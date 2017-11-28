10:21 28 ноября
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Советия

Натолкнулся я в Интернете на довольно интересную книгу, "Советия" называется. В ней автором приводятся довольно интересные суждения на различные темы. Сразу хочу сказать что я не являюсь ярым коммунистом или сторонником возрождения Советской системы в том или ином виде. С некоторыми утверждениями, приводимыми в книге, я не согласен. Но, тем не менее, высказанные автором суждения, на мой взгляд, достойны внимания даже тех людей, которые себя коммунистами не считают. Хочу добавить что автор писал в 2001 году, поэтому некоторые его доводы и слова могут показаться неактуальными.


Советия


Введение


Употребив слово "советский" в заглавии к этим заметкам, я прекрасно сознавал, что многих людей тошнит от этого слова. Слово это в немалой степени оказалось дискредитировано несоответствием между советскими максималистскими идеалами и советской действительностью. Максимализм является заметной (и, наверное, самой вредной) чертой национального характера советского человека. В его представлении общество либо должно быть совершенным на 100% (а еще лучше на 150% и с досрочным перевыполнением плана), либо вообще не быть. Третьего не дано. Между тем, общество в принципе не может быть абсолютно совершенным, и молочные реки с кисельными берегами не текут даже в Америке. Да что общество - простая паровая машина не может иметь КПД 100% - и не потому, что она плохо сконструирована, а потому, что законы физики требуют какую-то часть тепла обязательно выбрасывать в окружающее пространство вхолостую. Конечно, жалко тепла - столько угля на него потрачено, но без этих неизбежных потерь машина вообще крутиться не будет (см. любой учебник физики, раздел "термодинамика").

Малейшее расхождение между идеалом и действительностью воспринимается советским человеком как трагедия, из которой может быть только два выхода: либо в абсолютный цинизм и нигилизм, либо в отречение от прежних идеалов и принятие новых (скажем, вчера был коммунистом, а сегодня уже христианин и приверженец экономического учения Адама Смита - единственно верного, путеводного и всесильного.) Третий возможный выход виден, к сожалению, лишь незначительной части советских людей - тем, кто понимает, что идеалы потому и называются идеалами, что они недостижимы в действительности. Подобно путеводной звезде, идеал всего лишь указывает направление движения. Дойти до этой звезды невозможно, но это не значит, что попытки идти в указываемом ею направлении бессмысленны. Только двигаясь к идеалу, мы можем стать хоть немного лучше, умнее и добрее, и только это движение делает жизнь осмысленной. Надо выбрать свою звезду и идти, не меняя ее - только тогда можно продвинуться достаточно далеко. Смена идеалов практически ничего не дает - новая звезда так же недостижимо далека, как и прежняя, но идти приходится в ином направлении, и путь, пройденный прежде, пройденный ценой миллионов человеческих жизней, становится бессмысленным.

Мне думается, что корень почти всех нынешних несчастий советского народа состоит в том, что слишком мало советских людей смогли это понять. Советский народ догнал и перегнал американцев по производству стали и ракет, но безнадежно отстал в самом главном - в понимании этого. Когда в 60-е годы на Америку обрушилась правда о Вьетнаме, правда о том, что некий лейтенант армии США сделал с мирными жителями деревушки Сонгми, казалось, что звездно-полосатый американский флаг уже невозможно отстирать от запекшейся на нем крови - слишком много ее было, начиная с крови миллионов американских индейцев, безжалостно вырезанных еще в 19-ом веке. Казалось, флаг этот можно только сжечь, что и делали тогда многие американские студенты во время массовых демонстраций протеста. Но среди американцев нашелся тогда один умный человек, который сказал: "Don't burn it - wash it!" ("Не сжигайте его, а выстирайте!"). И к их чести надо сказать, что они нашли в себе силы понять: единственный путь из кризиса национального самосознания - это работать, каждодневно и усердно, над тем, чтобы Америка стала лучше и чище, чтобы в один прекрасный день они снова могли по праву гордиться своим флагом. Это очень долгий и трудный, но единственный путь, на котором действительно можно стать сегодня немного лучше, чем вчера.

А что сделали мы, когда узнали правду об Афганистане и сталинских лагерях? В сказке Льюиса Кэролла "Алиса в стране чудес" есть замечательный эпизод безумного чаепития за невероятно длинным столом: выпив чай из одной чашки и основательно загадив вокруг себя скатерть, гость пересаживался на соседнее место, где стояла пока еще чистая чашка, и чаепитие продолжалось. С нами произошло нечто подобное: "Нет, этот флаг не отстирать!" - сказали "бывшие" советские люди, и серпасто-молоткастое красное знамя полетело в мусорный ящик. Вместо него достали много разноцветных флажков, скопированных из учебника истории - и чаепитие продолжается. Убирать за собой - не в наших правилах, и когда мы загадим очередной флажок, мы откопаем в историческом музее еще один - благо история у нас богатая. Но эта дорога ведет в никуда.

Эти заметки я писал для всех советских людей, даже для тех, кто себя уже больше не считает советским. Потому что для того, чтобы стать лучше, надо посмотреть правде в глаза и понять, кто ты есть на самом деле, а не кем себя представляешь в фантазиях. Надо, в конце концов, примириться со своей историей и своим советским происхождением, научиться гордиться тем, чем действительно можно гордиться в советской истории, и стыдиться того, чем гордиться нельзя. Потому что только тогда, когда стыдно, хочется хоть что-то исправить. Тем, кто полностью отрекся от своего советского происхождения, вроде бы легче жить: советская история для них - это как бы не их история, не их наследие, и им вроде бы не за что испытывать стыд, но они обворовали самих себя, сделавшись людьми без корней, без истории и культуры. Они, конечно, могут считать себя наследниками дореволюционной русской культуры, но это - большой самообман, ибо хотим мы того или не хотим, мы всегда в первую очередь являемся наследниками наших отцов и дедов, а не каких-то полумифических дореволюционных прапрапрадедов. Невозможно вычеркнуть из истории 70 лет, если в эти 70 лет уместились жизни твоего отца и деда. Надеюсь, что раньше или позже эти люди поймут всю бесплодность бегства от самих себя.

Но кроме них, есть много людей переставших себя считать советскими по чистому недоразумению. Понять кто он такой на самом деле, советскому человеку очень сложно, потому что у каждого советского человека есть так называемый "паспорт", где есть графа "национальность", и очень многие люди верят тому, что в этой графе написано. Действительно, эта графа проливает некоторый свет на то, к какой этнической общности принадлежали некоторые (далеко не все) из предков этого человека, жившие до 1917 года. Но ее содержимое зачастую абсолютно ничего не говорит о том, что из себя представляет сам владелец паспорта, к какой культурно-этнической общности принадлежит он сам. Очень многие люди, воспитанные советской цивилизацией в духе советских идеалов, воспринявшие ее ценности, впитавшие в себя все достоинства и недостатки национального характера советского народа, прочитав у себя в паспорте запись "русский", воспринимают ее на полном серьезе, хотя на самом деле соприкасались с русской культурой только на уроках литературы, когда "проходили" (зачастую мимо) русских классиков. Случайно где-то услышав, что все русские - православные, такой человек начинает воспринимать запись у себя в паспорте как руководство к действию, и срочно отправляется в церковь (куда не ступала нога его предков на протяжении двух или трех поколений). При этом он совершенно не осознает, что подобное трогательное доверие к советскому паспорту еще раз подтверждает его прирожденную "совковость"

Недавно мне попался в руки путеводитель по Советскому Союзу, изданный в США в 1986 году. "Если вы спросите у советских людей кто они по национальности" - писали авторы путеводителя - "не удивляйтесь, если услышите в ответ: русский, или украинец, или литовец, или узбек. Никто не скажет в ответ, что он советский." Для американцев это действительно удивительно. Если спросить у любого американца - будь он американцем ирландского, итальянского, или даже японского происхождения - кто он по национальности, он не задумываясь ответит: американец. Далее авторы писали, что у молодой советской нации до сих пор не выработалось осознание своей национальной идентичности, и предсказывали в связи с этим большие проблемы в самом недалеком будущем.

Мы сами загнали себя в ловушку. С одной стороны, мы вроде бы признавали, что национальность определяется в первую очередь не цветом волос или формой носа, а принадлежностью к определенной культурной традиции, к определенной цивилизации. И в СССР существовала такая единая цивилизация, вобравшая в свою орбиту десятки миллионов людей. Сторонники этой цивилизации радовались тому, что она упраздняет межнациональные и межрелигиозные барьеры и приближает нас к тому дню, когда возникнет единое человечество, не разделенное на нации и религиозные конфессии. Противники же ее возмущались тем, что она при этом уничтожает древние культуры и религии. Но ни сторонники, ни противники этой цивилизации не могли отрицать ее огромной ассимилирующей силы. Тем не менее, мы, советские, по-видимому, являемся единственной нацией в мире, у которой язык не поворачивается назвать себя по имени. По политическим мотивам, очевидно. Наше мышление политизировано до такой степени, что в словах "Мы - советские" нам все еще мерещится признание в любви к партии и правительству, вместо простой констатации факта национальной принадлежности. Однако пора понять одну вещь.

Мы говорим на разных языках. Наши предки были людьми разных национальностей и поклонялись разным богам. Однако мы все принадлежим к одной нации, ибо воспитаны в рамках одной и той же цивилизации, одной и той же культуры, которая, так сложилось исторически, называется "советская". Мы можем спорить о том, хорошая эта цивилизация или плохая, но мы не можем отменить этот свершившийся факт нашей биографии. Мы можем либо 1) попытаться сделать эту цивилизацию лучше, чем она была, либо 2) разбрестись по своим углам и начать каждый строить нечто новое и свое на пустом месте, потому что, опять же вне зависимости от того плохо это или хорошо, национальные культуры, существовавшие на территории "одной шестой" до революции были практически полностью уничтожены в советский период - это тоже исторический факт, с котором нельзя не считаться. Путь разделения - это путь межнациональных конфликтов и разрушения единой экономики страны. Это путь в мир, чужой для каждого из нас - мы можем попасть (и уже начинаем попадать) в совершенно непривычную для нас культурную среду. Мы как бы оказываемся иностранцами у себя дома. Мы должны отдавать себе отчет, что новые страны, возникшие на обломках СССР, всегда будут для нас абсолютно чужими, даже если мы сами являемся их создателями. Конечно, мы как-то приспособимся к новой ситуации, но способность человека адаптироваться к непривычной обстановке имеет свои пределы, и этот ограниченный резерв приспособляемости ой-как нужен для того, чтобы приспособиться к тем переменам, которые несет с собой непрекращающийся технический прогресс. Расходовать этот резерв на приспособление к неоправданным социальным переменам - слишком большая роскошь.

Я видел, что слишком мало советских людей понимают это. Я долго не мог решиться приступить к этим заметкам. Я не историк, и потому то, что я пишу, возможно, очень уязвимо для критики с фактологической точки зрения. Но я убежден в том, что пока мы не решимся произнести те единственные слова, которые делают нас всех единой нацией, не разделенной на народы большие и малые, на "старших братьев" и "младших братьев", те слова, которые превращают всю одну шестую часть суши в общий дом для всех людей ее населяющих, мы обречены на междоусобицы. Я пишу эти заметки в надежде, что смогу хоть кому-нибудь помочь избавиться от этого проклятого психологического комплекса. Осознать кто мы такие, откуда мы пришли, и куда идем. Понять, каково наше место в истории и в мироздании.

Прочтите их. И попробуйте сказать "Мы - советские". Сказать, не стыдясь этого и не кичась этим. Произнести это просто как констатацию факта: такова наша национальность. Национальность не выбирают - она выбирает нас при рождении.

Попробуйте. Ведь это так просто. И это будет первым шагом к выздоровлению нашей страны.

О чем эта книга?

Речь в этой книге пойдет:
1. О том, что советский народ существует, хотя и не включает в себя всех граждан бывшего СССР (как это молчаливо предполагалось в брежневские времена). Что он не является просто продолжением русского народа, и что народ, который мы сейчас называем русским, в значительной своей части состоит не из русских, а из советских людей.
2. О том, что, то, что произошло в России в 1917 году, не было просто переворотом. Это не было даже просто социальной революцией, необходимой для осуществления промышленной революции, цель которой состояла всего лишь в переходе российского общества от доиндустриального общества к индустриальному (как считают большинство западных историков). На самом деле это была великая цивилизационная "мутация", приведшая к возникновению цивилизации совершенно нового типа, впервые в истории человечества основанной не на религии, а на научном мировоззрении, цивилизации намного опередившей свое время, и потому до сих пор во многом невостребованной, ибо параллельно с построением индустриального общества, она также закладывала основы общества постиндустриального.
3. О нынешнем кризисе советской цивилизации, вызванном кризисом коммунистической идеологии. О том, что кризис коммунизма является частным проявлением общемирового кризиса гуманистической цивилизации.
4. О нынешнем кризисе мировой цивилизации. О том, что этот кризис является следствием, по крайней мере, двух основных причин: 1) "запертости" земной цивилизации в "гравитационном колодце" планеты Земля с ее ограниченными ресурсами; 2) внутреннего кризиса индустриального общества, построенного по классической капиталистической модели.
5. О путях выхода из кризисов. О том, что преодоление кризиса советской цивилизации нельзя рассматривать отдельно от преодоления кризиса мировой цивилизации в целом. О том, что преодоление кризиса советской цивилизации может помочь выйти из кризиса всему человечеству, и о том, что советская цивилизация вряд ли сможет существовать, если не удастся избавиться от основных причин кризиса мировой цивилизации (т.е. преодолеть межпланетный барьер роста и перейти к более сложной модели мирового сообщества, включающей в себя локальную цивилизацию, выполняющую роль локомотива технического прогресса).
6. О средствах выхода из кризисов. О том как наша точка зрения на прошлое и настоящее предопределяет наше будущее. О том, что противоположные точки зрения не противоречат друг другу, а дополняют друг друга (принцип дополнительности Бора). О том, что при этом не все точки зрения одинаково хороши - одни из них ("деструктивные точки зрения") могут привести нас к катастрофе, в то время как другие ("конструктивные") могут помочь нам достичь желаемого результата. О том, что нам надо понять, в каком именно будущем мы хотим жить, и исходя из этого осознанно строить свое мировоззрение.
7. О том, какое же "светлое будущее" мы на самом деле хотим, и насколько оно реально, если исходить из известных нам общих тенденций развития Вселенной, общества, и техники.
8. И о том, как конкретно нам к этому "светлому будущему" идти.
Автор: Александр Лазаревич
Первоисточник: http://technocosm.narod.ru/k2f/Sovietia_intro.htm


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 43

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  1. Дедкастарый Сегодня, 06:03
    Употребив слово "советский" в заглавии к этим заметкам, я прекрасно сознавал, что многих людей тошнит от этого слова.
    многих тошнит от слова "русский". а от чего тошнит тех,кто деньги в оффшоры переводит,и ценные буржуйские бумаги скупает?
    И попробуйте сказать "Мы - советские". Сказать, не стыдясь этого и не кичась этим. Произнести это просто как констатацию факта: такова наша национальность
    . да-я советский. по факту рождения и по мировоззрению. чем горжусь. soldier
    Дедкастарый
    1. 24rus Сегодня, 06:14
      Я советский человек, уверен, что восстановим страну, социализм.
      24rus
    2. dsk Сегодня, 06:47
      Цитата: Дедкастарый
      я советский. по факту рождения

      Здравствуйте "Дедка старый"! Тоже по факту рождения, когда шлюзы открыли и повалили йоги, рерихи, "народные целителив", иеговисты, методом тыка дошёл до православия, спасибо тёще, в 1993 крестился. Есть сказка детская "Огниво" называется( на Евангельскую тему), там солдат находит медный клад, потом серебряный, медь бросает, находит золотой - серебро бросает. Такой длинный путь, читал Евангелие,подробную историю Православной Церкви, Игнатия Брянченинова и других святых отцов. И пришёл к твёрдому убеждению что подлинник - "десять заповедей", лучше чем копия - "кодекс строителя коммунизма". За 2000 лет христианства, в том числе 1000 лет православие пережило столько гонений, травли, истязаний, что только реальной помощью Божией можно объяснить её распространение. "От добра - добра не ищут". hi
      dsk
      1. Дедкастарый Сегодня, 06:58
        Цитата: dsk
        Здравствуйте "Дедка старый"!

        здравствуйте dsk, шли бы Вы в церковно приходскую школу доширак на уши развешивать...ошиблись вы сайтом... hi
        Дедкастарый
        1. Uncle Lee Сегодня, 07:14
          Цитата: Дед кастарый
          ошиблись вы сайтом
          Ну ошибся человек сайтом, что ж сразу в ЦПШ посылать, так Доширака на всех не хватит ! crying
          P.S. На ВО теперь не стало религиозных "войн", поспокойней стало. hi
          Uncle Lee
        2. Reptiloid Сегодня, 07:19
          Чувство гадливости от прочитанного. Может, не совсем понял----в транспорте читаю?Приеду----сосредоточусь. Фигня сначала-----""многих тошнит"".Каких-таких многих? Автор считал? Огласите весь список пожадуйста! А ведь при желании такой список уже можно составить поимённо.....И какой%% ?
          Я----СОВЕТСКИЙ человек , как мои родители, дедушки, бабушки.
          Reptiloid
      2. Варяг_0711 Сегодня, 08:59
        dsk Сегодня, 06:47 ↑ Новый
        Тоже по факту рождения, когда шлюзы открыли и повалили йоги, рерихи, "народные целителив", иеговисты, методом тыка дошёл до православия, спасибо тёще, в 1993 крестился.
        Опять попу негде проповеди читать? Что, церквей не хватает или вам на ВО медом помазали?
        И пришёл к твёрдому убеждению что подлинник - "десять заповедей", лучше чем копия - "кодекс строителя коммунизма".
        Строитель коммунизма обучил народ грамоте, дал народу бесплатное образование, медицину, создал мощнейшую индустриальную державу, построил электростанции всех видов, сделал передовой науку, первым вышел в Космос, сломал хребет объединенной Европе, дважды в короткий срок поднял страну из руин!
        А что сделал поп? Поп всю жизнь служил на благо себе лично и власть придержащим. В царское время церковь была самым крупным землевладельцем, но это пол беды, беда в том, что церковь владела рабами, да,да, теми самыми крепостными. Церковь всегда была на прислуге у рабовладельцев, церковь учила народ послушанию своим господам, церковь всегда называла народ рабом, не детьми Божьими, а рабами. Церковь и сейчас благодаря таким как вы пытается внушить народу покорность новым господам, церковь ведет к отуплению серой массы заменяя своими догматами свет науки.
        "От добра - добра не ищут". hi
        А вот это правильно, только вот добро каждый из нас понимает по своему. Так что идите на паперть, там и читайте свои заунывные проповеди.
        Варяг_0711
        1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:35
          Цитата: Варяг_0711
          Что, церквей не хватает или вам на ВО медом помазали?

          Уважаемый Варяг! В России конституцией установлена свобода совести и вероисповедания, поэтому заявлять о принадлежности к определенной религии и о причинах выбора вероисповедания может любой гражданин России. В любом месте. И на сайте в том числе.
          Цитата: Варяг_0711
          Строитель коммунизма

          Загнал деятельную часть народа в лагеря и спецпоселения, научил ненавидеть ближнего и писать его доносы и превратил народ в бессловесное стадо, с трепетом ждущее слово очередного "вождя". Скажете, что я не прав? Тогда ответьте на вопрос, в первую очередь самому себе, почему 280 миллионов советских граждан, включая КГБ, армию и хваленую "партию" покорно смотрели на то, как три алкоголика растаскивают СССР?
          Цитата: Варяг_0711
          А что сделал поп?

          А вот Церковь, в лице своих служителей:
          --привнесла в общество идею милосердия и гуманного отношения к человеку (первые общества призрения и помощи малоимущим появлялись при Церкви)
          --идею неотчуждаемых, дарованных Богом человеку прав (на жизнь, человеческое достоинство и т.д.)
          --внесла немалую лепту в сохранение античного культурного и научного наследия (гуглите роль Церкви в сохранении научных знаний в Средние века)
          Цитата: Варяг_0711
          церковь всегда называла народ рабом, не детьми Божьими, а рабами.

          Не говорите ерунды, не разбираясь в вопросе. Церковь, включая всех прихожан, вот уже 2 тысячи лет на Литургии, коллективно (и священники и прихожане) читает молитву Отче Наш, в которой Бога называет Отцом. Отцом, а не господином или хозяином.
          Цитата: Варяг_0711
          заменяя своими догматами свет науки.

          Расскажите это основоположнику генетики монаху Грегори Менделю... wink
          ПоручикТетеринъ
          1. роман66 Сегодня, 09:52
            а крестовые походы и церковные войны - как бы за скобками?
            роман66
            1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:14
              Уважаемый Роман, крестовые походы--это как бы были ответные действия на захват ряда христианских земель. Так что здесь они ничем не отличались от испанской Реконкисты или ряда других войн. Что же до церковных войн... то они ничуть не лучше войн идеологических. Последние, развязанные во имя "победы мирового коммунизма", "жизненного пространства избранной расы" или "торжества демократии", за один только атеистический 20 век унесли жизней побольше, чем все церковные конфликты.
              ПоручикТетеринъ
            2. Венд Сегодня, 10:15
              Цитата: роман66
              а крестовые походы и церковные войны - как бы за скобками?

              Цитата: Boris55
              Цитата: dsk
              За 2000 лет христианства, в том числе 1000 лет православие пережило столько гонений, травли, истязаний, что только реальной помощью Божией можно объяснить её распространение. "От добра - добра не ищут"

              Вы это считаете добром?
              [thumb]https://topwar.ru/uploads/posts/2017-

              Ни то ни другое не имеет отношения к России. Вы проиллюстрировали католицизм. В России православие.
              Венд
          2. Варяг_0711 Сегодня, 09:54
            Не уважаемый поручик Тетерин. Вся ваша ложь про лагеря и прочее уже набила оскомину, поэтому не буду даже комментировать весь ваш горячечный бред. Есть факт, который я привел в комментарии выше. Именно советский человек создал все, чем мы пользуемся до сих пор, и вы в том числе. Да, создавалось все это не без лагерей и шарашек, признаю, но по другому за столь короткий срок и в тех условиях, ничего сделать было бы не возможно.
            А ваша РПЦ ведет народ не к свету знаний, а к оболваниванию народа и послушанию власть имущим. Церковь всегда подавляла, причем жестоко подавляла любое инакомыслие. И это неоспоримый факт. Так что лесом не уважаемый, идите лесом, пока ветер без камней.
            Варяг_0711
      3. Boris55 Сегодня, 09:46
        Цитата: dsk
        За 2000 лет христианства, в том числе 1000 лет православие пережило столько гонений, травли, истязаний, что только реальной помощью Божией можно объяснить её распространение. "От добра - добра не ищут"

        Вы это считаете добром?

        У в.Цоя есть песня "Звезда по имени солнце". В ней есть такие слова: "...две тысячи лет война, война без особых причин..." Причина (скрытая от большинства) в насильственном порабощении народов крест несущими. Именно по этому они так живучи т.к. сами все злодеяния и организовывает.


        По теме.
        Социализм у нас при каждом вожде был разный. Просто социализм, развитой социализм и социализм с человеческим лицом... Так кому какой нравится? Мне тот, что был при Сталине.
        Boris55
  2. Mavrikiy Сегодня, 06:10
    Употребив слово "советский" в заглавии к этим заметкам, я прекрасно сознавал, что многих людей тошнит от этого слова.
    Ну, я не Пилюлькин, но диагноз - отравление. Лекарство должно быть - касторка.
    Mavrikiy
    1. давно в запасе. Сегодня, 07:41
      может клизму?помнится у швейка один персонаж пожарными клистирами чудеса творил...
      давно в запасе.
  3. Мар.Тира Сегодня, 06:13
    ("Нет, этот флаг не отстирать!" - сказали "бывшие" советские люди, и серпасто-молоткастое красное знамя полетело в мусорный ящик.)А вы не обобщайте народ,и власть действующую от имени народа.Это две совершенно разные вещи.У меня до сих пор Советский флаг с корабля лежит.И я не пользуюсь,и не выпячиваю триколор.Придёт время и будет какой нибудь другой,заточенный под выгодную идеологию власти флаг.А народ,был,есть,и будет.Мне не стыдно было за Афганистан,и репрессии были осуждены.Что вам ещё надо?Опять каяться?Не дождётесь.Пусть власти каются.Советский народ везде,даже в Прибалтике.Я уже не говорю про Азию.И все они горько сожалеют,что развалили СССР.В 1986 году Советский человек за рубежом,было синонимом русский.Для иностранцев мы все были русскими.И народ этим гордился.
    Мар.Тира
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:17
      Цитата: Мар.Тира
      Опять каяться

      Мне не надо каяться ! Я еще при Сталине жил. И советский красный флаг стоит за ветровым стеклом !
      Uncle Lee
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:23
      [Глава 1, Советский народ: пропагандистский миф или историческая реальность?]


      Мда... автор написал книгу на грани провокации ко всему советскому...
      надо осмыслить его труд...сразу так аргументированно и не ответишь автору what ...но все таки интересный образ мышления у него.
      Тот же ЛЕХА
  4. народник Сегодня, 06:28
    Поднятые в статье темы объёмны и сложны. О советской цивилизации интересно и достаточно подробно писал С.Кара-Мурза в своих многочисленных книгах.
    народник
  5. moskowit Сегодня, 06:38
    "Читайте, завидуйте, Я, Гражданин Советского Союза!" (В.Маяковский)
    moskowit
  6. МВГ Сегодня, 07:01
    Не надо смешивать воедино советский народ и советское правительство. Не народ, а кто-то из правительства отдавал приказы на вход в Афган, на вырубку виноградников, на вывоз продуктов для магазинов на свалки, на вывод войск к Белому Дому Кто-то из правительства курировал оставление имущества и вооружения в Восточной Европе и развал военного блока Варшавского договора, кражу денег посредством поддельных авизо, пропагандировал преклонение перед долларом. Не надо огульно обвинять народ. Нам остается лишь верить тем, кому мы в свое время доверились и на чьи решения повлиять не можем. Нас всех предали, и предали цинично, с улыбками и уверениями в заботе о нас. Это 1991 год.
    "О том, что, то, что произошло в России в 1917 году, не было просто переворотом." - это было именно переворотом, причем ровно таким же, как и 1991 году и ровно с теми же технологиями: верхушку подкупили, запугали, обманули - отняли волю к сопротивлению. Низы обманули, повязали кровью.
    Оба переворота направлены на уничтожение именно народа, живущего на территории России. НО. Господь послал в свое время СТАЛИНА, а некоторое время спустя и ПУТИНА.
    И вновь продолжается бой....
    МВГ
    1. Ингвар 72 Сегодня, 07:29
      Цитата: МВГ
      а некоторое время спустя и ПУТИНА.

      Хорошо написали, вот закончили неважно. Путину до Сталина - как до Китая...боком! laughing
      Ингвар 72
      1. Васся Вассин Сегодня, 08:18
        Цитата: Ингвар 72
        Цитата: МВГ
        а некоторое время спустя и ПУТИНА.

        Хорошо написали, вот закончили неважно. Путину до Сталина - как до Китая...боком! laughing

        Причем совсем не боком! Совсем...
        Васся Вассин
      2. МВГ Сегодня, 09:43
        Для Ингвар 72.
        Ничего, пусть тренируется. Других, все равно, нет
        МВГ
    2. dsk Сегодня, 08:03
      Здравствуйте Валерий!
      Цитата: МВГ
      Господь послал в свое время

      Молодой России в своё время Господь послал святого благоверного князя Александра Невского, по усиленным народным молитвам. Потому что надеяться оставалось только на милосердие божие. Золотая Орда не щадила никого, только Москву четыре раза спалила. Двести лет отбивались. Великий русский язык всё просвечивает. "Сытое брюхо к молитве глухо" В начале прошлого столетия, как говорит богослов Алексей Осипов, в духовных академиях некоторые профессора - богословы не верили в Бога, не говоря о семинаристах, были случаи когда монахи жили с женщинами и т.д., "фарисейство " одним словом. Когда начинает всё рушится и валится, вспоминаем о Творце. "Пока гром не грянет - мужик не перекрестится". Господь себя ни кому не навязывает, "вольному воля, а спасённым рай". hi
      dsk
      1. Дедкастарый Сегодня, 08:16
        Цитата: dsk
        Господь себя ни кому не навязывает,

        чтож Вы нам себя навязываете? на службе состоите?
        Дедкастарый
        1. Варяг_0711 Сегодня, 09:07
          Дедкастарый Сегодня, 08:16 ↑ Новый
          чтож Вы нам себя навязываете? на службе состоите?
          Да, неймется болезному, обнищал приход, не несут мзду попу, вот он от безысходности и решил здесь на ВО паству поискать, авось кого и перекупит. Да вот бяда, на ВО люди в основном образованные и жизнь повидавшие с устоявшимися взглядами. Обманулся болезный, вот и кошмарит его.
          Варяг_0711
        2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:37
          А ничего, что среди военнослужащих немало христиан, которым необходим священник-духовник? Он работает с верующими, никому ничего не "навязывая".
          ПоручикТетеринъ
          1. Alex_59 Сегодня, 09:43
            Цитата: ПоручикТетеринъ
            А ничего, что среди военнослужащих немало христиан, которым необходим священник-духовник?

            В окопах атеистов не бывает, это верно. Один только вопрос - как в ВОВ без духовников выстояли, а сейчас никак? Мне вот для общения с ним посредники не требуются.
            Alex_59
      2. bober1982 Сегодня, 08:54
        Цитата: dsk
        "Сытое брюхо к молитве глухо"

        В своё время старый комэска учил, в каком состоянии надо выходить в полёт, а именно - испытывая небольшое чувство голода, не голодным - это недопустимо,а именно с этим небольшим чувством.В этом случае появляется ясность ума.
        В авиации всегда к Богу испытывали уважение.
        bober1982
        1. роман66 Сегодня, 09:55
          так там до него рукой подать( во всех смыслах)
          роман66
      3. МВГ Сегодня, 09:52
        Для dsk.
        Сомнительно, что бы Ваш бог России пользу принес. Не, не верю. У России свой бог.
        И про Орду - не верю. И профессорам - не верю. Да и Александр Невский, скорее всего, был не тот, про какого нам все рассказывают, да и сделал не то, про что настойчиво повествуют.
        МВГ
  7. Был Мамонт Сегодня, 07:15
    Не надо быть провидцем, чтобы понять о чем эта статья по первому абзацу.Прочитал статью, не ошибся-пример антисоветской, антикоммунистической пропаганды, замешанной на грубой лжи в стиле Геббельса .Автор ищет спонсоров. А, что нынче в цене? Антисоветизм.
    Был Мамонт
    1. давно в запасе. Сегодня, 07:42
      ты виноват лишь тем что хочется мне кушать?
      давно в запасе.
  8. parusnik Сегодня, 08:11
    Сразу хочу сказать что я не являюсь ярым коммунистом или сторонником возрождения Советской системы в том или ином виде.
    ...Ну , да ...Я свой...буржуинский... smile
    parusnik
    1. роман66 Сегодня, 09:56
      бочку варенья и ящик печенья!
      роман66
  9. Alex_59 Сегодня, 08:30
    Максимализм является заметной (и, наверное, самой вредной) чертой национального характера советского человека.
    Даже глубже. Это вообще черта с древних времен присутствует. "Всё или ничего". В определенных условиях помогает, а в определенных вредит. СССР позднего периода был серьезно болен, но больным принято помогать чтобы они выздоровели, а не так как сделали в нашем случае. Больного насморком решили убить.
    Alex_59
  10. Гардамир Сегодня, 08:38
    А что сделали мы, когда узнали правду об Афганистане и сталинских лагерях?
    ВСе ли знают, что сделала нынешняя добренькая власть в 1993 году? Оптимизация населения. А слова Собянина про 15 млн лишних людей. Власть людоедов.
    Гардамир
    1. solzh Сегодня, 09:15
      когда узнали правду об Афганистане и сталинских лагерях?

      Здравствуйте! Я не понял, что автор хотел этрй цитатой сказать? Правда об Афганистане, какая и о чём мы узнали? Правда о репрессиях, так уже доказано, что в основной своей массе всё вранье. Антисоветская истерия достала.
      solzh
    2. Alex_59 Сегодня, 09:33
      Цитата: Гардамир
      А слова Собянина про 15 млн лишних людей.

      Не испытывая никакой симпатии к Собянину все же стоит заметить, что фраза его выдернута из контекста и преднамеренно искажена. Чел сказал что у нас в колхозах сидят и бухают без работы 15 миллионов человек, которых не плохо было-бы занять чем-то полезным. И в этом контексте он не выглядит таким уж людоедом, и с ним в данном вопросе можно даже согласиться. (но только в этом). А власть да, та еще.
      Alex_59
  11. prior Сегодня, 09:01
    Полетело на вентилятор !
    prior
  12. Alex66 Сегодня, 09:58
    О чем статья? О том что не важно к какой звезде лететь (социализм ли, капитализм, рабовладение...) все равно, т.е. можно и дома перед телеком поглядеть куда другие летят. Американцы осознали свою вину во Вьетнаме, т.е. подобного больше не повторяли, вы это серьезно? А в Афгане мы не только воевали но и строили, да только не в коня овес, хотя если бы не Америкосы кто знает. Чушь все это, есть правда и она одна все остальное разнообразие это ЛОЖЬ. А на пути лжи вы точно до звезды не долетите.
    Alex66
  13. andrej-shironov Сегодня, 10:14
    Уважаемый автор, статья в целом верная, вот только что не так с Афганистаном и насколько лагеря были сталинскими?
    И ещё, я ни с кем не ругался и поэтому примиряться мне не с кем, моя история это история СССР, какой бы они ни была, перешедшая в историю России, какой бы она ни стала. У меня внутри нет противоречий.Я одинаково хорошо отношусь к героям и российской империи, Советского Союза и современной России. У каждого времени свои герои, только это должны быть настоящие герои а не конъюнктура.Ведь это так просто понять! Боюсь что автор неким образом пытается подменять смыслы, как Нарочницкая, только пользует другие аргументы. Аккуратней уважаемые форумчане.
    andrej-shironov
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