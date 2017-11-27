Новая артиллерийская бригада развернута в подмосковной Коломне

1 декабря состоится первое общее построение подразделений бригады, прием командующим общевойсковой армии ЗВО генерал-майором Александром Перязевым доклада об окончании формирования нового соединения с местом дислокации - Коломна

Подразделения связи, входящие в состав вновь сформированных мотострелковых дивизий и формируемого артиллерийского соединения общевойсковой армии ЗВО, до конца 2017 года завершат оснащение новейшими образцами техники

Министерство обороны РФ сообщает о развертывании в подмосковной Коломне новой артиллерийской бригады. В сообщении пресс-службы военного ведомства говорится, что 1 декабря в этом новом артиллерийском соединении Западного военного округа начинается учебный год.- сообщает Минобороны.Ранее пресс-служба ЗВО сообщала о том, что в составе 20-й общевойсковой армии округа формируется новое артиллерийское соединение.- говорилось в сообщении пресс-службы.Как неоднократно подчеркивал министр обороны РФ Сергей Шойгу, формирование в Западном военном округе двух новых дивизий является ответом на усиление военного потенциала НАТО в непосредственной близости от российских границ.