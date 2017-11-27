В Кремле прокомментировали лишение первого общекомандного места России в Сочи-2014

Состоявшуюся победу украсть очень сложно, тем более, такую победу, которая навеки останется за нашей сборной и за нашими спортсменами-героями. Что касается решений, которые принимаются, то они подлежат глубокому, спокойному и трезвому анализу.

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с лишением российских спортсменов медалей Олимпийских игры 2014 года, прошедших в Сочи. Напомним, что на данный момент ситуация свелась к тому, что Россию методом травли спортсменов и принятия решений об аннулировании уже показанных результатов фактически лишили первого общекомандного места, завоёванного на зимней Олимпиаде.Комментируя решение исполкома МОК, глава пресс-службы Кремля заявил, что «очень сложно» украсть победу в Олимпийских играх у спортсменов. Интерфакс приводит заявление Пескова:Далее Песков заявил, что Россия продолжит предпринимать все меры в рамках международного законодательства по защите законных интересов спортсменов Российской Федерации. По словам пресс-секретаря президента РФ, Россия занимается этим в полном взаимодействии с международными спортивными организациями.Пока это взаимодействие, откровенно говоря, к позитивному для российских атлетов результату не приводит. Те же международные спортивные организации, выплясывая под американскую дудку, продолжают делать всё, чтобы принизить заслуги российского спорта.