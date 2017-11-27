На Украине программа геологоразведки профинансирована на 5% за 2 года
Украинская служба Госгеонедра сегодня публикует сообщение о фактически полном свёртывании программы по геологоразведке. Изначально речь шла о выполнении одного из обязательств перед западными «партнёрами» - обязательство по расширению деятельности, направленной на разведку полезных ископаемых. Под эту программу Украине обещали очередные кредитные поступления. Теперь выясняется, что программа по итогам отчётного периода оказалась выполнена всего на 5%.
УНИАН приводит заявление ведомства Госгеонедра:
В Госгеонедрах Украины заявили, что таких объёмов финансирования недостаточно. Низкая степень реализации программы геологоразведки на Украине уже в краткосрочной перспективе может привести к полной остановке добычи целого ряда полезных ископаемых, что нанесёт очередной удар по экономике страны. В качестве финансирования геологоразведки Госгеонедра до 2030 года ожидают до 190 млрд гривен поступлений на свои счета. Причём заявлено, что более 162 млрд гривен ведомству «должны дать» негосударственные источники.
УНИАН приводит заявление ведомства Госгеонедра:
Общее фактическое финансирование и, соответственно, выполнение задач и мероприятий программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года за счёт средств государственного бюджета в 2016 году составило 68,8 млн грн при плановых объемах финансирования 1,279 млрд грн (5,4%); в 2017 году (за 9 месяцев) – 61,2 млн грн при плановых объемах финансирования 1,279 млрд грн (4,8%).
В Госгеонедрах Украины заявили, что таких объёмов финансирования недостаточно. Низкая степень реализации программы геологоразведки на Украине уже в краткосрочной перспективе может привести к полной остановке добычи целого ряда полезных ископаемых, что нанесёт очередной удар по экономике страны. В качестве финансирования геологоразведки Госгеонедра до 2030 года ожидают до 190 млрд гривен поступлений на свои счета. Причём заявлено, что более 162 млрд гривен ведомству «должны дать» негосударственные источники.
Использованы фотографии: ukrbiz.net
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