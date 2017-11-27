18:24 27 ноября

В Израиле заявили об угрозе со стороны Сирии

Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Ави Дихтер заявил, что со стороны Сирии начинает проявляться угроза по отношению к Израилю, отметив, что речь идет об угрозе "не обязательно" со стороны Дамаска.

В Израиле заявили об угрозе со стороны Сирии


Очень многое произошло с момента нашей последней встречи в Израиле, конечно, мы будем много об этом говорить. То, что происходит в Сирии, угроза, которая начинает проявляться со стороны Сирии по отношению к Израилю, не обязательно со стороны правительства Сирии
— сказал он в ходе совместного заседания с комитетами Совета Федерации РФ по международным делам и по обороне и безопасности. При этом он не уточнил, о какой именно угрозе идет речь.


По его словам, в некоторых международных вопросах между Израилем и Россией есть разногласия.

Мы не будем стесняться говорить о разногласиях и противоречиях. Мы уже несколько встреч говорим о том, что Иран — это государство террора, так мы говорим об этом на иврите. Или, как вы говорите об этом по-русски, это страна-партнер. Конечно же, мы говорим о "Хезболле" как о террористической организации, вы используете другие понятия. Это темы, которые очень важно обсудить
— добавил он.

Глава комиссии Кнессета также оценил опыт России в борьбе с терроризмом, как "интересный", передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 60

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:48
    Ой, назовите мне хоть что-то, что не угрожает Израилю?
    Диванный Хенераль
    1. Геркулесыч Сегодня, 14:50
      Израилю не угрожает общество защиты космической пыли lol
      Геркулесыч
      1. хрыч Сегодня, 14:51
        Цитата: Геркулесыч
        космической пыли

        хрыч
        1. Джедай Сегодня, 15:01
          То, что происходит в Сирии, угроза, которая начинает проявляться со стороны Сирии по отношению к Израилю, не обязательно со стороны правительства Сирии

          Это он так ловко стелит соломку, чтобы оправдать удары по Сирии и, чем чёрт не шутит, ввод израильских войск на сирийскую территорию. negative
          Джедай
          1. shans2 Сегодня, 15:17
            там вводилка сразу отвалится, потом придется не только Голаны, но и Тель-авив отдать)
            shans2
            1. Джедай Сегодня, 15:19
              Вашими бы устами да медку...
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 15:31
                Цитата: shans2
                там вводилка сразу отвалится, потом придется не только Голаны, но и Тель-авив отдать)


                Это Вы конечно переборщили , но проблем там много.
                Идущий
    2. Primoos Сегодня, 15:14
      Цитата: Диванный Хенераль
      Ой, назовите мне хоть что-то, что не угрожает Израилю?

      евреям надо, чтобы вокруг был каменный век, тогда они там богами будут. Только арабы вокруг с этим решительно не согласны.
      Primoos
      1. VadimSt Сегодня, 15:22
        Не мешайте в кучу национальность и правящую верхушку Израиля! Да будет вам известно, что среди евреев, два дважды Героя Советского Союза, 146 Героев Советского Союза, 13 полных Кавалеров "Ордена Славы" и 8 Героев России!
        VadimSt
        1. kirillovleva Сегодня, 17:01
          Что не мешает им проводить политику геноцида по отношению к арабам (и к украинцам).
          kirillovleva
          1. Krasnodar Сегодня, 17:22
            Цитата: kirillovleva
            Что не мешает им проводить политику геноцида по отношению к арабам (и к украинцам).

            И к эскимосам.
            Израильский геноцид к арабам, он, , особый. Не только повышает поголовье уничтожаемых, но также их среднюю продолжительность и качество жизни...
            Krasnodar
      2. Krasnodar Сегодня, 16:17
        Цитата: Primoos
        Цитата: Диванный Хенераль
        Ой, назовите мне хоть что-то, что не угрожает Израилю?

        евреям надо, чтобы вокруг был каменный век, тогда они там богами будут. Только арабы вокруг с этим решительно не согласны.

        Израиль это высокоразвитое государство. Ещё до арабской весны ближайшей к Израилю развитой страной была Греция. Затем Италия.
        Krasnodar
    3. Николай Грек Сегодня, 15:17
      Цитата: Диванный Хенераль
      Ой, назовите мне хоть что-то, что не угрожает Израилю?

      what what what игил!! wink yes laughing laughing
      Николай Грек
    4. словак Сегодня, 15:39
      1. Совесть. 2. Порядочность. 3. Честность. Понятия почти одного порядка, но не угрожают им совсем
      словак
      1. Krasnodar Сегодня, 16:20
        Цитата: словак
        1. Совесть. 2. Порядочность. 3. Честность. Понятия почти одного порядка, но не угрожают им совсем

        ))))))
        Сами в это верите?
        Krasnodar
        1. словак Сегодня, 16:42
          Уверен, что на вопрос "Что не угрожает Израилю" ответил правильно. Израилю эти понятия не угрожают
          словак
          1. Krasnodar Сегодня, 17:39
            Цитата: словак
            Уверен, что на вопрос "Что не угрожает Израилю" ответил правильно. Израилю эти понятия не угрожают

            1. Совесть. Угадайте с трёх раз, кто нацистов уничтожал, а на чьей территории они прятались. (Израиль. Египет и Сирия)
            А теперь угадайте с одного раза, кто вооружал укрывателей фашистов против преследователей нациков. (Правильно - СССР)
            2. Порядочность - угадайте с двух раз, где больше воруют
            3. Честность - а тут все поровну - что в РФ, что в Израиле без документированного договора верить НИКОМУ нельзя.
            Как живший 25 лет в Израиле россиянин говорю :)
            Krasnodar
    5. Маз Сегодня, 17:27
      Цитата: Диванный Хенераль
      Ой, назовите мне хоть что-то, что не угрожает Израилю?

      Соединенные штаты америки.
      Маз
  2. Балу Сегодня, 14:50
    Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Ави Дихтер заявил, что со стороны Сирии начинает проявляться угроза по отношению к Израилю,

    Сирии не до Израиля. А позиция Израиля понятна- население Сирии мешает израильским ученым искать нефть.
    Балу
    1. профессор Сегодня, 15:42
      Цитата: Балу
      Сирии не до Израиля.

      А кто говорил о Сирии? Речь идет о территории Сирии, а там бородатых ониждетей хватает.

      Цитата: Балу
      А позиция Израиля понятна- население Сирии мешает израильским ученым искать нефть.

      Не нужна нам чужая нефть. Мы мозгами зарабатываем поболее чем кое-кто продажей углеводородов.

      Кстати, Россия в Сирии так как ей угрожают онижедети из Сирии. Забыли? wink
      профессор
      1. venik Сегодня, 16:31
        Цитата: профессор
        Речь идет о территории Сирии, а там бородатых ониждетей хватает.

        ========
        Ну,так, зачем же вы ИХ ПРИКАРМЛИВАЕТЕ??? Хотите быть "хитро...попее" ВСЕХ???
        "Поздравляю!!!"
        ===========
        Цитата: профессор
        Не нужна нам чужая нефть. Мы мозгами зарабатываем поболее чем кое-кто продажей углеводородов.

        ---------------
        А КТО интересно на Синае, всю нефть "выкачал", после чего, "великодушно" согласился его (Синай) Египту вернуть??? Може Россия?????
        ===================
        Цитата: профессор
        Кстати, Россия в Сирии так как ей угрожают онижедети из Сирии. Забыли?

        ---------
        А вот тут уже НИЧЕГО-ШЕНЬКИ Не ПОНЯЛ.... (Ну я ж не "прохвессор"...). Может поясните, что имено имели ввиду???
        venik
      2. Piramidon Сегодня, 17:01
        Цитата: профессор
        Не нужна нам чужая нефть. Мы мозгами зарабатываем поболее чем кое-кто продажей углеводородов.

        А на кой черт вы полезли на территорию Сирии (Голанские высоты)?
        Piramidon
        1. Krasnodar Сегодня, 17:52
          Цитата: Piramidon
          Цитата: профессор
          Не нужна нам чужая нефть. Мы мозгами зарабатываем поболее чем кое-кто продажей углеводородов.

          А на кой черт вы полезли на территорию Сирии (Голанские высоты)?

          Да не фиг с них было 19 лет Израиль обстреливать, а также русла речек, питающий основной водный ресурс страны на то время, от него отворачивать. Так бы на фиг кому сдались эти Голаны и война на три фронта (шестидневная).
          Krasnodar
      3. saturn.mmm Сегодня, 18:16
        Цитата: профессор
        Не нужна нам чужая нефть.

        Пока нефть в земле она чужая, а как добыл, так она своя.
        saturn.mmm
    2. Krasnodar Сегодня, 16:22
      Цитата: Балу
      Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Ави Дихтер заявил, что со стороны Сирии начинает проявляться угроза по отношению к Израилю,

      Сирии не до Израиля. А позиция Израиля понятна- население Сирии мешает израильским ученым искать нефть.

      Население Сирии мешает израильским ученым варить самогон.
      Krasnodar
      1. Балу Сегодня, 16:29
        Цитата: Krasnodar
        Население Сирии мешает израильским ученым варить самогон.

        Маленькое уточнение-кошерный самогон
        Балу
        1. Krasnodar Сегодня, 16:37
          Если Вы москвич или будете в Москве - посетите еврейский ресторан в Москва СТ - третий этаж, по моему, местного торгового центра. Там подают кошерную водку - забористая, зараза :)
          Рекомендую с фаршмаком.
          Цитата: Балу
          Цитата: Krasnodar
          Население Сирии мешает израильским ученым варить самогон.

          Маленькое уточнение-кошерный самогон
          Krasnodar
          1. Балу Сегодня, 17:05
            Цитата: Krasnodar
            Если Вы москвич или будете в Москве - посетите еврейский ресторан в Москва СТ - третий этаж, по моему, местного торгового центра. Там подают кошерную водку - забористая, зараза :)

            Нет, до Москвы по трассе 800 км. У нас есть антигрустин еще лучше wink drinks good
            Балу
            1. Krasnodar Сегодня, 17:47
              Цитата: Балу
              Цитата: Krasnodar
              Если Вы москвич или будете в Москве - посетите еврейский ресторан в Москва СТ - третий этаж, по моему, местного торгового центра. Там подают кошерную водку - забористая, зараза :)

              Нет, до Москвы по трассе 800 км. У нас есть антигрустин еще лучше wink drinks good

              Обязательно попробую :)
              Krasnodar
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:51
    Я так понимаю, что сирийцы поклялись в израильских супермаркетах поесть всю каширную пищу? ?? recourse
    Геркулесыч
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:54
    Знакомые слова! Только там в наш адрес их некое матрасофлаговое какбы государство употребляет! Чем страна истерзанная ражданской войной может угрожать соседу в разу более ее сильнее? Пятую точку свою им в окно показать? fool
    Геркулесыч
    1. Балу Сегодня, 14:57
      Цитата: Геркулесыч
      Пятую точку свою им в окно показать?

      Не поймут, Африка... lol
      Балу
      1. Геркулесыч Сегодня, 15:07
        А если показать два раза подряд -может быть испугаются??? recourse
        Геркулесыч
        1. Балу Сегодня, 15:10
          Цитата: Геркулесыч
          А если показать два раза подряд -может быть испугаются??? recourse

          Если понравятся, подойдут поближе. А случаи всякие бывают. belay
          Балу
          1. Геркулесыч Сегодня, 15:14
            Значит , сойдемся на двух с половиной разах-нечего их баловать! !!! sad
            Геркулесыч
    2. Krasnodar Сегодня, 16:23
      Цитата: Геркулесыч
      Знакомые слова! Только там в наш адрес их некое матрасофлаговое какбы государство употребляет! Чем страна истерзанная ражданской войной может угрожать соседу в разу более ее сильнее? Пятую точку свою им в окно показать? fool

      Иранскими базами.
      Krasnodar
  5. Евродав Сегодня, 15:10
    Цитата: Диванный Хенераль
    Ой, назовите мне хоть что-то, что не угрожает Израилю?

    Гешефт за чужой счёт!
    Евродав
  6. Евродав Сегодня, 15:11
    Цитата: Геркулесыч
    Знакомые слова! Только там в наш адрес их некое матрасофлаговое какбы государство употребляет! Чем страна истерзанная ражданской войной может угрожать соседу в разу более ее сильнее? Пятую точку свою им в окно показать? fool

    Покажите! Евреи вас обвинят в антисемитизме!
    Евродав
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:16
      Они начнут громко обсуждать увиденное в плане не несет ли то, что им показали угрозу их существованию! what
      Геркулесыч
    2. Krasnodar Сегодня, 16:25
      Цитата: Евродав
      Цитата: Геркулесыч
      Знакомые слова! Только там в наш адрес их некое матрасофлаговое какбы государство употребляет! Чем страна истерзанная ражданской войной может угрожать соседу в разу более ее сильнее? Пятую точку свою им в окно показать? fool

      Покажите! Евреи вас обвинят в антисемитизме!

      Или подумают, шо Вы Элтон Джон
      Krasnodar
  7. HAM Сегодня, 15:12
    ".... Иран — это государство террора, так мы говорим об этом на иврите........."

    Не знаю,как на иврите,но вот только от Израиля исходит постоянный террор..
    HAM
  8. Евродав Сегодня, 15:13
    Цитата: хрыч
    Цитата: Геркулесыч
    космической пыли


    Евродав
    1. Viktorfi Сегодня, 18:20
      Да, как и традиции антисемитизма в некоторых странах wink
      Viktorfi
  9. shans2 Сегодня, 15:15
    Кагаул, бандиты нажитых Голан лишают)
    shans2
    1. Viktorfi Сегодня, 18:21
      Не лишают, а накрываются. А если нарвутся, то могут ещё территории лишиться wink.
      Viktorfi
  10. Berkut24 Сегодня, 15:15
    Всё закончится у стены плача... Этот не оправдявший надежд Бога народ оказался не способен учится на своих ошибках.
    Berkut24
  11. Egorovich Сегодня, 15:18
    Для чего евреям искать врага у соседа, если сами евреи враги для всего Ближнего Востока.
    Egorovich
    1. japs Сегодня, 15:34
      Самые страшные враги "израэля" - это евреи..
      Oy, gevolt, все их преследуют и ненавидят.
      Хотя, повторюсь, наибольшие антисемиты и есть евреи.
      japs
    2. Krasnodar Сегодня, 16:41
      Цитата: Egorovich
      Для чего евреям искать врага у соседа, если сами евреи враги для всего Ближнего Востока.

      Для чего бить врага, если ты сам ему враг...
      Вот такого мне в голову ещё не приходило ))))))
      Krasnodar
  12. Wedmak Сегодня, 15:26
    Похоже евреи даже в пустыне угрозу себе найдут. Какая-то ненормальность от них прет - все им угрожают, все желают чуть ли не уничтожения Израиля... Одни мы сидим тут, богоизбранные, белые и пушистые, никому зла не делаем.
    Вот интересно, они хоть раз слышали о такой форме политики как взаимовыгодный договор?
    Wedmak
  13. Mavrikiy Сегодня, 15:53
    Иран — это государство террора, так мы говорим об этом на иврите. Или, как вы говорите об этом по-русски, это страна-партнер.
    Вот редиска, рожи строит. Хотя, скурпулезно подмечено.
    Mavrikiy
  14. anjey Сегодня, 16:11
    Мы не будем стесняться говорить о разногласиях и противоречиях
    мы тоже,запад ,а куда же израиль без него,проводник в настоящее время русофобской идеологии разрушения,раздробления и разграбления
    России...
    anjey
    1. Krasnodar Сегодня, 16:45
      Цитата: anjey
      Мы не будем стесняться говорить о разногласиях и противоречиях
      мы тоже,запад ,а куда же израиль без него,проводник в настоящее время русофобской идеологии разрушения,раздробления и разграбления
      России...

      Израиль? С безвизом для россиян, с большой русскоязычной общиной, с полной координацией действий с россиянами в Сирии?
      Вы в параллельной вселенной живете? )))
      Krasnodar
      1. ultra Сегодня, 17:39
        Еврейские русскоязычные сайты это заповедник русофобии
        ultra
  15. Евродав Сегодня, 16:33
    Цитата: HAM
    ".... Иран — это государство террора, так мы говорим об этом на иврите........."

    Не знаю,как на иврите,но вот только от Израиля исходит постоянный террор..

    Евродав
    1. Krasnodar Сегодня, 17:56
      Цитата: Евродав
      Цитата: HAM
      ".... Иран — это государство террора, так мы говорим об этом на иврите........."

      Не знаю,как на иврите,но вот только от Израиля исходит постоянный террор..


      В Афганистане, Сомали, Центральной Африке, Антарктиде....
      Krasnodar
  16. Евродав Сегодня, 16:36
    Цитата: Wedmak
    Похоже евреи даже в пустыне угрозу себе найдут. Какая-то ненормальность от них прет - все им угрожают, все желают чуть ли не уничтожения Израиля... Одни мы сидим тут, богоизбранные, белые и пушистые, никому зла не делаем.
    Вот интересно, они хоть раз слышали о такой форме политики как взаимовыгодный договор?

    Такой договор?
    Евродав
  17. Exello Сегодня, 16:40
    Израиль так не двусмысленно дал понять, что скоро зайдут войска. Да и кто не захочет оттяпать кусочек Сирии в такое время. Террористов поддавили, поэтому препятствий 0.Я лично общался с Сирийцем и скажу, что там у всех есь интерес. У России нефтяные, оружейные и прочие контракты и какой никакой подъем авторитета в мире. Вполне возможно что Израиль, пограничное с Сирией государство не прочь слегка расшириться)
    Exello
  18. кедр Сегодня, 17:22
    Цитата: VadimSt
    Не мешайте в кучу национальность и правящую верхушку Израиля! Да будет вам известно, что среди евреев, два дважды Героя Советского Союза, 146 Героев Советского Союза, 13 полных Кавалеров "Ордена Славы" и 8 Героев России!


    Дак они Советский Союз и создали на обломках РИ, а сейчас создают РФ на обломках СССР. Всегда все при деле. У них безработных не бывает.
    кедр
  19. Волька Сегодня, 17:57
    ну да, израилю угрожает весь мир... fellow
    Волька
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