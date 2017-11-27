На Украине пожаловались на враждебность жителей захваченных ВСУ донецких сел

Села Травневое и Гладосово вернули Украине. Два маленьких кусочка донбасской земли больше не "серая зона". Еще позавчера здесь ходили рубли

Многих жителей поселка арестовали и увезли в неизвестном направлении. Мы призываем вас как гаранта соблюдения минских договоренностей прибыть к нам в поселок и зафиксировать беспредел украинских властей. А также зафиксировать статус нашего поселка, согласно волеизъявлению жителей, как территорию Донецкой народной республики

Киевский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что жители донецких поселков Гладосово и Травневое, взятых под контроль Вооруженными силами Украины (ВСУ), враждебно настроены к украинским военным. Об этом Цаплиенко написал на своей странице в Facebook.— отметил Цаплиенко. По его словам, захват этих населенных пунктов стал самым крупным успехом украинской армии с конца 2014 года.Жители Гладосово 23 ноября обратились к замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александру Хугу с просьбой вернуть их обратно в состав самопровозглашенной Донецкой народной республики.В письме действия ВСУ они назвали вероломными:Украинские военные заняли Гладосово и Травневое в ночь на 22 ноября. В операции участвовали военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины и бойцы батальона «Айдар». Населенные пункты находились в так называемой серой зоне, разделяющей позиции силовиков и ополченцев, передает "Лента.ru"