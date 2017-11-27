Российский самолет М-55 «Геофизика» будет законсервирован
Высотный самолет М-55 «Геофизика», который с 1996 года регулярно задействовался в международных научных программах, будет законсервирован и поставлен на хранение, передает Интерфакс-АВН сообщение главного конструктора ОАО «Экспериментальный машиностроительный завода имени В.М. Мясищева» Геннадия Беляева.
По его словам, все европейские контракты, как правило, рассчитаны на 5 лет.
М-55, напомнил он, «в ходе экспедиций выполнял полёты над Арктикой, Антарктидой, континентальной частью Бразилии, Австралией и Африкой».
Летом этого года была завершена очередная программа научно-исследовательского проекта StratoClim по изучению верхних слоев атмосферы.
Самолет был задействован в 22 международных экспедициях, совершив за 21 год около 270-ти полетов с научной аппаратурой.
Справка агентства: «М-55 оснащен двумя двигателями ПС-30В-12 тягой на взлете 4 500 кг каждый. Полетная масса – 24 500 кг. Крейсерская скорость – 740 км/ч. Максимальная дальность полета на высоте 17000 м – 5 000 км. Практический потолок – 21 550 м. Время нахождения на высоте 21 000 м – один час».
Так как комиссия Совета Европы (СЕ) не рассматривала возможность новых экспедиций, то и заявка на их проведение не подавалась. Таким образом, участие самолета М-55 "Геофизика" в очередной научной экспедиции, скорее всего, может состояться только в 2020-2021 годах,сказал Беляев агентству.
По его словам, все европейские контракты, как правило, рассчитаны на 5 лет.
Обычно два года уходит на подготовку к научной экспедиции, включая время на создание новых приборов и оборудования, на третий год она проводится. Еще два года уходит на рассмотрение и публикацию результатов, полученных при проведении экспедиции,пояснил конструктор.
М-55, напомнил он, «в ходе экспедиций выполнял полёты над Арктикой, Антарктидой, континентальной частью Бразилии, Австралией и Африкой».
Самолету удалось зафиксировать самую низкую температуру атмосферы, причем не в районе Арктики или Антарктики, а над Индийским океаном. Именно там приборы показали минус 91,8 градуса по Цельсию,рассказал Беляев.
Летом этого года была завершена очередная программа научно-исследовательского проекта StratoClim по изучению верхних слоев атмосферы.
Самолет был задействован в 22 международных экспедициях, совершив за 21 год около 270-ти полетов с научной аппаратурой.
Справка агентства: «М-55 оснащен двумя двигателями ПС-30В-12 тягой на взлете 4 500 кг каждый. Полетная масса – 24 500 кг. Крейсерская скорость – 740 км/ч. Максимальная дальность полета на высоте 17000 м – 5 000 км. Практический потолок – 21 550 м. Время нахождения на высоте 21 000 м – один час».
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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