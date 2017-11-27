На Украине программа геологоразведки профинансирована на 5% за 2 года

Общее фактическое финансирование и, соответственно, выполнение задач и мероприятий программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года за счёт средств государственного бюджета в 2016 году составило 68,8 млн грн при плановых объемах финансирования 1,279 млрд грн (5,4%); в 2017 году (за 9 месяцев) – 61,2 млн грн при плановых объемах финансирования 1,279 млрд грн (4,8%).

Украинская служба Госгеонедра сегодня публикует сообщение о фактически полном свёртывании программы по геологоразведке. Изначально речь шла о выполнении одного из обязательств перед западными «партнёрами» - обязательство по расширению деятельности, направленной на разведку полезных ископаемых. Под эту программу Украине обещали очередные кредитные поступления. Теперь выясняется, что программа по итогам отчётного периода оказалась выполнена всего на 5%. УНИАН приводит заявление ведомства Госгеонедра:В Госгеонедрах Украины заявили, что таких объёмов финансирования недостаточно. Низкая степень реализации программы геологоразведки на Украине уже в краткосрочной перспективе может привести к полной остановке добычи целого ряда полезных ископаемых, что нанесёт очередной удар по экономике страны. В качестве финансирования геологоразведки Госгеонедра до 2030 года ожидают до 190 млрд гривен поступлений на свои счета. Причём заявлено, что более 162 млрд гривен ведомству «должны дать» негосударственные источники.