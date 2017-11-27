18:22 27 ноября

Народный артист Украины: Всем понятно, что война на Донбассе выгодна украинскому руководству

Знаменитый украинский певец Павел Зибров – народный артист Украины, бывший солист Государственного эстрадно-симфонического оркестра Украины, преподаватель в Киевском университете культуры и искусств - выступил с резкой критикой в адрес властей страны по поводу войны на Донбассе.

По словам Павла Зиброва, которые приводит украинский портал «Апостроф», уже всем нормальным людям на Украине понятно, что война на Донбассе выгодна украинскому руководству. Павел Зибров отмечает, что под заявления о дальнейшей необходимости воевать на юго-востоке страны идёт финансирование военной отрасли, закрываются глаза на потоки контрабанды.

Из заявления народного артиста Украины:
Война выгодна нашему руководству государства, к сожалению. Это всё понятно, потому что войну можно было решить не за две недели, как он (Порошенко) говорил, но уже можно было бы остановить. Когда война идёт три года, значит, это кому-нибудь нужно. А кому? Высшему руководству нашего государства. Они не хотят решать это, потому что есть огромные военные заказы. И кто держит все эти комплексы? Высшее руководство наше. Контрабанда – кому это выгодно? Кто контролирует все это? Силовики? И тянется все это наверх. Миллионные обороты. Ну, подумаешь, погибло два человека, в месяц 13 человек убиты – подумаешь, спишут. Это страшно. Цинично.



Народный артист Украины: Всем понятно, что война на Донбассе выгодна украинскому руководству


Павел Зибров рассказал корреспонденту «Апострофа» и о том, как был отменён его концерт в городе Шостка (Сумская область). По словам Зиброва, с ним договорились о проведении концерта, начали продавать билеты и, когда билеты были раскуплены, организаторы концерта заявили, что мероприятие отменяется. Самому Зиброву было объявлено, что собранные средства пойдут на «нужды ветеранов АТО». Народный артист Украины отметил, что до сих пор ему не предоставили отчёта о том, в чей именно карман ушли финансовые средства, и дошли ли они хотя бы до кого-то из украинских военнослужащих.

Использованы фотографии: http://zibrov.com.ua
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Комментарии 30

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  1. DEZINTO Сегодня, 13:28
    Я не знаю кто это но пусть ожидает теперь жёлто-синее гнев и пламя...
    DEZINTO
    1. Шура пермский Сегодня, 13:31
      Он смелый,за такие слова и закрыть могут майданутые…
      Шура пермский
      1. Logall Сегодня, 13:55
        Цитата: Шура пермский
        Он смелый,за такие слова и закрыть могут майданутые…

        Закрыть? Скорее всего его ожидает сайт ''Миротворец''! Пусть о жизни печется, а не о свободе...
        Logall
        1. 210окв Сегодня, 14:14
          Да,Александр.Могут и убить.Достало его это все.Теперь наверняка придется уезжать.РоссияГермания,куда угодно,только прочь оттуда.
          Цитата: Logall
          Цитата: Шура пермский
          Он смелый,за такие слова и закрыть могут майданутые…

          Закрыть? Скорее всего его ожидает сайт ''Миротворец''! Пусть о жизни печется, а не о свободе...
          210окв
          1. Logall Сегодня, 14:22
            Счастью или сожалению, на Украине остались истинные патриоты, как Олесь Бузина! Которые не покинут Украину, даже под страхом смерти...
            Logall
            1. Идущий Сегодня, 16:04
              Мне кажется там много таких и терпение у них на грани.
              Идущий
            2. Pete Mitchell Сегодня, 16:09
              Цитата: Logall
              Счастью или сожалению, на Украине остались истинные патриоты, как Олесь Бузина! Которые не покинут Украину, даже под страхом смерти...

              К счастью...
              Pete Mitchell
            3. Hlavaty Сегодня, 17:27
              Цитата: Logall
              Счастью или сожалению, на Украине остались истинные патриоты, как Олесь Бузина! Которые не покинут Украину, даже под страхом смерти...

              Это такая шутка? Его, вообще-то два с половиной года назад убили...
              Hlavaty
      2. Now we are free Сегодня, 15:47
        Павел Зибров рассказал корреспонденту «Апострофа» и о том, как был отменён его концерт в городе Шостка (Сумская область). По словам Зиброва, с ним договорились о проведении концерта, начали продавать билеты и, когда билеты были раскуплены, организаторы концерта заявили, что мероприятие отменяется. Самому Зиброву было объявлено, что собранные средства пойдут на «нужды ветеранов АТО».
        Бабки, бабки и только бабки которые у них любимых отбирают, пробуждают в украинских артистах такое понятие как совесть...
        Зеленский тоже за Российский сериал "Сваты" заступился (запрещёный теперь к прокату на Украине ибо является одним из продюсеров сериала. feel
        Now we are free
        1. Николай Грек Сегодня, 16:04
          Цитата: Now we are free
          Павел Зибров рассказал корреспонденту «Апострофа» и о том, как был отменён его концерт в городе Шостка (Сумская область). По словам Зиброва, с ним договорились о проведении концерта, начали продавать билеты и, когда билеты были раскуплены, организаторы концерта заявили, что мероприятие отменяется. Самому Зиброву было объявлено, что собранные средства пойдут на «нужды ветеранов АТО».
          Бабки, бабки и только бабки которые у них любимых отбирают, пробуждают в украинских артистах такое понятие как совесть...
          Зеленский тоже за Российский сериал "Сваты" заступился (запрещёный теперь к прокату на Украине ибо является одним из продюсеров сериала. feel

          what what what а нас-то за шОООООООООООО...или....хатаскраю оказалась хатавцентре!!!! wassat wassat laughing laughing laughing laughing laughing laughing
          Николай Грек
      3. armourer Сегодня, 15:59
        Нет, не должны закрыть. Но гадить могут дерзко
        armourer
    2. maxim947 Сегодня, 13:33
      Новое удостоверение выдадут, антинародный... а если серьезно, то нужно иметь определенную храбрость чтобы делать такие заявления.
      maxim947
      1. esaul Сегодня, 13:54
        Цитата: Шура пермский
        Он смелый,за такие слова и закрыть могут майданутые…

        А меня удивляет - почему этот смельчак стал таким смелым только после того, как деньги из его кармана перекочевали в чей-то? А до этого всё было в шляпе? Почему этот обличитель "злочинной влады" не высказывался в подобном тоне раньше, когда ВСУ начинали "освободительный поход на восток?"
        esaul
  2. ваняватный Сегодня, 13:31
    искренне верю - человек честный ... или на кошелек наступили ...
    ваняватный
    1. DEZINTO Сегодня, 13:33
      искренне верю - человек честный ... или на кошелек наступили ...


      кхмм, .....я сначала не понял, а потом понял, улыбнулся.....

      ну да ну да...как-то так у них всё там сейчас
      DEZINTO
    2. Балу Сегодня, 13:49
      Цитата: ваняватный
      искренне верю - человек честный ... или на кошелек наступили ...

      Осталось найти третьего и с Зеленским партию организовать или партизанский отряд. wassat
      Балу
      1. esaul Сегодня, 13:57
        Цитата: Балу
        Цитата: ваняватный
        искренне верю - человек честный ... или на кошелек наступили ...

        Осталось найти третьего и с Зеленским партию организовать или партизанский отряд. wassat

        Предатель уже есть. Не будем показывать пальцем, но это - Зеленский, который за три года успел переобуться дважды. Чемпион, однако...! yes
        esaul
        1. Николай Грек Сегодня, 16:07
          Цитата: esaul
          Цитата: Балу
          Цитата: ваняватный
          искренне верю - человек честный ... или на кошелек наступили ...

          Осталось найти третьего и с Зеленским партию организовать или партизанский отряд. wassat

          Предатель уже есть. Не будем показывать пальцем, но это - Зеленский, который за три года успел переобуться дважды. Чемпион, однако...! yes

          выше же написали, что это "правдоруб" такой же переобувальщик, как и зеленский!!! wassat tongue tongue laughing laughing laughing
          Николай Грек
      2. MooH Сегодня, 14:13
        Цитата: Балу
        Цитата: ваняватный
        искренне верю - человек честный ... или на кошелек наступили ...

        Осталось найти третьего и с Зеленским партию организовать или партизанский отряд. wassat

        Есть третий. Сериальный актеришка какой-то недавно переобувался не помню как зовут его. Здесь про него читал, что за АТО топит, а потом в у гвинплэйна про переобувку. Паршинский? Плешинский?
        MooH
    3. esaul Сегодня, 14:12
      Цитата: ваняватный
      искренне верю - человек честный ... или на кошелек наступили ...

      Скорее - второе. Они же - европейцы! Кошелёк дороже жизни!
      esaul
  3. Sergey53 Сегодня, 13:32
    Не прошло и 4 года ,а всем уже стало понятно. Прямо как в Эстонии. Деньги человеку глаза открыли.
    Sergey53
    1. Александр 3 Сегодня, 13:50
      Чем меньше денег тем острее зрение.Чем голоднее тем мощнее ноги.
      Александр 3
      1. Azim77 Сегодня, 13:52
        Иногда бывает, что просто ветер поменял направление..
        Azim77
  4. Витас Сегодня, 13:49
    Как певец, он мне не очень, хотя и песни не плохие. После этого заявления - мужик однозначно!
    Витас
    1. Николай Грек Сегодня, 16:08
      Как певец, он мне не очень, хотя и песни не плохие. После этого заявления - мужик однозначно!


      Now we are free Сегодня, 15:47 ↑ Новый
      Павел Зибров рассказал корреспонденту «Апострофа» и о том, как был отменён его концерт в городе Шостка (Сумская область). По словам Зиброва, с ним договорились о проведении концерта, начали продавать билеты и, когда билеты были раскуплены, организаторы концерта заявили, что мероприятие отменяется. Самому Зиброву было объявлено, что собранные средства пойдут на «нужды ветеранов АТО».
      Бабки, бабки и только бабки которые у них любимых отбирают, пробуждают в украинских артистах такое понятие как совесть...
      Зеленский тоже за Российский сериал "Сваты" заступился (запрещёный теперь к прокату на Украине ибо является одним из продюсеров сериала. ￼
      Николай Грек
  5. gm9019 Сегодня, 13:54
    Всё бы ничего, но "где деньги?". Тут и пришло прозрение!
    Отчаянный мужик... думает, что раз он Народный артист, то его никто не тронет за такие слова. Это - вряд ли... yes

    gm9019
  6. Altona Сегодня, 14:22
    Я думал он от чистого сердца, а оказывается ему как и Зеленскому с сериалом "Сваты" "закрыли кассу". Но все равно молодец, что возмутился.
    Altona
  7. словак Сегодня, 14:52
    Поумнел, или обиделся, что не дали заработать? На днях Зеленский возмущался, что "Сваты" прикрыли. Этот хоть честно орал, что вложился в сериал, а его прикрыли. Хуже, что творчество Зеленского тиражируется в РФ, а из дохода он платит в АТО
    словак
  8. МВГ Сегодня, 16:02
    Сейчас сижу, фоном по зомбоящику идет передача с участием жены подозреваемого в убийстве Вороненкова и тут меня озарило: эта молодая женщина проявляет свои опасения, намерения отношения к ситуации, аргументирует категориями 80х годов !!!! С примесью в аргументации постулатов "Билль о правах" США, не без этого.
    НО. Основное - это менталитет конца СОВЕТСКОГО времени!!! У молодой женщины 25 - 30 лет. Откуда?! Единственным ответом на этот вопрос может быть только один - с 1991 по настоящее время отношения в гражданском обществе на Украине не развивались. От слова совсем! Они живут в 80х !!!
    МВГ
  9. Евродав Сегодня, 17:42
    Цитата: DEZINTO
    Я не знаю кто это но пусть ожидает теперь жёлто-синее гнев и пламя...

    Выступил, попал в "Миротворец", вышел с больничного и пел долго и громко на корпоративах у Кличко... Как то так может у него сложиться жизнь!
    Евродав
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