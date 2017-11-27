Российский самолет М-55 «Геофизика» будет законсервирован

Так как комиссия Совета Европы (СЕ) не рассматривала возможность новых экспедиций, то и заявка на их проведение не подавалась. Таким образом, участие самолета М-55 "Геофизика" в очередной научной экспедиции, скорее всего, может состояться только в 2020-2021 годах,

Обычно два года уходит на подготовку к научной экспедиции, включая время на создание новых приборов и оборудования, на третий год она проводится. Еще два года уходит на рассмотрение и публикацию результатов, полученных при проведении экспедиции,

Самолету удалось зафиксировать самую низкую температуру атмосферы, причем не в районе Арктики или Антарктики, а над Индийским океаном. Именно там приборы показали минус 91,8 градуса по Цельсию,