Строительство патрульных кораблей в Керчи
Веб-ресурс «Военный Осведомитель» опубликовал фотографии строительства для ВМФ России патрульных кораблей проекта 22160 «Павел Державин» и «Сергей Котов» на ООО «Судостроительный завод "Залив"» в Керчи.
Информацию прокомментировал блог bmpd. Он напомнил, что «Павел Державин» (заводской номер 163, заложен 18 февраля 2016 года) и «Сергей Котов» (заводской номер 164, заложен 8 мая 2016 года) являются третьим и четвертым патрульными кораблями проекта 22160.
«Строительство их ведется по контракту, заключенному АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" 9 октября 2014 года с Министерством обороны России на постройку пяти серийных патрульных кораблей проекта 22160 с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166. В связи с передачей в конце 2014 года под управление завода имени А.М. Горького керченского предприятия "Залив", строительство двух указанных кораблей по данному контракту было передано в Керчь», поясняет ресурс.
Информацию прокомментировал блог bmpd. Он напомнил, что «Павел Державин» (заводской номер 163, заложен 18 февраля 2016 года) и «Сергей Котов» (заводской номер 164, заложен 8 мая 2016 года) являются третьим и четвертым патрульными кораблями проекта 22160.
«Строительство их ведется по контракту, заключенному АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" 9 октября 2014 года с Министерством обороны России на постройку пяти серийных патрульных кораблей проекта 22160 с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166. В связи с передачей в конце 2014 года под управление завода имени А.М. Горького керченского предприятия "Залив", строительство двух указанных кораблей по данному контракту было передано в Керчь», поясняет ресурс.
Использованы фотографии: Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive
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