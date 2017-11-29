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Комментарии к наказам следующему президенту России

Авторский разбор статьи С. Духанова "Верните российские миллиарды из американской экономики"

Комментарии к наказам следующему президенту России


15.10.2017 в «Свободной Прессе» вышла хорошая статья С. Духанова «Верните российские миллиарды из американской экономики. Наказы следующему президенту России». Ниже предлагаю свои комментарии к наказам. Если комментария нет, то ставлю +++. Смею считать, что имею на это право в силу образования и опыта. Конечно, Духанов затронул не все основные стороны, нет у него о национальной идее, о нахождении при власти «героев» раскулачивания народа в 90-е, о воспитании, о равенстве и прочем очень важном.


Ну что, поехали?

1. Измените Конституцию, написанную под диктовку американцев. Россия заслуживает лучшего. +++

2. Перестаньте через управделами вашей администрации платить зарплату Госдуме и Совфеду. +++

3. Верните в конституцию положение о том, что недра страны принадлежат народу. Пограбили страну, и будет. Из доходов от продажи минерально-сырьевых ресурсов и деятельности топливно-энергетического комплекса создайте Фонд развития будущих поколений и нормальное обеспечение пенсионеров. +++

4. Если вы не экономист по образованию и опыту работы, то создайте экономический совет из экономистов всех направлений, с опытом работы в реальном производстве, пусть в открытой дискуссии докажут друг другу и обществу правоту своих предложений.

Комментарий. Именно с опытом! Поинтересовался я творческо-производственным путём теперешних министров, причём не только экономистов. Оказывается, по факту они никто и звать их никак. Единственно я бы взял к себе в цех Медведева, но для начала учеником стропальщика, и только потому, что он в студенчестве занимался делом — подрабатывал дворником. А вот возьмите экономический блок, так его министры сами ничего (!) и никогда (!) не создавали для людей, для страны. Не зря есть анекдот: «Витёк, если наше развитие зависит от цен на нефть, то чем занимается правительство?»

5. Введите должность вице-президента вместо председателя правительства. Сделайте министерства департаментами вашей администрации. Наберитесь смелости самому отвечать за всё, без разного рода «прокладок». +++

6. Не назначайте тридцать-с-чем-то-летних салаг руководить федеральными ведомствами. Назначайте на должности только тех, кто не просто носил бумажки по чиновничьим коридорам, но сам (!) в разных регионах что-то серьёзное создал в соответствующей области.

Комментарий. Давно известно, что выдвигать надо лучших, с опытом, с соответствующим образованием. Есть такая наука — управление коллективом. Так вот, по ней не рекомендуется выдвигать через ступени; нельзя выдвигать подхалимов; выдвижение друзей не приветствуется; чем выше должность, тем выше обязанности и ответственность. Маленький пример: был я молодым мастером, которому опытный бригадир постоянно пел, какой я талант, так я его снял с бригадиров, и все поняли, что мне можно в глаза говорить о моих промахах.

7. Назначьте на должность министра иностранных дел чеченца — мир поймет, что российская внешняя политика синонимична понятиям «честь» и «достоинство», но антонимична понятиям «мямля» и «тряпка». Ликвидируйте МГИМО — там часто из блатняка и мажоров с младых ногтей готовят «серых мышей» и снобов в одном лице. Создайте факультеты международных отношений в вузах по всей стране. +++

8. Никогда не называйте «великой» никакую страну, кроме своей. +++

9. Никогда не тяните с принятием ответных мер в случае убийства наших сограждан, выдворения наших дипломатов, закрытия дипломатических учреждений, оскорбления российского флага, кражи и предания суду наших сограждан. Вы не сможете полагаться на верность присяге людей в погонах и уважение к государству граждан, если те не будут уверены в том, что никакая иностранная сволочь даже косо в их сторону посмотреть не сможет, не боясь получить в ответ по зубам. Да и «пятая колонна» не будет вопить: «Почему изгаляться над Россией можно иностранцам, но нельзя нам?» Помните, в 1983 году арабы взорвали американские казармы в Бейруте, убив 241 морпеха, а через 10 лет сомалийцы в Могадишо убили 19 американских рейнджеров? В обоих случаях никакой ответной реакции не последовало, отвага — не про американцев.

Комментарий. Все, сталкивавшиеся с хулиганской стороной жизни, знают, что с тем, кто всегда даёт ответ хамлу даже ценой жизни, хамло не связывается. Ну и выражение Черчилля: «Тот, кто из унижения и войны выбирает унижение, получает и войну». Уже противно слышать миролюбивые реакции наших (или не наших?) на иностранное хамство.

10. Возьмите за правило выступать перед выпускниками военных, разведывательных, контрразведывательных и полицейских (об этом термине — ниже) академий. Эти ребята должны быть уверены в своем верховном главнокомандующем. И что Родина их не бросит никогда, если ей хранят верность они. +++

11. Помните о всенародном проклятии, постигшем Горбачева. Никогда не допускайте никаких авансов иностранным государствам в виде «жестов доброй воли». Все эти приостановки военных действий, когда они успешны (Дебальцево, Иловайск, Сирия), освобождения офицеров иностранных спецслужб (когда наших граждан без опаски крадут и судят), попавших в наши руки вместе с подготовленными ими террористами Запад трактует как слабость. +++

12. Переименуйте полицию. В стране слово «полицай» является синонимом словам «предатель», «пособник оккупантов», «мародер», «убийца патриотов». Сами задумайтесь над фразой: «Полиция обеспечивает безопасность «Бессмертного полка». +++

13. Верните бюджетные миллиарды долларов из американской экономики. Мало того, что это нецелесообразно с финансово-экономической точки зрения и в том, что таким образом преклоняющиеся перед США либералы в экономическом блоке правительства финансируют страну, объявившую Россию врагом. Какой инвестор, не спекулянт, находясь в здравом уме и твердой памяти, вложит средства в страну, власти которой в неё эти средства не вкладывают, предпочитая их в гигантских размерах вывозить?

Комментарий. Вчера слушал на «Ютубе» выступление Грефа. Ба-а-рин снизошёл! А слова-то какие знает, половину и не поймешь, как у премьера! Кстати, есть закон о русском языке, так вот, по нему таких штрафовать надо за употребление иностранщины при существовании аналогов в русском. Так к чему я о Грефе — учил меня доктор, профессор, создатель Бомбы, Золотавин. Он говаривал, что, если вам что рассказывают непонятно или ссылаясь на то, что это все знают и делают подобные уходы от ясного разъяснения, то или рассказчик сам не бельмеса не знает, или нагло врёт. И ещё по резервам у врагов. Не совсем мне понятно, чего власть возмущается, что у наших бар мода наворовать, перевести за границу, свалить за границу. Чем отличается это воровство от официального размещения государством валютных резервов тоже за границей? Ну и ещё — рост экономики ниже среднемирового +3% сверху считать как повод разогнать министров-экономистов с конфискацией. Это куда годится: пять лет развиваться хуже мирового уровня!

14. Всерьез займитесь системным строительством автодорог. Отмените «Платон». В конце концов, создание и развитие инфраструктуры — прямая обязанность государства. Перестаньте мечтать про «инвестиционный климат» и думать о том, чтобы что-то еще народного приватизировать. +++

15. Будьте честны перед телевизионными камерами. Если не хотите или не можете сказать стране правду, лучше смолчите.

Комментарий. А ещё раз в полгода отчитывайтесь по своим обещаниям и по наиболее наболевшим проблемам России. И не устраивая из этого шоу. Настоящий руководитель знает, что честный отчёт — это почти как исповедь.

Выполните хотя бы половину из изложенного, и вы войдете в историю как самый мудрый и успешный правитель всех времен и народов. Будете действовать, как ваши предшественники, и вы обеспечите себе восхваление и славословие подхалимов и лизоблюдов, пока будете во власти, но насмешки и презрение после ухода с поста. +++
Автор: Александр (Мой адрес)


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 43

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  1. Sergej1972 Сегодня, 05:56
    Ну и что, восхищаться теперь этим набором общих фраз?
    Sergej1972
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:08
      Наказы следующему президенту России
      belay никто не в курсе,что следующим будет прошлый и позапрошлый?
      Дедкастарый
      1. vik669 Сегодня, 06:39
        Похоже что не все!
        vik669
        1. 210окв Сегодня, 07:37
          Мечты..мечты.Осталось гадость.
          Цитата: vik669
          Похоже что не все!
          210окв
          1. АнпеЛ Сегодня, 08:52
            Ну и что, восхищаться теперь этим набором общих фраз?

            А вот полностью поддержу автора статьи. Не редко наблюдаем, да что там не редко, практически всегда, когда на ВО появляются статьи, в которых авторы просто констатируют положение вещей, хают действующие (бездействующие) власти и рассказывают как все плохо. Здесь же наоборот что-то более-менее похоже на конкретные рекомендации, а это несомненно заслуживает уважения и признания. Может не указание к конкретному использованию, но обращение внимания, выделение нужного и возможного к применению точно.
            АнпеЛ
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:12
      Ну и что, восхищаться теперь этим набором общих фраз?

      Ну что вы...их бы в уши вложить членам правительства нашей страны и ВВП не мешало бы это услышать от наших граждан напрямую...не вечно же нам выслушывать людей типа мальчиков из УРЕНГОЯ.
      А так согласен с автором...в стае волков нельзя быть овцой с пацифистким взглядом...
      многие страны пошли на обед этим волкам за свое излишнее миролюбие.
      Тот же ЛЕХА
      1. vik669 Сегодня, 06:45
        Страна не должна быть полем капусты на котором пасуться ко.бы всех пород и мастей которые никак не нажруться и думают если не сьем то хоть надкушу!
        vik669
    3. Васся Вассин Сегодня, 06:16
      Ни слова о самом главном- о расстрелах! Просто посадки уже не нужны.
      Васся Вассин
      1. vik669 Сегодня, 06:38
        Так не 37й же!
        vik669
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:44
          Так не 37й же!


          what Через двадцать лет ...будет ...при таком раскладе в нашем обществе недовольных станет гораздо больше.
          Тот же ЛЕХА
          1. 210окв Сегодня, 07:40
            Через двадцать лет уйдем мы.И будут тут рулить"мальчики коли,родства не помнящие".И недовольных не будет.Ибо и страны уже не будет ибо сегодняшнее руководство к этому и ведёт..
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Так не 37й же!


            what Через двадцать лет ...будет ...при таком раскладе в нашем обществе недовольных станет гораздо больше.
            210окв
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:45
              Через двадцать лет уйдем мы.И будут тут рулить"мальчики


              Да ...все может быть...в России все может быть и революции и контреволюции и мальчики сочувствующие нацистам -убийцам...сложно что ли бо спрогнозировать с точностью 100 процентов в нашей стране.
              Тот же ЛЕХА
        2. свободный Сегодня, 08:59
          Цитата: vik669
          Так не 37й же!

          Не хотят 37-ой,получат 17-ый!
          свободный
      2. olimpiada15 Сегодня, 06:41
        Цитата: Васся Вассин
        Ни слова о самом главном- о расстрелах! Просто посадки уже не нужны.

        Если начинаются репрессивные действия, то попадают в первую очередь конкуренты, невиновные и непричастные. В той коррупционной системе которая управляет сегодня государством сверху до низу иначе быть не может. Посмотрите на ЛДНР- там вовсю окопались представители свидомых и кто был уничтожен? Для того, чтобы уничтожить Беднова- кортеж был остановлен Прокуратурой в нужном месте и в нужное время и сожжен прямым попаданием "неизвестной РДГ".
        olimpiada15
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:58
          Для того, чтобы уничтожить Беднова- кортеж был остановлен Прокуратурой в нужном месте и в нужное время и сожжен прямым попаданием "неизвестной РДГ".


          Ну и идеи у вас what ...репрессировать при помощи гранатометов...это что то новое.
          Тот же ЛЕХА
    4. Chertt Сегодня, 06:27
      Статья добротная и "хотелки" все как на подбор правильные, только мало, надо еще у кого нибудь поспрашивать что они хотят, еще на десяток статей насобираешь
      Chertt
    5. dsk Сегодня, 07:08
      Выполните хотя бы половину из изложенного, и вы войдете в историю как самый мудрый и успешный правитель всех времен и народов. Будете действовать, как ваши предшественники, и вы обеспечите себе восхваление и славословие подхалимов и лизоблюдов, пока будете во власти, но насмешки и презрение после ухода с поста. +++

      Двумя руками "за"!
      dsk
      1. Дедкастарый Сегодня, 07:46
        Будете действовать, как ваши предшественники, и вы обеспечите себе восхваление и славословие подхалимов и лизоблюдов, пока будете во власти, но насмешки и презрение после ухода с поста. +++
        когда Они уходят с поста,им уже Всё по барабану... что,Меченый коростами покрылся от наших проклятий? да нет...ему пофиг..
        Дедкастарый
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:03
    ... мнения на события и факты имеет право каждый... потому и брать за основу плюсы выставленные автором, не более как личная точка зрения, хотя и допускаю будут приемники таких раскладов - у нас всё демократично... winked
    a.s.zzz888
    1. Сергей-svs Сегодня, 07:07
      Цитата: a.s.zzz888
      ... мнения на события и факты имеет право каждый...у нас всё демократично...

      Согласен, у каждого своё мнение и свой взгляд на окружающую действительность. yes А я лично с автором полностью согласен. good Задолбали уже - все эти туповато-вороватые чиновники (грефы, сечины, набиулины, шуваловы, силуановы и т.д.) и вся российская либерастная "элитка", вместе с их зажравшимися и в конец оборзевшими "мажориками-онижедети"; эта безнаказанность расхитителей бюджетных средств и национальных богатств страны; это постоянное жевание соплей о партнёрстве и заискивающее расшаркивание перед гумном из-за лужи и т.д. и т.п... negative
      Сергей-svs
  3. Mavrikiy Сегодня, 06:20
    Назначьте на должность министра иностранных дел чеченца — мир поймет, что российская внешняя политика синонимична понятиям «честь» и «достоинство», но антонимична понятиям «мямля» и «тряпка».
    Напомнило: " В таких переговорах ростовские нужны. Останутся тогда нам все пожизнено должны" (Растеряев)
    Mavrikiy
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:27
      " В таких переговорах ростовские нужны. Останутся тогда нам все пожизнено должны" (Растеряев)


      Да представляю... smile вламывается Лавров к ТРАМПУ...
      пальцы веером ...лицо бандитское (мама не горюй )...и ставит Трампа на счетчик... типа он тикает время пошло где бабки...
      не отдашь братан Ын нажмет красную кнопку...никакое ООН не поможет. what
      Тот же ЛЕХА
  4. Нонна Сегодня, 06:45
    К сожалению, махровый либерал Путин не вписывается в эту концепцию отца народа. Его спор с Мизулиной о семейном Кодексе, направленном в основном против родителей, почему-то вызвал у него ассоциации с глистами?! Чем дольше человек во власти, тем дальше он от реальной действительности и от народа. Либерализм уже просто капает с его клыков.
    Нонна
    1. andrej-shironov Сегодня, 09:21
      Уважаемая Нонна! Полностью соглашусь с вашими словами и плюсую!
      andrej-shironov
  5. лесовозник Сегодня, 06:46
    Всё по полочкам но, к сожалению фантастика. 14 пунк лично мне особенно близок.
    лесовозник
  6. vlad007 Сегодня, 06:51
    Первое и главное - стране нужна идеология, национальная идея, как сейчас принято говорить.
    vlad007
  7. кедр Сегодня, 06:57
    "Ну что, поехали?
    1. Измените Конституцию, написанную под диктовку американцев. Россия заслуживает лучшего.     +++"

    Открываем Конституцию и ПЕРВОЕ, что читаем, написанное чёрным по белому...
    "КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
    ПРИНЯТА ВСЕНАРОДНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ 12 декабря 1993 года."
    Весь остальной неадекват правительства, думы, суда, сми и народонаселения, включая аффтора и коментаторов, вытекает из этого дня проституции 12 декабря 1993 года.., когда мы продались западне за её посулы демократии, либерализму и пр. суверенитизму...
    Всё, господа голосовальщики, ПРИЕХАЛИ.
    кедр
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:09
      smile Открываю... Конституция РФ, часть 4 статьи 15:
      «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.»


      Иными словами...международное право выше Конституции РФ там где это не прописано... what

      а международное право в мире англосаксонское...

      Всё, господа критики ПРИЕХАЛИ. smile
      Тот же ЛЕХА
      1. Дедкастарый Сегодня, 07:42
        Открываем Конституцию и ПЕРВОЕ, что читаем, написанное чёрным по белому...
        "КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
        ПРИНЯТА ВСЕНАРОДНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ 12 декабря 1993 года
        ." нужно быть "круглым...оптимистом",чтоб ждать в конце приписку:" написано под диктовку США". laughing "кедр",вы в самом деле такой,или прикидываетесь? lol
        Дедкастарый
  8. Nix1986 Сегодня, 07:16
    Пункт про вернуть недра народу надо вычеркнуть, уже был ответ - пересмотра приватизации не будет, т.е. сходняк паханов был и его итоги не подлежат обсуждению. Из всего вышесказанного максимум, что будет - это выступление государства перед выпускниками военных вузов. В остальном эти пункты пожелания дедушке морозу в великий устюг, потому как сказка.
    Nix1986
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:32
      В остальном эти пункты пожелания дедушке морозу в великий устюг, потому как сказка.


      Черт ...что делать???
      Вечный вопрос в РОССИИ.
      Зарастем мхом если будем жить в таком болоте...где вся и все будет запрещено...где земля,леса,реки ,города будут принадлежать кучке избранных...это же тупик в никуда.
      Как развиваться то гражданскому обществу в рамках прокрустова ложе???
      Тот же ЛЕХА
      1. Stas157 Сегодня, 08:25
        Народ больше ничего не может сделать, кроме как, возмущаться, выходить на демонстрации, тем самым показывать властьимущим своё недовольство. Революция всегда сверху происходит. Если Путина кто то и снимет(предаст, нанесет удар в спину), то это будет, никак не народ, а только кто то из своих, близких, возлелеенных Путиным либералов. Других то нету. Всех нелибералов Путин зачистил.
        Stas157
  9. Alex66 Сегодня, 07:28
    Написано все правильно только не про нашу власть, у нее другие задачи поэтому и действия ее ни когда не будут направлены на рост России (рост России не возможен без роста всего народа, а такой народ нельзя дурить) Задача власти зафиксировать свое положение и передать его своим наследникам, народ должен на них горбатиться. Впрочем если западная элита нам лучше не будет, мы на них будем горбатиться. Поэтому вывоз денег подальше от народа, деградация образования, его недоступность для малообеспеченных, деградация медицины недоступность ее для бедных. Все закономерно, эти советы не для Медведева уж точно.
    Alex66
  10. Геркулесыч Сегодня, 07:29
    Автору-+++++!Заслужили своей статьей! hi Хотя, ничего. что вы требуете, не будет реализовано!
    Геркулесыч
  11. кедр Сегодня, 07:41
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    smile Открываю... Конституция РФ, часть 4 статьи 15:
    «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.»


    Иными словами...международное право выше Конституции РФ там где это не прописано... what

    а международное право в мире англосаксонское...

    Всё, господа критики ПРИЕХАЛИ. smile


    Одно радует.. Не прошло и 25 лет, как кто-то, что-то стал в в Конституции РФ разбирать и понимать.
    Есть надежда, что в ближайшие 100 лет разберутся и поймут, как лохонулись, все.
    Тогда ЕДЕМ дальше. " В коммуне остановка, в руках у нас... " Дырка от обещанного,англо-саксонского бублика суверенитета, демократии и либерализму...
    Сто лет жизни всем, уважаемые.
    кедр
  12. лис Сегодня, 07:57
    если лн молчать будет,когда нечего ответить,то будет 3 часа молчания в телевизоре(ну,кроме вопросов).
    лис
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:03
      smile
      если лн молчать будет,когда нечего ответить,то будет 3 часа молчания в телевизоре(ну,кроме вопросов).


      Тогда уж лучше Чумака на экране показывать...тот хоть руками машет... лечит мозги всем желающим.
      Тот же ЛЕХА
  13. parusnik Сегодня, 08:12
    Это все хорошо, но горохом об стену...
    parusnik
    1. свободный Сегодня, 09:04
      Цитата: parusnik
      Это все хорошо, но горохом об стену...

      Вода по капле камень точит
      свободный
  14. кедр Сегодня, 08:30
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    smile
    если лн молчать будет,когда нечего ответить,то будет 3 часа молчания в телевизоре(ну,кроме вопросов).


    Тогда уж лучше Чумака на экране показывать...тот хоть руками машет... лечит мозги всем желающим.

    Вмер, недавно.
    кедр
  15. Гардамир Сегодня, 09:00
    Утро. Статью обсуждают люди болеющие душой за Россию. Сейчас придут на работу кремлёвсие и "понеслась страна по кочкам" начнут рассказывать, как всё хорошо. Как полезны трежерис, какой замечательный герой Сердюков... и так далее
    Гардамир
  16. Monster_Fat Сегодня, 09:11
    (зевая и потягиваясь....) Ну и что? "Собака лает-ветер носит, караван идет..." Мактуб"...." winked
    Monster_Fat
  17. andrej-shironov Сегодня, 09:16
    Подпишусь под всеми!!! Но не обольщайтесь форумчане, ничего того с Путиныи и его правительством сделано не будет
    andrej-shironov
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