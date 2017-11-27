23:27 27 ноября

На Украине пожаловались на враждебность жителей захваченных ВСУ донецких сел

Киевский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что жители донецких поселков Гладосово и Травневое, взятых под контроль Вооруженными силами Украины (ВСУ), враждебно настроены к украинским военным. Об этом Цаплиенко написал на своей странице в Facebook.

Села Травневое и Гладосово вернули Украине. Два маленьких кусочка донбасской земли больше не "серая зона". Еще позавчера здесь ходили рубли
— отметил Цаплиенко. По его словам, захват этих населенных пунктов стал самым крупным успехом украинской армии с конца 2014 года.

На Украине пожаловались на враждебность жителей захваченных ВСУ донецких сел



Жители Гладосово 23 ноября обратились к замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александру Хугу с просьбой вернуть их обратно в состав самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В письме действия ВСУ они назвали вероломными:

Многих жителей поселка арестовали и увезли в неизвестном направлении. Мы призываем вас как гаранта соблюдения минских договоренностей прибыть к нам в поселок и зафиксировать беспредел украинских властей. А также зафиксировать статус нашего поселка, согласно волеизъявлению жителей, как территорию Донецкой народной республики


Украинские военные заняли Гладосово и Травневое в ночь на 22 ноября. В операции участвовали военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины и бойцы батальона «Айдар». Населенные пункты находились в так называемой серой зоне, разделяющей позиции силовиков и ополченцев, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: страница Андрея Цаплиенко в Facebook
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Комментарии 68

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  1. bouncyhunter Сегодня, 18:59
    жители донецких поселков Гладосово и Травневое, взятых под контроль Вооруженными силами Украины (ВСУ), враждебно настроены к украинским военным.

    belay Песец ! А шо , укроваффен думали что их с оркестром и шампанским встречать будут , как "освободителей" ? Японский острый овощ вам на воротник , паны оккупанты ! am
    bouncyhunter
    1. с-т Petrov Сегодня, 19:01
      обидно что для того чтоб заявить о беспределе - нужен какой-то клоун из ЕС - хуг, а не вилы и топоры местных жителей.

      ну и вилы и топоры конечно разные бываю, согласно времени.

      Хотя понимаю что ночью организовать сопротивление от захвата такой структуры даже как ВСУ - проблема.

      Но елы палы, не звать же клоуна из ЕС, когда твой дом перешел под контроль укробанды. Травить их медом как дед травил в 14 году. Улыбаться и травить
      с-т Petrov
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:03
        Вилы и топоры там есть , так у укровермахта - автоматы ... sad
        bouncyhunter
        1. Идущий Сегодня, 20:52
          Жалко людей , сейчас там начнется беспредел и боюсь кровушка прольется.
          Идущий
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:55
            Цитата: Идущий
            кровушка прольется

            В этом можно не сомневаться : ничего хорошего от укрокарателей местным жителям не светит .
            bouncyhunter
            1. Идущий Сегодня, 21:01
              И сколько можно это терпеть , ДНР надо эту проблему снимать.
              Идущий
              1. bouncyhunter Сегодня, 21:04
                Надо , ещё как надо . sad
                bouncyhunter
                1. Идущий Сегодня, 21:09
                  Мне кажется они уже действуют , ну не может быть по другому.
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Сегодня, 21:12
                    Очень надеюсь что так , но не обо всём на ВО можно рассказать . wink
                    bouncyhunter
                    1. Хаос Сегодня, 21:56
                      Ну вы прям всезнайка. Если за неделю не освободят, значит вы тр..ло !
                      Хаос
                      1. Идущий Сегодня, 22:17
                        Это Вы о чем ? belay
                        Идущий
                      2. Татьяна Сегодня, 22:18
                        Жители Гладосово 23 ноября обратились к замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александру Хугу с просьбой вернуть их обратно в состав самопровозглашенной Донецкой народной республики.
                        В письме действия ВСУ они назвали вероломными:
                        “Многих жителей поселка арестовали и увезли в неизвестном направлении. ...
                        Несчастные люди! И Хуг им не а помощь! Он очень даже в курсе того, что кровавый пастор Турчинов обещал подчистую "зачистить" насмерть Юго-Восток страны от русских и пророссийских местных жителей!
                        А то, что ВСУшники арестовали пока ТОЛЬКО МНОГИХ жителей посёлка, а не всех - это ещё для Турчинова и хунтяшной власти в Киеве только цветочки!

                        Т.о., письмо с обращением жителей Гладосово к Хугу написано правильно и главное - в данной обстановке - очень даже мужественно со стороны пострадавших от ВСУ жителей Гладосово.
                        Татьяна
        2. Николай Грек Сегодня, 21:48
          Цитата: bouncyhunter
          Вилы и топоры там есть , так у укровермахта - автоматы ... sad


          Уничтожение украинских снайперов попало на видео
          Как на Донбассе наказывают ВСУ за нарушение режима прекращения огня?


          http://in24.org/world/29717?utm_source=warfiles.r
          u
          Николай Грек
          1. Идущий Сегодня, 22:19
            Страшное дело война , всегда непонятно почему и очень большая несправедливость.
            Идущий
      2. dsk Сегодня, 19:22
        Цитата: с-т Petrov
        вилы и топоры

        Вооружённых до зубов фашисты против мирные жителей... Нюрбенг обязательно будет.
        "Стало известно, что в Донбассе силами ополченцев был уничтожен снайпер ВСУ. “Максим проходил службу по контракту на должности снайпера роты снайперов 95-й бригады высокомобильных десантных войск Украины, - сообщил боевик АТО Валерий Логинов. Он погиб в бою вблизи одного из опорных пунктов поселка Верхнеторецкое”. По данным издания Rusvesna.ru, 27.11.2017., украинский снайпер три дня не дожил до своего 27-летия."
        dsk
        1. vovanpain Сегодня, 19:33
          Цитата: dsk
          украинский снайпер три дня не дожил до своего 27-летия."

          Может пожалеть его?Эти недобитки мирных не жалеют.Туда и дорога оккупанту.
          vovanpain
          1. dsk Сегодня, 20:31

            Откуда рога растут... НАТО на Украине развязала гражданскую войну - брат против брата.
            dsk
            1. dsk Сегодня, 21:18

              С 2005 г. военнослужащих ВС РФ готовят к участию в миротворческих операциях в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой миротворческой бригаде Центрального военного округа (Самарская обл). Усиленно готовят.
              "Донбасский клин" не Югославия и не Украина - это русская земля, отрезанная чей то злой волей от своей родины - России. Рано или поздно всё встанет на свои места.soldier
              dsk
      3. сибиралт Сегодня, 20:30
        Хуг - ноль. Он ничего не решает. Нужно отбивать свои поселки, не то так будет и дальше.
        сибиралт
        1. kapitan92 Сегодня, 20:50
          Цитата: сибиралт
          Хуг - ноль. Он ничего не решает. Нужно отбивать свои поселки, не то так будет и дальше.

          Согласен с Вами! Хватит "сопли жевать", обращаясь с челобитными к "хугам". hi
          kapitan92
      4. Стропорез Сегодня, 22:06
        Цитата: с-т Petrov
        обидно что для того чтоб заявить о беспределе - нужен какой-то клоун из ЕС - хуг, а не вилы и топоры местных жителей.

        Вот ты и командир и патриот, ну сгоняй до Донбасу, покажи свою удаль молодецкую.И пиши оттуда нам свои отчёты, а мы погнлядим , проконсультируем ежели шо.
        Мне тока кажется, что ,когда "ротный" у тебя рядом отработает , дык лужа будет, только это не стыдно, стыдно будет потом людями командывать и ...
        Шумно там, в этой армии и опасно , дык ты луче дома сиди ии, как ты мне советовал, "клаву" возбуждай.
        А то вот хероев тута множество, а вот Корсар воюет, шахтёр , однако. Юниор где там , связи пока нет."Мороз" уже и женился там... У ДЮКа друган , там собаководом-минёром.
        Давай бери "калашмад" и фигачь, а мы с диванофф посмотрим за твоими прогрессиями, ну а не "за чёт" , дык помянём. wink
        Стропорез
        1. с-т Petrov Сегодня, 23:06
          по делу все сказал. думал об этом. я готов к мобилизации и не буду спрашивать зачем еду к мыколе на украину с автоматом и вещмешком

          а быть воином без вб, без приказа вс рф. На удачу за непонятные движухи в момент, когда от туда в рф рванули миллионы местных, среди которых сотни тысяч мужчин. не знаю. но сердце сжимается порой смотря на бабушек и горящие церкви

          но местные жители не должны звать хуга или ждать Петрова, цэ факт. Миллионы уехали, Стропорез. Из своего дома. Как так? Но я не удивлюсь если в итоге Иваны и Петровы будут там разруливать ситуацию, пока Мыкола занимается обустройством быта

          с-т Petrov
    2. КОТ БАЮН Сегодня, 19:06
      Я так думаю, что они там не надолго... ввалят и вышвырнут.
      Доброго вечера, Паша. hi
      КОТ БАЮН
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:13
        Привет , Вася ! hi Очень надеюсь на это , нечего оккупантам там рыть , кроме могил самим себе . negative
        bouncyhunter
    3. Владыка Ситх Сегодня, 19:11
      Покажу про возвращение полка спецназначения ВС ДНР из Луганска

      Владыка Ситх
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:16
        Сергей , привет ! hi Спасибо за видео ! good Знак "Дебальцево" отлично помню - мимо него частенько проезжали из Зоринска в Дебальцево и обратно .
        bouncyhunter
        1. п-к Опарышев Сегодня, 19:31
          ну вот видишь как ,вы проезжали,а другие там скакали под 120ми в феврале 15го.
          п-к Опарышев
      2. assa67 Сегодня, 19:23
        а красиво ребята идут,грамотно....
        assa67
      3. 34 регион Сегодня, 19:24
        Владыка Ситх Сегодня, 19:11. Машины без номеров. Промаркированы-ЧЕЧЕН, с номерами. Опять вежливые люди с триколором?
        34 регион
        1. Владыка Ситх Сегодня, 20:21
          Та хоть с советским красным флагом)
          Владыка Ситх
          1. 34 регион Сегодня, 20:41
            Владыка Ситх Сегодня, 20:21. Советский красный флаг это уже другой строй. А у вас кажется тоже капитализм. Хотя первоначально у вас были попытки использовать Советский флаг. Не знаю как сейчас. Используется где, или остался в истории ЛДНР?
            34 регион
            1. Владыка Ситх Сегодня, 21:02
              У нас аналог советской Республики образца 1921 года. Идет полная национализация всего и вся. Даже думаю, что у нас идет эксперимент, который в дальнейшем будет расширен на всю территорию России.
              Владыка Ситх
              1. Идущий Сегодня, 22:22
                Только не надо кипятиться , Вам бы выстоять и выжить , храни Вас и всех на Донбассе Господь.
                Идущий
              2. Игорь В Сегодня, 23:17
                Цитата: Владыка Ситх
                У нас аналог советской Республики образца 1921 года. Идет полная национализация всего и вся. Даже думаю, что у нас идет эксперимент, который в дальнейшем будет расширен на всю территорию России.

                Вот это было бы здорово! Но маловероятно, к сожалению.
                Игорь В
    4. Монос Сегодня, 19:14
      Ну, здравствуй, Паша! laughing hi
      Цитата: bouncyhunter
      А шо , укроваффен думали что их с оркестром и шампанским встречать будут

      С салом и варениками. А увезли, похоже, тех, кто их открытым текстом послал.
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:19
        Витя, привет ! wink hi
        Цитата: Монос
        А увезли, похоже, тех, кто их открытым текстом послал.

        Типичная тактика немецких оккупантов времён ВОВ , где скаклы методички взяли ? what
        bouncyhunter
      2. garikstaruy75 Сегодня, 20:45
        Вот кто им поможет? страшная участь
        garikstaruy75
    5. Tusv Сегодня, 19:21
      Цитата: bouncyhunter
      паны оккупанты

      Емко и точно. Пуст теперь задумаются, где на самом деле временно оккупированные территории
      Tusv
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:23
        Цитата: Tusv
        Пуст теперь задумаются

        Если ещё не все жидкие от алкоголя мозги вышли мочеиспускательным каналом .
        bouncyhunter
  2. Hottabych Сегодня, 18:59
    Ну, если многих жителей поселка арестовали и увезли в неизвестном направлении, то что удивляться?! За такое "освободителей" и прибить ночью могут!
    Hottabych
    1. 210окв Сегодня, 19:02
      Ничего жители не сделают.Плохо другое.Что и в Кремле и в ДНР это проглотили как должное.
      Цитата: Hottabych
      Ну, если многих жителей поселка арестовали и увезли в неизвестном направлении, то что удивляться?! За такое "освободителей" и прибить ночью могут!
      210окв
      1. Hottabych Сегодня, 19:15
        Цитата: 210окв
        Ничего жители не сделают.

        Да это понятно, конечно!
        Не понятно другое... Логично было бы видеть лояльное и гуманное отношение к людям в этих селах. Обычно так делают для перетягивания на свою сторону "колеблющейся" массы населения в неподконтрольных районах.
        А здесь - на лицо обратное... Какой смысл в этих арестах? Успокоить кровожадную часть населения Украины?
        Не хочет "правительство" Украины мира....
        Hottabych
        1. Pirogov Сегодня, 21:03
          Цитата: Hottabych
          Не хочет "правительство" Украины мира...

          В этом всё и дело . Война закончится и власть ихняя ,закончится ,а этого они допустить не могут .
          Pirogov
      2. п-к Опарышев Сегодня, 19:30
        как это проглотили?Сейчас три села,Зайцево и ещё два,стали под перекрёстным огнём.Там наших будут щёлкать как котят.Такого нельзя допустить.
        п-к Опарышев
    2. Ныробский Сегодня, 20:06
      Цитата: Hottabych
      Ну, если многих жителей поселка арестовали и увезли в неизвестном направлении, то что удивляться?! За такое "освободителей" и прибить ночью могут!

      Раньше жгли. В банях и избах. Но то были чужие. Этих будут выжигать и после войны т.к. в свои же дома вернутся в границах уркаины.
      Ныробский
  3. 210окв Сегодня, 19:00
    Заявил Захарченко..Что зеркально ответит.И?Фаберже не позволяет?
    210окв
    1. Hottabych Сегодня, 19:32
      Да заявить он что угодно может. А вот сделать это не посоветовавшись, мне кажется, ему нельзя.
      Это не пацанская драка, где подбили глаз - сломай нос. Сейчас на кону тысячи жизней. Возможно, отморозки именно этого и добиваются. И им нас...ть на жизни своих солдат. Это уже очевидно.
      Hottabych
  4. Александр 3 Сегодня, 19:03
    Жители не хотят иметь дело с убийцами и бандеровцами убийцами и насильниками.
    Александр 3
  5. КОТ БАЮН Сегодня, 19:04
    захват этих населенных пунктов стал самым крупным успехом украинской армии с конца 2014 года.

    нда.. Два села за три года.. Это круть немеряная... Это ж надо, какая силища!!! laughing
    А то что жители сёл не оценили.. Ну так они ж еще не поняли, что в цеЕвропе лучше! Цены выше, грабить будут регулярно, сортиры в европе можно съездить помыть. Это ж какие перспективы открываются! Видать ВСУ просто не всем кружевные труселя раздали, а так бы конечно.. Народ бы поддержал!
    КОТ БАЮН
  6. Equalized Сегодня, 19:04
    >По его словам, захват этих населенных пунктов стал самым крупным успехом украинской армии с конца 2014 года.

    Что за бред? они оттяпали дохера в серой зоне. Я бы сказал что главным успехом было взятие Ширкино, где действительно очень кровопролитные бои шли и ВСУ смогли одержать верх (заняв высоты и вынудив ДНР отступить). А эти серые зоны в основном без боя берут. Да даже Авдеевская промзона больший успех, а это было относительно недавно. Тогда заняли большую часть промзоны, выбили бойцов ДНР с опорного пункта "Алмаз-1" и вплотную подошли к Ясиноватской развязке.

    А от этих двух сел никакого проку то и нет с тактической точки зрения. Цель взятия Авдеевской промзоны и продвижения к ЯБП понятна, а здесь тупой пиар.
    Equalized
    1. Dym71 Сегодня, 19:32
      Цитата: Equalized
      а здесь тупой пиар

      Не такой и тупой, посмотрите видео по ссылке, выкладывать пропаганду от ВСУ здесь не буду.
      https://www.youtube.com/watch?v=MsnN8iSTv0I
      Dym71
      1. Hlavaty Сегодня, 20:25
        На видео прикол на 2:48 - на рюкзаке медика не красный крест, а череп.
        Hlavaty
    2. п-к Опарышев Сегодня, 19:33
      заблуждаетесь,очень опасная ситуация для трёх сел.
      п-к Опарышев
    3. сибиралт Сегодня, 21:28
      Широкино тоже отбить пора. И дорогу на Мариуполь под контроль артиллерии ДНР.
      сибиралт
  7. pvv113 Сегодня, 19:08
    На Украине пожаловались на враждебность жителей захваченных ВСУ донецких сел

    А когда у нас захватчиков любили?
    pvv113
  8. anjey Сегодня, 19:14
    жаль простых людей -заложников боевых действий под руководством аморальных политиков украины...
    anjey
  9. Комментарий был удален.
  10. Livonetc Сегодня, 19:17
    Цитата: 210окв
    Заявил Захарченко..Что зеркально ответит.И?Фаберже не позволяет?

    Вы сами знаете кто не позволяет.
    Livonetc
  11. Евродав Сегодня, 19:26
    Ну вот сейчас увидим, сдержит ли обещание скорой ответки Захарченко, наверняка и это тоже легло в основу его заявления! Блин, как же все это опротивело: хунтята, ОБСЕшники, чтоб им повылазило...
    Евродав
  12. Евродав Сегодня, 19:29
    Цитата: Livonetc
    Цитата: 210окв
    Заявил Захарченко..Что зеркально ответит.И?Фаберже не позволяет?

    Вы сами знаете кто не позволяет.

    Кто не позволяет? Опять Кремль? Или Минск, в котором кроме Кремля еще Берлин и Париж? Не надоело одно и тоже? Чего вы про них помалкиваете?
    Евродав
  13. assa67 Сегодня, 19:31
    Цитата: bouncyhunter
    Типичная тактика немецких оккупантов времён ВОВ , где скаклы методички взяли

    во львове,в архивах....а у кого-то и дома под матрасом лежали вместе в майн кампфом....
    assa67
  14. Sergey53 Сегодня, 19:34
    Вот это ближе к истине. А-то вчера была статья что якобы местные жители встречали укропов с хлебом солью и благодарностью спасителям.Какая же гадость этот "укроп."
    Sergey53
  15. Звездочка Сегодня, 19:35
    Странно что еще с ножиком за углом не встречают, а надо бы.
    Звездочка
  16. п-к Опарышев Сегодня, 19:36
    Уважуха жителям!Не побоялись потерять жизнь и здоровье и прямо заявили,что оккупанты им не нужны.
    Я вот ни у кого из соседей не наблюдаю такой смелости.
    п-к Опарышев
  17. domnich Сегодня, 19:41
    Цитата: п-к Опарышев
    очень опасная ситуация




    Гладосово и Травневое на карте обозначены точками голубого цвета к югу от Кодемы и к западу от Светлодарска.
    domnich
  18. polpot Сегодня, 19:46
    Кто бы мог подумать граждане не любят своих убийц какя право жалость
    polpot
    1. Идущий Сегодня, 21:05
      Вот не понимают они этого , даже забавно почему?
      Идущий
  19. Житель Урала Сегодня, 21:25
    Иногда, когда вот такое читаешь, думаешь - сколько уже будут издеваться над русским народом.
    Мне бы выдержки не хватило точно, будь я у власти. Чем же все таки закончится эта донбасская резня?. неужели все отольют обратно и преступники спокойно доживут свой век в благодати, а убиенные так и забудутся...
    Я помню еще первые кадры когда в донецком аэропорту - тогда еще целом -снайпера расстреливали машины с мирными жителями и даже скорую- которую на помощь вызвали. Куда уж дальше... Но третий год идет.
    Житель Урала
  20. Manul Сегодня, 22:11
    Многих жителей поселка арестовали и увезли в неизвестном направлении.

    Что значит "арестовали"? Незаконный захват и ограничение свободы граждан - вот как это называется. Запугивание населения путем убийств, шантажа, угроз... Сиречь - терроризм.
    Manul
  21. alta Сегодня, 22:40
    Где правда? Украинские СМИ пишут противоположное:
    ,,Села Травневе и Гладосово вернули Украине. Два маленьких кусочка донбасской земли больше не "серая зона". Еще позавчера здесь ходили рубли и жили боевики. Наши дали наемникам уйти, в спину не стреляли. Задача стояла не подвергать мирное население опасности.
    В общем, с конца 14-го это самый крутой успех ЗСУкраїни.
    Сейчас боевики отходят от шока. Распространяют слухи о том, что каратели издеваются над мирным населением.
    На самом деле наши развернули медпункт, раздали кучу гуманитарки. У многих на глазах были слезы благодарности.,,
    alta
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