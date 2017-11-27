Народный артист Украины: Всем понятно, что война на Донбассе выгодна украинскому руководству

Война выгодна нашему руководству государства, к сожалению. Это всё понятно, потому что войну можно было решить не за две недели, как он (Порошенко) говорил, но уже можно было бы остановить. Когда война идёт три года, значит, это кому-нибудь нужно. А кому? Высшему руководству нашего государства. Они не хотят решать это, потому что есть огромные военные заказы. И кто держит все эти комплексы? Высшее руководство наше. Контрабанда – кому это выгодно? Кто контролирует все это? Силовики? И тянется все это наверх. Миллионные обороты. Ну, подумаешь, погибло два человека, в месяц 13 человек убиты – подумаешь, спишут. Это страшно. Цинично.

Знаменитый украинский певец Павел Зибров – народный артист Украины, бывший солист Государственного эстрадно-симфонического оркестра Украины, преподаватель в Киевском университете культуры и искусств - выступил с резкой критикой в адрес властей страны по поводу войны на Донбассе.По словам Павла Зиброва, которые приводит украинский портал «Апостроф» , уже всем нормальным людям на Украине понятно, что война на Донбассе выгодна украинскому руководству. Павел Зибров отмечает, что под заявления о дальнейшей необходимости воевать на юго-востоке страны идёт финансирование военной отрасли, закрываются глаза на потоки контрабанды.Из заявления народного артиста Украины:Павел Зибров рассказал корреспонденту «Апострофа» и о том, как был отменён его концерт в городе Шостка (Сумская область). По словам Зиброва, с ним договорились о проведении концерта, начали продавать билеты и, когда билеты были раскуплены, организаторы концерта заявили, что мероприятие отменяется. Самому Зиброву было объявлено, что собранные средства пойдут на «нужды ветеранов АТО». Народный артист Украины отметил, что до сих пор ему не предоставили отчёта о том, в чей именно карман ушли финансовые средства, и дошли ли они хотя бы до кого-то из украинских военнослужащих.