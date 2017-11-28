Почему европейским членам НАТО не стоит надеяться на то, что США будут платить вечно

Европейские члены НАТО должны частично взять на себя расходы НАТО, потому что именно в Европе сосредоточились основные вызовы и угрозы.В течение почти семи десятилетий НАТО создавало и укрепляло трансатлантические отношения, создавая образ единого Запада. Это важнейшая организация защиты и безопасности для 66% европейцев и 62% американцев.Взгляды НАТО в целом улучшились на протяжении многих лет. После падения коммунизма в Европе цели и приоритеты НАТО изменялись и проникали во многие области. Однако до сих пор имеет место наследие эпохи холодной войны - дисбаланс в распределении финансовой ответственности среди союзников.Хотя совокупные взносы в НАТО со временем увеличились, Соединенные Штаты по-прежнему остаются крупнейшим финансовым донором. Даже после того, как европейские страны экономически восстановились после войны, а НАТО созрело из двенадцати членов-основателей в 1949 году до 29 стран в 2017 году, члены не начали полностью выполнять свои обязательства. Наибольшая разница была зарегистрирована в 1952 году, когда США оплачивали 77 процентов общих расходов альянса. Относительный баланс в затратах на оборону наблюдался в 1999 году, когда вклад США составлял лишь 55 процентов. Это было связано с долгосрочными обязательствами европейских членов НАТО в ходе конфликтов на Балканах.Нынешнее стремление администрации США оказать давление на европейских членов НАТО, чтобы достичь большего, привлекает всеобщее внимание. Но в этом нет ничего нового, поскольку дискуссия о равнозначности вкладов ведется уже давно. В первые этот вопрос подняли в 1953 году, когда президент США Эйзенхауэр предложил Европе увеличить свой вклад в расходы на оборону со словами: «Американский колодец иссяк». В результате европейские партнеры НАТО увеличили свои военные расходы, но Соединенные Штаты продолжали нести основную часть затрат.Вторая волна произошла в 1980-х годах во время президентства Рейгана. Доля США в бюджете НАТО в то время составляла 63 процента. В 1977 году союзники по НАТО согласились увеличить свои расходы на оборону, чтобы достичь 3 процентов своего валового внутреннего продукта (ВВП). В реальности же всего несколько европейских стран когда-либо достигали этой отметки. В 1989 году, несмотря на небольшой заметный успех в оказании давления на европейские страны, доля США составляла 62 процента. К концу холодной войны геополитический климат между Востоком и Западом улучшился, и от стран-союзников требовались только 2% от ВВП.Нынешняя волна дебатов о распределении затрат началась, на самом деле, не с президента Трампа. Он высказал свое недовольство европейским союзникам на своем первом саммите НАТО в Брюсселе: «Государства-члены не платят за то, за что должны… и это несправедливо по отношению к людям и налогоплательщикам в США».Этот спор берет начало в 2011 году, когда министр обороны США Гейтс обругал членов НАТО за то, что они не несли свой вклад: «США не станет заниматься благотворительностью и тащить на себе весь альянс». Впервые вопрос о жизнеспособности альянса был поставлен под сомнение как. Страны Европы начали постепенно сокращать свои оборонные бюджеты, когда начались экономические кризисы И вновь Америка взяла все на себя - 71,5 процента.Тема в очередной раз всплыла на поверхность в ходе саммита НАТО в Уэльсе в 2014 году. Во время саммита государства-члены обязались справиться с тенденцией сокращения оборонных бюджетов и пообещали достичь отметки в 2 процента от ВВП к 2024 году. Расходы на оборону в Европе в 2015 году увеличились в первый раз за последние двадцать лет.В 2017 году только шесть стран соответствуют критериям 2-процентного ориентира (США, Греция, Великобритания, Эстония, Польша и Румыния). Не так уж много изменилось для Соединенных Штатов, которые продолжают тянуть 72 процента расходов альянса: Соединенные Штаты вносят 693 миллиардов долларов в общую сумму 946 миллиардов долларов.В Европе в лидеры выбились три государства (в номинальном выражении): Великобритания - 55 миллиардов долларов, Франция - 44 миллиарда долларов, Германия - 43 миллиарда долларов. Вместе эти три европейских страны вносят лишь 15 процентов от общей суммы.2% от ВВП – это обязательная для каждого участника цель, однако она не учитывает политическую приверженность союзников. Например, все не так однозначно в случае с новыми членами НАТО со слабой экономикой и ограниченным военным потенциалом. Также очень важно учитывать то, расходуются ли бюджеты на новые приобретения или на обслуживание.Более справедливое разделение затрат было одним из пунктов «умной обороны», реализация которой всегда была в «списке дел» со времен саммита НАТО в Лиссабоне в 2010 году. Реализация концепций «умной обороны» станет решающим фактором для устранения зазора между требованиями и возможностями в области обороны.Недавние события подчеркнули важность приверженности, доверия и единства между союзниками по НАТО.Германия является одной из стран, чья ведущая роль в Европе помогает ей поддерживать единение и обмен оборонными возможностями. В этом отношении в Европе все налаживается. Двадцать три европейских государства-члена недавно согласовали Европейское постоянное структурированное сотрудничество (PESCO). Цель PESCO - установить обязательную и всеобъемлющую правовую базу для инвестиций в безопасность и оборону, включая увеличение расходов бюджета, развития совместных оборонительных возможностей, инвестиций в совместные проекты и повышения оперативной готовности.Увеличат ли европейские страны свои военные расходы?Геополитическая среда изменилась. Экономические обстоятельства отличаются от тех, что были семь десятилетий назад, когда Соединенные Штаты предложили Европе свою военную помощь. Сегодня Европейский Союз является экономически самым богатым и крупным торговым блоком в мире. Его целостность способствует удобству координации в оборонном отношении.В конечном счете, Соединенные Штаты ожидают, что европейские члены НАТО возьмут на себя обязательство взять на себя справедливую расходов. Это требует нынешняя ситуация в области безопасности в Европе – наибольшее количество проблем и угроз сосредоточены именно там. Российская агрессия в Украине и ее агрессивная военная деятельность в Балтийском регионе являются веским аргументом в пользу увеличения обязательств перед НАТО. Среди других проблем – массовая миграция из Северной Африки и Ближнего Востока, растущая угроза терроризма и насильственного экстремизма. На самом деле, увеличение расходов – не предложение, а стратегическая необходимость.