18:23 27 ноября

Швейцарские СМИ: в кибервойне Пхеньян превзошел Запад

Для такой изолированной страны, как Северная Корея, кибератаки представляют собой «идеальное оружие», полагает газета Neue Zürcher Zeitung.



Собрать необходимую информацию и оборудование для атаки относительно просто, а враги Пхеньяна намного уязвимее, чем он сам, так как «интернет и компьютерные системы – это сердце западного общества». «Мошеннические вирусы и виртуальная валюта дают Северной Корее шанс получить финансовые средства, в то же время она делает ставку на то, что США не пойдут на интервенцию из-за хакерских атак», – приводит статью ИноТВ.


По данным автора, переход к активным кибератакам произошёл в Северной Корее в 2009 году. С приходом к власти Ким Чен Ына (2011 год) «северокорейские хакеры поставили перед собой финансовые и политические цели». Кульминационным моментом стала успешная атака на компанию Sony Pictures в 2014 году, когда она хотела выпустить кинокомедию о Ким Чен Ыне. В результате пострадали 70% компьютеров фирмы.

«Это стало катастрофой для Sony Pictures и первым успешным пропагандистским манёвром Пхеньяна в сети», – говорится в статье.

Мы не ожидали, что атака произойдёт на киностудию – символ свободы мнения,
сказал экс-прокурор и сотрудник службы национальной безопасности США Джон Карлин.

Пхеньяну приписывают и другие масштабные атаки, например, на центральный банк Бангладеш, у которого в прошлом году хакеры украли 81 млн. долларов.

«Известный компьютерный вирус Wannacry также предположительно был создан Пхеньяном. При этом хакеры не обязательно совершали атаки из Северной Кореи. Пхеньян использовал хакеров из других стран и их инфраструктуру», в частности, России, Китая и Ирана», – пишет автор.

Аналитики считают, что в киберпространстве КНДР проводит ту же стратегию, что и со своими ракетами: «постоянное тестирование».

«Вирус Wannacry тоже мог быть просто «проверкой того, как отреагирует Запад. США вряд ли начнут войну из-за кибератак. Вашингтон попытается ответить "око за око". Сотни американских хакеров каждый день ищут в компьютерных системах Северной Кореи слабые места», – заключает издание.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. Геркулесыч Сегодня, 15:32
    Странно -не вижу в статье обвинений в адрес России! ! recourse Или они забыли в нашу сторону гав-кнуть???? belay
    Геркулесыч
    1. хрыч Сегодня, 15:41
      Цитата: Геркулесыч
      Странно -не вижу в статье обвинений в адрес России!

      Посмотрите в корейский бинокль laughing
      хрыч
  2. ПРАВОкатор Сегодня, 15:34
    Почитаешь такие сми, и думаешь,что Ким Чен Ыну, проще всем жителям по компьютеру купить и все санкции "по боку".Ещё и в полюсе будет)
    ПРАВОкатор
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:34
    Хм...а куда русские хакеры делись...
    smile сдается мне они из-за плеча Ына выглядывает.
    Фантазии западных СМИ хватит на написание еще не одного сериала Бондиады.
    Тот же ЛЕХА
    1. Идущий Сегодня, 15:38
      Сейчас , для усиления истерии притянут и Россию.
      Идущий
  4. Mavrikiy Сегодня, 15:42
    в кибервойне Пхеньян превзошел Запад
    Отличные новости!
    Интернет малым странам добавил устойчивости в борьбе с Главнюками.
    Mavrikiy
  5. askort154 Сегодня, 15:45
    Швейцарские СМИ: в кибервойне Пхеньян превзошёл Запад

    Похоже, гордятся. Ведь Ким Ы получил образование в Швейцарии.
    askort154
  6. demo Сегодня, 15:50
    Кульминационным моментом стала успешная атака на компанию Sony Pictures в 2014 году, когда она хотела выпустить кинокомедию о Ким Чен Ыне. В результате пострадали 70% компьютеров фирмы.
    «Это стало катастрофой для Sony Pictures и первым успешным пропагандистским манёвром Пхеньяна в сети», – говорится в статье.
    Мы не ожидали, что атака произойдёт на киностудию – символ свободы мнения,
    сказал экс-прокурор и сотрудник службы национальной безопасности США Джон Карлин.

    А теперь о самой компании.
    "В 1989 году Sony приобрела компанию «Columbia Pictures Entertainment» у «Coca-Cola» за 3,4 млрд долл. США. Компания была переименована в «Sony Pictures Entertainment» в 1991 году. В 2005 Sony Pictures также купила и «Metro-Goldwyn-Mayer».
    В 2013-м году фильмы кинокомпании оказались не самыми удачными, но руководство студии успешно преодолело трудности этого года отчасти за счёт таких фильмов, как Афера по-американски и Капитан Филлипс.
    В 2015 году на сайте Wikileaks были опубликованы похищенные в ноябре 2014 года документы компании, которые свидетельствуют о том, что Sony Pictures «влиятельная корпорация, со связями в Белом доме, с возможностью лоббировать законы, и со связями с американским военно-промышленным комплексом».

    Это интересно о каком таком "символе свободы мнения" высказался Джон Карлин?
    Это кто же со свободным мнением в Белый Дом шастает?
    Вот хохмачка!
    demo
  7. Евродав Сегодня, 16:54
    И Ын вас превзошел? И мы и Китай... Что ж вы такие беззащитные то? А гонора!!!
    Евродав
  8. viktorch Сегодня, 17:27
    зачем на ВО выкладывают эту клоунаду ? продукт исключительно для внутрамерской аудитории, больше в такую ахинею никто не поверит.
    viktorch
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