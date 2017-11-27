18:14 27 ноября

«Летающий танк»: почему немцы так боялись штурмовика Ил-2

Ил-2. Этот самолет перевернул все представления о тактике воздушного боя. Бронированный штурмовик мог часами кружить над фашистскими танковыми колоннами, эффективно уничтожая их. Немцы, видя Ил-2 в воздухе, бросались врассыпную. Самолет стал самым массовым не только во времена Великой Отечественной войны, но и во всей мировой истории авиации.




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Комментарии 1

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  1. Елена Захарова Сегодня, 18:03
    Чем ближе цель, тем легче её поразить.
    В этом главное преимущество ИЛ-2.
    Елена Захарова
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