Судно связи «Иван Хурс» готовится к ходовым испытаниям

Строящееся на Судостроительном заводе «Северная верфь» судно связи «Иван Хурс» завершает подготовку к ходовым испытаниям, сообщает пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь». Сейчас судно находится на испытательном стенде в невской акватории.Как заявили на "Северной верфи", техническая готовность судна составляет 99%. Сейчас на нем заканчиваются работы по графику швартовных испытаний. В частности, проходят проверку в рабочих режимах двигатели, дизель-генераторы и винторулевые группы. Строители выполняют размагничивание корпуса корабля. В этот раз кораблестроители применяют новую для завода технологию безобмоточного размагничивания, менее трудоемкую и более эффективную. Сдаточная команда готовится к скорому выходу на ходовые испытания. Сейчас команда продолжает изучение систем и оборудования, участвует в учениях по живучести, эвакуации с судна и других этапах подготовки к управлению кораблем.Судно связи, названное в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (29.09.1922 — 28.12.2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач и строится для замены выслуживших срок аналогов предыдущих поколений. У судна связи значительно улучшены экономичность и эксплуатационные характеристики корабельной энергетики, внедрена широкая автоматизация управления техническими средствами и вооружением. «Иван Хурс» имеет отличные мореходные качества. Флагман этой серии, «Юрий Иванов», передан заказчику в 2014 году.Основные характеристики судна связи проекта 18280: водоизмещение 4 000 тонн; длина 95 метров, ширина 16 метров; скорость 16 узлов, дальность плавания 8 000 морских миль; экипаж 131 человек