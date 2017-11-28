Винтовка выживания MA-1 Survival Rifle (США)



Одна из опытных винтовок ArmaLite MA-1



Ствольная коробка и приклад крупным планом



Винтовка в разобранном состоянии



Ствольная коробка и затвор, вид справа



Вид слева на те же агрегаты



Приклад винтовки



Полости в прикладе: слева для ствола, справа - для ствольной коробки

По материалам сайтов:

https://armalite.com/

http://weaponland.ru/

https://ammoland.com/

https://ar15.com/

https://thefiringline.com/

http://google.com/patents/USD179499

В 1949 году на вооружение военно-воздушных сил США поступила малокалиберная разборная винтовка M4 Survival Rifle, предлагавшаяся в качестве охотничьего оружия и средства самообороны для терпящих бедствие летчиков. В 1952 году летчики получили аналогичную систему M6 Survival Weapon. Развитие оригинальной идеи было продолжено, и через несколько лет появился приказ о принятии на вооружение винтовки MA-1 Survival Rifle.В начале пятидесятых годов по заказу ВВС США было создано комбинированное ружье M6, имевшее гладкий и нарезной стволы. В зависимости от типа дичи, сбитый летчик мог использовать патрон .22 Hornet с пулей или дробовой M35 калибром .410. Ружье могло складываться и занимало минимальное место в носимом аварийном запасе. Изделие M6 Survival Weapon отличалось от предшественника повышенными характеристиками и иными возможностями, но вскоре армия посчитала необходимым создать новый аналогичный образец.Всего через два года после принятия на вооружение ружья M6 командование военно-воздушных сил заказало разработку нового оружия выживания. Соответствующий контракт получила недавно основанная компания ArmaLite, в то время являвшаяся структурным подразделением авиастроительной фирмы Fairchild Aircraft. Техническое задание на новое оружие было похоже на предыдущие. Подрядчик должен был создать легкую и компактную магазинную винтовку под существующий малокалиберный патрон.Изначально проект перспективной винтовки получил рабочее обозначение AR-5, соответствовавшее внутренней номенклатуре фирмы-разработчика. Позже, в 1956 году, по результатам испытаний винтовку приняли на вооружение, в результате чего она получила новое название – MA-1 Survival Rifle («Винтовка выживания MA-1»).Приняв во внимание основные требования заказчика, инженеры компании ArmaLite во главе с Юджином Стоунером предложили достаточно простую конструкцию винтовки. Проект AR-5 предусматривал использование ряда простых и освоенных решений, дополненных несколькими новыми идеями. В частности, планировалось сделать винтовку разборной, что позволяло сократить ее габариты в транспортном положении. Кроме того, оружие должно было иметь особый приклад, позволявший обойтись без отдельных сумок или чехлов для переноски.Винтовка ArmaLite AR-5 имела самую простую компоновку. В центре изделия находилась компактная ствольная коробка с затворной группой и ударно-спусковым механизмом. Ее передний торец имел крепления для установки ствола, а сзади к ней присоединялся пластиковый приклад. В боевом положении винтовка отличалась достаточно большими габаритами, но в транспортной конфигурации была компактной и легкой.Часть основных деталей оружия помещалась в ствольной коробке с узнаваемыми внешними обводами. Интересно, что впоследствии ствольные коробки похожей формы использовались в новых проектах Ю. Стоунера. Для размещения затвора предназначалась верхняя часть коробки, выполненная в виде цилиндра требуемого диаметра. В правом боку цилиндра имелось окно для выброса гильз. Позади него предусматривался Г-образный паз для рукоятки затвора. Снизу к цилиндру прикреплялся прямоугольный кожух, передняя часть которого вмещала приемную шахту магазина, а задняя предназначалась для установки деталей ударно-спускового механизма.Для повышения эксплуатационных характеристик предлагалось использовать материалы, стойкие к коррозии. Основные детали оружия выполнили из нержавеющей стали или алюминия, а приклад с затыльником следовало делать из пластика и резины.Винтовка получила нарезной ствол калибром 5,7 мм под малокалиберный патрон центрального воспламенения .22 Hornet (5,7х35 мм R). Ствол имел длину 14 дюймов (355 мм) или 62 калибра. Толщина стенок ствола уменьшалась в направлении дульного среза. В дульной части ствола имелся хомут с мушкой на стойке, казенник получил гайку для закрепления на передней части ствольной коробки. Для сокращения габаритов и массы оружия ствол не имел никакой защиты.Винтовка AR-5 / MA-1 получила простейший продольно-скользящий затвор с запиранием поворотом. Затворную группу выполнили в виде цилиндрического агрегата, свободно перемещающегося внутри ствольной коробки. Управлять движением затвора предлагалось при помощи изогнутой рукоятки в его задней части. Перед выстрелом ствол запирался с использованием нескольких боевых упоров. Внутри затвора находились подвижный ударник и экстрактор.Был использован несложный ударно-спусковой механизм куркового типа. Управление стрельбой осуществлялось при помощи традиционного спускового крючка, выведенного под ствольной коробкой. Безопасность обеспечивалась предохранителем, блокировавшим работу УСМ. Его рычажок был выведен в задней части ствольной коробки, непосредственно над верхним срезом приклада.Винтовка от ArmaLite должна была использовать малокалиберный патрон .22 Hornet. Для хранения и подачи таких боеприпасов в оружие был разработан компактный коробчатый магазин на четыре патрона. Магазин помещался в приемную шахту переднего расположения и фиксировался защелкой. Любопытно, что рычажок управления последней находился на передней части защитной скобы – сразу перед спусковым крючком.Особый интерес представляет приклад, разработанный специально для винтовки выживания. Для большего удобства удержания оружия и стрельбы было предложено использовать традиционную форму приклада с пистолетным выступом на шейке. Одновременно с этим Ю. Стоунер и коллеги предусмотрели несколько любопытных нововведений, упрощавших транспортировку и хранение винтовки.Пластиковый приклад имел U-образную в плане переднюю часть шейки, охватывавшую ствольную коробку. Через внутренний канал шейки проходил длинный винт, необходимый для сборки винтовки перед стрельбой. Вращать этот винт предлагалось при помощи крупной шляпки, помещенной под пистолетным выступом. Внутри приклада предусмотрели пару крупных отсеков. Первый был выполнен в виде трубки и отличался большой длиной. Второй имел увеличенные размеры, но уходил на меньшую глубину. Первый отсек предназначался для хранения ствола, второй – для ствольной коробки с магазином. Оба отсека прикрывались съемным резиновым затыльником.Маломощный патрон и ограниченные огневые характеристики позволили обойтись простейшими прицельными приспособлениями. На дульной части ствола поместили нерегулируемую мушку. В задней части ствольной коробки имелся небольшой верхний гребень, внутри которого находился целик с кольцом.Винтовку AR-5 / MA-1 следовало хранить в разобранном состоянии. При этом ствол и ствольная коробка располагались в герметизированном прикладе. Любопытно, что легкий приклад с крупными полостями, заполненными воздухом, имел положительную плавучесть и мог держаться на воде. Кроме того, он защищал металлические детали от внешних воздействий.В сложенном виде винтовка выживания имела длину всего 368 мм при высоте не более 150 мм и ширине в несколько сантиметров. Размеры оружия в таком состоянии определялись исключительно габаритами приклада. В собранном и готовом к стрельбе виде AR-5 имела длину 806 мм. Масса оружия, вне зависимости от текущего состояния, составляла всего 1,2 кг. Патрон средней мощности (дульная энергия не более 1100 Дж) не давал сильной отдачи, но позволял стрелять по мелкой и средней дичи на дистанциях до 150 м.Готовясь к охоте, сбитый летчик должен был снять с приклада затыльник и извлечь из него агрегаты оружия. Ствольная коробка вставлялась в переднюю прорезь приклада и фиксировалась на своем месте винтом, проходящим через шейку. Ствол соединялся с коробкой при помощи крупной накидной гайки. Завершив сборку, стрелок мог установить магазин, взвести оружие и произвести выстрел по дичи.Опытные образцы новой винтовки для военно-воздушных сил были изготовлены и поданы на испытания в 1955 году. Они успешно справились со всеми проверками, в результате чего в следующем году появился новый приказ командования. Хорошо показавшее себя оружие принималось на вооружение ВВС США. Приказ о принятии на вооружение также вводил новое официальное обозначение – MA-1 Survival Rifle. В скором будущем должен был появиться первый заказ на серийное производство винтовок.Компания ArmaLite начала подготовку к выпуску новых винтовок выживания, однако дальне приготовительных работ дело не пошло. Уже после принятия MA-1 на вооружение выяснилось, что военно-воздушные силы попросту не имеют финансовой возможности заказать значимое количество нового оружия. Ответственные лица попытались найти финансирование для подобных закупок, но не преуспели в этом. В итоге сложилась весьма странная ситуация. Винтовка выживания отвечала всем требованиям и была принята на вооружение, но заказчик не приобрел ни одного серийного изделия. Эта ситуация сохранялась в течение некоторого времени, после чего военное ведомство уведомило разработчика винтовки о невозможности подписания контракта о закупке серийных изделий.По некоторым данным, компания ArmaLite к этому времени успела составить планы на ближайшее будущее. Согласно им, стартовым заказчиком винтовки AR-5 / MA-1 должен был стать Пентагон. Далее предполагалось продолжить выпуск оружия, но уже для других заказчиков, в том числе для вывода на гражданский рынок. Тем не менее, отсутствие ожидаемого заказа военных не позволило выполнить все эти планы. Интересная винтовка сначала не смогла попасть в воинские части, а затем ей не удалось добраться до прилавков.Разработчики не без оснований считали свою винтовку выживания удачным образцом стрелкового оружия, призванным занять конкретную нишу. Однако отсутствие государственного заказа вынуждало их отказаться от неплохого проекта. Вскоре после того, как армия окончательно отказалась от закупки серийных винтовок MA-1, компания ArmaLite нашла элегантный выход из ситуации. На базе имеющегося изделия AR-5 был создан новый образец иного класса.Винтовка, изначально предназначавшаяся для ВВС США, была заметным образом переделана. При сохранении основных компоновочных решений и некоторых элементов конструкции новое оружие получило автоматику, за счет которой перешло в категорию самозарядных винтовок. В 1958 году новая винтовка была выведена на рынок под коммерческим обозначением AR-7. В отличие от своего предшественника с ручной перезарядкой, новая винтовка смогла пойти в серию и достаточно долго оставалась в эксплуатации. Кроме того, ей удалось даже попасть на вооружение одной из стран.Специальное оружие компании ArmaLite не смогло дойти до серийного производства и использования в войсках. Как следствие, его так и не удалось опробовать в реальных или приближенных к реальным условиях. Учитывая особенности эксплуатации предыдущих систем выживания, можно предположить, что при помощи MA-1 сбитый летчик мог бы успешно охотиться на мелкую дичь и с меньшими проблемами ждать спасателей. Впрочем, маломощный патрон и ручная перезарядка вряд ли помогли бы пилоту отбиться от нападающего противника.Винтовка выживания AR-5 / MA-1 Survival Rifle изначально создавалась для использования летчиками, вынужденными ждать помощь. Это требование самым заметным образом повлияло на конструкцию оружия, а также сказалось на некоторых его характеристиках. Все поставленные инженерные задачи были успешно решены, и винтовка была принята на вооружение. Тем не менее, финансовые затруднения привели к специфическому финалу. Заказ на винтовки не последовал, и компании-разработчику пришлось перерабатывать проект с учетом требований гражданского рынка. И уже переработанный вариант винтовки смог не только заинтересовать покупателей, но и дойти до полноценной и длительной эксплуатации.