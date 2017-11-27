Улюкаев: Виновным себя не признаю

Сегодня в Замоскворецком суде города Москвы начался допрос обвиняемого в совершении коррупционного преступления экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Напомним, что Улюкаев обвиняется в вымогательстве 2 млн долларов (в виде взятки) со стороны менеджмента компании «Роснефть».Нужно отметить, что председатель совета директоров «Роснефти» в суд в качестве свидетеля не явился.Это уже четвёртый отказ Сечина явиться в суд по повестке. Всякий раз глава «Роснефти» заявлял, что у него напряжённый график.Алексей Улюкаев во время судебного заседания, которое стало уже 18-м по счёту, заявил, что виновным себя не признаёт. Адвокаты Улюкаева отметили, что само следствие велось с нарушениями процедур, и указывают на то, что и в обвинительном акте также имеются грубые нарушения законодательства. Защита Улюкаева потребовала от суда вернуть дело в прокуратуру. Замоскворецкий суд такое ходатайство (требование) отклонил.Перед началом судебного процесса, на котором, как уже было отмечено, экс-министр российского кабмина заявил о своей невиновности, он пообщался с журналистами. Одной из тем для беседы стало вовсе не уголовное дело, а любимая книга Улюкаева. Экс-чиновник правительства РФ заявил, что такой книгой, как и вообще лучшей, для него является «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо.