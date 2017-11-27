"Укроборонпром" заявил о готовности производить новые ракеты

Мы запускаем технологическую линию, которая обеспечит производство уникальных корпусов для нашей техники. Теперь мы можем изготавливать корпуса ракет из сверхпрочных сплавов. Даже в советское время Украина не имела подобных технологий

Как сообщила пресс-служба концерна "Укроборонпром", компания «Артем», входящая в состав концерна, провела показ новой технологической линии по производству ракетных корпусов. Указывается, что новое оборудование позволит производить корпуса ракет «Вiльха» (Ольха).В «Укроборонпроме» указывают, что в данный момент линия, состоящая из раскатывающей машины RFFM 330-138-300 производства компании Repkon, находится на этапе введения в эксплуатацию. После её доводки компания «Артем» сможет изготавливать высокопрецизионные полые трубы.— заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.Представители компании «Артем» указывают, что оборудование позволит производить детали с разной толщиной стенок, необходимые при производстве ракет «Ольха», созданных на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч».По заявлению украинских разработчиков, ключевым отличием от советской разработки стало то, что новые ракеты являются корректируемыми и могут поражать цели со значительно большей точностью. Согласно описанию нового ракетного комплекса, он сможет заменить на вооружении украинской армии РСЗО «Смерч», а также тактический ракетный комплекс «Точка-У», при этом демонстрируя большую точность, передает "Warspot"