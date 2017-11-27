18:19 27 ноября

Впервые после войны: На Гавайях прозвучит сирена, предупреждающая о ядерном ударе

Сигнал тревоги, предупреждающий граждан об опасности ядерного удара, прозвучит на Гавайских островах (США) в начале декабря – впервые после окончания холодной войны, передает ТАСС сообщение канала NBC.



По данным телеканала, с декабря сирену начнут испытывать каждый месяц. По замыслу властей, она должна предупредить жителей архипелага о ядерной опасности в случае запуска ракет с территории Северной Кореи.


Кроме того, этот сигнал будет звучать сразу после оповещения об опасности цунами или мощных ураганов.

Как отметил руководитель Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Гавайи Верн Мияги, нападение со стороны Пхеньяна на Гавайи маловероятно, однако риск существует.

Гавайи – наиболее вероятная цель, поскольку они ближе к Северной Корее, чем основная часть континентальных США,
констатировал он.

Глава агентства подчеркнул, что власти штата не могут игнорировать «новости о ракетных запусках и ядерных испытаниях».

Кроме того, с населением архипелага (около 1,4 млн. человек) уже проводятся тренировки с целью подготовки к возможному нападению. Предпочтительным считается укрыться в каком-нибудь бетонном сооружении и иметь запас пищи и воды не менее чем на двое суток.

По подсчетам специалистов, ракета может преодолеть расстояние от КНДР до Гавайев за 20 минут.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. 210окв Сегодня, 15:04
    Ну что матрасня,привыкайте к новым реалиям.. wassat
    210окв
    1. Logall Сегодня, 15:08
      Цитата: 210окв
      Ну что матрасня,привыкайте к новым реалиям.. wassat

      Если на Гавайи что-то серьёзное прилетит, то никакие бомбоубежища не помогут... От затопления!
      Logall
      1. Идущий Сегодня, 15:19
        Вся это возня посыл общественности , мол посмотрите США всех защищает и заботится о вас.
        Идущий
    2. Джедай Сегодня, 15:10
      Ну да, за что боролись - на то и напоролись. А вообще все эти демонстративные учения и громкие заявления напоминают муху, раздутую до размеров слона. Уже сколько лет вопят об агрессивной России, а она всё не нападает ни на кого...
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 15:20
        КНДР тоже на войну не явится . lol
        Идущий
      2. san4es Сегодня, 15:32
        soldier Здорова Макс и всем.
        У меня возле дома, ГО каждый месяц такую музыку гоняет belay

        ...Приучают никуда не бежать bully
        san4es
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:00
          san4es
          У меня возле дома, ГО каждый месяц такую музыку гоняет
          А у меня нет.От слова вообще ГО нет.Наверное властям не до ГО.Молчу про то куда бежать и что делать никто не знает.Ждут у моря погоды и думают что пронесёт.
          Наблюдатель2014
          1. san4es Сегодня, 17:10
            Цитата: Наблюдатель2014
            Молчу про то куда бежать и что делать никто не знает..

            ...Никуда не бежать...Махнуть стакан и закурить wink
            san4es
            1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:14
              san4es
              Никуда не бежать...Махнуть стакан и закурить
              100%.Обидно только за людей будет..Властям фиолетово чёрно на этот вопрос.
              Наблюдатель2014
              1. san4es Сегодня, 17:23
                Цитата: Наблюдатель2014
                .Обидно только за людей будет..

                ...ещё, если 3 метра не добежишь belay ...
                stop Да-не, всё будет хорошо 100% drinks
                san4es
    3. Primoos Сегодня, 15:11
      Пин.досы старательно нарываются. Наверное Гавайи им не сильно то и нужны.
      Primoos
    4. Геркулесыч Сегодня, 15:11
      Это не новые реалии -это вечное американское безумие. ...
      Геркулесыч
  2. Геркулесыч Сегодня, 15:10
    Надоест американским военным ждать атаку от Ына, да сирену вхолостую почем зря гонять, сами и ударят по Гавайям -зря, что ли объявляли ядерную тревогу? ??? belay
    Геркулесыч
  3. AVGUST Сегодня, 15:10
    А потом станете бешеными сталкерами, разобьётесь на группировки и будете.........мочить друг друга за ресурсы.........
    AVGUST
  4. 3vs Сегодня, 15:17
    "Машу и медведь", никак смотрят! laughing
    3vs
  5. словак Сегодня, 15:35
    В чем смысл? Когда полетит на Гаваи ядерная корейская штука и прозвучит сирена, жителям полегчает? Они будут точно знать из- за чего погибнут все? Тогда стоит развесить портреты Трампа, чтобы точно знали, из- за кого погибнут все.
    словак
  6. Mavrikiy Сегодня, 15:48
    От карейцев пипифакс и памперсы. Гуманитарная помощь "партнерам"
    Mavrikiy
  7. Евродав Сегодня, 17:07
    А не фиг расслабляться, унылые! Пожинайте посеянное...
    Евродав
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