18:24 27 ноября

Катар намерен закупить еще 12 истребителей Rafale

Катар обратился к Парижу с просьбой пролонгировать опцион на закупку 12 истребителей Dassault Rafale, срок действия которого недавно истек, сообщает bmpd со ссылкой на газету La Tribune.



По данным газеты, компания Dassault Aviation пошла навстречу заказчику и предложила сделку на 6,3 млрд евро (включая вооружение производства компаний MBDA и Safran) в рамках контракта, подписанного в мае 2015 года, когда Доха закупила 24 французских истребителя.


Как пишет издание, ссылающееся на свои источники, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани намерен объявить об этой сделке в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона, запланированного на 7 декабря.

«Визит Макрона в Катар также будет поводом для подписания контракта в интересах компании Nexter Systems на продажу колесных бронетранспортеров VBCI, которые ранее приглянулись Катару», – пишет газета.

Источники издания отмечают, что «это не исключено», поскольку французский концерн принял участие в тендере на закупку 300 колесных БТР на сумму 2 млрд евро для оснащения катарских сухопутных войск.

Использованы фотографии: defence.pk
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Комментарии 11

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  1. Logall Сегодня, 13:02
    Насколько я помню, Катар - страна изгой для западного мира, С недавнего времени! Или там где деньги принципов нет?
    Париж, Янки за ругают!
    Logall
    1. сибиралт Сегодня, 13:40
      Катар занимает одно из ведущих мест по ВВП на душу населения. При 50-ти градусной жаре, кроме фиников мало что там растет. Поэтому зависит на 90% от поставок продовольствия. Но на одного короля 12 "равфалей" явно мало. Да только куда на них летать на небольшом полуострове?
      сибиралт
      1. просто экспл Сегодня, 14:06
        это не 12 рафалей , это ЕЩЕ 12 рафалей . так как ранее были заказаны 24 штуки и это еще мелочи . так как там недавно были подписаны контракты на поставку 36 и 72 Ф-15 .
        не хило так то больше сотни одних только Ф-15 . и это у страны площадью 11 586 км² , то есть если брать как квадрат , то весь катар это 100 на 115 км . а ведь там кроме ф-15 и рафалей еще и миражи есть .
        по ходу по количеству современных самолетов на квадратный километр катар рекордсмен на всей планете .
        просто экспл
  2. Гардамир Сегодня, 13:05
    За то что Россия поделилась своей нефтью с Катаром,Катар купит натовские самолёты.Расскажите ещё раз о патриотической позиции кремлёвского руководства.
    Гардамир
    1. DEZINTO Сегодня, 13:12
      Может это ход конём
      DEZINTO
      1. Гардамир Сегодня, 13:17
        Тогда уж верблюдом lol
        Гардамир
        1. DEZINTO Сегодня, 13:25
          Тогда уж верблюдом


          Вообще джокером он проходной в любой ситуации.... lol


          Ну вобщем "поживём как грится......
          DEZINTO
    2. просто экспл Сегодня, 14:14
      а за то что матрасы поделились с саудитами своей демократией , саудиты купят российские ЗРК . расскажите еще раз о том что трамп не наш .
      уже сколько раз писать что у всех , а особенно у ключевых арабов , все покупки оружия это политические взятки .
      катар пытается купить себе поддержку в ЕС . так же как саудиты пытаются оставить небольшую дорожку к примирению с Россией .
      просто экспл
  3. KEX Сегодня, 13:07
    угу, к томуже покупают всякое хавно....
    KEX
    1. xetai9977 Сегодня, 13:12
      "всякое хавно...."
      Рафаль прекрасный самолёт!
      xetai9977
  4. viktorch Сегодня, 15:43
    опять будут мочить емен ?
    viktorch
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