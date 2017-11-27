Захарченко пообещал ВСУ симметричный ответ на захват двух сёл

Раз в ОБСЕ считают, что действия Киева не нарушают минских соглашений, а являются лишь усовершенствованием позиций украинской стороны, то мы в свою очередь хорошо помним древний принцип — «нет предела совершенству», и, взяв его на вооружение, тоже начнём совершенствовать свои позиции, и пусть потом никто не удивляется нашему искреннему стремлению к совершенству

ДНР осуществит симметричный ответ на действия ВСУ, которые за последнее время, вопреки Минским соглашениям и при попустительстве ОБСЕ, предприняли наступление и заняли несколько сел в «серой зоне».— приводит слова Захарченко телеграм-канал WarGonzo.Ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявлял, что захват сёл Травневое и Гладосово в Донецке расценивают как отказ Украины от минских соглашений. Киев, в свою очередь, подтверждал взятие этих позиций.