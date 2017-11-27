Катар намерен закупить еще 12 истребителей Rafale
Катар обратился к Парижу с просьбой пролонгировать опцион на закупку 12 истребителей Dassault Rafale, срок действия которого недавно истек, сообщает bmpd со ссылкой на газету La Tribune.
По данным газеты, компания Dassault Aviation пошла навстречу заказчику и предложила сделку на 6,3 млрд евро (включая вооружение производства компаний MBDA и Safran) в рамках контракта, подписанного в мае 2015 года, когда Доха закупила 24 французских истребителя.
Как пишет издание, ссылающееся на свои источники, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани намерен объявить об этой сделке в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона, запланированного на 7 декабря.
«Визит Макрона в Катар также будет поводом для подписания контракта в интересах компании Nexter Systems на продажу колесных бронетранспортеров VBCI, которые ранее приглянулись Катару», – пишет газета.
Источники издания отмечают, что «это не исключено», поскольку французский концерн принял участие в тендере на закупку 300 колесных БТР на сумму 2 млрд евро для оснащения катарских сухопутных войск.
По данным газеты, компания Dassault Aviation пошла навстречу заказчику и предложила сделку на 6,3 млрд евро (включая вооружение производства компаний MBDA и Safran) в рамках контракта, подписанного в мае 2015 года, когда Доха закупила 24 французских истребителя.
Как пишет издание, ссылающееся на свои источники, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани намерен объявить об этой сделке в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона, запланированного на 7 декабря.
«Визит Макрона в Катар также будет поводом для подписания контракта в интересах компании Nexter Systems на продажу колесных бронетранспортеров VBCI, которые ранее приглянулись Катару», – пишет газета.
Источники издания отмечают, что «это не исключено», поскольку французский концерн принял участие в тендере на закупку 300 колесных БТР на сумму 2 млрд евро для оснащения катарских сухопутных войск.
Использованы фотографии: defence.pk
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