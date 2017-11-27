Полученные следствием данные говорят о причастности ИГ к теракту на Синае
Предварительное расследование совершенного в минувшую пятницу теракта на севере Синайского полуострова в Египте подтверждает причастность к ней террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), передает ТАСС сообщение портала Al Masry Al Youm.
В пятницу во время молитвы был совершен теракт в суфийской мечети населенного пункта Бир-эль-Абд. Около 30 бандитов сначала устроили взрыв внутри мечети, а затем открыли беспорядочную стрельбу из автоматов по людям, пытавшимся в панике покинуть место происшествия. Жертвами стали 305 человек, в том числе 27 детей. Еще 128 человек получили ранения.
Как отмечает портал, армия Египта совместно с МВД третий день не прекращает операцию по поиску и нейтрализации причастных к атаке экстремистов.
Сообщается, что «операция проходит по трем основных направлениям: в первую очередь, по линии разведки, спецслужб и уголовного розыска, которые занимаются сбором информации о боевиках и их возможном местонахождении в пустынных районах Синая». Активную помощь оказывают местные племена.
Ранее эта работа уже привела к уничтожению нескольких террористов и их перевалочных баз. В операции кроме армейского спецназа задействованы также египетские ВВС.
Кроме того, «усилены меры безопасности во всех частях полуострова, личный состав приведен в состояние максимальной боевой готовности, увеличено количество стационарных и мобильных патрулей, устроены засады, ведется тщательный досмотр транспорта и людей», говорится в сообщении.
Проведенное предварительное расследование свидетельствует о том, что за этим нападением стоят террористы ИГ. Атака на молившихся мирных жителей была совершена после того, как (силовиками) были сорваны враждебные планы боевиков атаковать расположения сил безопасности,пишет издание со ссылкой на источник в силовых структурах Египта.
В пятницу во время молитвы был совершен теракт в суфийской мечети населенного пункта Бир-эль-Абд. Около 30 бандитов сначала устроили взрыв внутри мечети, а затем открыли беспорядочную стрельбу из автоматов по людям, пытавшимся в панике покинуть место происшествия. Жертвами стали 305 человек, в том числе 27 детей. Еще 128 человек получили ранения.
Как отмечает портал, армия Египта совместно с МВД третий день не прекращает операцию по поиску и нейтрализации причастных к атаке экстремистов.
Сообщается, что «операция проходит по трем основных направлениям: в первую очередь, по линии разведки, спецслужб и уголовного розыска, которые занимаются сбором информации о боевиках и их возможном местонахождении в пустынных районах Синая». Активную помощь оказывают местные племена.
Ранее эта работа уже привела к уничтожению нескольких террористов и их перевалочных баз. В операции кроме армейского спецназа задействованы также египетские ВВС.
Кроме того, «усилены меры безопасности во всех частях полуострова, личный состав приведен в состояние максимальной боевой готовности, увеличено количество стационарных и мобильных патрулей, устроены засады, ведется тщательный досмотр транспорта и людей», говорится в сообщении.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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