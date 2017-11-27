На Украине пожаловались на враждебность жителей захваченных ВСУ донецких сел
Киевский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что жители донецких поселков Гладосово и Травневое, взятых под контроль Вооруженными силами Украины (ВСУ), враждебно настроены к украинским военным. Об этом Цаплиенко написал на своей странице в Facebook.
Жители Гладосово 23 ноября обратились к замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александру Хугу с просьбой вернуть их обратно в состав самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В письме действия ВСУ они назвали вероломными:
Украинские военные заняли Гладосово и Травневое в ночь на 22 ноября. В операции участвовали военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины и бойцы батальона «Айдар». Населенные пункты находились в так называемой серой зоне, разделяющей позиции силовиков и ополченцев, передает "Лента.ru"
Села Травневое и Гладосово вернули Украине. Два маленьких кусочка донбасской земли больше не "серая зона". Еще позавчера здесь ходили рубли— отметил Цаплиенко. По его словам, захват этих населенных пунктов стал самым крупным успехом украинской армии с конца 2014 года.
Жители Гладосово 23 ноября обратились к замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александру Хугу с просьбой вернуть их обратно в состав самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В письме действия ВСУ они назвали вероломными:
Многих жителей поселка арестовали и увезли в неизвестном направлении. Мы призываем вас как гаранта соблюдения минских договоренностей прибыть к нам в поселок и зафиксировать беспредел украинских властей. А также зафиксировать статус нашего поселка, согласно волеизъявлению жителей, как территорию Донецкой народной республики
Украинские военные заняли Гладосово и Травневое в ночь на 22 ноября. В операции участвовали военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины и бойцы батальона «Айдар». Населенные пункты находились в так называемой серой зоне, разделяющей позиции силовиков и ополченцев, передает "Лента.ru"
Использованы фотографии: страница Андрея Цаплиенко в Facebook
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