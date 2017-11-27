18:13 27 ноября

"Укроборонпром" заявил о готовности производить новые ракеты

Как сообщила пресс-служба концерна "Укроборонпром", компания «Артем», входящая в состав концерна, провела показ новой технологической линии по производству ракетных корпусов. Указывается, что новое оборудование позволит производить корпуса ракет «Вiльха» (Ольха).

В «Укроборонпроме» указывают, что в данный момент линия, состоящая из раскатывающей машины RFFM 330-138-300 производства компании Repkon, находится на этапе введения в эксплуатацию. После её доводки компания «Артем» сможет изготавливать высокопрецизионные полые трубы.

"Укроборонпром" заявил о готовности производить новые ракеты



Мы запускаем технологическую линию, которая обеспечит производство уникальных корпусов для нашей техники. Теперь мы можем изготавливать корпуса ракет из сверхпрочных сплавов. Даже в советское время Украина не имела подобных технологий
— заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Представители компании «Артем» указывают, что оборудование позволит производить детали с разной толщиной стенок, необходимые при производстве ракет «Ольха», созданных на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч».

По заявлению украинских разработчиков, ключевым отличием от советской разработки стало то, что новые ракеты являются корректируемыми и могут поражать цели со значительно большей точностью. Согласно описанию нового ракетного комплекса, он сможет заменить на вооружении украинской армии РСЗО «Смерч», а также тактический ракетный комплекс «Точка-У», при этом демонстрируя большую точность, передает "Warspot"

Использованы фотографии: ukroboronprom.com.ua
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Комментарии 26

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  1. DEZINTO Сегодня, 13:15
    Даже в советское время Украина не имела подобных технологий


    Вот вот вот когда они так про...мм говариваются так смешно)))
    Небось помнит как октябрёнком рос, а потом с гордостью в комсомол вступал......))))
    хы хы
    DEZINTO
    1. Джедай Сегодня, 13:17
      Очередная перемога "для СМИ и Запада"? wink
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 13:19
        Просто они таким образом пытаются Отвлечь всех от внутренних проблем Украины! Которых с каждым днём становится всё больше и больше...
        Logall
        1. bulvas Сегодня, 13:31
          Не проще было договориться с донецкими и с Россией?

          Или надеются все войной решить?

          Совсем мозги утекли?
          bulvas
          1. esaul Сегодня, 14:01
            Цитата: bulvas
            Совсем мозги утекли?

            А они в черепе были у этого, который в пажеском берете рисуется на фото?
            esaul
        2. словак Сегодня, 15:28
          Охренеть от фразы: "Даже в советское время Украина не имела подобных технологий..." За 25 лет, слава богу, все технологии продвинулись, а эти продолжают вспоминать о советских временах... Зато теперь корпуса будут сверхпрочные, что позволит "увеличить точность поражения целей... Укромозг штука очень странная..
          словак
      2. Офицер запаса Сегодня, 13:29
        Пиротехникой занялись? Самое время - скоро Новый год.
        Офицер запаса
        1. Комментарий был удален.
        2. Джедай Сегодня, 13:42
          Как бы у этих мыздобулов опять фейерверк раньше срока не получился. wink
          Джедай
    2. Монос Сегодня, 13:52
      Даже в советское время Украина не имела подобных технологий

      Чем мне эти упорыши нравяться, так это тем, что они сами себя расчехляют. smile Оказывается советское время было эталонным, а Союз передовым, технологически развитым государством, а не "отсталым совком", раз вы гордитесь тем, что превзошли его в чём-то. Селюки.
      Монос
  2. Sergey53 Сегодня, 13:18
    Минфин заявил ДЕНЕГ НЕТ.
    Sergey53
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:20
    В ракете, кроме корпусов, еще очень много всего... Топливо, например...
    Горный стрелок
    1. Устин Сегодня, 14:56
      Потенциал на Украине по обороне был заложен в Союзе достаточным для решения многих задач. Даже сейчас есть возможность развивать отдельные направления, тем более это выгодно " кураторам". Недооценивать их возможности по крайней мере недальновидно. Как этого бы не хотелось, но прогресс за последнее время прослеживается.
      Устин
  4. ded100 Сегодня, 13:26
    Производство налажено! wassat

    ded100
  5. rocket757 Сегодня, 13:43
    Ну да, имели технология производства сталей для ядерных реакторов!!! а одноразовые изделия, как ракеты эт типа высший пилотаж в металлургии fool
    rocket757
  6. Лена Петрова Сегодня, 14:03
    Очевидно, - это самое необходимое для украинской экономики.
    Лена Петрова
    1. rocket757 Сегодня, 14:09
      Это самое нужное для крайны как таковой?
      rocket757
  7. NKT Сегодня, 14:04
    В «Укроборонпроме» указывают, что в данный момент линия, состоящая из раскатывающей машины RFFM 330-138-300 производства компании ....


    Первоначально привиделось - как губораскатывающая машина )
    NKT
  8. Керенский Сегодня, 14:06
    Ну теперь труб для буржуек хватит. А то я уже волноваться стал.
    Керенский
  9. Dimachrus Сегодня, 14:08
    Пастор у них - однааако ))))
    Постоянно в военной форме...
    Интересная конфессия , ну или рекламой подрабатывает )))))
    Dimachrus
  10. vredlo Сегодня, 14:40
    линия, состоящая из раскатывающей машины RFFM 330-138-300 производства компании Repkon
    Мы запускаем технологическую линию, которая обеспечит производство уникальных корпусов для нашей техники
    техпология на базе прибора заграничной разработки уникальна тоесть его более никому и никогда на продадут вот же скакуасы круты всех построили
    vredlo
  11. Доктор Хаб Сегодня, 14:48
    Я в детстве тоже ракеты делал. Из артиллерийского пороха и фольги. Полагаю таких инженеров и в Украине валом
    Доктор Хаб
  12. svp67 Сегодня, 14:59
    Советское оружие создавалось из расчета производства на любых мало мальских пригодных предприятиях, так что имея отличное немецкое оборудование не удивляет, что Украина может наладить производство ракет. Вопрос в ином. Эта ракета относиться к разряду Высоко Точных, а сможет ли Украина обеспечить надежность работы систем наведения? И хватит ли на это денег?
    svp67
    1. japs Сегодня, 15:44
      Самое главное - это труба. Высокоточная. А что в трубу будет вкладываться еще не думали.
      Теперь нужен инвестор и финансирование от правительства, то есть, самая малость осталась.
      japs
    2. Equalized Сегодня, 17:00
      Там импортные комплектующие к системе наведения.
      Equalized
      1. Equalized Сегодня, 17:16
        Конкретнее, цепочка разработка-производство выглядит так :

        1) Оригинальный разработчик - КБ "Южное".

        Но сейчас проект курирует КБ "Луч" из Киева. Сами представители "Южного" заявляли что проект устаревший и вообще слишком простой для их уровня, единственная причина по которой его разрабатывали - дефицит ракет к 9К58 "Смерч" и попытка их восполнить. Цель прикручивания продвинутой ИНС с GPS - уменьшить расход ракет за счет увеличения точности (ибо производить миллионы ракет как в СССР не смогут).

        2) Ракетный двигатель и ракетное топливо - "Павлоградский химический завод"

        3) Боевая часть ракеты и взрывные вещества к БЧ - КП Шосткинский казенный завод "Зирка"

        4) Корпус ракеты, сборка ракеты воедино - ГАХК "Артём" из новости.

        5) Система навигации - "Кб Луч" + импортные комплектующие к ИНС (для GPS навигации)

        Возможно так же учавствуют ГП "Оризон-Навигация" или КПСП "Арсенал", но это не точно.
        Equalized
        1. svp67 Сегодня, 18:10
          Цитата: Equalized
          Оригинальный разработчик - КБ "Южное".

          КБ "Южное" вряд ли такое "малюткой", тем более твердотопливной могло бы заниматься, а вот
          Цитата: Equalized
          КБ "Луч" из Киева.

          эти да, у них опыта создания подобных ракет наземного и воздушного базирования предостаточно, вот только системы наведения они сами толком не делали, с белорусским "Пеленгом" работали сообща. Вот мне что то и кажется, что "Верба" и "Полонез" двоюродные "родственнички"
          svp67
  13. Евродав Сегодня, 17:44
    Ракетчики, ёпрст... Под контролем чернокнижника...
    Евродав
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