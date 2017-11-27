Швейцарские СМИ: в кибервойне Пхеньян превзошел Запад
Для такой изолированной страны, как Северная Корея, кибератаки представляют собой «идеальное оружие», полагает газета Neue Zürcher Zeitung.
Собрать необходимую информацию и оборудование для атаки относительно просто, а враги Пхеньяна намного уязвимее, чем он сам, так как «интернет и компьютерные системы – это сердце западного общества». «Мошеннические вирусы и виртуальная валюта дают Северной Корее шанс получить финансовые средства, в то же время она делает ставку на то, что США не пойдут на интервенцию из-за хакерских атак», – приводит статью ИноТВ.
По данным автора, переход к активным кибератакам произошёл в Северной Корее в 2009 году. С приходом к власти Ким Чен Ына (2011 год) «северокорейские хакеры поставили перед собой финансовые и политические цели». Кульминационным моментом стала успешная атака на компанию Sony Pictures в 2014 году, когда она хотела выпустить кинокомедию о Ким Чен Ыне. В результате пострадали 70% компьютеров фирмы.
«Это стало катастрофой для Sony Pictures и первым успешным пропагандистским манёвром Пхеньяна в сети», – говорится в статье.
Пхеньяну приписывают и другие масштабные атаки, например, на центральный банк Бангладеш, у которого в прошлом году хакеры украли 81 млн. долларов.
«Известный компьютерный вирус Wannacry также предположительно был создан Пхеньяном. При этом хакеры не обязательно совершали атаки из Северной Кореи. Пхеньян использовал хакеров из других стран и их инфраструктуру», в частности, России, Китая и Ирана», – пишет автор.
Аналитики считают, что в киберпространстве КНДР проводит ту же стратегию, что и со своими ракетами: «постоянное тестирование».
«Вирус Wannacry тоже мог быть просто «проверкой того, как отреагирует Запад. США вряд ли начнут войну из-за кибератак. Вашингтон попытается ответить "око за око". Сотни американских хакеров каждый день ищут в компьютерных системах Северной Кореи слабые места», – заключает издание.
Собрать необходимую информацию и оборудование для атаки относительно просто, а враги Пхеньяна намного уязвимее, чем он сам, так как «интернет и компьютерные системы – это сердце западного общества». «Мошеннические вирусы и виртуальная валюта дают Северной Корее шанс получить финансовые средства, в то же время она делает ставку на то, что США не пойдут на интервенцию из-за хакерских атак», – приводит статью ИноТВ.
По данным автора, переход к активным кибератакам произошёл в Северной Корее в 2009 году. С приходом к власти Ким Чен Ына (2011 год) «северокорейские хакеры поставили перед собой финансовые и политические цели». Кульминационным моментом стала успешная атака на компанию Sony Pictures в 2014 году, когда она хотела выпустить кинокомедию о Ким Чен Ыне. В результате пострадали 70% компьютеров фирмы.
«Это стало катастрофой для Sony Pictures и первым успешным пропагандистским манёвром Пхеньяна в сети», – говорится в статье.
Мы не ожидали, что атака произойдёт на киностудию – символ свободы мнения,сказал экс-прокурор и сотрудник службы национальной безопасности США Джон Карлин.
Пхеньяну приписывают и другие масштабные атаки, например, на центральный банк Бангладеш, у которого в прошлом году хакеры украли 81 млн. долларов.
«Известный компьютерный вирус Wannacry также предположительно был создан Пхеньяном. При этом хакеры не обязательно совершали атаки из Северной Кореи. Пхеньян использовал хакеров из других стран и их инфраструктуру», в частности, России, Китая и Ирана», – пишет автор.
Аналитики считают, что в киберпространстве КНДР проводит ту же стратегию, что и со своими ракетами: «постоянное тестирование».
«Вирус Wannacry тоже мог быть просто «проверкой того, как отреагирует Запад. США вряд ли начнут войну из-за кибератак. Вашингтон попытается ответить "око за око". Сотни американских хакеров каждый день ищут в компьютерных системах Северной Кореи слабые места», – заключает издание.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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