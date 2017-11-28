10:18 28 ноября

Фельетон о незыблемости чистоты американского спорта

В аптеке мистера Ву в Сиэтле образовалась небольшая очередь. «Мы вчера занимали», - с наряжёнными лицами в помещение ввалились двое темнокожих парнёй крепкой наружности. Оттолкнув старушку Мэгги Донахью, которая обычно покупала здесь снотворное, парни начали протискиваться к окошку, попутно соскребая о рекламную вывеску налипший снег с полуботинок на высоких «шпильках».

Расстегнув тёплое полупальто с надписью «USA Tennis Team», один из парней позволил посетителям, вместе с брякнувшейся от удара крепким плечом под столик миссис Донахью, обнаружить у себя грудь. «У тебя третий или четвёртый?» - захотел поинтересоваться последний натурал района Пайонир Сквер булочник Марк, забежавший за аспирином, но краем глаза увидевший, как парень с грудями шпилькой давит очки старушки Мэгги, пытающейся выбраться из-под стола, решил свой вопрос оставить при себе.

«А. Это вы, девочки... Подхо..!» - не успел договорить до конца фразу мистер Ву, как перед его носом возник клочок бумаги, исписанный мелким почерком.


«Не тяни резину, очкарик, давай, что написано», - протянул второй парень, ковырявшийся спичкой в зубах.

«Сию секундочку, Серена! Сию секундочку, Венус!» - воскликнул аптекарь и, перебирая губами, бросил к полке с красной надписью «Осторожно! Сильнодействующее. Только по рецепту».

Парни, которые оказались не совсем парнями (по крайней мере, булочник Марк, хорошо знающий отличия людей по вторичным половым признакам, всё ещё сомневался в однозначности гендерной принадлежности посетителей), громко выругались на мистера Ву, заявив, что он медлительнее сонной мухи.

«Эй, клоун, давай нам быстрее наши колёса, что врач прописал», - чередуя слова местными идиоматическими выражениям, заявила Серена. Кому-то в рассыпавшейся очереди показалось, что дама добавила и неполиткорректное «узкоглазый». Но все посетители решили, что именно показалось...

«Ты что, чмошник, хочешь лишиться своего бизнеса? Ты разве не видишь, что мы больны, а ведь нам нельзя пропускать тренировку. Послезавтра матч с этой, погрязшей в допинге, Шараповой. Будем надеяться, что её отстранят пожизненно», - подхватила Венус.

Мистер Ву вынул из шкафа две упаковки с надписью «Гидрокортизон» и начал протягивать звёздам самого чистого в мире тенниса. Серена, выхватив их из рук аптекаря, раскрыла одну из упаковок и забросила несколько таблеток в широкий рот быстрым движением. «Воды дай», - выхватила бутылку колы у булочника Марка, низким голосом произнесла гордость американского чистого спорта, громко рыгнув спустя мгновение.

Венус, тем временем просунув руку через окошко, взяла аптекаря-китайца за кадык и произнесла так, что слышно было по всему Пайонир Сквер даже при закрытой входной двери:
«Вытаскивай всё, китайский коммуняка! Где мой преднизолон и формотерол?! Ты у меня сейчас портрет, как там его, Мао... э-э-э, - «Цзэдуна», - подсказал мистер Ву после повисшей паузы, - «Его самого, - согласилась Венус, - «...жрать будешь».

Фельетон о незыблемости чистоты американского спорта


Сёстры Уильямс покинули аптечное помещение. Миссис Донахью, собрав то, что осталось от её очков в морщинистую руку и, с помощью булочника Марка выбравшись из-под стола, произнесла: «И всё-таки хорошо, что наш спорт чистый. Не то, что у этих русских».

«С этим трудно спорить, мэм. Не представляю, почему этот МОК ещё продолжает цацкаться с русскими после всех этих сообщений о расцарапанных пробирках и тоннах запрещённых препаратов, которые в России употребляют ещё со школы», - добавил Марк.

Мистер Ву, дожёвывая портрет Мао Цзэдуна, который, вытащив из его нагрудного кармана, эйсом поместила в ротовую полость аптекаря Венус, заметил:
«Я всегда поддерживаю этих девушек на турнирах. Ведь они такие болезненные. Завтра скажу жене, пусть подогреет козьего молочка – может, хотя бы это укрепит их иммунитет в такую морозную погоду. Да хранит их господь, как и всю Америку».

Расчувствовавшись, мистер Ву позвонил на радио и заказал исполнение американского гимна в честь будущих побед чистого американского спорта.

Слушая гимн на другом краю Америки - в Майями - четырёхкратная олимпийская и десятикратная чемпионка мира по гимнастике Симона Байлз со слезами умиления на глазах заела двойным бургером с майонезом 8 таблеток метилфенидата, помогающего ей справиться с синдромом недостатка внимания.



Стоявший рядом с Симоной доктор сборной США по гимнастике показал на пролетавшую в тот момент над их головами двухвостую зелёную собаку. Симона дружелюбно помахала ей рукой: "Привет, собака!"

Где-то в радости от выявленной ужаснейшей системы употребления допинга российскими спортсменами тихо отходил ко сну Гриша Родченков. "Привет, собака!" - слышалось Грише сквозь первый цветной сон...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:02
    тихо отходил ко сну Гриша Родченков.

    ... этого гришу отправить бы в другой сон, вечный... заслужил он его по праву.... angry
    a.s.zzz888
    1. svp67 Сегодня, 07:11
      Цитата: a.s.zzz888
      этого гришу отправить бы в другой сон, вечный... заслужил он его по праву....

      Не зя.... А то б уже давно "антидопинговый" ледоруб бы ему приписали... Да и "пешка" он, его не будет, других пустят в дело.
      И "грешно смеяться" на ОЧЕНЬ, ну ПРОСТО ЧРЕЗВЫЧАЙНО больными американскими спортсменами и уже и так Бог наказал, они уже не люди..., а ходячие аптеки
      svp67
      1. Дедкастарый Сегодня, 07:30
        вот так-нагляднее... Симон, как будто член прячет... laughing
        Дедкастарый
        1. Chertt Сегодня, 07:54
          И может не один, мутация знаете ли...
          Chertt
        2. Zibelew Сегодня, 07:58
          Тело у Байлз сильно деформировано, верх и низ непропорциональны.
          Одна сестра Вильямс говорит другой:
          -Слушай, у меня после этих новы таблеток волосы начали расти на неожиданных местах.
          -На груди что ли?
          -Нет, на яйцах!!
          Zibelew
        3. Ami du peuple Сегодня, 08:16
          Цитата: Дедкастарый
          Симон, как будто член прячет...
          "Женская сборная США по спортивной гимнастике обратилась в ВАДА с требованием разрешить им употребление метилфенидата, так как от усилившегося синдрома дефицита внимания у спортсменок ослабла эрекция"
          Ami du peuple
      2. Сергей-svs Сегодня, 08:22
        Цитата: svp67
        И "грешно смеяться" на ОЧЕНЬ, ну ПРОСТО ЧРЕЗВЫЧАЙНО больными американскими спортсменами и уже и так Бог наказал, они уже не люди..., а ходячие аптеки

        Всё правильно грешно смеяться и путать тоталитарный российский мельдоний - с демократичным и законным приёмом метилфенидата от синдрома дефицита внимания! yes Сразу же видно, где больные и страдающие, а где мельдонивые русские качки:

        P.S. И давно пора инспекторам ВАДА разобраться с применением допинга на античных олимпийских играх в древней Греции! good Думаю, что пришло время лишить олимпийских медалей спортсменов-наркоманов из сборных Афин и Спарты, ведь всё (хранящиеся в музеях) кубки из которых они пили - имеют царапины! yes А на первое место в медальном зачёте совестливо поставить сборные: США, Канады, Британии и прочих белых людей... laughing laughing laughing
        Сергей-svs
    2. Алексей 2016 Сегодня, 08:52
      Ага, вкатить ему в ж..., ой в демократию слоновью дозу допинга и летай, "честный")))
      Алексей 2016
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:21
    Анекдот, это молчание нашего как бы министра спонтом, на лживые и бездоказательные обвинения, на незаконный отбор медалий и завоеванных мест у страны и спортсменов, на преклонение перед ВАДЯ, отсутствие жесткой реакции на околоспортивный произвол против России и ее спортсменов.
    Геркулесыч
    1. Дедкастарый Сегодня, 08:01
      Цитата: Геркулесыч
      Анекдот, это молчание нашего как бы министра спонтом, на лживые и бездоказательные обвинения
      Дедкастарый
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:22
    Отловить бы этого Гришу, и побеседовать "вдумчиво"... Много интересного можно было бы узнать. Сложная многоходовая операция прошла против российского спорта... Родченков- мелкая щепка в этой операции...
    Горный стрелок
    1. мыслитель Сегодня, 07:45
      А для начала надо "отловить" тех, кто развалил уголовное дело УФСКН № 672536 ещё в феврале 2011 года
      По версии следствия в Москве действовала организованная преступная группа по торговле допингом во главе с руководителем «Российского антидопингового центра» Григорием Родченковым. Всю техническую работу по сбыту запрещённых веществ вела его сестра Марина, в прошлом трёхкратная чемпионка мира по лёгкой атлетике. При этом Родченков, пользуясь своими связями, гарантировал, что у спортсменов, купивших допинг у его семьи, будут чистые пробы.
      мыслитель
  4. Chertt Сегодня, 07:23
    По количеству больных, которым выписываются рецепты с запрещенными препаратами, американские спортсмены на первом месте. Честь и хвала штатовским спортсменам, которые будучи тяжело больными, завоевывают медали
    Chertt
    1. Vard Сегодня, 07:56
      Большой спорт... это та же война... только другими средствами... а на войне все средства хороши. Вопрос... что наши не знали что такое терапевтическое исключение? Те же норвеги десятками лет страдают астмой... Надо или возрождать любительский спорт... проводить любительские соревнования... или... играть по тем правилам, которые складываются сейчас в спортивном мире... А Родченко... Почему он до сих пор не объявлен в международный розыск... Как уголовник...
      Vard
  5. hohol95 Сегодня, 08:28
    Автор не боится повторить судьбу Шамиля Тарпищева!!!

    Президенту российской федерации тенниса не разрешается быть задействованным в любых соревнованиях под эгидой WTA после того, как он назвал Венус и Серену Уильямс «братьями Уильямс» на российском телевизионном ток-шоу.

    В заявлении, сделанном в пятницу, президент WTA Стэйси Алластер поведала, что Тарпищев, кроме того, будет оштрафован на $25 тысяч, что является максимально возможным штрафом согласно правилам WTA, и что организация попробует добиться лишения его права председательства на Кубке Кремля на один год.

    Алластер сказала, что его высказывания были «оскорбительными, и абсолютно неприемлемыми для современного спорта», и что ему следует извиниться перед сестрами Уильямс.

    «Высказывание мистера Тарпищева, поставившего под сомнение их половую принадлежность, бросает тень на наш вид спорта и двух чемпионок. Его унизительные ремарки достойны осуждения, и он будет наказан», - сказала Алластер.
    Президент и председатель теннисной ассоциации США Дэйв Хаггерти также призвал Тарпищева выступить с официальным извинением в адрес сестер.

    «Мистер Тарпищев должен вести себя в высшей степени честно и порядочно, - сказал Хаггерти в своем заявлении. – К сожаленью, его комментарии воплощают эти черты, и достойны осуждения».
    hohol95
  6. роман66 Сегодня, 09:35
    а вот и не смешно уже. я, мирный человек, хочу убить этого родченкова, причем болезненно!
    роман66
  7. Altona Сегодня, 09:54
    Странно, что МОК огульно и безосновательно отбирает задним числом медали у российских спортсменов.Странно,почему молчит российской руководство. Видимо "не поддается на провокации" как в случае с отжимом дипломатической собственности. Странно, что медали массово отбираются у страны-хозяйки Игр, а это уже точно вопрос политический и никак не "допинговый" или какой-то еще. Причем,отнимая медали у "чистых" спортсменов МОК сам нарушает Олимпийскую Хартию. Отъем медалей сопровождается мантрами о "государственной" или "систематической" поддержке "программы допинга" государственными структурами,но наказывают же не Путина, а конкретных спортсменов. В общем,это уже не уровень мутко-колобко.
    В Твиттере уже считают, что надо выходить из МОК или хотя бы остановить выплаты. Потому что в таком виде МОК сам себя девальвирует. Такая ситуация угрожает всем спортсменам. "Царапины на пробирках" могут предъявить любому спортсмену.
    Altona
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