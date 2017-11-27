В Севастополе бывшие украинские военнослужащие стали получать регистрацию

Появление у них регистрации позволяет им определиться с местом получения пенсии, получать медобслуживание, прикрепиться к детсадам, сформировать избирательные участки. Сегодня Минобороны РФ приступило к тому, чтобы реализовать нормы постановления правительства,

Минобороны РФ приступило к выдаче регистраций бывшим украинским военнослужащим, проживавшим в Севастополе и лишенным прописки после вхождения Крымского полуострова в состав России, передает РИА Новости сообщение уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой.Москалькова рассказала, что ранее бывшие военнослужащие Украины не имели права проживать в военных городках Севастополя из-за аннулирования регистрации, однако ноябрьским постановлением правительства РФ их права должны быть восстановлены.сказала она.Уполномоченный по правам человека сообщила также, что специально приехала в Севастополь, чтобы изучить, как выполняется постановление правительства.Недавно в штабе Черноморского флота была озвучена информация, согласно которой регистрация в военных городках в Севастополе необходима более чем 500 военнослужащим и членам их семей. По словам самой Москальковой, данные реестра людей, которым требуется прописка в городе-герое, будут уточнены в ходе встречи с представителями Минобороны.