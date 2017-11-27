18:21 27 ноября

Российский самолет М-55 «Геофизика» будет законсервирован

Высотный самолет М-55 «Геофизика», который с 1996 года регулярно задействовался в международных научных программах, будет законсервирован и поставлен на хранение, передает Интерфакс-АВН сообщение главного конструктора ОАО «Экспериментальный машиностроительный завода имени В.М. Мясищева» Геннадия Беляева.



Так как комиссия Совета Европы (СЕ) не рассматривала возможность новых экспедиций, то и заявка на их проведение не подавалась. Таким образом, участие самолета М-55 "Геофизика" в очередной научной экспедиции, скорее всего, может состояться только в 2020-2021 годах,
сказал Беляев агентству.


По его словам, все европейские контракты, как правило, рассчитаны на 5 лет.

Обычно два года уходит на подготовку к научной экспедиции, включая время на создание новых приборов и оборудования, на третий год она проводится. Еще два года уходит на рассмотрение и публикацию результатов, полученных при проведении экспедиции,
пояснил конструктор.

М-55, напомнил он, «в ходе экспедиций выполнял полёты над Арктикой, Антарктидой, континентальной частью Бразилии, Австралией и Африкой».

Самолету удалось зафиксировать самую низкую температуру атмосферы, причем не в районе Арктики или Антарктики, а над Индийским океаном. Именно там приборы показали минус 91,8 градуса по Цельсию,
рассказал Беляев.

Летом этого года была завершена очередная программа научно-исследовательского проекта StratoClim по изучению верхних слоев атмосферы.

Самолет был задействован в 22 международных экспедициях, совершив за 21 год около 270-ти полетов с научной аппаратурой.

Справка агентства: «М-55 оснащен двумя двигателями ПС-30В-12 тягой на взлете 4 500 кг каждый. Полетная масса – 24 500 кг. Крейсерская скорость – 740 км/ч. Максимальная дальность полета на высоте 17000 м – 5 000 км. Практический потолок – 21 550 м. Время нахождения на высоте 21 000 м – один час».

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 24

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  1. pvv113 Сегодня, 16:34
    комиссия Совета Европы (СЕ) не рассматривала возможность новых экспедиций

    А что - отечественную науку возможности самолета не интересуют?
    pvv113
    1. maxim947 Сегодня, 16:36
      Почему при Союзе на все денег хватало, и на разные супер-самолеты и на сами исследования и т.д и т.д, Это риторический вопрос.
      maxim947
      1. Muvka Сегодня, 16:47
        Может потому, что в СССР было в 2 раза больше населения?
        Muvka
        1. Deniska Сегодня, 16:56
          Может потому, что в СССР было в 2 раза больше населения?


          В СССР были 2 ОГРОМНЫЕ статьи расходов: 1. Средняя Азия, 2. Черноземы Украины. Сейчас у РФ ни того ни другого нет. Так что.....
          Это риторический вопрос.
          Deniska
      2. vkl.47 Сегодня, 16:52
        Присоюзе вся стана работала на оборонку. И не было менеджеров и прочего мусора. Нашёл с чем сравнивать. Хотели джинсы и жвачку в 90-х?хотели дерьмократию? Получите и распишитесь
        vkl.47
        1. Владимир16 Сегодня, 17:33
          Не хотели! Референдум показал, что большинство хотело жить в СССР.
          Джинсы и кокаколу экстренно захотели Горбатый, ЕльцЫн, Чубайтис и им подобные воры и раздолбаи.
          Владимир16
      3. pvv113 Сегодня, 17:09
        Наверное Союз жил не только сегодняшним днем, но и смотрел в будущее
        pvv113
      4. Вадим237 Сегодня, 17:10
        Потому как СССР тратило на ВПК 70% своего бюджета, соответственно все эти супер самолёты оплачивались военной программой, у России нет лишнего триллиона на создание подобных супер самолётов, потому как они будут не востребованы рынком, сейчас всё что создаётся государством должно приносить, государству же, прибыль.
        Вадим237
        1. Владимир16 Сегодня, 17:36
          Цитата: Вадим237
          сейчас всё что создаётся государством должно приносить, государству же, прибыль.

          Живете ради бабла и прибыли? Гробовая доска в конце вашей жизни это бабло или прибыль?
          Владимир16
          1. Greenwood Сегодня, 18:08
            Просто он рассуждает, как типичный капиталист или бизнесмен. А для махрового капиталиста прибыль дороже государства, Родины, чести, даже родной матери.
            Greenwood
        2. Firstvanguard Сегодня, 18:12
          Цитата: Вадим237
          Потому как СССР тратило на ВПК 70% своего бюджета

          А РФ >90% своего потенциала тратит на "абромовичей" (собирательный образ, кого в него соберете, те и будут).
          Firstvanguard
    2. svp67 Сегодня, 17:44
      Цитата: pvv113
      А что - отечественную науку возможности самолета не интересуют?

      И это расстраивает более всего. ТАКОЙ самолет, с ТАКИМИ возможностями и в отстой. А пилотов где потом брать на него?
      svp67
  2. Комментарий был удален.
  3. san4es Сегодня, 16:34
    М-55 Геофизика 100 лет ВВС России soldier
    san4es
  4. 210окв Сегодня, 16:36
    А ведь самолёт изначально предназначался для военных целей.Его на Смоленском авиазаводе строили в 80-е.
    210окв
    1. san4es Сегодня, 16:37
      Цитата: 210окв
      А ведь самолёт изначально предназначался для военных целей.

      ...Эт-точно soldier
      Ответ СССР на U-2
      san4es
    2. Piramidon Сегодня, 16:48
      Цитата: 210окв
      А ведь самолёт изначально предназначался для военных целей.Его на Смоленском авиазаводе строили в 80-е.

      Времена, когда U-2 и М-55 могли быть задействованы в военных (разведовательных) целях, прошли. Спутники рулят.
      Piramidon
      1. Topgun Сегодня, 17:03
        не смешите "глобал хоук", спутники дорогие, на низких орбитах (где они хорошо видят) они мало живут и очень быстро пролетают над нужной территорией (нет постоянного мониторинга)...
        как по мне из такого самолета сделать беспилотник самое то, характеристики у планера отличные, а забрав оттуда герметическую кабину, системы жизнеобеспечения и прочие, заполнив ето топливом можно увеличить возможности аппарата...
        крутейший был бы беспилотник (в плане аеродинамики + в системах активной и пасивной радиолокации все норм), понятно что есть огромное отставание в системах управления и автоматизации, но если б начали работу и постепенно увеличивали возможности аппарата было б круто, "глаза боятся - руки делают"..
        Topgun
        1. Piramidon Сегодня, 17:21
          Цитата: Topgun
          спутники дорогие, на низких орбитах (где они хорошо видят) они мало живут..
          ...как по мне из такого самолета сделать беспилотник самое то,

          Ну, да, спутники, по вашему, долго не живут. А сколько проживет такая мишень в условиях нормальной ПВО, а не против папуасов с луками и пращами?
          Piramidon
          1. Topgun Сегодня, 17:37
            против нормального ПВО и спутник не проживет, почему когда разсматривают чего-то то в отрыве от реальности, армия ето не одини танки, так и тут етот аппарат тоже будет под прикрытием, тем более в советском союзе по проектам на него возлагались задачи - целеуказания.
            пример летит етот аппарат на высоте 20тис и видит дааалеко, противник тоже его видит из дааалека направляет истребители, а тем временем под ним на малой высоте свои истребители которых не видно из-за того что земля круглая, аппарат дает целеуказания своим и они не видя противника дальними ракетами бют по противнику, даже если по итогу етот аппарат собют если он будет беспилотный потеря не велика, ето так диванно-гепотетически, но не даром в США (и когда то в СССР) развивают все от роботов до лазеров, никто не знает что окажется самым еффективным, все умны задним умом...
            Topgun
            1. Piramidon Сегодня, 18:08
              После слова "Етот" мне и возражать вам не хочется.
              Piramidon
  5. Сибирский цирюльник Сегодня, 17:02
    Похоже,нашему государству изучать больше нечего- всё изучили, уже (
    Хороший понедельник: новости, одна "лучше" другой..
    Сибирский цирюльник
    1. Roma-1977 Сегодня, 17:57
      Учёные сказали, что на высоте 20 000 метров нефти и газа не обнаружили. Значит властям это больше не интересно.
      Roma-1977
      1. Greenwood Сегодня, 18:09
        Цитата: Roma-1977
        на высоте 20 000 метров нефти и газа не обнаружили
        И инвесторы там не водятся.
        Greenwood
  6. ваняватный Сегодня, 18:21
    ну хоть под пресс не пихают сразу ...
    ваняватный
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