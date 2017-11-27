18:21 27 ноября

Захарченко пообещал ВСУ симметричный ответ на захват двух сёл

ДНР осуществит симметричный ответ на действия ВСУ, которые за последнее время, вопреки Минским соглашениям и при попустительстве ОБСЕ, предприняли наступление и заняли несколько сел в «серой зоне».

Захарченко пообещал ВСУ симметричный ответ на захват двух сёл


Раз в ОБСЕ считают, что действия Киева не нарушают минских соглашений, а являются лишь усовершенствованием позиций украинской стороны, то мы в свою очередь хорошо помним древний принцип — «нет предела совершенству», и, взяв его на вооружение, тоже начнём совершенствовать свои позиции, и пусть потом никто не удивляется нашему искреннему стремлению к совершенству
— приводит слова Захарченко телеграм-канал WarGonzo.


Ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявлял, что захват сёл Травневое и Гладосово в Донецке расценивают как отказ Украины от минских соглашений. Киев, в свою очередь, подтверждал взятие этих позиций.

Использованы фотографии: ©РИА Новости/Сергей Аверин
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Комментарии 36

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  1. esaul Сегодня, 13:58
    Не плохо было бы, если бы в качестве симметричного ответа, были взяты Одесса и Мариуполь. Тады у хунты морские амбиции застрянут в горле.
    esaul
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:00
      Обещанного три года ждут?
      Диванный Хенераль
      1. Logall Сегодня, 14:04
        Захарченко сказал, что нет предела совершенству! Может через 3 года и до Киева усовершенствования дойдут...
        Logall
        1. Лелёк Сегодня, 15:09
          Цитата: Logall
          Logall


          hi , Александр.
          Выскажу своё ИМХО. Вальцман после щелчка по носу на саммите ЕС решил показать, что он в доме хозяин и что евробюрократы ему не указ, что главным "мужем" бывшей Украины является дядька с козлиной бородой. Это подтверждается последним заявлением Волкера после срочного посещения Вашингтона. wassat

          Ну, вот под эту сурдику и начали киевские тати свой разбойный набег. Интересен в плане последних событий на "передке" провал нашего "Юстоса" - Виктора Муженко, озвученный Басуриным: bully
          Лелёк
          1. Идущий Сегодня, 15:48
            Цитата: Logall
            Захарченко сказал, что нет предела совершенству! Может через 3 года и до Киева усовершенствования дойдут...


            Это долго , все должно случиться раньше.
            Идущий
        2. Николай Грек Сегодня, 17:23
          Цитата: Logall
          до Киева усовершенствования дойдут...

          what what what оно им надо???? wassat wassat wassat wink request request request
          Николай Грек
      2. esaul Сегодня, 14:04
        Цитата: Диванный Хенераль
        Обещанного три года ждут?

        Ну, если данные слова относятся к Захарченко, то, что вам мешает оторвать седалище от дивана и показать "Захару", как надо отвечать?
        esaul
        1. словак Сегодня, 14:46
          Не подкалывай, он честно имя и фамилию прописал.
          словак
      3. 210окв Сегодня, 14:05
        Верни хотя бы эти два.И без обещаний.
        Цитата: Диванный Хенераль
        Обещанного три года ждут?
        210окв
        1. Клебер Сегодня, 14:07
          Цитата: 210окв
          Верни хотя бы эти два.И без обещаний.


          Они на серой линии.
          Клебер
    2. Клебер Сегодня, 14:05
      Цитата: esaul
      Не плохо было бы, если бы в качестве симметричного ответа, были взяты Одесса и Мариуполь. Тады у хунты морские амбиции застрянут в горле.


      Между Одесской и Донецкой областями ещё четыре области )))) Запорожская, Днепропетровская, Николаевская и Херсонская.
      Клебер
      1. esaul Сегодня, 14:06
        Цитата: Клебер
        Цитата: esaul
        Не плохо было бы, если бы в качестве симметричного ответа, были взяты Одесса и Мариуполь. Тады у хунты морские амбиции застрянут в горле.


        Между Одесской и Донецкой областями ещё четыре области )))) Запорожская, Днепропетровская, Николаевская и Херсонская.

        Ну и их. Прицепом! laughing
        esaul
        1. Клебер Сегодня, 14:10
          Логично. И сухопутный коридор в Крым готов. ))))
          Клебер
      2. Николай Грек Сегодня, 17:24
        Цитата: Клебер
        Цитата: esaul
        Не плохо было бы, если бы в качестве симметричного ответа, были взяты Одесса и Мариуполь. Тады у хунты морские амбиции застрянут в горле.


        Между Одесской и Донецкой областями ещё четыре области )))) Запорожская, Днепропетровская, Николаевская и Херсонская.

        и все они полны хатаскрайников!!! wassat wassat lol lol lol
        Николай Грек
    3. Джедай Сегодня, 14:05
      Цитата: esaul
      Не плохо было бы, если бы в качестве симметричного ответа, были взяты Одесса и Мариуполь.

      Это было бы очень хорошо. Но вряд ли это имел ввиду Захарченко под "стремлением к совершенству".
      Джедай
      1. esaul Сегодня, 14:09
        Цитата: Джедай
        Это было бы очень хорошо. Но вряд ли это имел ввиду Захарченко под "стремлением к совершенству".

        Вы прекрасно понимаете, что данные слова - своеобразный троллинг. Человек чувство юмора сохранил в такой обстановке! good
        esaul
        1. Джедай Сегодня, 14:12
          Конечно понимаю, но вот как его слова поймут кастрюльки? wink
          Джедай
          1. esaul Сегодня, 14:22
            Цитата: Джедай
            Конечно понимаю, но вот как его слова поймут кастрюльки? wink

            У кастрюль, облечённых властью, уже давно готов тревожный чемоданчик,в котором памперсы лежат сверху. Так - на всякий случай. Но у них нет другого выхода, как скалить клыки - и так, и так - кранты. Кастрюли в окопах - стоят враскаряку - натворили по самое немогу, но есть слабая надежда, что простят. Мирняку, в основной массе - похер. Всякие писаки уже наворотили, что обратно хода нет. Но, уже пробуют переобуваться.
            esaul
          2. Лелёк Сегодня, 15:34
            Цитата: Джедай
            Конечно понимаю, но вот как его слова поймут кастрюльки?


            Привет, Максим.
            Не знаю, как у Вас, а у меня сложилось впечатление, что ВСУ на передке командуют полевые атаманы, а не МОУ и не ГШ. Вальцман занят междусобойчиком с ЕС и НАБУ, джигит в красных шароварах грозит народным импичментом гетьману, олигархи заняты сдиранием последних лоскутов шкур с плебса, нацбаты маршируют в Куев (3 декабря на носу), Харьков и Одесса посылают центр на ...знаете куда, Юля с "хищным зайцем" конструируют мину под гетьмана и ВРУ. В общем - голова "сиркулем". Ну, вот как в этой неразберихе определиться кастрюлеголовым? К тому же "раздрай" с ближайшими дружбанами (Польша, Литва, Голландия, Венгрия, Чехия, Беларусь ...).

            А тут ещё и "прогар" на пропагандистском поле:

            В общем всё средненько - между плохо и очень плохо. yes
            Лелёк
        2. 210окв Сегодня, 14:32
          Я соглашусь что троллинг может иметь место когда человек что то может и он решает что то в данной ситуации,но в его случае это выглядит к сожалению нелепо.
          Цитата: esaul
          Цитата: Джедай
          Это было бы очень хорошо. Но вряд ли это имел ввиду Захарченко под "стремлением к совершенству".

          Вы прекрасно понимаете, что данные слова - своеобразный троллинг. Человек чувство юмора сохранил в такой обстановке! good
          210окв
    4. Primoos Сегодня, 14:15
      Если не будет ответки, то парней к Российской границе спиной прижмут. Надо наглых тварей к Куеву отжимать. Чтобы неповадно было.
      Primoos
    5. сибиралт Сегодня, 14:16
      Симметричным ответом будет освобождение Мариуполя и Славянска. Но без
      ля-ля.
      сибиралт
    6. Piramidon Сегодня, 14:17
      Цитата: esaul
      Не плохо было бы, если бы в качестве симметричного ответа, были взяты Одесса и Мариуполь.

      Ну, вот, лишь бы "УРЯКНУТЬ"
      По карте посмотрите, где Мариуполь и где Одесса. Там еще Вашингтон совсем рядом.
      Piramidon
      1. Клебер Сегодня, 14:28
        На карту смотреть? А на память вспомнить слабо? Читайте написанное выше.
        Клебер
        1. Piramidon Сегодня, 14:51
          Цитата: Клебер
          На карту смотреть? А на память вспомнить слабо? Читайте написанное выше.

          В свое время я весь юг Украины облетел. И хорошо помню, где Мариуполь, и где Одесса. Ну и сколько (по вашему) областей нужно пройти (освободить) от Мариуполя до Одессы?
          Piramidon
          1. Клебер Сегодня, 14:58
            Цитата: Piramidon
            Цитата: Клебер
            На карту смотреть? А на память вспомнить слабо? Читайте написанное выше.

            В свое время я весь юг Украины облетел. И хорошо помню, где Мариуполь, и где Одесса. Ну и сколько (по вашему) областей нужно пройти (освободить) от Мариуполя до Одессы?


            Трудный случай. Повторяю для непонятливых: читайте выше.
            Клебер
      2. esaul Сегодня, 14:29
        Ну, каждому своё. Кому - урякать, а кому по горло сидеть в дерьме и бояться рот раскрыть - вдруг попадёт..
        esaul
        1. Piramidon Сегодня, 14:54
          Цитата: esaul
          Ну, каждому своё. Кому - урякать, а кому по горло сидеть в дерьме и бояться рот раскрыть - вдруг попадёт..

          Урякай дальше. Может быть лайков от таких же, ничего не соображающих в географии, балбесов и насобираешь. А вот конкретных аргументов для того чтобы мне возразить, у тебя нет. Только про горло и дерьмо.
          Piramidon
  2. Житель Урала Сегодня, 14:04
    Пожалуйста... Только не Захарченко.
    По его словам уже в Киеве должны были сидеть давно.
    Житель Урала
  3. Балу Сегодня, 14:11
    выступы срезать, чтоб ополченцы не попали в котел. winked
    Балу
  4. Altona Сегодня, 14:17
    Цитата: esaul
    Не плохо было бы, если бы в качестве симметричного ответа, были взяты Одесса и Мариуполь. Тады у хунты морские амбиции застрянут в горле.

    --------------------------
    Да, в сторону Черного моря и к левому берегу Днепра еще большой резерв для совершенства позиций.
    Altona
  5. bratchanin3 Сегодня, 14:19
    Как уже надоела эта пустая болтовня!
    bratchanin3
  6. BAI Сегодня, 14:42
    Хохлы везде оборону организовывают. Если он захватили незащищенные села, то у них придется отбивать защищенные. Или еще в серой зоне.
    BAI
  7. Комментарий был удален.
  8. Геркулесыч Сегодня, 15:05
    Вы товарищ Захарченко не довайте пустые обещания, ибо Киев вы уже взяли эдак полгода назад по моему -с ваших же слов! sad
    Геркулесыч
  9. Евродав Сегодня, 17:33
    Давай, Захар! Мы смотрим на тебя! Надо проучить свиноводов по максимуму! А то уж наши диванные бойцы в тебе разуверились, то говорят у тебя шашка затупилась, то порох отсырел, то в Кремль отсылают... Сделай красиво и по-мужски, и скакунам в назиданье и нашим всепропальщикам назло, пусть укусят себя за что-нибудь!
    Евродав
  10. старшина запаса Сегодня, 18:19
    скоро до россии дойдут а он всё обещает
    старшина запаса
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