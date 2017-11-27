18:17 27 ноября

Улюкаев: Виновным себя не признаю

Сегодня в Замоскворецком суде города Москвы начался допрос обвиняемого в совершении коррупционного преступления экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Напомним, что Улюкаев обвиняется в вымогательстве 2 млн долларов (в виде взятки) со стороны менеджмента компании «Роснефть».

Нужно отметить, что председатель совета директоров «Роснефти» в суд в качестве свидетеля не явился.

Это уже четвёртый отказ Сечина явиться в суд по повестке. Всякий раз глава «Роснефти» заявлял, что у него напряжённый график.


Алексей Улюкаев во время судебного заседания, которое стало уже 18-м по счёту, заявил, что виновным себя не признаёт. Адвокаты Улюкаева отметили, что само следствие велось с нарушениями процедур, и указывают на то, что и в обвинительном акте также имеются грубые нарушения законодательства. Защита Улюкаева потребовала от суда вернуть дело в прокуратуру. Замоскворецкий суд такое ходатайство (требование) отклонил.

Улюкаев: Виновным себя не признаю


Перед началом судебного процесса, на котором, как уже было отмечено, экс-министр российского кабмина заявил о своей невиновности, он пообщался с журналистами. Одной из тем для беседы стало вовсе не уголовное дело, а любимая книга Улюкаева. Экс-чиновник правительства РФ заявил, что такой книгой, как и вообще лучшей, для него является «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 63

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  1. Чёрный Сегодня, 13:03
    ......а в Китае бы его расстреляли sad ......вот бы и у нас так.
    Чёрный
    1. Идущий Сегодня, 13:10
      Расстрел это легко , но эта тема не для нашего форума.
      Идущий
      1. Logall Сегодня, 13:42
        Цитата: Идущий
        Расстрел это легко , но эта тема не для нашего форума.

        Четвертовать или свинец залить куда нужно?
        Разваливают дело! Тихо, мирно, по чуть-чуть... Как это не явился По повестке? Пофиг на график! Закон для всех один! Я бы не явился как свидетель, так меня бы в наручниках привели...
        Logall
        1. Идущий Сегодня, 15:06
          Ох , сколького мы ещё не знаем.
          Идущий
          1. словак Сегодня, 15:49
            Лучше и не знать, наверное. У нас есть пара газет и журналов, в которых постоянно расписывают подвиги и доходы чиновников, например, министра МВД Калиняк. Он посмеивается, остальные тоже. Во всем мире одинаково, брали, берут, воруют, пилят, вымогают. Таков удел чиновника, по другому не будет. Бессребренников- единицы, да и не работают они долго, мешают.
            словак
            1. Идущий Сегодня, 15:51
              Цитата: словак
              Бессребренников- единицы, да и не работают они долго, мешают.


              Они там не приживаются , да и не попадут туда никогда.
              Идущий
    2. R.L. Сегодня, 14:27
      Сечина? За игнорирование российских законов по-поводу вызова к суду? Давно пора! А то поклёп сделал, чтобы себя обезопасить от ответственности за свои грехи с «Роснефть» и прячется, "друг"
      R.L.
    3. alekc73 Сегодня, 14:57
      Вы тиран laughing Тогда прийдется стрелять так много высокопоставленных чинуш- кровавая река.Лучше ниточку не тянуть.Накажут- посадят-освободят-нагрядят.Деньги за бугром останутся на счастливую старость господина водолаза. hi
      alekc73
    4. kebeskin Сегодня, 16:25
      Да ладно вам. Вот если бы пачку гречки украл, схватил 5ок строгача а тут всего-то 2 млн, прихватил. На домашний арест тянет.
      kebeskin
    5. Росомаха Сегодня, 17:44
      Эта эпидерсия привыкла брать взятки легко и непринужденно, поэтому искренне считает что это нормально, верхушка должна признать что взятки ,откаты это фу-у-у-у , это предатели родины и наказание - расстрел.
      Росомаха
  2. Sergey53 Сегодня, 13:03
    Конечно. Кто бы говорил. ТЕперь всё вернуть, реабелитировать, восстановить в должности и наказать всех причастных. Прецедент у нас был: Сердюков, Васильева.
    Sergey53
    1. To be or not to be Сегодня, 13:15
      Всего то ..2 млн долларов (в виде взятки) ..Мельчают министры... laughing
      To be or not to be
  3. 210окв Сегодня, 13:07
    Не виноват я!Только "корзинку с колбасой "вымогал!
    210окв
    1. Ami du peuple Сегодня, 13:24
      Цитата: 210окв
      Не виноват я!Только "корзинку с колбасой "вымогал!
      Я только плотно покушать колбаски хотел!
      Экс-чиновник правительства РФ заявил, что такой книгой, как и вообще лучшей, для него является «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо
      Проголодался чиновный Робинзон в бетонных джунглях laughing
      Ami du peuple
      1. Ратуш Сегодня, 13:26
        Цитата: Ami du peuple
        Проголодался чиновный Робинзон в бетонных джунглях



        Чиновный Робинзон находится на домашнем аресте в своих роскошных апартаментах и вряд ли питается хуже Вас
        Ратуш
        1. jjj Сегодня, 14:19
          Робинзон был моряком из Йорка. На родину сердешного потянуло?
          jjj
        2. Стропорез Сегодня, 17:19
          Цитата: Ратуш
          Чиновный Робинзон находится на домашнем аресте в своих роскошных апартаментах и вряд ли питается хуже Вас

          А что там с Керимкой слышно? Сидит "сердешный"?
          Стропорез
  4. vladimirvn Сегодня, 13:07
    Товарищ, искренне недоумевает. Жил как все. А тут бац и правила поменяли. Предупреждать же надо, с кого нельзя брать.
    vladimirvn
  5. Евродав Сегодня, 13:07
    "Адвокаты Улюкаева отметили, что само следствие велось с нарушениями процедур, и указывают на то, что и в обвинительном акте также имеются грубые нарушения законодательства..."
    Да можно подумать, что в таком резонансном деле СК сто раз всё не проверил/перепроверил! Время тянут... Какие то планы видать есть...
    Евродав
    1. Ратуш Сегодня, 13:21
      Цитата: Евродав
      Да можно подумать, что в таком резонансном деле СК сто раз всё не проверил/перепроверил!



      В таком резонансном деле профи из СК не умудрились,в нарушении всех норм УПК, даже провести элементарную очную ставку между обвиняемым и "потерпевшим" .несмотря на фундаментальные противоречия в их показаниях....
      Ратуш
    2. Esoteric Сегодня, 13:26
      Цитата: Евродав
      Да можно подумать, что в таком резонансном деле СК сто раз всё не проверил/перепроверил! Время тянут... Какие то планы видать есть...

      Чего тут проверять? wassat Мужик потребовал за свои услуги двадцать килограммов американских денег. Так и сказал: "Соберите в мешок, а я к вам заеду и заберу"... lol
      Есть очень простой способ установить истину. Провести в СК допрос с помощью "детектора лжи" и Улюкаева, и Сечина в присутствии назначенной парламентской комиссии. Что тут предосудительного? Адвокат может говорить что угодно, ему за это деньги платят. Только и суд должен выносить решение исходя из неопровержимых улик и достоверных фактов, а не из наличия эмоций и чувств...
      Esoteric
      1. Ратуш Сегодня, 13:34
        Цитата: Esoteric
        Есть очень простой способ установить истину. Провести в СК допрос с помощью "детектора лжи" и Улюкаева, и Сечина в присутствии назначенной парламентской комиссии.



        Вам известны страны где показания "детектора лжи" являются юридическими доказательствами?.Подумайте почему...А парламентская комиссия к чему? Раз:


        Цитата: Esoteric
        Только и суд должен выносить решение исходя из неопровержимых улик и достоверных фактов, а не из наличия эмоций и чувств...



        Или Вы больше политикам чем судьям доверяете?


        P.S.Улюкаев в качестве подсудимого имеет право молчать или даже лгать. А Сечин-нет.Он правду и только правду обязан.и не имеет права отказываться от дачи показаний и не являться в суд.
        Ратуш
        1. слава1974 Сегодня, 14:30
          Улюкаев в качестве подсудимого имеет право молчать или даже лгать.

          Это где такое написано, что обвиняемый имеет право давать ложные показания?
          слава1974
          1. Ратуш Сегодня, 14:40
            В УПК в том числе
            Ратуш
            1. слава1974 Сегодня, 14:44
              в УПК написано, что имеешь право не давать показания на самого себя.
              А это абсолютно разные вещи.
              слава1974
              1. Ратуш Сегодня, 14:49
                Цитата: слава1974
                в УПК написано, что имеешь право не давать показания на самого себя.
                А это абсолютно разные вещи.



                Серьезно?.в юриспруденции действует такой принцип-разрешено все что не запрещено законом.Покажите статью УК где предусмотрена ответственность подозреваемого/обвиняемого/подсудимого за дачу заведомо ложных...
                Ратуш
                1. слава1974 Сегодня, 14:57
                  Кто считается субъектом преступления по ст. 307 УК РФ за дачу ложных показаний? Субъект по этому преступлению специальный, ответственность за дачу ложных показаний в органах следствия, суда или дознания наступает с 16 лет. В названии статьи прямо перечисляются эти категории: Свидетель. Определение понятия содержится в ст. 56 УПК. Законодатель подразумевает, что свидетель – это лицо, которому потенциально могут быть известны все те обстоятельства, имеющие важное значение для расследования и для разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. Потерпевший. Определение понятия содержится и правовой статус находятся в ст. 42 УПК. Потерпевшим признается физлицо, которому преступлением был причинен физический, а также имущественный или же моральный вред. Потерпевшим признается и юридическое лицо при причинении преступлением вреда его имуществу, его деловой репутации. Эксперт. В ст. 57 УПК указывается, что это лицо со специальными знаниями, назначенное в установленном порядке в целях производства судебной экспертизы и для дачи заключения. К примеру, эксперт дает заключения судебно-медицинской экспертизы по количеству ран и характеру нанесения, психической вменяемости и другим задачам. Специалист. Статья 58 УКП указывает, что это лицо, которое: а) обладает специальными знаниями; б) привлекается к участию в процессуальных действиях в установленном порядке; в) оказывает содействие в обнаружении, в закреплении и в изъятии предметов/документов, применении технических средств в процессе исследования материалов уголовного дела в целях постановки вопросов эксперту, а также в целях разъяснения суду и сторонам дела вопросов, входящих в область его профессиональной компетенции. Переводчик. В статье 59 УПК указывается, что это лицо, которое привлекается к участию в уголовном судопроизводстве и свободно владеет тем языком, знание которого нужно для перевода.
                  Источник: http://ugolovnyi-expert.com/dacha-lozhnyx-pokazan
                  ij-po-ugolovnomu-delu-statya/
                  слава1974
                  1. Ратуш Сегодня, 15:02
                    Цитата: слава1974
                    Кто считается субъектом преступления по ст. 307 УК РФ за дачу ложных показаний?




                    Ну и?...Свидетель,потерпевший,эксперт,переводчик.


                    И где в этом списке ответственных за дачу заведомо ложных подозреваемый/обвиняемый/подсудимый?
                    Ратуш
                    1. слава1974 Сегодня, 15:33
                      И где в этом списке ответственных за дачу заведомо ложных подозреваемый/обвиняемый/подсудимый?

                      Вы правы. Его нет. Оказывается наш суд и правда самый гуманный в мире. В США и в Англии есть статья и для подозреваемого, у нас нет! drinks
                      слава1974
                      1. Ратуш Сегодня, 15:41
                        Цитата: слава1974
                        И где в этом списке ответственных за дачу заведомо ложных подозреваемый/обвиняемый/подсудимый?

                        Вы правы. Его нет. Оказывается наш суд и правда самый гуманный в мире. В США и в Англии есть статья и для подозреваемого, у нас нет! drinks




                        Уверены что там есть?)
                        Ратуш
  6. ваняватный Сегодня, 13:09
    не смотрю орт ... нам это все по прежнему преподносят , как акт борьбы с коррупцией ?
    ваняватный
  7. Гардамир Сегодня, 13:09
    Лично для меня Улюкаев виноват только в том, что в рядах Путинского правительства участвует в либерализации России. А вот то что он якобы вымогал что-то у Сечина... Бальшой вопрос. Если Сечин такой невинный, что ж не является в суд?
    Гардамир
    1. Esoteric Сегодня, 13:33
      Цитата: Гардамир
      Если Сечин такой невинный, что ж не является в суд?

      Не пристало боярину ходить пешком в холопские палаты... lol А как просто всю вину свалить на Улюкаева... belay Оттого и плохо всё было, что министр брал взятки...И нефть подешевела поэтому, и бензин подорожал... bully Щас посодют, и заживём мы по-человечески, как сыр в масле будем кататься... belay или болтаться, как нечто в проруби... wassat
      Esoteric
  8. DEZINTO Сегодня, 13:11
    Противно это всё
    DEZINTO
  9. Ратуш Сегодня, 13:14
    Трудно оценить обьективность расследования в которой единственный свидетель обвинения, он же человек который "взятку" организовал и материально передал и на словах которого и держится все обвинение-отказывается приходить в суд для дачи показаний.
    Ратуш
    1. Sergey53 Сегодня, 13:16
      Тогда надо отвечать за дачу ложных показаний. Один из двух всё-равно крайний.Задача ставится как обоих спасти?
      Sergey53
    2. Стропорез Сегодня, 14:07
      Цитата: Ратуш
      Трудно оценить обьективность расследования в которой единственный свидетель обвинения, он же человек который "взятку" организовал и материально передал и на словах которого и держится все обвинение-отказывается приходить в суд для дачи показаний.

      Уже за него сказали , он сейчас в Италии по неотложным делам. Он туда часто наведывается на процедуры по восстановлению формы и замедлению старческих изменений, жена то новенькая и молоденькая ещё, к тому же яхта где то там зашвартована.
      Стропорез
      1. Стирбьорн Сегодня, 14:44
        Цитата: Стропорез
        Он туда часто наведывается на процедуры по восстановлению формы и замедлению старческих изменений, жена то новенькая и молоденькая ещё, к тому же яхта где то там зашвартована.

        Да жена кинула его, ради молодого гонщика-итальянца, как раз недавно новость проскочила fellow Какие тут допросы wassat
        Стирбьорн
        1. Стропорез Сегодня, 16:35
          Цитата: Стирбьорн
          Да жена кинула его, ради молодого гонщика-итальянца, как раз недавно новость проскочила fellow Какие тут допросы wassat

          пьёт небось wassat
          Стропорез
  10. Горный стрелок Сегодня, 13:17
    Проблемой для суда являются крайне квалифицированные адвокаты - которые цепляются за каждую "шероховатость" следствия. И будут отрабатывать гонорар до последнего, работа у них такая...
    Горный стрелок
    1. ranger Сегодня, 15:14
      Цитата: Горный стрелок
      Проблемой для суда являются крайне квалифицированные адвокаты

      Проблема судов не в высокой квалификации адвокатов, а в них самих, в недостаточной квалификации самих судей, неспособных на равных оппонировать адвокатам....Шибко грамотные защитники попадаются - цепляются за каждую мелочь, чтобы все по закону было а не по телефонному праву....Законники хреновы... Ну и как в таких условиях российскому судье работать... recourse
      Эх было же время, когда судили руководствуясь революционным правосознанием - а сейчас докатились, еще чего доброго учиться заставят... crying Любому дураку ясно - во всем виноваты адвокаты, не дают развернуть бескомпромиссную борьбу с коррупцией am
      ranger
      1. Ратуш Сегодня, 15:20
        Цитата: ranger
        Проблема судов не в высокой квалификации адвокатов, а в них самих, в недостаточной квалификации самих судей, неспособных на равных оппонировать адвокатам.




        Оппонировать адвокатам должны прокуроры...а не судья.


        Судья не должен ни с кем оппонировать.а только обеспечивать законность происходящего и принять решение по закону(называется совокупность доказательств) и совести(называется внутреннее убеждение)
        Ратуш
        1. ranger Сегодня, 15:38
          Цитата: Ратуш
          решение по закону(называется совокупность доказательств) и совести(называется внутреннее убеждение)

          Главное чтобы решения принимались на основе закона, а не телефонного права - а судья имел достаточную квалификацию чтобы объективно и грамотно оценивать доводы защиты.
          Что же касается внутреннего убеждения, то убеждения бывают разные - так недалеко и до революционного правосознания, где закон со своей совокупностью доказательств уже не нужен...
          P.S. Кстати, то что Сечин плевать на все хотел и не является в суд уже по четвертой повестке - тоже шибко грамотные адвокаты виноваты ?
          ranger
          1. Ратуш Сегодня, 16:21
            Цитата: ranger
            Что же касается внутреннего убеждения, то убеждения бывают разные - так недалеко и до революционного правосознания, где закон со своей совокупностью доказательств уже не нужен...



            Внутреннее убеждение следователя или судьи-это не абстрактное такое понятие из серии верю в инопланетян или не верю.Это вполне себе правовой момент прописанный в том же УПК.И должен опираться на ту же доказательную базу.

            Не просто верю/не верю потому что мне так хочется.а потому что опираюсь на такие то факты из дела.и должен обосновать это в приговоре
            Ратуш
  11. den3080 Сегодня, 13:21
    Честно говоря, всё это пахнет подставой. Не мог Улюкаев требовать от Сечина взятку. Это всё равно, как он к Путину пришёл бы и потребовал...)
    Другое дело, что Улюкаев собственно враг России, клейма ставить негде. Это видно хотя бы из его стишков.
    Но почему была организована такая неуклюжая ... ммм... операцыя Ы?
    Об этом мы вряд ли узнаем когда-нибудь.
    den3080
    1. Sergey53 Сегодня, 13:29
      А на это может и был расчёт. Попугать для отстрастки.
      Sergey53
    2. voyaka uh Сегодня, 14:26
      Вот версия Улюкаева, если Вам интересно. (Мне дело тоже кажется подставой).

      «Два или три раза он [Сечин] сам приезжал ко мне с объемной сумкой. Это были объемные подарки — то фамильные часы, то макет буровой вышки. Это, как я понимаю, было нормой делового этикета», —
      сказал Улюкаев в Замоскворецком суде.

      Как заметил бывший министр, когда Сечин снова приехал к нему с большой сумкой, это
      не вызвало у него подозрений. По словам Улюкаева, в одну из предыдущих встреч глава
      «Роснефти» обещал угостить его «превосходным вином», которого министр «никогда
      не пробовал», поэтому тот был уверен, что в сумке находится обещанный алкоголь.
      voyaka uh
  12. Николай Петров Сегодня, 13:23
    Цитата: Чёрный
    ......а в Китае бы его расстреляли sad ......вот бы и у нас так.

    И родня в КНР ещё и 9 юаней за патрон платит. Где у нас защита от ворья? А за курицу или ведро картошки, или ГАИшник за 500 р. взятки загремят на годы долгие. Иосиф Виссарионыч, хватит спать, пора и проснуться! А за сворованные лярды, так это чисто бизнес. Свинья Васильева, её куратор фельдмаршал Табуреткин и далее по списку. Ай-ай-яй.
    Николай Петров
    1. Sergey53 Сегодня, 13:30
      Своих не трогает никто.
      Sergey53
  13. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:39
    Нормально так.. посидели,о книгах поговорили..
    Могу поспорить,что или мало доказательств будет,или нарушения в действиях следствия,ну,на самый крайний случай,условный срок,что маловероятно.
    Ещё,и кресло, в какой нить,госкорпорации займет
    Сибирский цирюльник
  14. NKT Сегодня, 13:57
    Цитата: Евродав

    Да можно подумать, что в таком резонансном деле СК сто раз всё не проверил/перепроверил! Время тянут... Какие то планы видать есть...


    Наверное, хотят дотянуть до 75-летия Победы, под амнистию
    NKT
    1. Галеон Сегодня, 14:12
      не признавший свою вину на амнистию рассчитывать не может.
      Галеон
  15. Egorovich Сегодня, 14:04
    Улюкаев себя виновным не признает. А хоть одна задержанная дрянь в человеческом обличии, себя виновной признала? Нет конечно, все белые и пушистые.
    Egorovich
  16. komynist Сегодня, 14:11
    Ндаа.... в очередной раз убеждаемся что закона в нашей стране нет!! И вот такие могут делать что угодно. А закон работает только против простых смертных (народа)!
    komynist
  17. voyaka uh Сегодня, 14:16
    Чего-то Сечин явно уклоняется от свидетельств под присягой.
    Рыльце в пушку?... А ведь он все и заварил.
    voyaka uh
  18. Bosch Сегодня, 14:35
    Наглость этого пассажира перешла все границы.
    Bosch
  19. dvvv Сегодня, 14:48
    пацан из кодлы, но наверное, надо было одного сдать и... выбор пал на него...Святых там нету и этот не свят, но попал почему-то он... Или Сечину что-то не услужил и тот его его заказал и сдал...
    dvvv
  20. gukoyan Сегодня, 15:01
    Теперь, в случае чего, ещё кормить этого выродка за наш счёт...
    gukoyan
  21. танк66 Сегодня, 15:15
    А мне кажется ,даже мудрить не будут - по схеме сработают...Помните скандал со взятками с закупкой мерседесов в ФСО и МВД ..." кому достались эти деньги, СКР устанавливать не стал, поскольку возбудил уголовное дело не по факту получения взяток (ст. 290 УК РФ), а мошенничества (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, DaimlerCrysler AG оказался обманутым, якобы давая деньги не тем, кто был уполномочен принимать решения по контрактам, а ни на что не влиявшим посредникам.".
    танк66
  22. слава1974 Сегодня, 16:24
    Ратуш,
    Уверены что там есть?)

    конечно. Когда читал комментарии по нашему УК, там были ссылки на мировой опыт.
    слава1974
    1. Ратуш Сегодня, 16:29
      Цитата: слава1974
      Ратуш,
      Уверены что там есть?)

      конечно. Когда читал комментарии по нашему УК, там были ссылки на мировой опыт.




      На самом деле не все так просто или прямолинейно и там.В любом случае в той системе права нагло врать в присутствии присяжных-боком выйдет самому обвиняемому.Присяжные ж не дураки и примут это во внимание когда будут решать вопрос виновности
      Ратуш
  23. Виктор-М Сегодня, 16:27
    Улюкаев: Виновным себя не признаю

    Это деньги во всём виноваты.
    Виктор-М
  24. andrej-shironov Сегодня, 16:40
    Думаю Улюкаева скоро выпустят. Урок ему преподали. Но Сечин конечно красава! Плюнул на суд и растёр! Ибо законы и их исполнение для быдла! Ходите на выборы уважаемые и голосуйте, особенно за Путина.
    andrej-shironov
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