18:21 27 ноября

Строительство патрульных кораблей в Керчи

Веб-ресурс «Военный Осведомитель» опубликовал фотографии строительства для ВМФ России патрульных кораблей проекта 22160 «Павел Державин» и «Сергей Котов» на ООО «Судостроительный завод "Залив"» в Керчи.



Информацию прокомментировал блог bmpd. Он напомнил, что «Павел Державин» (заводской номер 163, заложен 18 февраля 2016 года) и «Сергей Котов» (заводской номер 164, заложен 8 мая 2016 года) являются третьим и четвертым патрульными кораблями проекта 22160.




«Строительство их ведется по контракту, заключенному АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" 9 октября 2014 года с Министерством обороны России на постройку пяти серийных патрульных кораблей проекта 22160 с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166. В связи с передачей в конце 2014 года под управление завода имени А.М. Горького керченского предприятия "Залив", строительство двух указанных кораблей по данному контракту было передано в Керчь», поясняет ресурс.




Использованы фотографии: Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive
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Комментарии 17

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  1. maxim947 Сегодня, 14:33
    Новости плюс. Капитальный ремонт бы еще сделать суд.завода, состояние тяжелое. Учитывая характеристики Залива строительство патрульных кораблей это семечки, но для начала и это хорошо.))
    Кроме того, на заводе "Залив" для ВМФ России ведется строительство трех малых гидрографических судов проекта 19910 с заводскими номерами 801, 802 и 803, заложенных в 2016 и начале 2017 годов и + паром.
    maxim947
    1. 210окв Сегодня, 14:37
      На фото разве "Залив"?Там по сведениям ведётся усиленно модернизация..
      Цитата: maxim947
      Новости плюс. Капитальный ремонт бы еще сделать суд.завода, состояние тяжелое. Учитывая характеристики Залива строительство патрульных кораблей это семечки, но для начала и это хорошо.))
      210окв
      1. maxim947 Сегодня, 14:53
        Утверждать не берусь, но очень похож. Ведется масштабная реконструкция, открыт новый электромонтажный цех и т.п. и работы еще ого-го, но данные новости безусловно радуют.
        maxim947
      2. kpd Сегодня, 16:42
        Да - на фото завод "Залив".
        Подтверждение можно посмотреть тут:
        https://bmpd.livejournal.com/2700288.html
        kpd
  2. 210окв Сегодня, 14:34
    По плану когда спуск?Кстати фото старые-лето на дворе.Да и по моему сделаны в Зеленодольске.
    210окв
    1. maxim947 Сегодня, 14:40
      Передача первого 2019, второго 2020 г.г. и это по планам Зеленодольского завода, по Заливу не ясно. Скорее всего на год вправо точно уйдут.
      maxim947
      1. maxim947 Сегодня, 14:55
        Дополню информацией с СУНа:
        В настоящее время строятся:

        2 патрульных корабля проекта 22160 «Павел Державин» и «Сергей Котов».

        2 кабельных судна проекта 15310 «Волга» и «Вятка».

        2 морских танкера проекта 23131 (заводские номера 301 и 302).

        2 поисково-спасательных судна проекта А163 (заводские номера 112 и 113).

        5 малых гидрографических судов проекта 19910 (заводские номера 801, 802, 803, 804 и 805).

        3 пассажирских судна проекта А145 (СПМ-150, заводские номера 701, 702 и 703)

        1 многофункциональное аварийно-спасательное судно (заводской 01500).

        Итого получается 17 кораблей и судов 7 разных проектов, плюс металлоконструкции для строящегося Крымского моста!
        maxim947
        1. Геркулесыч Сегодня, 15:01
          Спасибо за такую более объемную информацию+! hi
          Геркулесыч
          1. maxim947 Сегодня, 15:02
            Это сайту СУН спасибо, я просто перекопировал)
            maxim947
        2. МорякЧФ Сегодня, 16:13
          По настоящему отличная новость!!! По всей видимости лёгкие авианосцы которые рассматривают в МО как оптимальный вариант тоже сдесь будут строить.
          МорякЧФ
      2. Николай Грек Сегодня, 17:15
        Цитата: maxim947
        Передача первого 2019, второго 2020 г.г. и это по планам Зеленодольского завода, по Заливу не ясно. Скорее всего на год вправо точно уйдут.

        вроде как первый планировали сдать в 17 году...из недавнего интервью главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Владимира КОРОЛЁВА - "...До конца года ЧФ получит в свой состав третий фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Макаров» и очередной малый ракетный корабль «Вышний Волочёк». В 2018 году Черноморский флот пополнится головным патрульным кораблём нового поколения «Василий Быков»..."

        http://redstar.ru/index.php/component/k2/item/349
        46-pod-andreevskim-flagom
        Николай Грек
    2. Николай Грек Сегодня, 17:09
      Цитата: 210окв
      По плану когда спуск?Кстати фото старые-лето на дворе.Да и по моему сделаны в Зеленодольске.

      по идеи, сильно старые!!! wassat wassat wassat


      Спущенный на воду на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» головной строящийся для ВМФ России патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» (заводской номер 161) в наливной камере предприятия. Зеленодольск, 28.08.2017 (с) Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive

      https://bmpd.livejournal.com/2818298.html
      Николай Грек
  3. словак Сегодня, 14:44
    И в Николаеве строят. Личные яхты.
    словак
    1. 210окв Сегодня, 14:48
      Скажу даже больше.Целый корвет ещё..Правда название уже кастрюле годовые сменили.Ибо на Черном море уже появился "Князь Владимир"-круизный лайнер.
      Цитата: словак
      И в Николаеве строят. Личные яхты.
      210окв
    2. volodimer Сегодня, 15:15
      Надеюсь, что николаевские корабелы ещё послужат Родине...(не 404). Пусть пока яхты строят, чтоб квалификацию не терять. Всяко лучше чем мотолодки для погранцов руинных.
      volodimer
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:02
    Вот и на полуострове заработали заводы во благо безопасности страны!
    Геркулесыч
  5. mlad Сегодня, 17:06
    как раз тут и надо много кораблей строить, вот даже по климату сравнить север и крым
    mlad
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