цитата: Logall
      Наша девчонка победила в детском Евровидении! Ждём обвинений в применении допинга...
      А как без допинга? Без него русские не побеждают... fool
      Русский дух - допинг, которого Им не понять, А у нас не отнять!


      Приветствую, Александр. По этой штатовской логике нужно сейчас наших военнослужащих в Сирии на допинг проверять. И срочно отменять все победы, войска дисквалифицировать пожизненно, а бармалеев срочно возвращать назад в Сирию. Ну тех, кто еще жив остался...
      Офицер запаса
    3. Василенко Владимир Сегодня, 14:12
      Цитата: Logall
      Наша девчонка победила в детском Евровидении!

      лучше бы она победила в каком-нибудь НАШЕМ конкурсе а не в фабрике не пойми чего
      Василенко Владимир
  2. DEZINTO Сегодня, 12:46
    Нравится мне в такие моменты вспоминать людей говорящих с восторгом - "спорт вне политики" !
    ахахахаха - ага ну да конечно...конечно конечно вне политики...окей.

    Тут главное следи кто на чистом спорте а кто на допинге! Очень сложный вопрос - на внимаательность!

    DEZINTO
    1. Logall Сегодня, 12:50
      Это не политика - это бизнес! Больше 50%в Международный олимпийский комитет в виде прямых выплат идет от телеканалов США! Чем больше побеждает американцы, тем выше рейтинги!
      Они убирают нас тупо из-за денег... Скоро за немцев с норвежцами возьмутся...
      Вот зачем ты Машу показал? Она как допинг Для... Сердца!
      Logall
      1. DEZINTO Сегодня, 13:01
        Вот зачем ты Машу показал? Она как допинг Для... Сердца!


        Эээто да! согласен. Хороша Маша....
        DEZINTO
        1. jjj Сегодня, 14:27
          А кто-то и "брата Вильямс" потряхивает
          jjj
    2. профессор Сегодня, 13:02
      Цитата: DEZINTO
      Тут главное следи кто на чистом спорте а кто на допинге! Очень сложный вопрос - на внимаательность!

      Вы абсолютно правы. Проверять надо постоянно и всех, a виновных карать. А то вдруг выяснится, что чемпионы сплошь "сердечники" и Мельдоний у них в крови "совершенно случайно".
      профессор
      1. DEZINTO Сегодня, 13:07
        А то вдруг выяснится, что чемпионы сплошь "сердечники" и Мельдоний у них в крови "совершенно случайно".


        А мне ещё понравилась история про какого-то то-ли бегуна то-ли баскейтболиста который заявил что его поцеловала девушка и таким образом передала начит какие-то там ему вещества. И ЕГО ОПРАВДАЛИ ! Окей парень. Иди бегай дальше! Нормально вообще? fellow
        DEZINTO
        1. Ami du peuple Сегодня, 13:17
          Цитата: DEZINTO
          И ЕГО ОПРАВДАЛИ !... Нормально вообще?
          А сейчас уважаемый израильский профессор поведает нам, что такое хуцпа.
          Ami du peuple
        2. профессор Сегодня, 15:34
          Цитата: DEZINTO
          А то вдруг выяснится, что чемпионы сплошь "сердечники" и Мельдоний у них в крови "совершенно случайно".


          А мне ещё понравилась история про какого-то то-ли бегуна то-ли баскейтболиста который заявил что его поцеловала девушка и таким образом передала начит какие-то там ему вещества. И ЕГО ОПРАВДАЛИ ! Окей парень. Иди бегай дальше! Нормально вообще? fellow

          Не помню что бы его оправдали. Тем не менее, не нравится играть по общеустановленным правилам? Не играй.
          профессор
        3. colonel Сегодня, 15:51
          Цитата: DEZINTO
          его поцеловала девушка

          Да ладно, бывает и целуют, в засос. Но тут в Норвегии все которые с лыжами - поголовно астматики, легально калдырят свой норвежский мельдоний и хоть бы хны. Дальше "стреляют, прыгают. С ума сойти".
          colonel
  3. Диванный Хенераль Сегодня, 12:47
    Одного понять не могу...
    Опять мы в позиции обороняющегося, оправдывающегося...
    Почему не подавать иски в международные суды и так далее? Или рыльце в пушку на самом деле?
    Так ведь еще в самом начале 21 века французские врачи заявили на весь мир: "Эпоха человеческих достижений без вмешательства фармакологии закончилась". Заявления касалось именно спортивных достижений
    Диванный Хенераль
    1. alexmach Сегодня, 12:50
      Подавали и проиграли вообще-то. В международный спортивный суд.
      alexmach
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 12:53
        Блин, упустил сей момент. Сейчас погуглю, что кто и когда подавал...
        Диванный Хенераль
    2. voyaka uh Сегодня, 12:54
      Конечно. Нет публичных опровержений о приеме допинга спортсменами.
      Ни от кого из официальных лиц России. Потому что, такие заявления могут
      быть использованы против них в судах.
      voyaka uh
      1. Соломон Кейн Сегодня, 13:27
        Конечно. Нет публичных опровержений о приеме допинга спортсменами.
        Ни от кого из официальных лиц России.

        Вот тут - 100%-ое попадание.Пока возмущение ограничивается сотрясанием воздуха Российскими телеканалами ....таки так и будут макать Российский ОК лицом в собственный "нужник", вместе с нашим антидопинговым комитетом...
        Соломон Кейн
      2. sdc_alex Сегодня, 14:50
        А таких заявлений о всех спортсменах нет, потому что среди дисквалифицированных были и те, кого реально за дело дисквалифицировали.... но таких меньшинство.
        А вот заявлений по отдельным спортсменам и по нарушению презумпции невиновности и прочего - хоть отбавляй.

        И "воздух сотрясают" не только чисто российские СМИ, но и, к примеру, RT.... последствия для них знаете...
        sdc_alex
  4. Sergey53 Сегодня, 12:49
    Надо не взаимодействовать а судиться.Это единственное что МЫ должны были уже давно сделать.
    Sergey53
    1. sogdy Сегодня, 14:34
      Цитата: Sergey53
      Надо не взаимодействовать а судиться.Это единственное что МЫ должны были уже давно сделать.

      Извините, а с кем?
      sogdy
      1. sdc_alex Сегодня, 14:47
        Цитата: sogdy
        Извините, а с кем?

        да со всеми )))))
        парню, который это написал - пофиг.... лишь бы написать
        sdc_alex
        1. sogdy Сегодня, 17:19
          Цитата: sdc_alex
          да со всеми

          С теми, кто "полюбасу" не может принять другого решения?
          Тогда вопрос - а зачем?
          sogdy
    2. sdc_alex Сегодня, 14:35
      Что либо доказать мы сможем только в московском городском суде laughing и то не всегда.
      Во всех остальных судах (международных и национальных) мы либо проиграем, либо даже документы подать не сможем и не потому что ни кто не умеет этого делать, а потому что... мы - Россия.
      sdc_alex
  5. Горный стрелок Сегодня, 12:50
    Спорт - это самая настоящая политика! Матрасия уже удила закусила... И тут - лидо пан, либо пропал... Либо она свернет себе шею, либо "дожмет" Россию. Времени у нее не слишком много. У Матрасии.
    Горный стрелок
  6. Wedmak Сегодня, 12:51
    то они подлежат глубокому, спокойному и трезвому анализу

    А по-моему тут анализировать нечего. И так все прекрасно понятно. Обвиняете, предъявите неоспоримые доказательства. Нет таковых? Идите на фиг!
    Задолбало уже честно говоря. Против нас натуральные военные действия в экономике, спорте, политике, а Кремль все еще анализирует ситуацию.
    Wedmak
    1. Sergey53 Сегодня, 12:54
      А кто этим будет заниматься? На горизонте никого нет.
      Sergey53
  7. ltc35 Сегодня, 12:56
    Такое впечатление складывается, что наша чиновничья братия просто блеет как овца перед закланием во всех спортивных организациях. Не слушают наших даже в тех федерациях, в которых российский спорт является безоговорочным лидером. Почему?
    ltc35
    1. sogdy Сегодня, 14:43
      Цитата: ltc35
      Такое впечатление складывается, что наша чиновничья братия просто блеет как овца

      Таки нам тоже интересно поведение ВАШЕЙ чиновничьей братии.
      sogdy
      1. ltc35 Сегодня, 16:40
        Если Вы Россиянин, то и ВАШЕЙ тоже. А если тролль, то НАШЕЙ;)))
        ltc35
        1. sogdy Сегодня, 17:28
          Цитата: ltc35
          Если Вы Россиянин,

          Я - русский. А Вы - нет. Ибо несете околесицу.
          Чиновник выполняет свои функции в строго ограниченном диапазоне. ЛЮБЫЕ дополнительные действия - уголовно наказуемы. И выполняемые функции заведомо неполны - воизбежание сокрытия действий. Таки "россиянин" должен был бы знать такие обыденные вещи. Это то, почему обвинение прозападных нашего административного аппарата в повальной коррупции абсурдны.
          sogdy
  8. Кирилл732017 Сегодня, 13:00
    Судиться долго,муторно...нужно активно разрабатывать этих чинуш,искать компромат. Не думаю, что они все такие белые и пушистые..кто то взятки берет, кто то мальчиков "любит" или маленьких девочек, или кокаинчик....эти господа очень не любят публичных огласок своих интимных тайн...где наши самые профессиональные спецслужбы?
    Кирилл732017
    1. sogdy Сегодня, 14:47
      Цитата: Кирилл732017
      нужно активно разрабатывать этих чинуш,искать компромат.

      Ню-ню, это тебе дядя Навальный сказал?
      sogdy
  9. LPD17 Сегодня, 13:02
    Почему не в суде?
    МуДко очень занят? некогда в суд подать ни лишающих?
    LPD17
  10. wachmann Сегодня, 13:06
    нас и будут гнобить пока спортом командует мутко. полнейший непрофессионализм и подозрительное нежелание отстаивать права наших спортсменов,зато денежки в международные организации переводит исправно ;)
    wachmann
    1. sdc_alex Сегодня, 14:32
      Министр спорта РФ - Павел Анатольевич Колобков.
      sdc_alex
  11. XYZ Сегодня, 13:06
    Наши смешные ребята продолжают действовать в соответствии с нравами 60...70 годов прошлого столетия. Они хотят взаимодействовать! С кем? С теми кто открыто харкает нам в лицо и ждет исключительно полной и безоговорочной капитуляции? Или есть надежда на то, что так называемая "международная спортивная общественность" наконец возмутится явному беспределу и начнет за нас заступаться? Думаю, что такой наивностью наши спортбоссы не обладают. Так может быть подумать о каком-нибудь другом методе борьбы за наши права, например как с советом Европы. Вроде бы те боссы что-то поняли и начали движение в правильном направлении. Бить западного чиновника на совесть и мораль, напрасная потеря времени. Они этого не понимают - что политически и юридически оправдано, то и морально. Бить надо по самому больному, по кошельку. И неправда, что они спокойно перенесут потерю нас, ввиду малого финансового потенциала. Поверьте, не считая американцев, все будут воспринимать потерю очень болезненно.
    XYZ
  12. Vard Сегодня, 13:08
    Бич... Российского спорта... непрофессионализм около спортивных кругов, как чиновников, так и прочей тренерской братии. Тому пример мельдоний... так облажаться, это надо суметь...
    Vard
    1. ваняватный Сегодня, 13:18
      сейчас , мудко английский подучит и в следующий раз инструкцию будет понимать лучше , нет сомнений , что этот самый следующий раз судьба ему еще предоставит , в рамках нашей кадровой политики замена одной сальной рожи на другую есть бессмыслица , есть там один Кожугетович , странно выбивающийся своими результатами , но он реально занят ...
      ваняватный
    2. sdc_alex Сегодня, 14:45
      Не было бы истории с мильдонием - придумали бы что нибудь еще...
      sdc_alex
    3. sogdy Сегодня, 17:37
      Цитата: Vard
      Тому пример мельдоний... так облажаться, это надо суметь...

      Не хотелось бы называть соответствующими словами повторяющего всякий идиотизм.
      Год еще не кончился, а больше сотни спортсменов похоронили. Хроническая усталость, остановка сердца в результате аутоинтоксикации.
      А прием мельдония может только СНИЗИТЬ результаты. Посмотрите, в конце концов, что такое адаптоген. Наиболее известны лимонник (имеет дикие последствия) и сахандаля (мало).
      sogdy
  13. VadimSt Сегодня, 13:14
    Олимпиаду 80 провели? Провели! Опыт, адекватного ответа, на перевод мировых спортивных состязаний в область политики, есть? Есть! Надо не судится и жаловаться, а вполне закономерно отказываться от западного давления и начать с создания своих стандартов контроля и достойного проведения чемпионатов России, Союзного государства, стран БРИКС, ШОС, под лозунгом - "Спорт - это спортивные достижения"!
    Нравиться или очень хочется, кому-то, показать себя на иных соревнованиях, где российских спортсменов откровенно гнобят - езжайте и демонстрируйте флаг России. Не хотите демонстрировать флаг России, теряете возможности выступать в проводимых национальных чемпионатах. Только тогда спорт в России станет массовым и национальным, а не обслуживанием, в ущерб массового спорта, успешных и думающих только о своих гонорарах.
    VadimSt
    1. jjj Сегодня, 14:29
      А предложения о проведении постоянной альтернативной Олимпиады в Греции кругами ходят. А зимнюю Олимпиаду постоянно предлагают проводить в России
      jjj
  14. rocket757 Сегодня, 13:20
    В нормальном государстве , нормальные ответственные руководители за провал своего дела\обязанностей, давно бы харакири сделали себе ... а не всему спорту, тем кто за него переживает и живёт им!!!
    Противно смотреть за наших чиновников, спортсменов просто жалко.
    rocket757
    1. sdc_alex Сегодня, 14:43
      Массовое самоубийство чиновников - медалей не вернет no
      sdc_alex
  15. Zubr Сегодня, 13:24
    Я вот так размышляю, если наших начали гнобить, значит нам там делать нечего. А на встречу новой олимпиаде, куда нас явно не собираются пускать, открывать игры "доброй воли", как это уже было и при Союзе и при нынешней России. У нас есть шикарная спортивная база в Сочи, готовая инфраструктура и для зимних и для летних игр. Накой нам сдался продажный МОК и иже с ними матрасные с их Евровассалами. Когда то нас не пускали в НХЛ, мы создали КХЛ. Нас не пускали в Евросоюз, мы создали Ероазиатский союз и ОДКБ. Пускай приезжают к нам и проходят наши тесты на допинг, мед. обследование и пр. регламент. Я думаю, Греция с радостью даст нам зажечь олимпийский огонь.
    Zubr
  16. Piramidon Сегодня, 14:24
    Зачем наши всякие спортивные организации пищат, но лезут в эти прозападные органы? Не потому ли, что питаются оттуда? Опять же из российской "сиськи"
    Piramidon
  17. зурбаган63 Сегодня, 14:36
    На кой нужен этот спорт высших достижений? Лучше бы кое-кто занялся бы своим народом.
    зурбаган63
  18. Razvedka_Boem Сегодня, 14:40
    Пока только комментариями дело и ограничивается..
    Пора бы России уже все эти ВАДА и пр. шушеру жестко ставить на место.
    Вплоть до реформы олимпийского движения или создания ей альтернативы.
    Razvedka_Boem
  19. Alex Justice Сегодня, 17:42
    Почему российские СМИ не указывают причину отстранения? Есть что скрывать?
    Скорее всего нашли допинг и наказали.
    Alex Justice
  20. Евродав Сегодня, 17:50
    Цитата: Logall
    Сроки подогнали специально под зимнюю олимпиаду! Все суды будут после ее завершения!
    А пока - Шах и мат, нашей спортивной Федерации...

    Ваша правда, но Песков по прежнему лопочет: "...Что касается решений, которые принимаются, то они подлежат глубокому, спокойному и трезвому анализу..."
    Глубоко и спокойно, по себе знаю ;-) - долго!
    Не пора нам все-таки переходить от глухой обороны, хотя бы к активной, раз бойцами в правительстве нас Бог обидел?
    Евродав
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