18:18 27 ноября

На Украине программа геологоразведки профинансирована на 5% за 2 года

Украинская служба Госгеонедра сегодня публикует сообщение о фактически полном свёртывании программы по геологоразведке. Изначально речь шла о выполнении одного из обязательств перед западными «партнёрами» - обязательство по расширению деятельности, направленной на разведку полезных ископаемых. Под эту программу Украине обещали очередные кредитные поступления. Теперь выясняется, что программа по итогам отчётного периода оказалась выполнена всего на 5%.

УНИАН приводит заявление ведомства Госгеонедра:
Общее фактическое финансирование и, соответственно, выполнение задач и мероприятий программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года за счёт средств государственного бюджета в 2016 году составило 68,8 млн грн при плановых объемах финансирования 1,279 млрд грн (5,4%); в 2017 году (за 9 месяцев) – 61,2 млн грн при плановых объемах финансирования 1,279 млрд грн (4,8%).


На Украине программа геологоразведки профинансирована на 5% за 2 года



В Госгеонедрах Украины заявили, что таких объёмов финансирования недостаточно. Низкая степень реализации программы геологоразведки на Украине уже в краткосрочной перспективе может привести к полной остановке добычи целого ряда полезных ископаемых, что нанесёт очередной удар по экономике страны. В качестве финансирования геологоразведки Госгеонедра до 2030 года ожидают до 190 млрд гривен поступлений на свои счета. Причём заявлено, что более 162 млрд гривен ведомству «должны дать» негосударственные источники.

Использованы фотографии: ukrbiz.net
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Livonetc Сегодня, 15:23
    Так что проще.
    Сначала распродать полностью чернозем.
    А там столько бабла будет...
    Только вот опять на геологоразведку не хватит...
    Все по карманам растащат.
    Livonetc
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:26
    smile Геологоразведка всегда была дорогим делом...
    для УКРАИНЫ халява от СССР и России закончилась теперь надо вкладывать свои деньги или деньги хозяев из Брюсселя и Вашингтона в это дело... а они как раз не торопятся это делать без какой либо выгоды.
    Вообщем приехали к финалу...подайте господа на пропитание...
    smile же не манже па си жур.
    Тот же ЛЕХА
    1. Идущий Сегодня, 15:34
      Да они выбрали все ресурсы и теперь придется расходится по хатам.
      Идущий
      1. Смог Сегодня, 15:42
        Цитата: Идущий
        теперь придется расходится по хатам.

        И топить кизяком. (пока животинки есть) lol
        Оооооо....!!!!! забыл!!!!! Екарный бабай - пенсильванский уголь......, это наше ФСЕ!!!!!!!
        Смог
        1. Идущий Сегодня, 15:43
          Если будет чем заплатить . Константин hi
          Идущий
          1. Смог Сегодня, 15:51
            Цитата: Идущий
            Если будет чем заплатить .

            Виктор, ну а чем дэвушки с пониженной соц. ответственностью на Ленинградке платят? lol
            Натурой (с)
            Смог
            1. Идущий Сегодня, 15:53
              Боюсь , что в Пенсильвании не найдется столько желающих.
              Идущий
              1. Смог Сегодня, 16:05
                Цитата: Идущий
                в Пенсильвании не найдется столько желающих.

                Тоды только кизяк. А что? "Альтернативное" топливо еще никто не отменял..... laughing
                Но дефффченки я так думаю, попробуют........ laughing
                Смог
                1. Идущий Сегодня, 16:06
                  А чем мазанку делать , тут надо выбирать . lol
                  Идущий
                  1. Смог Сегодня, 16:09
                    Так схрон выроют.... Эк подумаешь.... wassat делов то. Чай некоторые еще помнят как это делается. Поделятся "опытом" с молодежью.
                    Смог
                    1. Идущий Сегодня, 16:11
                      Смех смехом , а как там людям выживать никто не знает , куда все это приведет.
                      Идущий
                      1. Смог Сегодня, 16:18
                        Да тут уже не до смеха. Но в самом деле удивляюсь на украинцев. Неужели за 25 лет им так мозги промыли.? Или это житейское мояхатаскраю???? Не могу понять.....
                        В результате очередного подорожания средние цены на украинских АЗС выросли на АИ-92 — до 26,77 грн/л, АИ-95 — 27,53 грн/л, АИ-95 Премиум — 28,66 грн/л, ДТ — 25,30 грн/л, ДТ Премиум — 27,11 грн/л.

                        Источник: http://rusvesna.su/news/1511781319
                        Смог
                2. Идущий Сегодня, 16:47
                  [quote=Смог]Да тут уже не до смеха. [/quote][/quote]

                  Это долго продолжаться не может , начнется большая буча.
                  Идущий
      2. 210окв Сегодня, 15:55
        Ресурсы не выбраны.Просто недрами территории находящейся под внешним управлением распоряжаются будут кредиторы.
        Цитата: Идущий
        Да они выбрали все ресурсы и теперь придется расходится по хатам.
        210окв
    2. Николай Грек Сегодня, 16:14
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      smile Геологоразведка всегда была дорогим делом...
      для УКРАИНЫ халява от СССР и России закончилась теперь надо вкладывать свои деньги или деньги хозяев из Брюсселя и Вашингтона в это дело... а они как раз не торопятся это делать без какой либо выгоды.
      Вообщем приехали к финалу...подайте господа на пропитание...
      smile же не манже па си жур.

      у них полная страна неРАБОВ...можно воспользоваться их "услугами"!!! wink yes laughing laughing laughing
      Николай Грек
  3. Клебер Сегодня, 15:27
    Зачем им геологоразведка? Европа сказала: рапс.
    Клебер
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:29
    Геологов нужно немедленно в пехоту отправить -окопы рыть!А разведка и колупание в земле, по мнению укродегенералитета lol вещи несовместимые belay !
    Геркулесыч
    1. Идущий Сегодня, 15:34
      Что бы их туда отправит их надо сначала иметь.
      Идущий
  5. askort154 Сегодня, 15:35
    2030 год ! .... Украина ?.... Это где ? belay
    askort154
    1. Клебер Сегодня, 15:44
      На картах в учебнике "История" в школе.
      Клебер
    2. Смог Сегодня, 15:48
      Цитата: askort154
      Украина ?.... Это где ?

      Где, где? Все там же!
      Смог
  6. Mavrikiy Сегодня, 15:46
    На Украине программа геологоразведки профинансирована на 5% за 2 года
    А зачем оно надо? Тут нефтеносный шельф за спасибо Румынии отдали. А теперь вкладываться, найти полезные ископаемые и тоже подарить? Проще финансы прямо в карман. Больше получается.
    Mavrikiy
  7. рюрикович Сегодня, 15:55
    Где вы видели, что бы на невольничьих рынках покупали раба для его лечения? Капитализм подразумевает выкачивание средств и ресурсов из завоеванной страны здесь и сейчас,ибо западный капитализм развивается за счёт новых территорий. Юкрейн будет удовлетворять Запад здесь и сейчас,пока постепенно уменьшающиеся население будет покупать товары Запада и Запад будет пользовать её ресурсы по выгодным для себя схемам. Безоговорочно и песповоротно,ибо с рабами не церемонятся.
    Вкладывать в геологоразведку? Не смешите! Раб тем и полезен, что за минимальные издержки производит максимум выгоды. Никто на Западе вкладываться в украину не собирается, а вот выкрутить в виде леса-кругляка таки пожалуйста. request Если бы украина располагала гипотетическими нефтяными или газовыми месторождениями, то пожалуйста. А так промышленный потенциал ,как конкурент, никому там не нужен,потому тупо уничтожается. Кормить Европу? Европа сама себя прокормит, а посему в сельское хозяйство никто вкладываться не будет. Лес и земля - вот всё, что можно с украины взять.Плюс геополитика - украина как территория,своим положением может влиять на Россию. ВСЁ! laughing
    Какая там геологоразведка...
    рюрикович
  8. Евродав Сегодня, 17:01
    Цитата: Клебер
    Зачем им геологоразведка? Европа сказала: рапс.

    Так может залужники сказали, чтобы поковырялись, вдруг чего для них найдут...
    Евродав
Картина дня