18:15 27 ноября

"Сирийская обсерватория" обвинила ВКС РФ в гибели мирных жителей в Сирии

Известный своими "расследованиями" бомбардировок российскими самолетами мирных жителей Сирии, Сирийский совет по надзору за правами человека (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR), расположенный в Великобритании, выступил с очередным "разоблачением". В этот раз "Сирийская обсерватория" заявила о 53-х мирных жителях, в том числе 21 ребенке, погибших в воскресенье, 26 ноября, в результате ударов российской авиации по сирийской деревне Аль-Шафах, расположенной на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны.

"Сирийская обсерватория" обвинила ВКС РФ в гибели мирных жителей в Сирии


Сначала сирийский центр сообщил о гибели 34 человек, но затем его руководитель Рами Абдель Рахман, находящийся в городе Ковентри, уточнил, что "число жертв возросло после того, как разгребли завалы в ходе длительной спасательной операции".


Как пояснили в сирийском центре, они определили, чьи самолеты нанесли удары, по типу, локации, особенностям полета и используемым боеприпасам, причем не выезжая с территории Великобритании, судя по подаче информации.

Как пишет интернет-издание NEWSru.com, российские военные подтвердили, что 25 ноября 25 (????) дальних бомбардировщиков ВКС РФ нанесли удары в районе Дейр-эз-Зора по позициям ИГ*.

В тоже время Минобороны РФ опровергло информацию, появившуюся в ряде зарубежных СМИ со ссылкой на расположенный в Великобритании "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека", о якобы нанесенных самолетами ВКС России ударах по деревне Аль-Шафах в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Самолеты ВКС России по населенному пункту Аль-Шафах в провинции Дейр-эз-Зор не применялись
- сказали в военном ведомстве.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 33

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  1. pvv113 Сегодня, 17:17
    "Сирийская обсерватория" обвинила ВКС РФ

    Наконец-то ОНО всплыло, давно не было запаха crying
    pvv113
    1. Идущий Сегодня, 17:24
      Совсем видимо им плохо , выпускают таких фейкометов.
      Идущий
      1. pvv113 Сегодня, 17:34
        Наши ВКС сократили штат корреспондентов обсерватории wink
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 17:42
          Так он там один и живет в Лондоне.
          Идущий
      2. с-т Petrov Сегодня, 17:38
        надо в картинке к новости про клоуна со своей обсерваторией ставить в заглавие фото его. и будет все ясно

        он вообще должен боятся по ландону ходить, где ж сирийцы то а

        с-т Petrov
    2. Pirogov Сегодня, 17:24
      Цитата: pvv113
      Наконец-то ОНО всплыло, давно не было запаха

      Им с британии виднее . ............ Когда уже эти островные падлы под воду уйдут ,вот же праздник будет !
      Pirogov
      1. pvv113 Сегодня, 17:35
        Как видите - не тонут request
        pvv113
    3. Hammerlock Сегодня, 17:29
      Цитата: pvv113
      "Сирийская обсерватория" обвинила ВКС РФ

      Наконец-то ОНО всплыло, давно не было запаха crying

      ваторияобсер?
      Hammerlock
    4. Piramidon Сегодня, 17:30
      Цитата: pvv113
      Наконец-то ОНО всплыло, давно не было запаха

      Что то давно "белые каски" свое гoвнeцо на этот вентилятор не подкидывали.
      Piramidon
      1. pvv113 Сегодня, 17:36
        Не помяни нечисть к ночи wink
        pvv113
    5. сибиралт Сегодня, 17:36
      Хотели пукнуть, да обгадились. laughing Отсюда и вся вонь из Лондона.
      сибиралт
      1. pvv113 Сегодня, 17:39
        Лондон всегда страдал русофобской диареей
        pvv113
        1. mirag2 Сегодня, 17:48
          ВКС разрушают мирные кварталы?....А что стало с Мосулом??? Видео сегодняшнее
          mirag2
    6. vovanpain Сегодня, 17:59
      Цитата: pvv113
      Наконец-то ОНО всплыло, давно не было запаха

      Тезка drinks hi ему всплывать не надо,оно не тонет yes но запахом всю округу отравляет. hi
      vovanpain
    7. Елена Захарова Сегодня, 18:05
      Цитата: pvv113
      Наконец-то ОНО всплыло,

      А ведь действительно сильно вонючие.
      Елена Захарова
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:22
    Фото к статье мощное ! goodПравда с ПКР ракетами.Да и фиг с ними .Как и этой обсерваторией сирийской..Эта оберватория для того и создана, чтобы обсерваторить всё кругом. laughing Так что на мнение этой обсерватории можно внимание не обращать.
    Наблюдатель2014
  3. Azazelo Сегодня, 17:23
    Ну собственно для этих целей янки и бросают бомбы на больницы и школы, чтобы потом визжать, что это Россия сделала. А так бы и боеприпасы тратить не стали бы.
    Azazelo
  4. Zubr Сегодня, 17:27
    Цитата: pvv113
    "Сирийская обсерватория" обвинила ВКС РФ

    Наконец-то ОНО всплыло, давно не было запаха crying


    Меня само название "Сирийская обсерватория"....уже смешно... laughing
    Название больно громкое... smile
    Zubr
  5. Арон Заави Сегодня, 17:29
    Даже если было, то не специально ведь. Война в застройке всегда берет цену жизнями гражданских. И избежать этого не возможно.
    Арон Заави
    1. Tusv Сегодня, 17:44
      Цитата: Арон Заави
      Даже если было, то не специально ведь. Война в застройке всегда берет цену жизнями гражданских. И избежать этого не возможно.

      Дело не в этом, Арон.
      Обсерватория давно злодеяния бармоглотов сваливает на ВКС, Янки слушают, да бомбят Сирийскую армию. И опять таки, можно под это дело террорюгам свалить живыми, что не правильно - Гурия должна себе заполучить бородатого гразавчэга в мужья
      Tusv
  6. ваняватный Сегодня, 17:30
    это у них такая информационная агония из за косности мышления и отказа от адекватного восприятия действительности , это как некую тележку с дерьмом с горки пустить : хрен ее знает как остановить и нужно ли , мимо нас постоянно какой то смрад с ароматом демократии едет , а вообще мы вроде уже перестали бурно реагировать на плевки в спину , понимая , это означает , что мы идем впереди , я о Сирии , по иным направлениям мы вообще часто не движемся , да еще и зачем то публично вытираемся , чуть ли не оправдываясь ...
    ваняватный
  7. voyaka uh Сегодня, 17:30
    То, что это ВКС - ясно. С этой стороны Ефрата в Сирии никто другой не бомбит.
    Но переживать не надо - в этих деревнях поддержка ИГИЛ 100%.
    Так что, пока деревни и городки под ИГИЛ, можно их бомбить спокойно.
    voyaka uh
    1. Esoteric Сегодня, 17:37
      Цитата: voyaka uh
      То, что это ВКС - ясно. С этой стороны Ефрата в Сирии никто другой не бомбит.
      Но переживать не надо - в этих деревнях поддержка ИГИЛ 100%.
      Так что, пока деревни и городки под ИГИЛ, можно их бомбить спокойно.

      Росийские ВКС бомбят там, где надо, и имеют на каждый бомбовый удар документальное подтаерждение. А ваш земляк Яков давно говорил, что Россия должна воевать без оглядки на мнение Запада и твёрдо стоять на своих принципах. А за наши ВС и ВКС мы порвём любого, даже если придётся пройти переподготовку и встать в строй на седьмом десятке... soldier
      Esoteric
      1. voyaka uh Сегодня, 18:12
        "и имеют на каждый бомбовый удар документальное подтаерждение"///

        Я знаю. Каждый ФАБ падает с большой высоты точно в свою воронку. Промах исключен. fellow
        И нормально. По территории, занятой противником и сочуствующим ему
        населением, приходится наносить бомбовые удары, если невозможно захватить пункт
        наземными силами.
        voyaka uh
  8. pvv113 Сегодня, 17:35
    Цитата: Hammerlock
    Цитата: pvv113
    "Сирийская обсерватория" обвинила ВКС РФ

    Наконец-то ОНО всплыло, давно не было запаха crying

    ваторияобсер?

    Вот и я об этом думаю wink
    pvv113
  9. pvv113 Сегодня, 17:38
    Цитата: Zubr
    Цитата: pvv113
    "Сирийская обсерватория" обвинила ВКС РФ

    Наконец-то ОНО всплыло, давно не было запаха crying


    Меня само название "Сирийская обсерватория"....уже смешно... laughing
    Название больно громкое... smile

    Есть подозрение о происхождении слова laughing
    pvv113
  10. Ручник Сегодня, 17:44
    Мда... в лАндоне и не таких прячут )))
    Ручник
  11. ul_vitalii Сегодня, 17:50
    Как в сказке. Высоко сижу, далеко гляжу.
    ul_vitalii
  12. ПКТРЛ Сегодня, 17:57
    Цитата: pvv113
    "Сирийская обсерватория" обвинила ВКС РФ

    Наконец-то ОНО всплыло, давно не было запаха crying

    Это не оон, а Жи..вская обсёрватория..
    ПКТРЛ
  13. Berkut24 Сегодня, 18:00
    "Сирийская обсерватория" обвинила ВКС РФ в гибели мирных жителей в Сирии

    Я думаю, что "гибель" мирных жителей в Сирии закончится когда наши ВКС отбомбятся по самой "обсерватории" в Англии.
    Berkut24
  14. Сергей-8848 Сегодня, 18:06
    Только по заметке и комментариях "Сирийского центра" -
    Да у нас 25 (двадцать пять) штук ТУ-22М3 со всех округов и собрать-то тяжело, даже для того чтобы "Лондонской обсерватории" угодить.
    Так что интернет-издание NEWSru.com явно нам льстит (или заведомо врёт), чтобы правдивые цифры заиграть.
    Сергей-8848
  15. Viktorfi Сегодня, 18:10
    Когда американская коалиция ударяет и об этом сообщает сирийская ОБС без доказательств или российская тоже без всяких доказательств , то все тут сразу - вот подтверждение.. бомбят мирных жителей бла бла бла..
    А как российские шибанут и погибают мирные жители, то это всегда враки.
    Вообще от ударов ВКС России мирные жители вообще не гибнут. Уникальные российские ракеты видя мирного жителя среди кучи террористов, вежливо виляет хвостиком и улетает в другое место.


    Самое интересно, что "Сирийская обсерватория" обвиняла и коалицию США в смерти мирных жителей, и если бы такая новость тут появилась, то все уже бы обвиняли США вовсех грехах lol


    Всегда гибнут мирные жители в подобных операциях. Всегда есть ошибки. Тот, кто заявляет, что ни один мирный житель не погиб и никогда не промахивается - просто врет.
    Viktorfi
  16. assa67 Сегодня, 18:10
    да уж,с лондона сирию видно как на ладони....но,ведь верят им подлецам!...наших-тоСМИ практически там нет...РТ и ту гнобят,хотя,они очень корректны всегда были
    assa67
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