РФ и Сирия обсуждают возможность введения миротворцев в зоны деэскалации
Средства массовой информации сообщают об обсуждении российскими и сирийскими властями идеи о вводе миротворцев в ранее созданные в САР зоны деэскалации. В материале РИА Новости со ссылкой на источники в российском внешнеполитическом ведомстве говорится о том, что подобного рода идея обсуждается с «потенциальными участниками миротворческой миссии».
Ранее Россия, США и Иордания достигли договорённостей о поддержке четырёх зон деэскалации конфликта. Наиболее крупные располагаются в сирийской провинции Идлиб, а также на границе Сирии с Иорданией. Израилю было предложено поддержать договорённости с той целью, чтобы так называемая южная зона деэскалации была расширена вплоть до участка сирийско-израильской границы. Официально власти Израиля эту идею не поддержали. Израиль требует, чтобы Сирию покинули иранские войска и проиранские вооружённые формирования. По последним данным, в обновлённом соглашении Москва, Вашингтон и Амман обещают, что в конечном итоге этому (выходу иранских сил из САР) поспособствуют.
На данный момент не приводится сведений о том, военнослужащие каких конкретно стран могли бы составить миротворческую миссию на сирийской территории – в зонах деэскалации. Известно, что, к примеру, в провинции Идлиб такую функцию выполняет турецкий военный контингент.
Ранее Россия, США и Иордания достигли договорённостей о поддержке четырёх зон деэскалации конфликта. Наиболее крупные располагаются в сирийской провинции Идлиб, а также на границе Сирии с Иорданией. Израилю было предложено поддержать договорённости с той целью, чтобы так называемая южная зона деэскалации была расширена вплоть до участка сирийско-израильской границы. Официально власти Израиля эту идею не поддержали. Израиль требует, чтобы Сирию покинули иранские войска и проиранские вооружённые формирования. По последним данным, в обновлённом соглашении Москва, Вашингтон и Амман обещают, что в конечном итоге этому (выходу иранских сил из САР) поспособствуют.
На данный момент не приводится сведений о том, военнослужащие каких конкретно стран могли бы составить миротворческую миссию на сирийской территории – в зонах деэскалации. Известно, что, к примеру, в провинции Идлиб такую функцию выполняет турецкий военный контингент.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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