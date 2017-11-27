18:14 27 ноября

В Севастополе бывшие украинские военнослужащие стали получать регистрацию

Минобороны РФ приступило к выдаче регистраций бывшим украинским военнослужащим, проживавшим в Севастополе и лишенным прописки после вхождения Крымского полуострова в состав России, передает РИА Новости сообщение уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой.



Москалькова рассказала, что ранее бывшие военнослужащие Украины не имели права проживать в военных городках Севастополя из-за аннулирования регистрации, однако ноябрьским постановлением правительства РФ их права должны быть восстановлены.


Появление у них регистрации позволяет им определиться с местом получения пенсии, получать медобслуживание, прикрепиться к детсадам, сформировать избирательные участки. Сегодня Минобороны РФ приступило к тому, чтобы реализовать нормы постановления правительства,
сказала она.

Уполномоченный по правам человека сообщила также, что специально приехала в Севастополь, чтобы изучить, как выполняется постановление правительства.

Недавно в штабе Черноморского флота была озвучена информация, согласно которой регистрация в военных городках в Севастополе необходима более чем 500 военнослужащим и членам их семей. По словам самой Москальковой, данные реестра людей, которым требуется прописка в городе-герое, будут уточнены в ходе встречи с представителями Минобороны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. starogil Сегодня, 16:04
    А эти военнослужащие приняли гражданство РФ, или будут пятой колонной?
    starogil
    1. Добрый зусул Сегодня, 16:18
      Присяга принимается раз в жизни, как и Вера. В остальных случаях- изменивший раз,изменит и второй)))
      Добрый зусул
      1. 210окв Сегодня, 16:22
        Эти люди-я так понимаю на пенсии.Скорее всего служили ещё в СССР.Второй раз присягнули незалежной...По человечески пусть бы и жили..Лишь бы не нагадили.
        210окв
        1. Лелёк Сегодня, 16:45
          Цитата: 210окв
          Эти люди-я так понимаю на пенсии.Скорее всего служили ещё в СССР.Второй раз присягнули незалежной.


          Привет, Дмитрий.
          Среди "этих людей на пенсии" много моих однокашников по училищу и службе. Они ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ после развала СССР присягнуть Украине (служили в Крыму, семьи жили там же) - безвыходное положение. "Переприсягнуть" сейчас они не имеют возможности поскольку не в составе действующих ВС. И очень правильно сделали, что перерегистрировали их под российский закон. Связывался с ребятами - все с российскими паспортами. Несколько человек не захотели принимать российское подданство и уехали в Украину, но и из Украины (тайными тропами) приехала часть "бывших" с семьями в Крым (тоже поменяли паспорта на российские). Рад за мужиков. yes good
          Лелёк
          1. Nick Сегодня, 17:16
            Цитата: Лелёк
            Связывался с ребятами - все с российскими паспортами. Несколько человек не захотели принимать российское подданство и уехали в Украину, но и из Украины (тайными тропами) приехала часть "бывших" с семьями в Крым (тоже поменяли паспорта на российские). Рад за мужиков.

            Дай Бог им всем благополучно все оформить, только пусть не забывают слова Александра Невского - "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет"
            Nick
            1. Владимир16 Сегодня, 17:45
              Цитата: Добрый зусул
              Присяга принимается раз в жизни, как и Вера. В остальных случаях- изменивший раз,изменит и второй)))

              Понимаю... Зима,пурга. Но вы ведь не Дед Мороз. Вы пургу не гоните.
              Ранее на Руси присягали каждому новому Царю. Присягали именем Господа. Военный мог в течении службы присягать на верность несколько раз и быть при этом человеком держащим свое слово.
              Клятву быть верным конкретному человеку я могу понять, но клятву быть верным "кому-нибудь" я не понимаю. Не возможно быть верным любому. Это скорее проституция.
              Так, что само понятие "присяга государству" превращает в фарс эту клятву. Ежели новым президентом станет упырь с фамилией к примеру навальный, то военный обязан выполнить приказ этого упыря развалить страну?
              Владимир16
        2. Piramidon Сегодня, 17:59
          Цитата: 210окв
          Эти люди-я так понимаю на пенсии.Скорее всего служили ещё в СССР.Второй раз присягнули незалежной...По человечески пусть бы и жили..Лишь бы не нагадили.

          Я и многие мои сослуживцы служили в СОВЕТСКОЙ Армии и даже никакому другому государству не переприсягали. Но по воле случая остались жить там, где и служили. Я, после увольнения, выбрал местом дальнейшего проживания мою родную Вологду и уехал туда. Те, кто родился и до службы жил на Украине, остались там. Что вы имеете против этих людей? По вашему выходит, если остался за пределами России - значит потенциальный диверсант и может нагадить. Ты, мальчик не знаешь, что такое развал государства, как это отражается на тех, кто этому государству присягал, но пытаешься их судить.
          Piramidon
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:35
        Добрый зусул
        Присяга принимается раз в жизни, как и Вера. В остальных случаях- изменивший раз,изменит и второй)))
        Да вы шо! belay Расскажите это офицерам СССР. laughing
        Наблюдатель2014
        1. Комментарий был удален.
        2. demo Сегодня, 17:35
          Ну почему же только об этих офицерах идет речь.
          Военнослужащие США уезжают на жительство в Австралию. Или Новую Зеландию.
          И поступают на службу в ВС этих стран.
          Без принятия присяги служба невозможна.
          И что им делать? Ссылаться на то, что уже один раз принимали?
          А граждане СССР, отслужившие свои 2-3 года, принимавшие присягу, дожившие до критического возраста в 45 лет, т.е не подлежащие призыву и мобилизации ни при каких обстоятельствах, могут пойти в критической ситуации в действующую армию? И будут ли они обязаны принять присягу заново? Или ту которую принимали зачтут?

          В этой жизни, как я понял, простыми вещи кажутся только до 30 лет.
          Потом начинаешь понимать "нюансы".
          demo
          1. Добрый зусул Сегодня, 17:48
            И что ? На Х.. мне ваши любимые военнослужащие сша и ежи с ними...
            Я русский и для меня слово, и клятва святы! А вы,русские *офицеры перевертыши с двумя присягами*, мне не интересны....Вы 100% по духу как украинцы )))
            (Без принятия присяги служба невозможна.)- как похоже---*А моя хата с краю*...
            Добрый зусул
      3. starogil Сегодня, 16:36
        Ну что же, остаётся - упростить фантом украина до киевской области, или губернии,
        чтобы упростить получение гражданства, кстати при получении гражданства РФ
        теперь произносится нечто подобное присяге...
        starogil
      4. Виктор Дубовицкий Сегодня, 16:48
        Цитата: Добрый зусул
        Присяга принимается раз в жизни, как и Вера. В остальных случаях- изменивший раз,изменит и второй)))

        Присоединение территории, проведённая по результату референдума происходит не в каждом поколении военнослужащих. И они, как все остальные граждане вправе высказать свою волю к такому вопросу. То есть- проголосовавшие ЗА присоединение к России- не предатели?. А военнослужащие- не граждане и на них НЕ распространяется законы, Конституция, и прочие правила? Почему 2 миллиона- НЕ предатели, а 0,5 - предатели? Каждый человек страны- Гражданин, и только часть из них-военные.
        Виктор Дубовицкий
        1. Добрый зусул Сегодня, 17:52
          Проголосовавшие За -это ОДНО,против -Другое....Присяга -она одна и на всю Жизнь....Не нравится ,не служи....Но не надо находить оправдания,как проститутка, при повторном принятии присяги..Проститутка она на всегда и уже не отмоешься...
          Добрый зусул
      5. Лелёк Сегодня, 16:49
        Цитата: Добрый зусул
        Присяга принимается раз в жизни, как и Вера. В остальных случаях- изменивший раз,изменит и второй


        Вы, батенька, больной. Эти бывшие офицеры и сверхсрочники из бывшего СССР, которого уже нет, а значит и нет предмета присяги. Думайте, прежде чем разглагольствовать. fool
        Лелёк
        1. Добрый зусул Сегодня, 17:39
          Лелек- вы дурачек? Смысл понимаешь о чем я пишу....Хотя что я говорю,среди вас ,русских *офицеров* полно тварей и Говна! Я не *разглагольствуюсь* ))),я пищу просто- Педераст всегда найдет довод о повторной присяге )))
          ПиСи- как истинный *офицер* стукани меня ))))
          Добрый зусул
      6. Piramidon Сегодня, 17:34
        Цитата: Добрый зусул
        Присяга принимается раз в жизни, как и Вера. В остальных случаях- изменивший раз,изменит и второй)))

        А как быть тем, кто принимал присягу стране, которая распалась не по их хотению и желанию? По вашему выходит, что те, кто служил в Советской Армии и после распада СССР остался служить в российской - это изменники и предатели. Мозгами пошевелите.
        Piramidon
        1. Добрый зусул Сегодня, 17:41
          Как быть?Не принимай присягу повторно.....Откажись от матери и прими другую мать! laughing
          Добрый зусул
          1. Piramidon Сегодня, 18:14
            Цитата: Добрый зусул
            Как быть?Не принимай присягу повторно.....Откажись от матери и прими другую мать! laughing

            С вами и вашим дурацким смайликом все ясно. Вы из тех, кто ни разу никому не присягал и ни в какой армии не служил. По вашему, нужно было всю армию разоггнать и набрать новую? Ваш дeбили3м зашкаливает.
            Piramidon
      7. zivXP Сегодня, 17:52
        Если человек по-ошибке оступился, то что теперь ему всю жизнь перечеркнуть? Имеет человек право на ошибку или нет? Он может ничего хорошего и не видел в жизни и вот теперь не сразу осознал где черное, а где белое. Разве так не бывает? А то у вас все как-то просто, на одну извилину.
        zivXP
    2. Грац Сегодня, 16:29
      вот тоже не понятно имеются ввиду граждане РФ или и не принявшие нашего гражданства
      Грац
    3. ПРАВОкатор Сегодня, 16:53
      Стройбат сформируют)
      ПРАВОкатор
    4. Roma-1977 Сегодня, 17:59
      Пятая колонна в России востребована. Вон, даже укромальчик из Уренгоя не даст соврать.
      Roma-1977
  2. Геркулесыч Сегодня, 16:08
    Ох, и прибавится работы сейчас и контразведке, и спецслужбам нашим!
    Геркулесыч
    1. сибиралт Сегодня, 16:20
      И что, каждый военнослужащий потенциальный шпион? belay
      сибиралт
      1. Zubr Сегодня, 16:35
        Может и не шпион, но спец.проверки пройти обязан. Все с виду мягкие да пушистые, а за пазухой камень держат. На голую веру в таких вопросах полагаться нельзя, только факты. Может быть жестоко, но такие методы оправдывают себя с лихвой.
        Zubr
    2. x.andvlad Сегодня, 16:24
      А кто обещал легкую службу контрразведке? В Крыму для этой службы еще долго будет больше работы, чем в других местах. Уверен, что упомянутый контингент и так вниманием не обходили.
      x.andvlad
    3. Nick Сегодня, 17:19
      Цитата: Геркулесыч
      Ох, и прибавится работы сейчас и контразведке, и спецслужбам нашим!

      А им голова дадаена не токмо штаны протирать! Пушай пошевелятся. bully
      Nick
  3. Виктор Дубовицкий Сегодня, 16:35
    Как будто сложно в наше время тому, кто идёт на задание, получить хорошую ксиву ещё у себя дома. В центре. Полтысячи бывших военнослужащих Украины, волею судьбы, проживающих на Украине в Крыму... А как насчёт тех 2 миллионов, проживающих с ними рядом, и оказавшимся в России благодаря событиям? Им паспорта выдавали БЕЗ всякого затруднения? Вопрос странно поставлен.
    Виктор Дубовицкий
  4. Евродав Сегодня, 16:45
    Цитата: 210окв
    Эти люди-я так понимаю на пенсии.Скорее всего служили ещё в СССР.Второй раз присягнули незалежной...По человечески пусть бы и жили..Лишь бы не нагадили.

    А если будут гадить? Да еще и за наш, получается счет! Что тогда? Уж СБУ точно попробует их использовать... Как то всё это мутно, вроде бы тоже люди, может у них и мысли гадской нет... Блин, еще эти долбанные правозащитники, помойка безумная...
    Евродав
  5. Евродав Сегодня, 16:47
    Цитата: Zubr
    Может и не шпион, но спец.проверки пройти обязан. Все с виду мягкие да пушистые, а за пазухой камень держат. На голую веру в таких вопросах полагаться нельзя, только факты. Может быть жестоко, но такие методы оправдывают себя с лихвой.

    Да почему жестоко, если с головой дружат сами должны понимать к какой стране они раньше принадлежали...
    Евродав
  6. Волька Сегодня, 17:51
    вид на жительство и не более того...
    Волька
    1. Roma-1977 Сегодня, 18:04
      Вид на жительство сильно упрощает ведение разведывательно-диверсионной и прочей деятельности. Гитлер в 1941-45 дорого бы дал за то, чтобы 500 офицеров запаса Вермахта (а может даже СС) получили официальный вид на жительство в СССР.
      Roma-1977
      1. Волька Сегодня, 18:05
        а кто сказал, что правопритязатель его обязательно получит
        Волька
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