18:19 27 ноября

Учителям на Урале запретили называть русский язык родным

Интересные новости приходят из города Екатеринбурга. Как пишет местное издание URA.RU, с 1 декабря текущего года уральским учителям будет запрещено называть русский язык родным. С таким уведомлением выступил заместитель начальника отдела службы по надзору в сфере образования и науки Екатеринбурга Евгений Николаев во время совещания в 104-й городской гимназии.

Учителям на Урале запретили называть русский язык родным


В рамках совещание в местной гимназии преподавателям сообщили, что теперь будут две разных дисциплины: русский язык как государственный язык и русский язык как родной язык. Данное решение было принято для того, чтобы не оскорблять представителей тех российских народностей, для кого русский язык не является родным.


Мы пока в прострации
— заявила одна из завучей, присутствовавших на совещании —
Все мы знаем, какие страсти из-за языка кипят в Татарстане и Башкирии, где принудительно заставляют всех детей изучать национальные языки. Но теперь это в обязательном порядке распространили и на нас


Педагог отметила, что по новым правилам преподавание русского родного и русского государственного будут оформляться как два разных языка: с разными часами, разными страницами в журнале и оценками для учеников. Однако обучение при этом будет вестись по одному и тому же учебнику.

В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, куда за комментариями обратились журналисты, заявили, что изучение родного языка является делом добровольным, и им обладают все народы России.

Использованы фотографии: https://primechaniya.ru/
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Комментарии 84

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  1. ПРАВОкатор Сегодня, 16:52
    Жёлтая пресса для селедки.
    ПРАВОкатор
    1. Идущий Сегодня, 16:54
      Вот кто все это раздувает и кто финансирует эту чушь.
      Идущий
      1. с-т Petrov Сегодня, 17:04
        целенаправленная работа. вредительство. скоординированный саботаж.

        Парочку таких умных законодателей к ответственности привлечь с вопросом кто надоумил- остальные такие под шконки сами забьются
        с-т Petrov
        1. Идущий Сегодня, 17:09
          Убежден это работа США , посол не вылезает из этого региона , да и МЭР там ещё тот.
          Идущий
          1. Владимир16 Сегодня, 17:15
            чтобы не оскорблять представителей тех российских народностей, для кого русский язык не является родным.

            Это цыгане попросили wassat От этого клоуна - заместитель начальника отдела службы по надзору в сфере образования и науки Екатеринбурга Евгений Николаев[i][/i] в скором времени появится распоряжения об обязательном изучении цыганского языка и требование перевести документооборот Урала на цыганский.
            У нас в стране кто-нибудь будет бороться с этой нечистью в руководящих кабинетах? Эти падлы на детях эксперименты ставят. На наших детях.
            Иван Васильевич таких на кол сажал на площадях, дабы видел народ к чему дурь в головах и вредительство государству приводят. Что бы понимал человек, что будет с ним за подобные выкрутасы.
            Владимир16
            1. с-т Petrov Сегодня, 17:21
              интересно сколько сотен тысяч занимается подрывной деятельностью в РФ.

              В 90-е в РФ было слишком много сект, которые охватывали миллионы. Вот вербовать было одно удовольствие. Этим даже денег не надо было давать. А сколько таких кто на конвертах сидят чисто из денежного интереса. А сколько убежденных русофобов - таки тоже хватает.

              Думаю проблему не решить если по одиночке отлавливать клоунов, увольнять их - там на замене с десяток сидит, которые удачно продвигались по лестнице карьерной.

              О чем говорить если Горбачева вели. Георгиевский был такой персонаж в КГБ - мемуаров про нашу разведку написал в лондоне сидя. Отвечал за архивы тайных операций и прочее прочее

              Тварей эшелонами считать можно. Слишком много времени у них было обжиться, у них еще и коленьки вон родились. Так что проблема глубока.

              Тут опять вопрос извечный - без крови вообще можно решать такие вопросы или только через жернова?

              А под жернова - это миллионы "распятых кговавой гэбнёй" - если считать еще и семьи.
              с-т Petrov
              1. sogdy Сегодня, 18:18
                Цитата: с-т Petrov
                Тут опять вопрос извечный - без крови вообще можно решать такие вопросы или только через жернова?

                Шот я не помню в истории другого варианта решения. Были варианты
                1) по-раньше малой кровью, но очень жестко
                2) постепенно, но большой кровью.
                sogdy
            2. Ясен Пинь Сегодня, 17:41
              Что то грядет, то мальчик в Германии, то в Екатиребурге это не просто место любимое американцами, разделяет Россию надвое, то еще много где и чаго, что то грядет....а Путин внешню политику урепляет...дождемся..
              Ясен Пинь
            3. Nick Сегодня, 17:42
              Цитата: Владимир16
              Иван Васильевич таких на кол сажал на площадях, дабы видел народ

              Не возводите напраслину На Ивана Васильевича lV. Царь был грозен к боярам но не свиреп, по меркам XVl века конечно... Его коллеги в "просвещенной" Европе десятками тысяч подданных казнили. Вспомнить хотя бы Варфоломеевскую ночь. А батюшка Иван Васильевич, за всю историю своего правления около четырех тысяч на плаху отправил, и многих из них заслуженно.
              Nick
            4. NKVD Сегодня, 18:06
              Сейчас за такое не на кол сажают а деньги дают и на Мальдивы отдыхать отправляют что б лучше придумывалась очередная ересь.
              NKVD
          2. Pirogov Сегодня, 17:19
            Цитата: Идущий
            Убежден это работа США , посол не вылезает из этого региона , да и МЭР там ещё тот.

            Так а куда смотрят ФСБ ,премьер ,президент и т.д. ? Сколько можно терпеть иди.отов во власти и либерасню ?
            Pirogov
            1. Zibelew Сегодня, 17:30
              В Татарстане вроде разрулили проблему с языками. Оставили 2 часа татарского языка по выбору, на добровольной основе. Учить русских татарскому языку на принудительной основе деньги на ветер.
              Zibelew
          3. Esoteric Сегодня, 17:43
            Цитата: Идущий
            Убежден это работа США , посол не вылезает из этого региона , да и МЭР там ещё тот.

            Изберём Жириновского, он вернёт КГБ и покончим со всеми раз и навсегда... lol
            А, если серьёзно, меня терзают мутные сомнения...Екатеринбург, это там где "домик ЕБН, где резной блин фасад"... belay Что-то много накопилось в одном месте. пора Геракла звать чистить эти конюшни... no
            Esoteric
          4. Стропорез Сегодня, 17:46
            Цитата: Идущий
            Убежден это работа США , посол не вылезает из этого региона , да и МЭР там ещё тот.

            Цитата: с-т Petrov
            целенаправленная работа. вредительство. скоординированный саботаж.

            Цитата: Идущий
            Это цыгане попросили

            Это марсиане, гоблины и орки, это они вредят нам, не дают работать правительству и президенту.
            Мдяяя, Коллеги, Вы реально не видите ,что происходит или не хотите видеть?
            Уже сколько лет говорят об умышленном развале образования, сколько сказано о болонской системе, сколько сказано о том, что образование стало услугой.
            Всё ,что происходит с образованием очень даже закономерно. И не надо прятать голову в песок , образование от этого лучше не станет,а оно это самое образование -это лишь отражение политико-экономической ситуации в стране.
            Смотрите внимательно!!!
            Стропорез
          5. assa67 Сегодня, 18:16
            давно предлагалось закрыть все консульства в сибири ...эти слонопотамы мериосовские творят что хотят...в открытую пропаганду ведут о "сибирской республике"...а нашему послу в сша даже с сенаторами не разрешают встречаться...не говоря о том что представителям того же консульства далее чем за 50(или менее)км.отъезжать без уведомления нельзя....беспредел
            assa67
        2. Диванный Хенераль Сегодня, 17:37
          с-т Петров - это тоже не Путин? "не виноватая я, это чиновники на местах"?
          И почему же сих законодателей не привлекают? Не потому ли, что у них билет ЕдРа в кармане?
          Еще раз повторю: за все гуано, как и за все хорошее в стране, в конечном итоге несет ответственность Президент.
          Диванный Хенераль
          1. с-т Petrov Сегодня, 17:42
            с-т Петров - это тоже не Путин? "не виноватая я, это чиновники на местах"?


            что-то мне смешно. Конечно Путин. Евгений Николаев прямо из Кремля приехал в Екб и выдал то, что он выдал по прямому указанию сами знаете кого

            Не потому ли, что у них билет ЕдРа в кармане?


            да Путин крышует. И вот это уж Едро - вот КПРФ и СР и ЛДПР - другое дело. Святой на святом. Ведь название партии - это огого. Был человек хороши м- пришел в ЕР и стал плохим - и так же с другими партиями но наоборот. Где-то зло, а где-то добро. В этой жизни все просто устроено да?) ЕР - зло, остальное - ДОБРО. а КПРФ так вообще - всем пример

            Еще раз повторю: за все гуано, как и за все хорошее в стране, в конечном итоге несет ответственность Президент.


            после того как я "рулил" взводом из 30 военов laughing да. можете думать и так. Я ж не вкурсе, вдруг вы "рулили" предприятием в 2 миллиона рыл и увеличили его бюджет с 7 условных единиц до 86. Исключили коррупцию,кумовство и взяточничество. в вверенном вам предприятии.

            В общем я не знаю кто вы и чего добились - раз учите Путина и вменяете ему. Но ладно. Вы же не врете и обладаете компетенцией во всех вопросах, судя по всему.

            И график проанализировать можете. Ведь видно где упало, а где встало. А другие детали - так это ж мелочи)
            с-т Petrov
            1. Диванный Хенераль Сегодня, 17:55
              смеяться вы можете сколько вам угодно.
              но если вы командовали подразделением в 30 человек и не ОТВЕЧАЛИ за вверенное вам подразделение - включая дисциплину, то лучше не смешите тут никого. И если ваше подразделение "облажалось" где-то, то спросят (с вас тоже) с комроты, комбата, комполка. В зависимости от степени "облажевания". Так что с вами все ясно, чем вы командовали, и самое главное, понятно теперь как.
              Следующий момент: где я учу Путина? Цитату в студию.
              Третье. По графику. Если вы такой "умный" то хоть откорректируйте график. С уровня 2008 года (кризис) по 2016. Поскольку на том что вы выкладываете (график) - с 1991 года у нас ПРОВАЛ. С незначительной волатильностью, не выходящей на уровень 100% (1991 года).
              В общем и целом, с-т Петров, вы не обижайтесь. Поскольку вы - нечто среднее по показателям населения страны. Именно на вас и ориентирована медиапропаганда от ЕР, АП и так далее. Именно вы, как среднестатистический человек, являетесь "целевой аудиторией" и за которую так удобно прятаться... Вы же этот, как его, народ...
              Диванный Хенераль
              1. с-т Petrov Сегодня, 18:08
                Третье. По графику. Если вы такой "умный" то хоть откорректируйте график. С уровня 2008 года (кризис) по 2016. Поскольку на том что вы выкладываете (график) - с 1991 года у нас ПРОВАЛ. С незначительной волатильностью, не выходящей на уровень 100% (1991 года).


                пытался вам объяснить что только клоун будет сравнивать 300 000 000 миллионный СОЮЗ с его цепочками кооперации - с РФ в 140 миллионов после разрыва всех цепочек и уничтожения всего (как единой системы) пром.комплекса к 98 году - а там дефолтом добавили - но видимо все мимо. Не хватает понять думки, о чем я писал весь наш тот спор?

                но если вы командовали подразделением в 30 человек и не ОТВЕЧАЛИ за вверенное вам подразделение - включая дисциплину, то лучше не смешите тут никого.


                вот я и спросил сколько людей были в вашем подчинении, чтоб писать чушь, что один человек отвечает за действия страны в 140 миллионов рыл - ну или на крайний случай с чиновничьим аппаратом в 2 миллиона рыл людей не шибко заинтересованных в грамотной своей работе. Ну примерно как в армии - когда каждый хочет про...

                Так что с вами все ясно, чем вы командовали, и самое главное, понятно теперь как.


                с вами только не ясно.

                В общем и целом,Хенераль, вы не обижайтесь.
                с-т Petrov
      2. ПКТРЛ Сегодня, 17:40
        Идущий
        Сегодня, 16:54
        Вот кто все это раздувает и кто финансирует эту чушь.
        Тафт-посол шта на украине до марта 2014, а потом в Екатеринбурге.
        Всё это.. не ново под луной..
        ПКТРЛ
    2. vovanpain Сегодня, 17:19
      Учителям на Урале запретили называть русский язык родным

      А разговаривать на русском еще не запретили? request Целенаправленно детей готовят к развалу России,не даром матрасный посол туда как себе домой ездит. negative А Алкаш центр закатать бы в асфальт вместе с мером либерастом.Заразу уничтожают на корню.
      vovanpain
      1. Росомаха Сегодня, 17:33
        Полностью солидарен, если не предпринять срочных мер с этой нечестью результаты могут быть плачевными, систему образования надо перетряхнуть в срочном порядке.... am
        Росомаха
    3. NordUral Сегодня, 17:26
      А зря вы так, право... На моем родном Урале черт знает что творит либерастня. Да и не только на Урале, а по всей стране.
      NordUral
      1. vovanpain Сегодня, 17:44
        Цитата: NordUral
        А зря вы так, право...

        Коллега hi Алкаш центр сносить конечно не стоит,лучше детям под кружки и творчество отдать,но просто слов нет,Союз распадался точно так же,начиналось с малого-"Вот отделимся от центра и заживем или выкинем спиногрызов обьедающих и заживем."Да уж зажили так,дай бог выстоять,раз за детей уже взялись,а потом удивляемся от кула такие Коленьки берутся. hi
        vovanpain
      2. Esoteric Сегодня, 17:48
        Цитата: NordUral
        А зря вы так, право... На моем родном Урале черт знает что творит либерастня. Да и не только на Урале, а по всей стране.

        В Кемерово пока тихо. Ни одного мавзолея не построили. Впрочем, вся эта "шушера" народилось от безделья. Работать не хотят, хотят крепко спать и сладко кушать. Что насчёт сладкой кормёжки делать - не знаю, а как спать уложить, надолго...могу посоветовать, рука не дрогнет.. soldier
        Esoteric
    4. трассер Сегодня, 17:59
      Какая желтая? Минобразы в республиках почти все прошли переподготовку с национальными уклонами за счёт всяких Соросов. Напрмер. В Коми насильно всех заставляют изучать коми язык. А это основная кормушка для блатных учителей и их покровителей в минобразах. За счет этого они открывают гранты ездят по Финляндиям с Латвиями. Набираются бесценного опыта там.
      Этот тренд нельзя не заметить. Недопустио ...Каянья детей в Бундестаге это показали Поймите наконец, что для перепрограммирования детей сначала переформатировали учителей. И систему образования в целом.
      трассер
    5. сибиралт Сегодня, 18:08
      А причем тут Урал, если учебная программа федеральная? belay Похоже, что это фейковая новость.
      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 16:54
    Дурдом.Я не верю своим глазам..Хотя после появления "коленек родства не помнящих"все возможно.
    210окв
    1. ПРАВОкатор Сегодня, 17:01
      Про Колю другая история.Дипломатические паспорта депутатов Госдумы и дипломатов хранятся в секретариате... В ПАССЕ мы фактически не состоим.А вот молодому пацану по туристической визе разрешили выступить в бундестаге...Игры Меркель?Или все могут поехать в Германию и толкнуть речь?
      ПРАВОкатор
    2. Чёрный Сегодня, 17:02
      ...ну пусть тогда называют не родной язык, чего уж мелочиться laughing ....а вообще грустно всё это. До чего мы докатились....я вот не руский, но вот что то не помню, что бы название предмета "родной язык" , где изучался русский, меня или моих родителей как то оскорбляло..
      Хотя после появления "коленек родства не помнящих"все возможно
      Вот с такими чинушками от образования "коленьки" и появляются.Ничего удивительного.
      Чёрный
      1. Hammerlock Сегодня, 17:22
        в начале 70-х в начальных классах был предмет "Родная речь", это я железно помню
        Hammerlock
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 17:57
          Вообще-то в 80-х тоже
          Диванный Хенераль
    3. ПалБор Сегодня, 17:08
      Цитата: 210окв
      Дурдом.Я не верю своим глазам..Хотя после появления "коленек родства не помнящих"все возможно.

      Например,Фонд Фридриха Эберта,который возил Коленьку в Берлин ведёт активную работу по пропаганде среди молодёжи особой сибирской и уральской идентичности.
      Дают деньги на развитие "демократии",внедрение в мозги идей о том,что Сибирь и урал - не совсем Россия и т. д.А за еврики многие наши чиновнички от образования и детьми торговать готовы.В 90-е насмотреля,как руководство одного интерната особняки строило,сбагривая детишек в баптистские американские семьи. negative
      ПалБор
    4. Pax tecum Сегодня, 17:20
      Издержки федерализма и верх либерализма на благодатной почве распущенности местных национальных элит, однако.
      То ли еще будет!
      Надеюсь, никто не забыл роль т.н. нац.элит в распаде Державы, и что было с русскоязычным населением в конце 1980-х - начале 1990?
      Pax tecum
      1. 210окв Сегодня, 17:28
        Скорее издержки идиотизма и безпринципности власти.Точнее ее импотенции
        Цитата: Pax tecum
        Издержки федерализма и верх либерализма на благодатной почве распущенности местных национальных элит, однако.
        То ли еще будет!
        Надеюсь, никто не забыл роль т.н. нац.элит в распаде Державы, и что было с русскоязычным населением в конце 1980-х - начале 1990?
        210окв
  3. x.andvlad Сегодня, 16:57
    Педагог отметила, что по новым правилам преподавание русского родного и русского государственного будут оформляться как два разных языка: с разными часами, разными страницами в журнале и оценками для учеников. Однако обучение при этом будет вестись по одному и тому же учебнику.
    Чем чуднее, тем моднее...
    x.andvlad
    1. faridg7 Сегодня, 17:29
      Ну а дальше по накатаной- родитель№1, родитель№2, человеки третьего пола.
      faridg7
  4. maw Сегодня, 16:57
    Блин, не ту страну назвали Гондурасом. request Совсем земляки-уральцы с ума сходят. Чем блин отличается русский родной от русского государственного? Количеством мата или на государственном теперь врут больше? feel
    maw
    1. starogil Сегодня, 17:04
      Центр Ельцина порчу наводит чиновников, снести пора, таки.
      starogil
  5. starogil Сегодня, 16:57
    Чего больше в периоде президенства Путина - приобретений или потерь?
    starogil
    1. Клебер Сегодня, 17:05
      Цитата: starogil
      Чего больше в периоде президенства Путина - приобретений или потерь?


      Здесь не всё так однозначно.

      Вот про Ельцинское правление однозначно: "Страна потеряла больше, чем от вторжения гитлеровских войск"
      Клебер
      1. Esoteric Сегодня, 18:01
        Цитата: Клебер
        Здесь не всё так однозначно.

        Естественно. Если бы он во время избирательной компании (3 раза!!! belay ) представил свою, президентскую программу, своё видение будущего Отечества, а не опирался на программу партии, которая меняет название, как девушка с пониженной социальной ответственностью, lol выступал бы перед народом, принимал участие в теледебатах, отвечал на вопросы граждан... belay Было бы однозначно. А то с экрана он "болеет за народ", а сам ездит и хвалит тех, кто этот народ гнобил в 90-е...Один друг-соверник Кудрин чего стоит, про "киндер-сюрприза" вообще промолчу, тут ещё "Димон" под ногами путается...Правильно люди стали говорить о жёсткой политике: и внешней, и внутренней...Достали Россию-матушку друзья-партнёры из-за рубежа и соотечественники из 5-й колонны...
        Esoteric
    2. Комментарий был удален.
  6. Черный_Ватник Сегодня, 16:59
    Это из серии "Скоро Китай захватит Сибирь". Грантоеды такие грантоеды)
    Черный_Ватник
  7. solzh Сегодня, 17:02
    А по русски разговаривать еще можно? Ну а гарант Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, что по этому поводу говорит?
    solzh
  8. tralmaster. Сегодня, 17:03
    В Свердловск переименовать, либерастов в тайгу, на комсомольскую стройку. Ельцин центр под асфальт. И там памятник голодомора 90х. голов.
    tralmaster.
    1. Greenwood Сегодня, 17:22
      Цитата: tralmaster.
      В Свердловск переименовать
      Не надо переименовывать. Название Екатеринбург было изначально дано городу, да и звучит красивее и внушительнее.
      Цитата: tralmaster.
      либерастов в тайгу
      А что насчёт этого товарища?

      Цитата: tralmaster.
      на комсомольскую стройку. Ельцин центр под асфальт. И там памятник голодомора 90х. голов.
      С этим согласен.
      Greenwood
  9. ваняватный Сегодня, 17:04
    не знаю что там произошло , но кажется мне вот что :последние пару лет из сильно удаленных от столицы регионов доносится нечто , что можно квалифицировать как признаки сепаратизма при попустительстве и поддержке местных властей , а в некоторых регионах (и не обязательно Кавказ) это еще и с нехорошим псевдоисламским душком и удивительным финансированием , откуда то со стороны турок и прочих саудитов , и все это на фоне бардака по всей этой бумажной вертикали власти
    ваняватный
  10. GEV67 Сегодня, 17:05
    Нормально, а чему удивляться?! Недоразвалили в 90-е, надо наверстать упущенное,или думаете ,что вша успокоились,и ничего не будут делать ,что бы не уничтожить РОССИЮ?!
    GEV67
    1. Вадим237 Сегодня, 17:15
      Просто новость очередной фуфил.
      Вадим237
  11. Был Мамонт Сегодня, 17:05
    Чтобы не оскорблять чувства русских ( в том числе и преподавателей русского языка) заместителя начальника отдела службы по надзору в сфере образования и науки Екатеринбурга Евгения Николаева надо уволить как не соответсвующего должности. Это было бы справедливо.
    Был Мамонт
    1. ваняватный Сегодня, 17:08
      увольнение это у нас крайняя мера социальной справедливости и применяется только к укравшим не менее миллиарда ...
      ваняватный
    2. Krasnyiy komissar Сегодня, 17:10
      Лучше расстрелять этого ушлепка и его подельников, а консульство 3.14ндостана выгнать вон из ЕБ под НГ.
      Krasnyiy komissar
    3. Старый военрук Сегодня, 17:29
      Это было бы несправедливо, лучше всего наш УК 1936 ст.58.4. Это как раз соответствующая мера социальной защиты и плевать на ЕСПЧ.
      Старый военрук
      1. Был Мамонт Сегодня, 18:18
        Цитата: Старый военрук
        Это было бы несправедливо, лучше всего наш УК 1936 ст.58.4

        "Закон как дышло... ." можно и как измена.
        А, что?
        Прикинем вариант.
        Шаг первый- русский родной и русский государственный;
        Шаг второй -раздельное обучение в классах по национальностям;
        Шаг третий- русский не государственный.
        Шаг четвертый- Урал- независимое суверенное государство?
        Шаг пятый- кто следующий?
        Был бы прокурор, а статья найдется
        Если серьезно, надеюсь найдутся прокуроры и депутаты, которые такого ретивого чиновника оставят без работы.
        Был Мамонт
  12. pepel Сегодня, 17:08
    Если это правда, то этот рассадник антироссийской заразы "ельцин центр" нужно зкрывать. Без него здесь не обошлось. am negative
    pepel
  13. кедр Сегодня, 17:11
    Давно понятно, что ельцин-центр, подрывной центр русского языка на Урале. Язык по Ожегову - это ещё и народ.
    Если у кого-то были сомнения, что в Е-бурге засели русофобы, то теперь он должен с ними окончательно расстаться.
    По данным НОДа в Свердловской области до 50 000 оранжевых, готовых выступить против России и русского языка-народа.
    Зрим в корень забот пятой колонны о русском языке...
    кедр
  14. pvv113 Сегодня, 17:11
    Интересные новости приходят из города Екатеринбурга

    Что-то Екатеринбург все больше и больше напоминает антироссийскую ячейку с русофобской направленностью
    pvv113
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:18
      Генеральное Консульство США есть в 3 городах - Екб, Москва и Владивосток. Вот и вся история
      с-т Petrov
      1. pvv113 Сегодня, 17:23
        И ельцин-центр только в Е-бурге
        pvv113
    2. Идущий Сегодня, 17:18
      Эта точка куда приложилось США и будут раскачивать лодку.
      Идущий
    3. Greenwood Сегодня, 17:24
      Цитата: pvv113
      антироссийскую ячейку с русофобской направленностью
      Ну, Ебург меркнет по сравнению с Кремлём и Белым домом по уровню антироссийской направленности.
      Greenwood
  15. _TANKIST_ Сегодня, 17:14
    Ну, это, а чего вы хотели? Спасибо нашему "премьеру" ("онлайн трудяга"..), за эффективную работу кабинета министров в правительстве((((. Рыба с голову гниёт(((. Правда по поводу наличия головы у меня сомнения....
    _TANKIST_
  16. К-50 Сегодня, 17:17
    Хе рня какая-то. Жена учительница и ничего такого не было. Так что чья погань измышляет напрасно.
    К-50
    1. Идущий Сегодня, 17:21
      Это просто вброс.
      Идущий
  17. Старый военрук Сегодня, 17:19
    Вероятно, этих чиновников - му..чудаков набирают специально. И то, что это диверсия - бесспорно. Зря что ли Сорос денежки в Россию вкладывает? Чиновная дурь потрясает, сплошь город Глупов. Как же был прав Михаил Евграфович! Это племя не меняется в веках, поэтому нужно дать задание микробиологам или химикам выработать какое-либо средство против этой заразы. Оно есть, вес 9 г, но мы же не можем нарушить мораторий. А может референдум провести?
    Старый военрук
  18. Rostislav Сегодня, 17:24
    На такие провокации мгновенный ответ власти должен быть, в отношении всех конкретных персоналий, - и кто озвучил, и кто решение принял, и надоумил кто.
    И не стесняться в отношении этих собак женского рода.
    Rostislav
  19. iliitchitch Сегодня, 17:26
    К екатеринбургским , гм , товарищам давно уже много вопросов . А также вопросы к конторам , некоммерческим и альтруистическим , разумеется , которые поморам , карякам , алеутам , можно продолжать , настойчиво предлагают идентичность поискать . Их много , никто за ними не присматривает . коли с уренгоя плодятся , как поганки , а вот Сашу с Уралмаша скоро хрен найдёшь . Это поопасней будет , чем нато и прочие вонючки . Как вам сашулька спилберг в качестве министра неважно по какому "виду спорта" , лет через 15 ?
    iliitchitch
  20. Azazelo Сегодня, 17:26
    Какой занятный отвлекающий манёвр.
    Azazelo
  21. Житель Урала Сегодня, 17:30
    Странность какая. А разве такие решения не на федеральном уровне принимаются?
    Как может быть что... (не понятно из статьи) местная власть принимает такие решения?
    И это Екатеринбург?- написано на Урале -на Урале несколько областей
    Или это в Свердловской области? Наш губернатор, за которого никто не голосовал как бы ставленник Путина.
    Местного давно свергли.
    Может эта программа давно уже по всей стране работает -тут просто в соответствие привели?
    Житель Урала
    1. asiat_61 Сегодня, 17:46
      А зачем в Свердловске консульство СШиА? Мандалаи не дремлют, они свои деньги отрабатывают.
      asiat_61
  22. Pax tecum Сегодня, 17:34
    Цитата: starogil
    Чего больше в периоде президенства Путина - приобретений или потерь?

    А, есть ли вообще, в указанный вами период, достижения, достойные РСФСР?
    Pax tecum
  23. Zubr Сегодня, 17:36
    Вот же пакостники. Совсем уже решили опустить наших детей до скотского состояния. Интересно, этот случай дошёл до мин. образования и президента ? Пора бы в ЕКБ, чистку сделать основательную...
    Zubr
  24. seacap Сегодня, 17:39
    У нас власть,хоть какая-нибудь есть в стране?Когда они там в первопрестольной очнутся и поймут,что идет война,идет война за умы наших детей,за наше будущее,за само существование государства и славянской цивилизации?Главком,наконец,может посмотрит что в стране твориться,что воротят его чинуши,перепутав понятие демократии со вседозволенностью.Может быть хватит уже грабить и убивать страну,мародерствовать на трупе империи?Может быть сохраним,все-таки для наших потомков,хотя бы что осталось от многовековых трудов нашего народа,чтобы они нас не проклинали и мы не вошли в мировую историю,как самое убогое поколение без войны продавшее и предавшее величайшие страну и народы мира за печеньки.
    seacap
    1. Mairos Сегодня, 17:48
      Цитата: seacap
      У нас власть,хоть какая-нибудь есть в стране?Когда они там в первопрестольной очнутся и поймут,что идет война,идет война за умы наших детей,за наше будущее,за само существование государства и славянской цивилизации?Главком,наконец,может посмотрит что в стране твориться,что воротят его чинуши,перепутав понятие демократии со вседозволенностью.Может быть хватит уже грабить и убивать страну,мародерствовать на трупе империи?Может быть сохраним,все-таки для наших потомков,хотя бы что осталось от многовековых трудов нашего народа,чтобы они нас не проклинали и мы не вошли в мировую историю,как самое убогое поколение без войны продавшее и предавшее величайшие страну и народы мира за печеньки.

      А во власти раздвоение - она патриотична и грамотна в военно-внешнеполитическом отношении и бездарно-либеральна в финансово-экономической и внутренней политике. Условно-осуждённый Навальный борзеет и ему никто ничего не делает. Масса странностей.
      Mairos
  25. alatanas Сегодня, 17:41
    Следующим этапом будет "уральский язык" и "уральская нация" - по примеру Тито и коминтерна при создании "македонской нации".Конечно не хорошо "из-за бугра" советы давать, но по- моему, таких чиновников нужно - в три шеи, да подальше от образования гнать.
    alatanas
    1. alatanas Сегодня, 18:12
      Забыл еще и "уральская азбука"
      alatanas
  26. asiat_61 Сегодня, 17:44
    В Свердловске Ройзман рулит, борец за всё хорошее, а это его пацаны.
    asiat_61
  27. Mairos Сегодня, 17:45
    Ебург совсе либерастнулся. ЕльцинЦентр мозг отравляет, а мэр тоже ещё тот "либерал" ))
    В ВУЗах тамошних тоже гнездовье профессорско-студенческого тусняка.
    Mairos
  28. ava09 Сегодня, 17:47
    Ст. 282 УК РФ в чистом виде.
    ava09
    1. Mairos Сегодня, 18:02
      Я не пойму этой дурацкой терпимости к либерастному хамству. Почему власть всё это проглатывает и ещё и гордится - вот какая у нас свобода! Сто лет назад тоже с либералными ценностями и свободами играли.. доигрались.
      Mairos
  29. saturn.mmm Сегодня, 18:01
    Не ну можно понять когда такие действия происходят в национальных республиках, в том-же Татарстане, но в исконно русском городе это нонсенс, приезжает в Екатеринбург калмык или башкир(это к примеру, рандомно) и заявляет:
    - Ваш русский язык оскорбляет мои национальные чувства.
    Блин, до чего дошел прогресс, может на латиницу они перейдут чтоб об русские буквы не замораться?
    saturn.mmm
  30. Altona Сегодня, 18:05
    Какой-то тихий ужас вводить лингвистическое разделение. Все языки равны, русский является государственным языком и языком межнационального общения. При чем тут какое-то "оскорбление нацменьшинств"? Русский является языком, на котором собрана культурная и научная матрица нашей страны. Отказ от русского языка означает мгновенную деградацию или переход в другую лингвистическую матрицу-турецкую или английскую, где также собран огромный научный и культурный багаж. Оперировать глупыми "дискриминациями" в угоду моде неразумно. Я, например, этнически русским не являюсь, мои родители разных национальностей и общались на русском языке. При этом, до 4 класса учились на родном для них языке,национальную начальную школу закончили. В общем, вредители одни, "новоуренгойцы" поголовные в образовании. Не могут нормально формулировать необходимость изучения русского языка,отказываются от своей культурной и научной матрицы как призывает их Сорос. Не могут формулировать цели национального образования и при этом называют образование "услугой". Чушь собачья.
    Altona
  31. Berkut24 Сегодня, 18:06
    Наверное птенцы Сороса поползли до должностей. Для них родной английский-матерный.
    Berkut24
  32. УВБ Сегодня, 18:15
    Как было в СССР. Учился я в 60-70е годы (Луганск, тогда УССР) Украинскую мову преподавали со 2 класса, но от ее изучения можно было отказаться. требовалось только заявление от родителей, в котором указывалось что родной язык- русский. И я в дальнейшем обижался на родителей за то, что младшую сестру освободили от изучения мовы, а меня нет! Особенно когда пришла пора экзамены сдавать по ней. В УССР, в отличии от РСФСР экзамены сдавались каждый год, начиная с 5 класса, а не только в 8 и 10-м.
    УВБ
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