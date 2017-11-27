В Израиле заявили об угрозе со стороны Сирии

Очень многое произошло с момента нашей последней встречи в Израиле, конечно, мы будем много об этом говорить. То, что происходит в Сирии, угроза, которая начинает проявляться со стороны Сирии по отношению к Израилю, не обязательно со стороны правительства Сирии

Мы не будем стесняться говорить о разногласиях и противоречиях. Мы уже несколько встреч говорим о том, что Иран — это государство террора, так мы говорим об этом на иврите. Или, как вы говорите об этом по-русски, это страна-партнер. Конечно же, мы говорим о "Хезболле" как о террористической организации, вы используете другие понятия. Это темы, которые очень важно обсудить