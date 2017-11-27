Американская армия ищет замену пулемету M249
Из США поступает информация о том, что военное ведомство планирует отказаться от пулемётов M249 и активно ищет им замену. Как сообщает портал thefirearmblog.com, Минобороны США объявило второй «День промышленности» (Industry Day) для производителей стрелкового оружия в рамках программы NGSAR на 12 и 13 декабря, в течении которых рассмотрит предложения от производителей. Несмотря на отсутствие чётких требований, в военном ведомстве указывают, что под аббревиатурой NGSAR хотят видеть стрелковое оружие, близкое по массе и габаритам к стандартной армейской винтовке (М4), способное поражать цели прицельным огнём на дистанции до 600 м и подавлять их на расстоянии до 1200 м.
Официальный тендер пока не объявлен, поскольку Минобороны собирает информацию от производителей, чтобы чётко обозначить требования к новому оружию.
Ранее Корпус морской пехоты США начал замену пулемётов M249 на винтовки HK416. Отсутствие ленточного питания у HK416 компенсируется возможностью использования магазинов повышенной емкости (до 100 патронов), а толстый и прочный ствол способен выдерживать высокий темп стрельбы. Кроме того, Корпус морской пехоты решил заменить винтовками HK416 карабины M4.
FN M249 SAW является модифицированным вариантом бельгийского ручного пулемёта FN Minimi. Оружейный конструктор Эрнест Вервьер разработал Minimi в 1974 году – модель получилась столь удачной, что остаётся весьма популярной даже спустя десятилетия. По данным на начало 2016 года, этот пулемёт в различных модификациях и под разными названиями состоит на вооружении силовых структур в 45 странах, передает "Warspot"
Стрельба из пулемёта M249.
Официальный тендер пока не объявлен, поскольку Минобороны собирает информацию от производителей, чтобы чётко обозначить требования к новому оружию.
Ранее Корпус морской пехоты США начал замену пулемётов M249 на винтовки HK416. Отсутствие ленточного питания у HK416 компенсируется возможностью использования магазинов повышенной емкости (до 100 патронов), а толстый и прочный ствол способен выдерживать высокий темп стрельбы. Кроме того, Корпус морской пехоты решил заменить винтовками HK416 карабины M4.
FN M249 SAW является модифицированным вариантом бельгийского ручного пулемёта FN Minimi. Оружейный конструктор Эрнест Вервьер разработал Minimi в 1974 году – модель получилась столь удачной, что остаётся весьма популярной даже спустя десятилетия. По данным на начало 2016 года, этот пулемёт в различных модификациях и под разными названиями состоит на вооружении силовых структур в 45 странах, передает "Warspot"
Использованы фотографии: thefirearmblog.com
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