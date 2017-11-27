"Сирийская обсерватория" обвинила ВКС РФ в гибели мирных жителей в Сирии

Самолеты ВКС России по населенному пункту Аль-Шафах в провинции Дейр-эз-Зор не применялись

Известный своими "расследованиями" бомбардировок российскими самолетами мирных жителей Сирии, Сирийский совет по надзору за правами человека (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR), расположенный в Великобритании, выступил с очередным "разоблачением". В этот раз "Сирийская обсерватория" заявила о 53-х мирных жителях, в том числе 21 ребенке, погибших в воскресенье, 26 ноября, в результате ударов российской авиации по сирийской деревне Аль-Шафах, расположенной на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны.Сначала сирийский центр сообщил о гибели 34 человек, но затем его руководитель Рами Абдель Рахман, находящийся в городе Ковентри, уточнил, что "число жертв возросло после того, как разгребли завалы в ходе длительной спасательной операции".Как пояснили в сирийском центре, они определили, чьи самолеты нанесли удары, по типу, локации, особенностям полета и используемым боеприпасам, причем не выезжая с территории Великобритании, судя по подаче информации.Как пишет интернет-издание NEWSru.com, российские военные подтвердили, что 25 ноября(????) дальних бомбардировщиков ВКС РФ нанесли удары в районе Дейр-эз-Зора по позициям ИГ*.В тоже время Минобороны РФ опровергло информацию, появившуюся в ряде зарубежных СМИ со ссылкой на расположенный в Великобритании "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека", о якобы нанесенных самолетами ВКС России ударах по деревне Аль-Шафах в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.- сказали в военном ведомстве.