Впервые после войны: На Гавайях прозвучит сирена, предупреждающая о ядерном ударе
Сигнал тревоги, предупреждающий граждан об опасности ядерного удара, прозвучит на Гавайских островах (США) в начале декабря – впервые после окончания холодной войны, передает ТАСС сообщение канала NBC.
По данным телеканала, с декабря сирену начнут испытывать каждый месяц. По замыслу властей, она должна предупредить жителей архипелага о ядерной опасности в случае запуска ракет с территории Северной Кореи.
Кроме того, этот сигнал будет звучать сразу после оповещения об опасности цунами или мощных ураганов.
Как отметил руководитель Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Гавайи Верн Мияги, нападение со стороны Пхеньяна на Гавайи маловероятно, однако риск существует.
Глава агентства подчеркнул, что власти штата не могут игнорировать «новости о ракетных запусках и ядерных испытаниях».
Кроме того, с населением архипелага (около 1,4 млн. человек) уже проводятся тренировки с целью подготовки к возможному нападению. Предпочтительным считается укрыться в каком-нибудь бетонном сооружении и иметь запас пищи и воды не менее чем на двое суток.
По подсчетам специалистов, ракета может преодолеть расстояние от КНДР до Гавайев за 20 минут.
По данным телеканала, с декабря сирену начнут испытывать каждый месяц. По замыслу властей, она должна предупредить жителей архипелага о ядерной опасности в случае запуска ракет с территории Северной Кореи.
Кроме того, этот сигнал будет звучать сразу после оповещения об опасности цунами или мощных ураганов.
Как отметил руководитель Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Гавайи Верн Мияги, нападение со стороны Пхеньяна на Гавайи маловероятно, однако риск существует.
Гавайи – наиболее вероятная цель, поскольку они ближе к Северной Корее, чем основная часть континентальных США,констатировал он.
Глава агентства подчеркнул, что власти штата не могут игнорировать «новости о ракетных запусках и ядерных испытаниях».
Кроме того, с населением архипелага (около 1,4 млн. человек) уже проводятся тренировки с целью подготовки к возможному нападению. Предпочтительным считается укрыться в каком-нибудь бетонном сооружении и иметь запас пищи и воды не менее чем на двое суток.
По подсчетам специалистов, ракета может преодолеть расстояние от КНДР до Гавайев за 20 минут.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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