"Укроборонпром" модернизировал разработанную в 60-х годах БМП-1

БМП-1УМД успешно завершила все ходовые, огневые и другие эксплуатационные испытания, подтвердив свои высокие характеристики, которые значительно расширили боевые возможности БМП

Государственное предприятие «Житомирский бронетанковый завод» (входит в ГК «Укроборонпром») завершило глубокую модернизацию и заводские испытания БМП-1УМД.- заявили в «Укроборонпроме».Отмечается, что глубоко модернизированная БМП-1 оснащена «современным боевым модулем», цифровой системой управления огнем, немецким двигателем Deutz. На БМП установили 30-мм автоматическую пушку, 30-мм автоматический гранатомет, 7,62-мм пулемет и противотанковым комплексом «Барьер».Утверждается, что благодаря этому БМП-1 может уничтожать танки на расстоянии до 5 км. За точность огня отвечает прицельный комплекс «Трек-М» и стабилизатор СВУ-500-3Ц.Защита дополнена работами по маскировке БМП-1УМД в инфракрасном диапазоне - машина, по утверждению концерна, стала менее заметна через тепловизор.Вес БМП-1УМД составляет 14 тонн - на 1 тонну больше, чем у обычной БМП-1, отмечает концерн. Двигатель имеет мощность в 330 л.с., мощность может быть повышена до 390 л.с. У прежнего двигателя, заявили в «Укроборонпроме», мощность составляла 300 л.с.Отметим, что БМП-1 была разработана в СССР в 1960-е, а принята на вооружение в 1966 году. Серийно выпускалась по 1979 год. В декабре сообщалось об испытаниях на Украине БМП-1 с новой цифровой системой управления огнем «Охотник».