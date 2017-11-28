В шортах, майке и носках – польский ответ «Запад-2017»

Более 17 тысяч военнослужащих и 3500 единиц вооружения и военной техники были задействованы в крупнейшем учении вооруженных сил Польши «Драгун-2017» («Dragon-2017»), которое прошло с 22 по 28 сентября.Кроме соединений и воинских частей Войска Польского в маневрах принимали участие военнослужащие 11 стран-членов НАТО, а также подразделения из Грузии и Украины.Данное мероприятие боевой подготовки в самой Польше и на Западе преподносилось как ответ Альянса на белорусско-российское учение «Запад-2017».Необходимо отметить, что достоянием польских СМИ, еще накануне учения стали результаты проверки ряда воинских частей Высшей контрольной палатой Республики Польша, согласно которым сделаны выводы о том, что в течение последних лет процесс реформирования вооруженных сил носит бессистемный характер. Особо очевидно это стало после проведения учения «Драгун-2017».Не секрет, что оборонное ведомство Польши во всех публикациях и заявлениях представляло прошедшие маневры как наиболее значимые и масштабные за последнее время. Однако, несмотря на заявление о достигнутых успехах и словах о «возрожденной сильной армии», уровень упадка и «украинизации» вооруженных сил, так называют данное явление сами польские военнослужащие, шокировали не только резервистов, принимавших участие в маневрах, но и кадровых офицеров.Удивительно, но на столь значимое учение мобилизационным органам Польши не удалось привлечь запланированной численности резервистов! Согласитесь, парадокс, ведь именно военкоматы заранее располагают точной информацией о штатах, подлежащих заполнению резервистами, требуемых военно-учетных специальностях и занимаются их призывом и распределением.Более того, в ряде случаев оказалось, что выданные военнослужащим предписания в военных комендатурах не соответствуют их военно-учетным специальностям: моряки попадали в разведку, летчики в механизированные войска, а артиллеристы – в тыловые подразделения! А кульминацией действий военкоматов стало то, что на учения были привлечены лица без воинской присяги!Еще одной «фишкой» действий комендатур явилось то, что резервистам пообещали туры выходного дня по домам.Министр обороны Польши Мацеревич уже так нареформировался, что в настоящее время, в Войске Польском командир части уже не решает, какие предметы экипировки будут выданы военнослужащим на учение или занятие в зависимости от задач и условий погоды – теперь об этом думают в столице, там виднее! Подразделения стали зависеть от хозяйственных отделов, которые стали государством в государстве.Существенной критике со стороны резервистов подверглась система вещевого обеспечения. И это даже удивительно, что военнослужащие не пошли «одалживать» необходимое обмундирование и питание у местного населения, как это делали их украинские коллеги, ибо нормы обеспечения не соответствуют потребностям.Так, согласно распоряжению министра Мацеревича от 2016 года, резервисту на месяц учения на полигоне достаточно иметь: форму (один комплект), носки (две пары), майку (две), футболку и спортивные шорты, полотенца (два). В целом, конечно, не плохо, но – возможность постирать перечисленные предметы экипировки в течение месяца не предусмотрена!Моется тот – кто ленится чесаться! Соответственно, зная об этом, стиральных машин для самостоятельной постирки обмундирования предусмотрено не было. А вы говорите в НАТО все на высшем уровне – у них и бассейны с джакузи, и горячая вода, и еды полные штаны… Не путайте армию США и войска верных и преданных делу Вашингтона вассалов из Восточной Европы.Теоретически возможность постирать белье все же была, но за свой счет в единственной прачечной на полигоне, коммерческой. Однако необходимо вспомнить, что выдавался один комплект формы – следовательно, в случае каких-либо действий надо обмотаться полотенцем и вперед в носках и майке.Можно себе только представить «аромат», который исходит от «патриотически настроенных» резервистов после недели-другой пребывания в полях. Поэтому неудивительно, что ни президент, ни министр обороны не изъявили желания встретиться с резервистами, за исключением нескольких избранных представителей резерва (видимо кого смогли отмыть).Необходимо добавить, что на осеннее учение призванные люди получили пустынные шорты и майки, а также зимние куртки. То есть, военнослужащим частично выдали летнее (пустынное) обмундирование и частично – зимнее! Видимо в Польше, в последнее время, очень переменчива погода, будьте бдительны: засуха сменяется стужей. Но самое смешное, что никто не получил ни одного комплекта обмундирования на случай дождя. В штате Техас, действительно было бы в это время вполне комфортно, но вот польские широты находятся немного в другом месте и в сентябре в шортах, хоть и с зимней курткой много не побегаешь. Особенно после того, как практически у всех резервистов возникли проблемы с обувью. Оказалось, что у многих военнослужащих лопнула подошва или порвались ботинки. Поэтому в ходе учения были отмечены многочисленные случаи, когда солдаты были обуты и одеты по форме номер восемь – что нашли, то и носим, а именно в гражданскую обувь и одежду. Может это задумка такая была, чтобы американцы и англичане смогли воочию увидеть, как выглядят партизаны.Результатом такого «обеспечения» военнослужащих стало то, что после первой же ночи все прилегающие дороги были заставлены автомобилями родственников, которые привезли своим «защитникам» необходимые теплые вещи и обувь. Через сутки Войско Польское стало своим внешним видом напоминать украинскую армию образца 2014 года. То есть «модернизация» вооруженных сил Польши, о которой трубит со всех трибун пан министр, пошла другим путем. Налицо полная оторванность МНО от армейских реалий и нужд.Между тем, оказывается, что проблемы с вещевым довольствием испытывают не только резервисты, но и кадровые военные. Почти 20 процентов кадровых военных не получили положенного им вещевого имущества.Как показали маневры, министерство обороны под руководством Мацеревича не в состоянии обеспечить военнослужащих элементарными вещами, зато успешно «занимается» миллиардными тендерами на покупку вертолетов, подводных лодок и систем ПВО.О том, насколько плохо дело обстояло с вещевым довольствием, свидетельствует тот факт, что в холодные ночи отмечались случаи самовольного оставления военнослужащими мест несения службы – они уходили греться с полигонов в лагерь. Логично, что количество заболевших увеличивалось в геометрической прогрессии. Тем более что и медицинское обеспечение оставляло желать лучшего. В медпунктах не было простейших лекарств от кашля и простуды! Конечно, медикаментов на случай огнестрельных ранений или иных страшных случаев хватало, но абсолютно были выпущены из виду типичные для осени заболевания. Поэтому еще около 10-15% участников учений постоянно находились на больничном или же на территории лагеря с высокой температурой.Еще большей компрометацией учения «Драгун-2017» стал вопрос санитарно-бытового обеспечения. В частности, ощущалась нехватка биотуалетов. Организационный балаган со стороны войсковых хозяйственных отделов проявил себя в полной мере. Нередко отмечались случаи, когда на 200-300 военнослужащих приходилось два биотуалета. Из-за этого возникали бесконечные очереди.К слову, президент и министр национальной обороны имели преимущества – для них были установлены специальные бронированные (!) личные биотуалеты.Были проблемы даже с такой прозаической вещью, как вода! Распоряжением МНО была определена норма потребления бутилированной питьевой воды – 1,5 л в мирное время и 2,5 л – военное время. Доходило до того, что персонал столовых отбирал у солдат лишние бутылки с водой. Естественно, данное распоряжение не касалось иностранных войск.Подобным образом обстояло и с палатками. Некоторые подразделения имели возможность отдохнуть только тогда, когда другое подразделение убывало на ночные занятия. Нехватка палаток на учении «Драгун-2017» была такой острой, что военные были вынуждены арендовать палатки у частных фирм!Оставлял желать лучшего и вопрос с питанием. Такой экономии и убогой еды не помнили даже самые возрастные резервисты, прошедшие не один сбор. Не меньшей проблемой стало отсутствие буфетов, чтобы приобрести товары первой необходимости и средства гигиены, а также возможность какого-либо досуга – единственным развлечением были телефоны. Буфеты, к слову, функционировали, но только в тех местах, где были размещены солдаты и офицеры иностранных контингентов.Поэтому вполне очевидно, что значительная часть подразделений не смогла отработать полный перечень предусмотренных замыслом учений задач. Это связано не только с неудовлетворительным обеспечением и отсутствием необходимых санитарно-гигиенических условий. Значительные трудности возникали в связи с частым выходом из строя расконсервированных устаревших образцов вооружения и техники.Большинство машин оказались в аварийном состоянии впервые же часы учений. Да, это не времена лихих польских «крылатых» гусаров – поменял коня и снова в бой.Профессиональным военнослужащим и обученному резерву не хватало тепловизоров и приборов ночного видения, систем связи, средств маскировки и наблюдения, шанцевого инструмента и даже обычных транспортных средств! Случалось, что приходилось ждать автомобили для перевозки по 2-3 часа, так как нечем было завезти личный состав в район учений. Зато необученные войска территориальной обороны (сложно быть обученным после двух месяцев существования) имели на вооружении современные образцы вооружения и новую технику. Надо напомнить, что создание территориальных войск – личная идея министра!Очень часто случалось, что для выдачи военнослужащим резерва необходимого снаряжения его брали во временное пользование из другой воинской части, которая на тот момент в учении не участвовала! Поэтому солдаты бесцельно «убивали время», например, занимаясь сбором грибов.Отсутствие достаточного количества современных средств связи и частый выход из строя использовавшихся устаревших радиостанций приводили к тому, что управление войск осуществлялось при помощи … гражданских сотовых телефонов. Хоть и известно, что потенциальный противник на Украине научился их засекать и производить артиллерийские обстрелы этих мест, во многих случая другого выхода просто не было!Нужно откровенно сказать – Войско Польское стало жертвой «партийности» государства и некомпетентности управления им в течение 20 лет гражданскими политиками. Часто случалось так, что министром обороны или его заместителем становились партийные активисты, которые даже не видели армию на параде. Когда-то министром обороны хватало двух заместителей, сейчас же впятером они не могут справиться с организацией средних по размеру учений.А вы говорите, как хорошо когда министр гражданский – хорошо там, где нас нет.