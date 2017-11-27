Полученные следствием данные говорят о причастности ИГ к теракту на Синае

Проведенное предварительное расследование свидетельствует о том, что за этим нападением стоят террористы ИГ. Атака на молившихся мирных жителей была совершена после того, как (силовиками) были сорваны враждебные планы боевиков атаковать расположения сил безопасности,

Предварительное расследование совершенного в минувшую пятницу теракта на севере Синайского полуострова в Египте подтверждает причастность к ней террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), передает ТАСС сообщение портала Al Masry Al Youm.пишет издание со ссылкой на источник в силовых структурах Египта.В пятницу во время молитвы был совершен теракт в суфийской мечети населенного пункта Бир-эль-Абд. Около 30 бандитов сначала устроили взрыв внутри мечети, а затем открыли беспорядочную стрельбу из автоматов по людям, пытавшимся в панике покинуть место происшествия. Жертвами стали 305 человек, в том числе 27 детей. Еще 128 человек получили ранения.Как отмечает портал, армия Египта совместно с МВД третий день не прекращает операцию по поиску и нейтрализации причастных к атаке экстремистов.Сообщается, что «операция проходит по трем основных направлениям: в первую очередь, по линии разведки, спецслужб и уголовного розыска, которые занимаются сбором информации о боевиках и их возможном местонахождении в пустынных районах Синая». Активную помощь оказывают местные племена.Ранее эта работа уже привела к уничтожению нескольких террористов и их перевалочных баз. В операции кроме армейского спецназа задействованы также египетские ВВС.Кроме того, «усилены меры безопасности во всех частях полуострова, личный состав приведен в состояние максимальной боевой готовности, увеличено количество стационарных и мобильных патрулей, устроены засады, ведется тщательный досмотр транспорта и людей», говорится в сообщении.