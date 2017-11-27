Учителям на Урале запретили называть русский язык родным
Интересные новости приходят из города Екатеринбурга. Как пишет местное издание URA.RU, с 1 декабря текущего года уральским учителям будет запрещено называть русский язык родным. С таким уведомлением выступил заместитель начальника отдела службы по надзору в сфере образования и науки Екатеринбурга Евгений Николаев во время совещания в 104-й городской гимназии.
В рамках совещание в местной гимназии преподавателям сообщили, что теперь будут две разных дисциплины: русский язык как государственный язык и русский язык как родной язык. Данное решение было принято для того, чтобы не оскорблять представителей тех российских народностей, для кого русский язык не является родным.
Педагог отметила, что по новым правилам преподавание русского родного и русского государственного будут оформляться как два разных языка: с разными часами, разными страницами в журнале и оценками для учеников. Однако обучение при этом будет вестись по одному и тому же учебнику.
В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, куда за комментариями обратились журналисты, заявили, что изучение родного языка является делом добровольным, и им обладают все народы России.
В рамках совещание в местной гимназии преподавателям сообщили, что теперь будут две разных дисциплины: русский язык как государственный язык и русский язык как родной язык. Данное решение было принято для того, чтобы не оскорблять представителей тех российских народностей, для кого русский язык не является родным.
Мы пока в прострации— заявила одна из завучей, присутствовавших на совещании —
Все мы знаем, какие страсти из-за языка кипят в Татарстане и Башкирии, где принудительно заставляют всех детей изучать национальные языки. Но теперь это в обязательном порядке распространили и на нас
Педагог отметила, что по новым правилам преподавание русского родного и русского государственного будут оформляться как два разных языка: с разными часами, разными страницами в журнале и оценками для учеников. Однако обучение при этом будет вестись по одному и тому же учебнику.
В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, куда за комментариями обратились журналисты, заявили, что изучение родного языка является делом добровольным, и им обладают все народы России.
Использованы фотографии: https://primechaniya.ru/
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