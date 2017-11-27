18:23 27 ноября

Судно связи «Иван Хурс» готовится к ходовым испытаниям

Строящееся на Судостроительном заводе «Северная верфь» судно связи «Иван Хурс» завершает подготовку к ходовым испытаниям, сообщает пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь». Сейчас судно находится на испытательном стенде в невской акватории.

Судно связи «Иван Хурс» готовится к ходовым испытаниям


Как заявили на "Северной верфи", техническая готовность судна составляет 99%. Сейчас на нем заканчиваются работы по графику швартовных испытаний. В частности, проходят проверку в рабочих режимах двигатели, дизель-генераторы и винторулевые группы. Строители выполняют размагничивание корпуса корабля. В этот раз кораблестроители применяют новую для завода технологию безобмоточного размагничивания, менее трудоемкую и более эффективную. Сдаточная команда готовится к скорому выходу на ходовые испытания. Сейчас команда продолжает изучение систем и оборудования, участвует в учениях по живучести, эвакуации с судна и других этапах подготовки к управлению кораблем.


Судно связи, названное в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (29.09.1922 — 28.12.2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач и строится для замены выслуживших срок аналогов предыдущих поколений. У судна связи значительно улучшены экономичность и эксплуатационные характеристики корабельной энергетики, внедрена широкая автоматизация управления техническими средствами и вооружением. «Иван Хурс» имеет отличные мореходные качества. Флагман этой серии, «Юрий Иванов», передан заказчику в 2014 году.

Основные характеристики судна связи проекта 18280: водоизмещение 4 000 тонн; длина 95 метров, ширина 16 метров; скорость 16 узлов, дальность плавания 8 000 морских миль; экипаж 131 человек


Использованы фотографии: Пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»
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Комментарии 8

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  1. Геркулесыч Сегодня, 15:23
    А у него вертолеты есть в наличии? А как с вооружением для самозащиты? Честно, статья неполная -мало о нем информации. ... am
    Геркулесыч
    1. Romario_Argo Сегодня, 15:42
      из вооружения лишь 2 тумбы на корме под 2 пулемета 14,5 мм
      и соответственно тока РЭБ и РЭП
      Romario_Argo
    2. Alexey RA Сегодня, 15:49
      Цитата: Геркулесыч
      Честно, статья неполная -мало о нем информации. ...

      Кто даст правильный ответ -
      Тот получит 10 лет!
      ©
      Кто ж Вам даст полную информацию по судну связи, а точнее - среднему разведывательному кораблю. smile
      Alexey RA
    3. Berkut24 Сегодня, 18:14
      А у него вертолеты есть в наличии?

      А зачем плавающему "уху" вертолёты? Эскадры и военные базы замирают и ведут себя тихо в присутствии именно таких корабликов, а не боевых кораблей и соединения потенциального противника.
      Berkut24
      1. Alexey RA Сегодня, 18:21
        Цитата: Berkut24
        А зачем плавающему "уху" вертолёты?

        В принципе, вещь нелишняя: антенны поднять повыше, или осмотреться за горизонтом - где там пробегает объект работ. smile
        Alexey RA
  2. san4es Сегодня, 16:30
    Флагман этой серии, «Юрий Иванов», передан заказчику в 2014 году.
    soldier

    Суда проекта 18280 предназначены для обеспечения связи, управления флотом и ведения радиоразведки. Существенно превосходят аналоги предыдущих поколений. Оснащены современными электронными цифровыми системами управления, а также автоматизированными системами связи и радионаблюдения. Улучшены показатели экономичности.
    soldier
    san4es
    1. To be or not to be Сегодня, 17:06
      "Иван Хурс" войдет в состав Черноморского флота Средиземноморье .
      To be or not to be
  3. next322 Сегодня, 18:22
    должны были в этом месяце уже сдать ВМФ.......но как всегда традиционно сдвиг вправо,дай бог чтобы в 2018 успели
    next322
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