18:13 27 ноября

Американская армия ищет замену пулемету M249

Из США поступает информация о том, что военное ведомство планирует отказаться от пулемётов M249 и активно ищет им замену. Как сообщает портал thefirearmblog.com, Минобороны США объявило второй «День промышленности» (Industry Day) для производителей стрелкового оружия в рамках программы NGSAR на 12 и 13 декабря, в течении которых рассмотрит предложения от производителей. Несмотря на отсутствие чётких требований, в военном ведомстве указывают, что под аббревиатурой NGSAR хотят видеть стрелковое оружие, близкое по массе и габаритам к стандартной армейской винтовке (М4), способное поражать цели прицельным огнём на дистанции до 600 м и подавлять их на расстоянии до 1200 м.

Американская армия ищет замену пулемету M249

Стрельба из пулемёта M249.


Официальный тендер пока не объявлен, поскольку Минобороны собирает информацию от производителей, чтобы чётко обозначить требования к новому оружию.


Ранее Корпус морской пехоты США начал замену пулемётов M249 на винтовки HK416. Отсутствие ленточного питания у HK416 компенсируется возможностью использования магазинов повышенной емкости (до 100 патронов), а толстый и прочный ствол способен выдерживать высокий темп стрельбы. Кроме того, Корпус морской пехоты решил заменить винтовками HK416 карабины M4.

FN M249 SAW является модифицированным вариантом бельгийского ручного пулемёта FN Minimi. Оружейный конструктор Эрнест Вервьер разработал Minimi в 1974 году – модель получилась столь удачной, что остаётся весьма популярной даже спустя десятилетия. По данным на начало 2016 года, этот пулемёт в различных модификациях и под разными названиями состоит на вооружении силовых структур в 45 странах, передает "Warspot"



Использованы фотографии: thefirearmblog.com
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Комментарии 17

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  1. nik-karata Сегодня, 13:41
    Пусть наш ПКМ покупают! Или "Печенег"... Всё одно лучше!
    nik-karata
    1. Leeds Сегодня, 14:43
      Особенно сравнимы они по размерам и массе)))
      Leeds
      1. aws4 Сегодня, 17:42
        ну тут же главное ком написать первым и ура патриотичным а то что это разное оружие под разный патрон ему не важно
        aws4
  2. DEZINTO Сегодня, 13:43
    Пусть MG 45 клепают будут соответствовать образу и репутации.

    DEZINTO
    1. Джедай Сегодня, 13:55
      Цитата: DEZINTO
      будут соответствовать образу и репутации.

      Более чем. lol А если серьёзно: что, американцы вдохновились РПК-16?
      Джедай
      1. д^Амир Сегодня, 14:41
        Добрый день!!! скорее всего тогда уж Токарь-2.... 5,45 перестволить на 5,56 всяко легче будет....
        д^Амир
        1. Джедай Сегодня, 14:49
          Дамир hi Что РПК-16, что Токарь-2 под 5,45 заточены. Так что не важно каким из них американцы вдохновились (если вообще такое имело место). Интересно кто выиграет тендер, когда сформируют требования к новому пулемёту.
          Джедай
          1. д^Амир Сегодня, 15:01
            какой такой тендер???? они просто поставят на производство чью нибудь отработанную модель.... в случае если это страна НАТО или какой другой сателлит то будут соблюдены "приличия", т.е выплачена хоть какая-то денежка... но если бы у стран НАТО или сателлитов было что-то подобное то эта модель уже бы производилась под американским индексом.... так что ждем-с.... опять же Сингапур не так давно что-то такое изобрел....
            д^Амир
            1. Джедай Сегодня, 15:04
              Не будем бежать впереди паровоза:
              Официальный тендер пока не объявлен, поскольку Минобороны собирает информацию от производителей, чтобы чётко обозначить требования к новому оружию.

              Лучше подождём чем это закончится. yes
              Джедай
  3. MooH Сегодня, 14:04
    Меньше 4 кг и 1200 метров? Либо бред какой-то либо коллосальная реформа и переход на новый боеприпас.
    MooH
    1. voyaka uh Сегодня, 14:14
      Я тоже не верю в 1200 м. Даже если с оптикой цели на 1200 м будут
      видны, то загарадительный огонь не будет эффективен - пули 5.56
      потеряют убойную силу. Тут, Вы правы, нужен другой калибр.
      Вот про прицельный огонь на 600 м - реалистично.
      voyaka uh
    2. Vlad.by Сегодня, 15:09
      Да руки горят от желания пилить
      Vlad.by
  4. Krasnyiy komissar Сегодня, 14:18
    M249SAW - Seek Another Weapon. Пулемет довольно капризный, если получил столь обидное прозвище. Наш ПКМ/ПКП гораздо надежнее и мощнее, хотя и весит поболее. Сами подумайте, какая может быть эффективность у пуль 5.56 мм на дистанции 800 метров ? Пехота сейчас в броне, причем с каждым годом стойкость бронежилетов и касок растет, а бронепробиваемость патрона ограничена энергией пули.
    Krasnyiy komissar
    1. voyaka uh Сегодня, 16:03
      Это не пулемет для таких дистанций. Это - легкий пулемет.
      Его эффективная дистанция - 400 м. Задача - создать загарадительный
      огонь и дать возможность стрелкам стрелять прицельно одиночными.
      voyaka uh
  5. san4es Сегодня, 16:07
    военное ведомство планирует отказаться от пулемётов M249

    san4es
  6. DesToeR Сегодня, 16:54
    Ну вот и хана "священной корове" в мире пулеметов. 1200м - это. 308 Win ., но не 5,56х45
    DesToeR
  7. Евродав Сегодня, 17:38
    На окраину сделайте заказ, у них самый мощный ВПК в Галактике! Они вам слепят и салом смажут!
    Евродав
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