Первая ведьма Ирландии

Мрачная, ужасающая и кровавая охота на ведьм в полную силу развернулась в Европе примерно в пятнадцатом веке, когда появилась печально известная книга «Молот ведьм». На кострах инквизиции заживо горели «слуги сатаны», запуганные люди доносили друг на друга, палачи в темницах изощренными пытками выбивали признания из несчастных жертв, а во главе всего этого безумства стояли священнослужители. Своей неконтролируемой властью они старательно подпитывали бушевавшее пламя мракобесия. Но в истории сохранился пример, когда женщине, обвиненной в колдовстве, удалось-таки избежать расправы. Ее имя – Элис Кителер. Она считается первой ведьмой Ирландии.В конце тринадцатого – начале четырнадцатого века - в то время, когда жила Элис, инквизиторы еще не взяли в свои руки полную власть над человеческими жизнями. Этот кровавый период наступит позже. Тогда же средневековая Европа жила с ещё не пошатнувшимся представлением о мире, устройство которого было предельно простым. Над всеми стоит Бог, а между ним и людьми находился всеми уважаемый посредник – церковь. Чтобы попасть в рай, нужно было искренне верить и жить по заповедям. А священнослужители тех времен много сил тратили на то, чтобы связать философию и богословие. И хоть четкое разделение между двумя мирами – духовным и светским – существовало, оно являлось гармоничным и удобным для всех.Но в начале четырнадцатого века эти два мира начали медленно, но верно отдаляться друг от друга. Вместо того чтобы стараться объяснить заблудшим душам их ошибки и указать путь к свету истиной веры, священнослужители стали склоняться к одному методу – отлучи еретика от церкви и уничтожь его. Соответственно, друг от друга начали отдаляться теология и наука. Причем первая считала себя единственно верной и всячески старалась задушить все попытки инакомыслия.Из-за этих разрывов в четырнадцатом веке и рухнул привычный для европейцев уклад жизни. Священнослужители отныне воспринимали себя не как проводников между двумя мирами, а как борцов с греховными мирянами (а других по представлению церкви и не было). Ведь именно простые люди, будучи существами слабыми, являлись идеальным оружием в когтистых лапах сатаны. Сгущали краски и трагические события, от которых содрогалась Европа: годы неурожаев и голод, кровопролитная Столетняя война, эпидемия Черной смерти… Миряне жили в суеверном страхе. Поэтому охота на ведьм – следствие паники, которую священнослужители активно подкармливали. Первыми под раздачу попали люди с физическими недостатками. Затем подозрения распространились на всех людей, в независимости от их характера или рода деятельности.При этом церковь на первых порах довольно терпимо относилась к знахарям. Хотя их и не трогали, но все они находились под присмотром инквизиции. Дело в том, что знахарей считали вполне безобидными магами, пусть и не принадлежавших к лону христианской церкви. Но если их уличали в ереси – договоре с дьяволом – то тотчас отправляли на костер. Волшебство отдельно, договор с исчадием ада - отдельно.Но со временем и эти понятия перемешались. К слугам сатаны стали относиться и «бабушки с подорожником». А поиску, выявлению и искоренению ведьм было посвящено множество увесистых трактатов, написанных священнослужителями-демонологами. Эти пособия впоследствии легли в основу самой известной книги, посвященной разоблачению нечистой силы – «Молоту ведьм», изданной в 1487 году. Тогда-то борьба с мракобесием и развернулась во всю силу.Но события, в которых главной героиней стала Элис Кителер, произошли за полторы сотни лет до появления «Молота». Поэтому у ирландки в ее противостоянии с церковью были все-таки шансы на успех.3 ноября 1324 года ознаменовало новую страницу в жизни всей Ирландии. В этот день на главной площади города Килкенни по решению церкви была сожжена первая ведьма на всем Изумрудном остове. Ею стала некая Петронилла де Мит, служанка богатой и влиятельной Элис Кителер. Вообще, расследование, затеянное епископом Оссори Ричардом де Ледреде, велось против хозяйки де Мит. Но уже тогда деньги решали все. Поэтому вместо леди на костер отправили Петрониллу.Но обо всем по порядку.Леди Элис Кителер происходила из знатной нормано-ирландской семьи, проживавшей в Кителер-Хаус, что в графстве Килкенни. О ее детстве ничего неизвестно. Зато благодаря судебному разбирательству сохранились данные о ее насыщенной личной жизни. Кителер была замужем четыре раза. Первым ее мужем стал богатый ростовщик Уильям Аутлав. У них родился сын, названный в честь отца. Но вскоре Аутлав умер, и все его состояние перешло безутешной вдове. Вот только горевала Элис недолго и вышла замуж повторно. На сей раз ее избранником стал Адам ле Блонд, тоже, кстати, весьма и весьма состоятельный ростовщик.И тогда на Элис обратили внимание. Бывшие клиенты ее первого мужа выдвинули обвинение против Кителер, заявив, что она присвоила себе чужие деньги, находящиеся у Аутлав на хранении. Несколько тысяч фунтов вскоре были обнаружены в потайном месте в подвале. И поскольку никаких улик против Элис не было, дело закрыли. Правда ли, что Кителер пыталась присвоить себе деньги или покойный муж отложил сумму, не сказав супруге, – этой тайны уже никогда не разгадать.Дальше – больше. Спустя короткое время ле Блонд по непонятным причинам переписал все свое имущество и финансы на пасынка. И, как несложно догадаться, благополучно отдал богу душу. Вдовой Элис проходила недолго и вышла замуж за крупного землевладельца Ричарда де Валля. И на сей раз семейное благополучие оказалось скоротечным. По неизвестным причинам де Валль умер, оставив Элис свое состояние.Четвертым мужем Кителер стал сэр Джон ле Поэр, происходивший из богатой и знатной семьи. В отличие от предыдущих супругов, у ле Поэра были свои дети.Несколько лет семья жила тихо и спокойно. И ничего, как говорится, не предвещало беды. Но вдруг в 1323 году Джон серьезно заболел. Причем болезнь развивалась так быстро, что медицина того времени не знала, чем помочь несчастному. По некоторым версиям, ле Поэр страдал головокружениями и частыми обмороками. По другим, у него выпали все волосы, ногти и мужчина не мог самостоятельно передвигаться. Дети Джона решили, что болезнь отца неслучайна, поэтому обвинили ее в колдовстве. Во время обыска дома были найдены «волшебные напитки и порошки», которые использовали колдуны для черной магии. Поэтому Кителер заподозрили в убийстве предыдущих мужей и «похищении здоровья» у ле Поэра.Вообще, если бы не вмешательство одного человека, это дело, скорее всего, замяли бы, учитывая богатство женщины. Но на ее беду, событиями в Килкенни заинтересовался настоящий фанат своего дела - епископ Оссорийский Ричард де Ледреде.Прежде чем оказаться в Ирландии, епископ долгое время прожил в Англии и Франции. И везде по пятам за ним ходила репутация человека жесткого, помешенного на борьбе с любыми проявлениями дьявольской силы. Примерно на шесть-семь лет до вышеописанных событий де Ледреде был назначен главой Оссори – диоцеза в Ирландии. Придя на новое место работы, Ричард ужаснулся, увидев местные нравы. Причем неприятно удивили его все: и миряне, и священнослужители. В епархии Лондона и Авиньона он начал отправлять многочисленные письма, в которых подробно рассказывал о поголовном пьянстве, блуде и нарушениях церковного устава.И тут он узнал о деле Кителер. К тому времени оно уже было практически закрыто из-за отсутствия по-настоящему веских улик. Но именно за «волшебные напитки и порошки» зацепился де Ледреде. В них он увидел прекрасную возможность обвинить Элис в колдовстве. Тем самым епископ сумел бы одновременно убить двух зайцев: показать своим начальникам, насколько плохо обстоят дела в Ирландии (и получить еще больше власти), а заодно испугать местное население.Ричард лично занялся делом Кителер. Он установил, что женщина стоит во главе целой группы (ковена) колдунов и еретиков, живущих в графстве Килкенни. И вскоре из-под его пера вышел обвинительный акт, включавший в себя семь пунктов. Во-первых, удалось установить, что Элис отказалась от христианской веры. Во-вторых, свидетели рассказали, что колдуны систематически приносили в жертву демонам птиц и животных. А их расчлененные туши еретики раскладывали на перекрестках. В-третьих, Элис при помощи заколдованных мазей, порошков и свечей наносила вред здоровью людей. В особенности - своим мужьям. Кроме этого, у Кителер был собственный демон по имени Робин Артиссон, который являлся инкубом. Ну и различная «мелочевка»: осквернение церквей, сглазы, приготовление зелий приворота, перемещение на метле и так далее.По приказу епископа были задержаны двенадцать человек: сын Элис и ее слуги. Саму же Кителер схватить не удалось. Она вовремя успела сбежать в Дублин, где скрылась у богатых покровителей. Они же помогли женщине добиться обжалования дела. Поэтому, когда Ричард попытался лишить Элис сословных прав, его ждал неприятный сюрприз. Вместо Кителер арестовали самого епископа. И хоть в заключении он провел всего – ничего, это дало время Элис. И она его использовала максимально рационально – скрылась в Англии. И никто ее уже больше не видел.Когда де Ледреде освободился, он решил действовать через сына Кителер и ее служанок. Под жестокими пытками Петрониллой де Мит не только сдала свою хозяйку, полностью признав обвинения по всем пунктам, но и себя назвала ведьмой. Ричард с ней не церемонился, услышав то, что хотел, он тотчас приказал сжечь де Мит, в назидание другим. Она-то и стала первой жертвой охоты на ведьм в Ирландии.Остальных, в том числе и сына Кителер, высекли плетьми на рыночной площади и отправили за решетку. В заключении Уильям Аутлав провел несколько месяцев. После чего его отправили в паломничество к могиле святого Томаса, которая находится в Кентербери. Этим наказание не ограничилось. Уильяму выписали штраф на ремонт крыши собора в Килкенни, потребовали клятвы не пропускать ни единой мессы и подавать милостыню нищим. Элис епископ сумел осудить лишь заочно. Зато лишил ее прав на все владения в графстве. Но вряд ли беглянка переживала об этих потерях.Правда, есть версия, что де Ледреде все-таки сумел найти Кителер в 1325 году в Англии и собственноручно привел смертельный приговор в исполнение. А по другой версии, Элис, сменив имя, жила долго, стараясь ничем не выделяться из толпы.