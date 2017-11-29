О общенациональной идее объединения

«Кто не жалеет о распаде Советского Союза — у того нет сердца.

А кто хочет его восстановления в прежнем виде — у того нет головы».

В.В. Путин

Анализируя и оценивая статьи последнего времени в блогосфере, в том числе, на сайте Николая Старикова http://nstarikov.ru, лидера Всероссийской Партии Великое Отечество, одной из наиболее прогрессивных и патриотических партий на политическом небосклоне, как полагаю, по актуальнейшей идеологической тематике, предлагаю своё видение ситуации этого спектра дискуссий, приняв в качестве образца, как объект обсуждения, статью блога Н.В. Старикова и ПВО «12 принципов: Политико-экономическая Программа Партии Великое Отечество», являющейся одним из основных партийных документов и, концентрируясь на третьем его принципе."3. Принцип приоритета общего блага над личнымМы должны осознать, что стремление к личному благу в ущерб общественным интересам в итоге ведёт к развалу общества и государства, а значит, приносит вред каждому отдельному члену общества. Поэтому каждый из нас должен понять и принять принцип приоритета общественного блага над личным. Приоритет общественных интересов подразумевает важность роста индивидуального благосостояния и качества личного потребления".Старшее поколение хорошо помнят слова из известной песни на стихи И. Шаферана: «Раньше думай о Родине, а потом – о себе». Полагаю, что сформулированное название и толкование приведённого Принципа, в корне, и по своей сути, не верно. Потому что оно, при воплощении в жизнь, будет в полной мере возвращать страну в советское время. А это - не разумно, по той простой причине, что в подобном подходе к правоотношениям граждан и государства заключалось основное заблуждение тогдашнего руководства страны, что и привело к фатальной ошибке управления и, в итоге, к распаду СССР. Постараюсь подетально объяснить почему.Общенациональная идея (цель), также неразрывно связана с концепцией социально-экономического развития страны, как её гражданское общество - с идеологией (правилами, вытекающими и обусловленными общенациональной идеей), в соответствии с которыми, граждане могут, и соглашаются к совместному проживанию на определённой границами территории. Отсутствие, хотя бы одной, из упомянутых составляющих категорий: экономической или духовно-нравственной, также, неразрывно связанных между собой - либо идеи, либо идеологии - рано или поздно, приводит к неизбежному краху страны и развалу государства.Главнейшим опорным ресурсом страны – носителями суверенитета и единственным источником власти, в любом государстве с внутренним устройством, аналогичным Российской Федерации - являются его граждане.И, именно, граждане, населяющие такое государство, своим волеизъявлением и согласием на содержание и функционирование административного аппарата по осуществлению государственного управления (в издании законов, на их основе - установлению соответствующих правоотношений и, оплате установленных налогов), создают (образовывают) само государство и, в период его существования, постоянно занимаются его развитием, защитой суверенитета, укреплением экономической и оборонной мощи, а также, формированием гражданских институтов и совершенствованием общественно-государственных отношений.Государство, в свою очередь, посредством Конституции (Общественный договор) и законодательной базы, обязуется создать и обеспечивать условия для успешного совместного сосуществования и проживания граждан страны в границах определенной территории.Вместе с тем, гарантией динамичного развития России и основой её существования является экономическая модель производственных отношений, принципы действия которых, в нынешних условиях сменяющегося мирового технологического уклада, были привнесены, навязаны России извне, но являются чуждыми для нашего общества и объективно характеризуются, как оккупационные.И, только, добровольно-принудительное нахождение России с 1993 года в «засасывающей болотной трясине» ложных принципов социально-экономического развития, куда обманом втянули страну англосаксы во главе с «вашингтонским обкомом», не позволяет нам выбраться на сухую твердь развития. Хотя, могли бы осуществить разумный «выход на сушу» без особого труда, умело воспользовавшись, как «соломинкой» - уникальным, богатейшим созидательным опытом, обретённым во времена СССР, единственным мировым правообладателем, которого, мы же, и являемся после Великой Русской Революции 1917 года.Оставаясь в ныне действующих условиях развития и сохраняя навязанную парадигму экономики, все наши усилия будут «уходить в песок» – на бессмысленное противостояние с Западом, на доказывание им своей правды и на бесконечные оправдательно-унизительные действия не существующей вины России по любому поводу.Сегодня, граждане и государство в России, с позиций института права и, исключительно декларативно, хотя, и в рамках законодательного поля (т.е. в условиях неработающих или отсутствующих законов), - равноправные субъекты правоотношений. Но, которые должны и могут стать таковыми «де-юре» (в их практическом применении по факту), при выполнении и соблюдении одного непременного условия: при внедрении в жизнь общества и государства соответствующего механизма реализации долевого права с принятием правообразующих законов, изменений к существующим и поправок к Конституции РФ, которое, за 74 года однопартийного правления КПСС не смогли предложить народу СССР, ни коммунисты, а в Российской Федерации - ни одна из нынешних парламентских партий за 26 лет после распада Союза, действующих, к сожалению, как номинально-однообразные субъекты (если не сказать - марионетки) существующей политической системы. А их цели и задачи схожи, как две капли воды.Речь идёт об условии наделения граждан РФ правом и возможностью каждого, через законодательно установленный механизм, распоряжаться своей долей имущества в общенациональном достоянии страны по праву своего рождения и гражданства в РФ, без права выделения своей доли в натуре. Ныне, подобный и аналогичный принцип распоряжения своей долей собственности реализуется собственниками помещений в общем имуществе многоквартирных домов, в рамках Жилищного Кодекса РФ.Исполнением данного принципа в масштабе страны, по отношению к её общенациональному достоянию, будут реализованы в обществе и государстве основополагающие, общечеловеческие ценности и понятия «равноправия», «солидарности» и «справедливости», чем будет автоматически снята с повестки дня (ликвидирована) масса негативных процессов, происходящих во внутренней жизни, таких, как коррупция, незаконная миграция, олигархат, вывод капиталов за рубеж, платные здравоохранение, образование, доступ к полной законодательно-юридической информации, и пр. и пр. Отпадёт надобность в одной из частей, сравнительно недавно созданного министерства - ведомства социальной защиты населения – об изменении системной политики которого, не далее, как 04 октября 2017 года, на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», говорил наш лидер: «Нам, безусловно, нужно многое менять в сфере социальной политики. Что имею в виду: нужно создать систему, при которой помощь государства будет идти целевым образом для тех людей и для тех категорий граждан, которые в ней нуждаются, а не для всех одинаково, что сейчас наблюдается и в сфере здравоохранения, и в сфере социальной поддержки, и так далее.»К подобному решению подводят нас и жизнеутверждающие действия И.В. Сталина, когда, даже, после изнуряющей, вероломной и опустошительной войны, как глава государства, он пришёл к выводу о проведении в стране политики по ежегодному снижению цен для населения на продуктовые и промышленные товары первой необходимости, а коммунальные ресурсы для обеспечения бытовых нужд граждан были, попросту, бесплатными (и, не этот ли факт был одной из первопричин его смерти?).Действия И.В. Сталина объяснимы и понятны – статьёй 6 Конституции СССР 1936 года было установлено: "Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т.п.), а также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть всенародным достоянием".И, именно, потому, что сегодня мы живём по чужим правилам, граждане, как физические лица, получающие в свои жилища воду, газ, электроэнергию для бытовых нужд, даже, в их нормативных объёмах расхода на каждого зарегистрированного по месту постоянного проживания, оплачивают потребляемые ими коммунальные ресурсы. Происходит такое, несмотря на то, что формально, по Закону, они принадлежат государству, но, следовательно, нормативная-то доля – гражданам (они же, государство и гражданин, как субъекты правоотношений, равноправны!), не забывая, что само жильё, теперь, далеко не является, исключительно, госсобственностью.Следовательно, постановка вопроса в программе ПВО о приоритетных преимуществах одного субъекта права по отношению к другому, также не корректна, как спор о первозданности курицы или яйца. И, определённые Конституцией РФ равные права государства и гражданина, как субъектов правоотношений, в их обоюдном стремлении к обеспечению суверенитета первого и повышению личных благ второго, соответственно, наряду с обязанностью государства по защите прав и интересов граждан, априори, не может вести к развалу общества и государства.Мало того, реализация принципа долевой собственности в масштабах страны, в соответствии с Теорией Долевизма, позволит обеспечить для каждого гражданина условия и приведёт к осознанию ими, не на словах (декларативно и виртуально), а на деле, своей значимости и места в обществе и государстве по управлению страной, а также, по несению ими Святой обязанности в сохранении незыблемого и объединяющего бремени личного и общего суверенитета Родного Отечества.Страна не может быть успешной, если благосостояние абсолютного большинства её граждан остаётся низким и не «заточенным» на самостимуляцию личности к его максимуму (мотивацией к чему и стал бы предлагаемый механизм), в устремлении к этому максимуму благосостояния усилий самих граждан. Невозможно достичь успеха и, при отсутствии стремления в укреплении этих условий государством, в целях постоянного повышения благосостояния каждой отдельной личности, в сравнении с аналогичными объективными показателями благосостояния граждан окружающего мира.Общенациональная идея и идеология жизненно необходимы для страны.За общенациональную идею и стратегическую цель для России, а также, выработанную на её основе Идеологию Справедливого Права Граждан (ИСПГ) – своеобразный, гражданский духовно-нравственный кодекс - на данном этапе развития и в условиях изменяющегося мирового технологического уклада, принять задачу законодательно-правового обеспечения и наделения каждого гражданина РФ правом и возможностью распоряжения своей долей имущества в общенациональном достоянии, подлежащей к воплощению и закреплению в жизни общества и государства, через соответствующий установленный механизм временнЫх рамок, с глубоким и прозрачным применением коммуникационно-цифровых технологий учета и отчётности, при прямой взаимозависимости и согласовании с суверенной кредитно-банковской системой, исключительно, внутри страны.Её действие должно быть определено бессрочно, а внедрение - на предстоящие 10 лет бурного развития. Далее, жизнь сама продиктует и откорректирует другие возможные цели и задачи, под которые будущие поколения сформулируют последующую идею или продлят действующую.И главное. Наиболее важным результатом для России, в случае внедрения предложенного механизма, станет то, что произойдёт неизбежная смена действующей модели социально-экономического развития и управления, имеющей в своей основе оккупационные принципы, на концепцию Доверительного управления, базирующуюся на принципах Теории Долевизма (на присущих нашему народу принципах соборности, высокой нравственности, справедливости, равноправия, солидарности, взаимовыручки, традиционных христианских и семейных ценностей и пр.), которая и будет способствовать принципиальным, прогрессивным изменениям в укладе жизни граждан России и сторонников Русского Мира, в создании и обеспечении условий их устойчивого развития и процветания.Подобную схему не стыдно предложить мировому сообществу на экспорт.