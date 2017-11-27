18:21 27 ноября

Новая артиллерийская бригада развернута в подмосковной Коломне

Министерство обороны РФ сообщает о развертывании в подмосковной Коломне новой артиллерийской бригады. В сообщении пресс-службы военного ведомства говорится, что 1 декабря в этом новом артиллерийском соединении Западного военного округа начинается учебный год.

Новая артиллерийская бригада развернута в подмосковной Коломне


1 декабря состоится первое общее построение подразделений бригады, прием командующим общевойсковой армии ЗВО генерал-майором Александром Перязевым доклада об окончании формирования нового соединения с местом дислокации - Коломна
- сообщает Минобороны.


Ранее пресс-служба ЗВО сообщала о том, что в составе 20-й общевойсковой армии округа формируется новое артиллерийское соединение.

Подразделения связи, входящие в состав вновь сформированных мотострелковых дивизий и формируемого артиллерийского соединения общевойсковой армии ЗВО, до конца 2017 года завершат оснащение новейшими образцами техники
- говорилось в сообщении пресс-службы.

Как неоднократно подчеркивал министр обороны РФ Сергей Шойгу, формирование в Западном военном округе двух новых дивизий является ответом на усиление военного потенциала НАТО в непосредственной близости от российских границ.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 12

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  1. 210окв Сегодня, 17:49
    Бригада новая.А вооружение судя по фото старое..
    210окв
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 17:58
      Вопрос у меня в другом. Кто профессиональный военный. Просветите - а почему в Коломне?
      Диванный Хенераль
      1. 210окв Сегодня, 18:04
        Прикрывать западное и юго-западное направление к Москве..Причем бригада должна быть готова к переброске километров на четыреста минимум.
        Цитата: Диванный Хенераль
        Вопрос у меня в другом. Кто профессиональный военный. Просветите - а почему в Коломне?
        210окв
        1. Идущий Сегодня, 18:11
          Как неоднократно подчеркивал министр обороны РФ Сергей Шойгу, формирование в Западном военном округе двух новых дивизий


          Заявляли о дивизиях , а разворачивается бригада или потом доведут до дивизии.
          Идущий
      2. Pirogov Сегодня, 18:05
        Цитата: Диванный Хенераль
        Вопрос у меня в другом. Кто профессиональный военный. Просветите - а почему в Коломне?

        А почему не в Коломне ? Видимо Подмосковье укрепляют .
        Pirogov
      3. x.andvlad Сегодня, 18:09
        Цитата: Диванный Хенераль
        Просветите - а почему в Коломне?

        Видимо, потому, что там есть определенная материально техническая база. Там в свое время был «Учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск», кроме того было Артиллерийское училище и при нем Дивизион обеспечения учебного процесса. Все это с казармами и боксами. Инфраструктуру, конечно обновят, но территория и полигоны для боевой учебы уже есть.
        x.andvlad
        1. Лопатов Сегодня, 18:15
          Цитата: x.andvlad
          Думаю, потому что там есть определенная материально техническая база. Там в свое время был «Учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск», кроме того Артиллерийское училище и при нем Дивизион обеспечения учебного процесса.

          Не из-за училища, там ничего не осталось, на его месте давно Межвидовой центр БПЛА.
          Скорее всего, бригаду в Щурово развернули, совместно с учебным центром
          Лопатов
    2. Pirogov Сегодня, 17:58
      Цитата: 210окв
      Бригада новая.А вооружение судя по фото старое..

      Совсем не факт ,что фото этой новой бригады .
      Pirogov
    3. Лопатов Сегодня, 18:12
      Это фотографии личного состава щуровской учебки. Там противотанкистов готовят. Щурово- пригород Коломны
      Лопатов
  2. assa67 Сегодня, 17:58
    коломна относится к ЦВО...сформируют ,вооружат и перебросят по-ближе к польше..как-то так ,наверное....или ждем в подмосковье мерикосовских танков?
    assa67
    1. Лопатов Сегодня, 18:19
      Просто во всех иных местах всю учебную базу с нуля поднимать придётся. А тут и щуровский полигон рядом, и до селецкого полигона расформированного артучилища рукой подать.

      Кстати, Коломна это Западный ВО
      Лопатов
  3. Romario_Argo Сегодня, 18:00
    подмосковная Коломна, это всё же прирост арты к 1-й Танковой армии
    а 20-ка это Воронеж
    Romario_Argo
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