18:21 27 ноября

РФ и Сирия обсуждают возможность введения миротворцев в зоны деэскалации

Средства массовой информации сообщают об обсуждении российскими и сирийскими властями идеи о вводе миротворцев в ранее созданные в САР зоны деэскалации. В материале РИА Новости со ссылкой на источники в российском внешнеполитическом ведомстве говорится о том, что подобного рода идея обсуждается с «потенциальными участниками миротворческой миссии».

Ранее Россия, США и Иордания достигли договорённостей о поддержке четырёх зон деэскалации конфликта. Наиболее крупные располагаются в сирийской провинции Идлиб, а также на границе Сирии с Иорданией. Израилю было предложено поддержать договорённости с той целью, чтобы так называемая южная зона деэскалации была расширена вплоть до участка сирийско-израильской границы. Официально власти Израиля эту идею не поддержали. Израиль требует, чтобы Сирию покинули иранские войска и проиранские вооружённые формирования. По последним данным, в обновлённом соглашении Москва, Вашингтон и Амман обещают, что в конечном итоге этому (выходу иранских сил из САР) поспособствуют.

РФ и Сирия обсуждают возможность введения миротворцев в зоны деэскалации



На данный момент не приводится сведений о том, военнослужащие каких конкретно стран могли бы составить миротворческую миссию на сирийской территории – в зонах деэскалации. Известно, что, к примеру, в провинции Идлиб такую функцию выполняет турецкий военный контингент.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Геркулесыч Сегодня, 14:59
    Ну , наших и к примеру белорусов! good Можно будет привлечь индусов или китайцев! recourse А европейских вояк туда посылать опасно -они вон с сша в одной банде, и половину Сирии, и даже больше территории Ирака в пыль превратили!
    Геркулесыч
    1. Джедай Сегодня, 15:15
      Цитата: Геркулесыч
      белорусов

      Это вряд ли: Бацька заартачится. yes
      Джедай
      1. Геркулесыч Сегодня, 15:19
        Так и его тоже с собою возьмите -научите аборигенов в пустыне картошку сажать под чутким руководством Самого! !!! good lol
        Геркулесыч
        1. Идущий Сегодня, 15:22
          Осуждать не значит ввести.
          Идущий
    2. VadimSt Сегодня, 15:24
      Цитата: Геркулесыч
      Ну , наших и к примеру белорусов!
      Это называется, - без меня, меня женили!
      VadimSt
  2. Krasnodar Сегодня, 16:09
    На данный момент не приводится сведений о том, военнослужащие каких конкретно стран могли бы составить миротворческую миссию на сирийской территории – в зонах деэскалации. Известно, что, к примеру, в провинции Идлиб такую функцию выполняет турецкий военный контингент.
    ---------------
    Так вот как сейчас интервенция с оккупацией называются :)
    Эрдоган красава, как не тошно это признавать.
    Krasnodar
  3. starogil Сегодня, 16:14
    "...Израиль требует, чтобы Сирию покинули иранские войска и проиранские вооружённые формирования..."
    Ну этих для начала не мешало бы попереть с Голанских высот, а потом уже говорить кому
    с кем и против кого дружить.
    starogil
  4. кедр Сегодня, 17:15
    "Израиль требует, чтобы Сирию покинули иранские войска и проиранские вооружённые формирования. "

    Не раньше, чем Сирию покинут войска США.
    кедр
  5. Евродав Сегодня, 17:26
    Цитата: Геркулесыч
    Ну , наших и к примеру белорусов! good Можно будет привлечь индусов или китайцев! recourse А европейских вояк туда посылать опасно -они вон с сша в одной банде, и половину Сирии, и даже больше территории Ирака в пыль превратили!

    Да все ОДКБ надо привлекать, хорош отлынивать, да на славянской,татарской,башкирской,удмуртской,калмык
    ской,бурятской,якутской,коми и т.д. шее выезжать! Аж палец устал! Какие мы обширные! Извиняюсь кого не упомянул, я не забыл, я устал!
    Евродав
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