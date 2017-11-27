18:16 27 ноября

Для японских F-35 адаптируют ракеты MBDA Meteor

Новые ракеты MBDA Meteor, производимые европейским концерном MBDA Missile Systems, адаптируют для истребителей F-35 ВВС Японии. Как сообщает портал asia.nikkei.com, Япония и Великобритания согласовали совместную программу разработки новой ракеты класса «воздух-воздух».

Для японских F-35 адаптируют ракеты MBDA Meteor


В рамках совместного проекта планируется создание нового поколения ракет, способного уничтожать различные типы воздушных целей. Предполагается, что в качестве базовой платформы выступит новая ракета MBDA Meteor, которую оснастят радиолокационной системой, разработанной компанией Mitsubishi Electric. Для Японии это первый международный оборонный проект, который страна реализует не с США.
Сборка прототипов ракет запланирована на 2018 год, первые испытания планируется провести к 2023 году. После этого партнёры определят, поступит ли их детище в серийное производство. Новые ракеты будут использоваться на новейших американских истребителях F-35, которые Япония закупает для своих ВВС. Кроме того, партнёры рассчитывают на экспортные заказы, что позволит снизить стоимость серийного производства новых ракет.


MBDA Meteor – управляемая ракета класса «воздух-воздух» большой дальности, оснащённая активной радиолокационной головкой самонаведения. Ракета имеет маршевый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, что позволяет поддерживать высокую скорость полёта на всей траектории. Ракета Meteor разрабатывается MBDA с 1997 года для ВВС Франции, Великобритании, Швеции, Германии, Испании и Италии. Дальность полёта ракеты составляет 100 км. Первыми MBDA Meteor приняли на вооружение ВВС Швеции в 2016 году, передает "Warspot"

Использованы фотографии: mbda-systems.com
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Комментарии 12

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  1. Геркулесыч Сегодня, 15:36
    Так что японцам свое можно делать только детородным агрегатом wassat а оружия японского должно быть поменьше -ибо кому тогда еще сша и Европа будут втюхивать свое оружие? Вот накрылась программа японской ракеты БД европейским тазом! !! am
    Геркулесыч
    1. просто экспл Сегодня, 16:08
      ну для япов может и к лучше , я только только на другом форуме читал спор по УР ВВ , и там человек аргументированно показал что Метеор великолепная ракета и возможно даже лучшая в мире в своем классе.
      просто экспл
      1. Safer Сегодня, 16:27
        А можно на это дело ссылочку? Интересно будет ознакомится.
        Safer
  2. viktorch Сегодня, 15:40
    странно, какого япы свою ракету не смастрячили ? опять узкоглазых их хозяин нагнул, впрочем возможно это временная мера, и своя ракета у япов будет
    viktorch
  3. Tusv Сегодня, 15:45
    MBDA Meteor – управляемая ракета класса «воздух-воздух» большой дальности

    Вчера наши ракеты обсуждали, Средние, по 193, А тут Большие и по 100.
    Tusv
  4. askort154 Сегодня, 16:00
    Неймётся последышам самураев. Американцы испытали на них атомную бомбу, теперь очередь за корейцами, или китайцами, а американцы умоют руки.
    askort154
  5. Pacifist Сегодня, 16:24
    Учитывая характеристики комплекса, это хреновая новость.
    Pacifist
    1. Ратник-80 Сегодня, 16:35
      Да бросте вы ,учитывая что только первые испытания через пять лет а на вооружение она встанет лет через 7 , я так понимаю она на начальной стадии разработки и ее характиристики сами создатели не знают
      Ратник-80
      1. Equalized Сегодня, 17:18
        Эм....что?

        Как сообщает французский журнал «Air&Cosmos» в статье Emmanuel Huberdeau «Farnborough 2016 : Le Meteor entre en service en Suède», ВВС Швеции стали первыми, принявшими на вооружение ракету «воздух-воздух» большой дальности Meteor c активной радиолокационной системой самонаведения разработки концерна MBDA. Ракета достигла операционной готовности 11 июля 2016 года. Meteor были интегрирована с истребителем Saab JAS-39 Gripen в рамках стандарта MS20. Тем самым Gripen стал первым истребителем в мире, на вооружение которого стоит Meteor.
        https://bmpd.livejournal.com/2010053.html
        Equalized
      2. Арон Заави Сегодня, 17:37
        Цитата: Ратник-80
        Да бросте вы ,учитывая что только первые испытания через пять лет а на вооружение она встанет лет через 7 , я так понимаю она на начальной стадии разработки и ее характиристики сами создатели не знают

        Если им будет срочно нужно закупят у нас I-Derby ER.
        Арон Заави
  6. А. Привалов Сегодня, 17:44
    Ну, на 100 км вряд ли кто-то ими стрелять будет. А вот, на 50-60 в самый раз. При скорости ракеты более 4М, это около 5000 км/час, выходит вполне прилично.
    А. Привалов
    1. Арон Заави Сегодня, 17:57
      Цитата: А. Привалов
      Ну, на 100 км вряд ли кто-то ими стрелять будет. А вот, на 50-60 в самый раз. При скорости ракеты более 4М, это около 5000 км/час, выходит вполне прилично.

      Если ты о ER, то она именно на 120км.
      Арон Заави
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