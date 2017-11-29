На благо Америки ли действует Трамп? (France 24, Франция)

: Это, безусловно, одна из тенденций, характеризующих его стиль правления. Трамп не пытается быть со всеми хорошим и не поддерживает отношения с организациями или союзами, которые пытаются угодить всем. Это хорошо было видно на саммите НАТО в мае, где он сначала он резко высказался об обязательствах членов альянса согласно пятой статье, а затем вышел из Парижского соглашения по климату.Трамп определенно борется «в первую очередь за Америку», но он не чувствует, что самые важные интересы Америки лежат в области сотрудничества с организациями и союзами. Однако нельзя забывать, что его предшественник [Барак] Обама тоже считал, что многополярный мир осложняет Америке жизнь. Тем не менее, он всегда старался найти компромисс.Трамп совершенно другой, он двигается в другом направлении, сам по себе.Куда эта позиция «Америки прежде всего» приведет США с точки зрения их отношений с союзниками?Помимо геополитики, существует еще и экономика. Трамп уже отказался от сделки Транс-тихоокеанского партнерства на 12 стран, он пересматривает НАФТА [Североамериканское соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой] и вполне готов полностью отказаться от него, если не сможет прийти к согласию с этими двумя партнерами. Трамп никогда ничего не говорит об общем благе. Это позиция американского лидерства. Америка Трампа движется вперед самостоятельно, становясь все более изолированной.На мой взгляд, рано или поздно союзники Вашингтона начнут пытаться найти другие способы двигаться вперед без Америки. Например, как это может выглядеть в случае с ядерной сделкой Ирана: если Америка выйдет из игры, Европейский союз вместо этого будет работать с Китаем и Россией по этому вопросу. То же самое произойдет с климатом и торговлей. Таким образом, возникает вопрос: как Америка планирует стать властелином мира, если она все больше «сама по себе»?Из-за внешней политики Трампа США рискуют потерять статус мировой державы?: У Трампа по-прежнему много власти. Если посмотреть на нынешние кризисы в мире, например, на Сирию, становится ясно, что у Америки все еще много военного влияния, но в политическом плане именно Россия взяла на себя инициативу по поиску решения. Можно сказать то же самое об Украине, Ливии или Йемене: администрация Трампа, похоже, готова остаться на заднем сиденье и отказаться от права сидеть за рулем.Это стабильная позиция?В какой-то степени мне кажется, что администрации Трампа придется изменить свое отношение, потому что это не принесет пользу деловому сообществу по многим экономическим вопросам. Вариант американской изоляции на международном уровне может достигнуть своих пределов, и перед Трампом может стать необходимость снова обратиться к своим союзникам.Избиратели, которые проголосовали за Трампа, призывают к американской администрации, которая защищает всех тех, кто проиграл в условиях нынешнего экономического мирового порядка. При Трампе эти настроения стали распространяться и на внешнюю политику. И дело не только в личности Трампа. Это более глубокая тенденция.Чего следует ожидать в будущем? Покинет ли США еще какие-то международные союзы?Трамп очень критиковал решения, принимаемые ООН, и призвал Объединенные Нации сократить свои расходы на миротворческие операции. Мало кто верит в то, что Трамп решит выйти из ООН, но он будет продолжать оказывать давление.Многие сейчас наблюдают, удастся ли Америке отказаться от своего кресла в Совете ООН по правам человека. Недавно представитель США в ООН Никки Хейли очень просила Совет провести реформы, иначе Америка может выйти из его состава.Какова глобальная цель протекционистской внешней политики Трампа?Я думаю, что его лозунг «сделаем Америку снова великой» отвечает на ваш вопрос. Но политика «Америка прежде всего» также означает, что Штаты станут более самостоятельными. Мировоззрение «сделаем Америку снова великой» очень тесно связано с прошлым, от которого не осталось ни следа. Сегодня мир состоит из множества держав, чье присутствие, действия и влияние необходимо учитывать. Речь не только о России, но и о сильном Китае, влиятельной Индии, Японии и многих других партнерах, в том числе, и из Европы. Их реакция на решение президента Трампа об иранской ядерной сделке является яркой иллюстрацией сегодняшних границ лидерства США.