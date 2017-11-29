Комментарии к наказам следующему президенту России

Авторский разбор статьи С. Духанова "Верните российские миллиарды из американской экономики"15.10.2017 в «Свободной Прессе» вышла хорошая статья С. Духанова «Верните российские миллиарды из американской экономики. Наказы следующему президенту России». Ниже предлагаю свои комментарии к наказам. Если комментария нет, то ставлю +++. Смею считать, что имею на это право в силу образования и опыта. Конечно, Духанов затронул не все основные стороны, нет у него о национальной идее, о нахождении при власти «героев» раскулачивания народа в 90-е, о воспитании, о равенстве и прочем очень важном.Ну что, поехали?1. Измените Конституцию, написанную под диктовку американцев. Россия заслуживает лучшего. +++2. Перестаньте через управделами вашей администрации платить зарплату Госдуме и Совфеду. +++3. Верните в конституцию положение о том, что недра страны принадлежат народу. Пограбили страну, и будет. Из доходов от продажи минерально-сырьевых ресурсов и деятельности топливно-энергетического комплекса создайте Фонд развития будущих поколений и нормальное обеспечение пенсионеров. +++4. Если вы не экономист по образованию и опыту работы, то создайте экономический совет из экономистов всех направлений, с опытом работы в реальном производстве, пусть в открытой дискуссии докажут друг другу и обществу правоту своих предложений.Комментарий. Именно с опытом! Поинтересовался я творческо-производственным путём теперешних министров, причём не только экономистов. Оказывается, по факту они никто и звать их никак. Единственно я бы взял к себе в цех Медведева, но для начала учеником стропальщика, и только потому, что он в студенчестве занимался делом — подрабатывал дворником. А вот возьмите экономический блок, так его министры сами ничего (!) и никогда (!) не создавали для людей, для страны. Не зря есть анекдот: «Витёк, если наше развитие зависит от цен на нефть, то чем занимается правительство?»5. Введите должность вице-президента вместо председателя правительства. Сделайте министерства департаментами вашей администрации. Наберитесь смелости самому отвечать за всё, без разного рода «прокладок». +++6. Не назначайте тридцать-с-чем-то-летних салаг руководить федеральными ведомствами. Назначайте на должности только тех, кто не просто носил бумажки по чиновничьим коридорам, но сам (!) в разных регионах что-то серьёзное создал в соответствующей области.Комментарий. Давно известно, что выдвигать надо лучших, с опытом, с соответствующим образованием. Есть такая наука — управление коллективом. Так вот, по ней не рекомендуется выдвигать через ступени; нельзя выдвигать подхалимов; выдвижение друзей не приветствуется; чем выше должность, тем выше обязанности и ответственность. Маленький пример: был я молодым мастером, которому опытный бригадир постоянно пел, какой я талант, так я его снял с бригадиров, и все поняли, что мне можно в глаза говорить о моих промахах.7. Назначьте на должность министра иностранных дел чеченца — мир поймет, что российская внешняя политика синонимична понятиям «честь» и «достоинство», но антонимична понятиям «мямля» и «тряпка». Ликвидируйте МГИМО — там часто из блатняка и мажоров с младых ногтей готовят «серых мышей» и снобов в одном лице. Создайте факультеты международных отношений в вузах по всей стране. +++8. Никогда не называйте «великой» никакую страну, кроме своей. +++9. Никогда не тяните с принятием ответных мер в случае убийства наших сограждан, выдворения наших дипломатов, закрытия дипломатических учреждений, оскорбления российского флага, кражи и предания суду наших сограждан. Вы не сможете полагаться на верность присяге людей в погонах и уважение к государству граждан, если те не будут уверены в том, что никакая иностранная сволочь даже косо в их сторону посмотреть не сможет, не боясь получить в ответ по зубам. Да и «пятая колонна» не будет вопить: «Почему изгаляться над Россией можно иностранцам, но нельзя нам?» Помните, в 1983 году арабы взорвали американские казармы в Бейруте, убив 241 морпеха, а через 10 лет сомалийцы в Могадишо убили 19 американских рейнджеров? В обоих случаях никакой ответной реакции не последовало, отвага — не про американцев.Комментарий. Все, сталкивавшиеся с хулиганской стороной жизни, знают, что с тем, кто всегда даёт ответ хамлу даже ценой жизни, хамло не связывается. Ну и выражение Черчилля: «Тот, кто из унижения и войны выбирает унижение, получает и войну». Уже противно слышать миролюбивые реакции наших (или не наших?) на иностранное хамство.10. Возьмите за правило выступать перед выпускниками военных, разведывательных, контрразведывательных и полицейских (об этом термине — ниже) академий. Эти ребята должны быть уверены в своем верховном главнокомандующем. И что Родина их не бросит никогда, если ей хранят верность они. +++11. Помните о всенародном проклятии, постигшем Горбачева. Никогда не допускайте никаких авансов иностранным государствам в виде «жестов доброй воли». Все эти приостановки военных действий, когда они успешны (Дебальцево, Иловайск, Сирия), освобождения офицеров иностранных спецслужб (когда наших граждан без опаски крадут и судят), попавших в наши руки вместе с подготовленными ими террористами Запад трактует как слабость. +++12. Переименуйте полицию. В стране слово «полицай» является синонимом словам «предатель», «пособник оккупантов», «мародер», «убийца патриотов». Сами задумайтесь над фразой: «Полиция обеспечивает безопасность «Бессмертного полка». +++13. Верните бюджетные миллиарды долларов из американской экономики. Мало того, что это нецелесообразно с финансово-экономической точки зрения и в том, что таким образом преклоняющиеся перед США либералы в экономическом блоке правительства финансируют страну, объявившую Россию врагом. Какой инвестор, не спекулянт, находясь в здравом уме и твердой памяти, вложит средства в страну, власти которой в неё эти средства не вкладывают, предпочитая их в гигантских размерах вывозить?Комментарий. Вчера слушал на «Ютубе» выступление Грефа. Ба-а-рин снизошёл! А слова-то какие знает, половину и не поймешь, как у премьера! Кстати, есть закон о русском языке, так вот, по нему таких штрафовать надо за употребление иностранщины при существовании аналогов в русском. Так к чему я о Грефе — учил меня доктор, профессор, создатель Бомбы, Золотавин. Он говаривал, что, если вам что рассказывают непонятно или ссылаясь на то, что это все знают и делают подобные уходы от ясного разъяснения, то или рассказчик сам не бельмеса не знает, или нагло врёт. И ещё по резервам у врагов. Не совсем мне понятно, чего власть возмущается, что у наших бар мода наворовать, перевести за границу, свалить за границу. Чем отличается это воровство от официального размещения государством валютных резервов тоже за границей? Ну и ещё — рост экономики ниже среднемирового +3% сверху считать как повод разогнать министров-экономистов с конфискацией. Это куда годится: пять лет развиваться хуже мирового уровня!14. Всерьез займитесь системным строительством автодорог. Отмените «Платон». В конце концов, создание и развитие инфраструктуры — прямая обязанность государства. Перестаньте мечтать про «инвестиционный климат» и думать о том, чтобы что-то еще народного приватизировать. +++15. Будьте честны перед телевизионными камерами. Если не хотите или не можете сказать стране правду, лучше смолчите.Комментарий. А ещё раз в полгода отчитывайтесь по своим обещаниям и по наиболее наболевшим проблемам России. И не устраивая из этого шоу. Настоящий руководитель знает, что честный отчёт — это почти как исповедь.Выполните хотя бы половину из изложенного, и вы войдете в историю как самый мудрый и успешный правитель всех времен и народов. Будете действовать, как ваши предшественники, и вы обеспечите себе восхваление и славословие подхалимов и лизоблюдов, пока будете во власти, но насмешки и презрение после ухода с поста. +++