Фельетон о незыблемости чистоты американского спорта

В аптеке мистера Ву в Сиэтле образовалась небольшая очередь. «Мы вчера занимали», - с наряжёнными лицами в помещение ввалились двое темнокожих парнёй крепкой наружности. Оттолкнув старушку Мэгги Донахью, которая обычно покупала здесь снотворное, парни начали протискиваться к окошку, попутно соскребая о рекламную вывеску налипший снег с полуботинок на высоких «шпильках».Расстегнув тёплое полупальто с надписью «USA Tennis Team», один из парней позволил посетителям, вместе с брякнувшейся от удара крепким плечом под столик миссис Донахью, обнаружить у себя грудь. «У тебя третий или четвёртый?» - захотел поинтересоваться последний натурал района Пайонир Сквер булочник Марк, забежавший за аспирином, но краем глаза увидевший, как парень с грудями шпилькой давит очки старушки Мэгги, пытающейся выбраться из-под стола, решил свой вопрос оставить при себе.«А. Это вы, девочки... Подхо..!» - не успел договорить до конца фразу мистер Ву, как перед его носом возник клочок бумаги, исписанный мелким почерком.«Не тяни резину, очкарик, давай, что написано», - протянул второй парень, ковырявшийся спичкой в зубах.«Сию секундочку, Серена! Сию секундочку, Венус!» - воскликнул аптекарь и, перебирая губами, бросил к полке с красной надписью «Осторожно! Сильнодействующее. Только по рецепту».Парни, которые оказались не совсем парнями (по крайней мере, булочник Марк, хорошо знающий отличия людей по вторичным половым признакам, всё ещё сомневался в однозначности гендерной принадлежности посетителей), громко выругались на мистера Ву, заявив, что он медлительнее сонной мухи.«Эй, клоун, давай нам быстрее наши колёса, что врач прописал», - чередуя слова местными идиоматическими выражениям, заявила Серена. Кому-то в рассыпавшейся очереди показалось, что дама добавила и неполиткорректное «узкоглазый». Но все посетители решили, что именно показалось...«Ты что, чмошник, хочешь лишиться своего бизнеса? Ты разве не видишь, что мы больны, а ведь нам нельзя пропускать тренировку. Послезавтра матч с этой, погрязшей в допинге, Шараповой. Будем надеяться, что её отстранят пожизненно», - подхватила Венус.Мистер Ву вынул из шкафа две упаковки с надписью «Гидрокортизон» и начал протягивать звёздам самого чистого в мире тенниса. Серена, выхватив их из рук аптекаря, раскрыла одну из упаковок и забросила несколько таблеток в широкий рот быстрым движением. «Воды дай», - выхватила бутылку колы у булочника Марка, низким голосом произнесла гордость американского чистого спорта, громко рыгнув спустя мгновение.Венус, тем временем просунув руку через окошко, взяла аптекаря-китайца за кадык и произнесла так, что слышно было по всему Пайонир Сквер даже при закрытой входной двери:«Вытаскивай всё, китайский коммуняка! Где мой преднизолон и формотерол?! Ты у меня сейчас портрет, как там его, Мао... э-э-э, - «Цзэдуна», - подсказал мистер Ву после повисшей паузы, - «Его самого, - согласилась Венус, - «...жрать будешь».Сёстры Уильямс покинули аптечное помещение. Миссис Донахью, собрав то, что осталось от её очков в морщинистую руку и, с помощью булочника Марка выбравшись из-под стола, произнесла: «И всё-таки хорошо, что наш спорт чистый. Не то, что у этих русских».«С этим трудно спорить, мэм. Не представляю, почему этот МОК ещё продолжает цацкаться с русскими после всех этих сообщений о расцарапанных пробирках и тоннах запрещённых препаратов, которые в России употребляют ещё со школы», - добавил Марк.Мистер Ву, дожёвывая портрет Мао Цзэдуна, который, вытащив из его нагрудного кармана, эйсом поместила в ротовую полость аптекаря Венус, заметил:«Я всегда поддерживаю этих девушек на турнирах. Ведь они такие болезненные. Завтра скажу жене, пусть подогреет козьего молочка – может, хотя бы это укрепит их иммунитет в такую морозную погоду. Да хранит их господь, как и всю Америку».Расчувствовавшись, мистер Ву позвонил на радио и заказал исполнение американского гимна в честь будущих побед чистого американского спорта.Слушая гимн на другом краю Америки - в Майями - четырёхкратная олимпийская и десятикратная чемпионка мира по гимнастике Симона Байлз со слезами умиления на глазах заела двойным бургером с майонезом 8 таблеток метилфенидата, помогающего ей справиться с синдромом недостатка внимания.Стоявший рядом с Симоной доктор сборной США по гимнастике показал на пролетавшую в тот момент над их головами двухвостую зелёную собаку. Симона дружелюбно помахала ей рукой: "Привет, собака!"Где-то в радости от выявленной ужаснейшей системы употребления допинга российскими спортсменами тихо отходил ко сну Гриша Родченков. "Привет, собака!" - слышалось Грише сквозь первый цветной сон...