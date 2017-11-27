23:27 27 ноября

"Укроборонпром" модернизировал разработанную в 60-х годах БМП-1

Государственное предприятие «Житомирский бронетанковый завод» (входит в ГК «Укроборонпром») завершило глубокую модернизацию и заводские испытания БМП-1УМД.

БМП-1УМД успешно завершила все ходовые, огневые и другие эксплуатационные испытания, подтвердив свои высокие характеристики, которые значительно расширили боевые возможности БМП
- заявили в «Укроборонпроме».

"Укроборонпром" модернизировал разработанную в 60-х годах БМП-1



Отмечается, что глубоко модернизированная БМП-1 оснащена «современным боевым модулем», цифровой системой управления огнем, немецким двигателем Deutz. На БМП установили 30-мм автоматическую пушку, 30-мм автоматический гранатомет, 7,62-мм пулемет и противотанковым комплексом «Барьер».

Утверждается, что благодаря этому БМП-1 может уничтожать танки на расстоянии до 5 км. За точность огня отвечает прицельный комплекс «Трек-М» и стабилизатор СВУ-500-3Ц.

Защита дополнена работами по маскировке БМП-1УМД в инфракрасном диапазоне - машина, по утверждению концерна, стала менее заметна через тепловизор.

Вес БМП-1УМД составляет 14 тонн - на 1 тонну больше, чем у обычной БМП-1, отмечает концерн. Двигатель имеет мощность в 330 л.с., мощность может быть повышена до 390 л.с. У прежнего двигателя, заявили в «Укроборонпроме», мощность составляла 300 л.с.

Отметим, что БМП-1 была разработана в СССР в 1960-е, а принята на вооружение в 1966 году. Серийно выпускалась по 1979 год. В декабре сообщалось об испытаниях на Украине БМП-1 с новой цифровой системой управления огнем «Охотник».


Использованы фотографии: ukroboronprom.com.ua
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 92

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  1. Equalized Сегодня, 19:35
    CУО "Трек-М", вроде взяли от БТР-4.

    http://www.chezara.com/cont/prod/special_prod/btr
    /treck_m.php

    Equalized
    1. oleg-gr Сегодня, 19:37
      Развивают "оборонку" на Окраине. "Умельцы" модернизировали разработку 60-х годов и она стала супер современной. Смешно.
      oleg-gr
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:42
        hi
        Государственное предприятие «Житомирский бронетанковый завод» (входит в ГК «Укроборонпром») завершило глубокую модернизацию и заводские испытания БМП-1УМД.

        Если у кастрюлек и в этот раз получился шушпанцер - не удивлюсь . О количестве модернизированных БМП ни слова . Что , единичный экземпляр для выпрашивания денег на борьбу с "ахрессором" ?
        bouncyhunter
        1. sabakina Сегодня, 19:44
          Пашка, прЮвет! БМП уничтожает танк с 5-ти км. Не слишком ли они раскатали?
          sabakina
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:52
            Славик , привет ! hi
            Цитата: sabakina
            БМП уничтожает танк с 5-ти км. Не слишком ли они раскатали?

            Так цэ ж укропы - им трындеть не привыкать .
            bouncyhunter
            1. Куница Сегодня, 22:06
              Действительно уничтожает Т 34-76 стоящую в парке на постаменте lol
              Куница
          2. kapitan92 Сегодня, 20:38
            Цитата: sabakina
            БМП уничтожает танк с 5-ти км. Не слишком ли они раскатали?

            ПТУР Р-2 является общей как для ПТРК «Скиф», переносимого вручную, так и для ПТРК «Барьер», который входит в состав необитаемого боевого модуля КБА-105 «Шквал», устанавливаемого на БМП и БТР.
            ПТРК большой дальности «Скиф», разработанный ГККБ «Луч», создан для поражения бронецелей на дальностях 100-5000 м. ПТРК «Скиф» использует ПТУР Р-2 с тандем ной кумулятивной БЧ. Длина ракеты – 1,27 м, длина ТПК с ПТУР – 1,36 м, вес ТПК с ПТУР – 16 кг. Бронепробиваемость БЧ ПТУР Р-2 составляет 800 мм за однослойной ДЗ.
            kapitan92
          3. poquello Сегодня, 22:14
            Цитата: sabakina
            Пашка, прЮвет! БМП уничтожает танк с 5-ти км. Не слишком ли они раскатали?

            ))))))))) не вижу никаких противоречий - украинский БМП уничтожает украинский танк с 5 км
            )))))))))))))))
            poquello
        2. Logall Сегодня, 19:56
          Привет, Паша!
          В том и дело, что всё модернизированное - штучно! Может и хорошо получилось, но мало.
          Logall
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:00
            Здрав буде , Саня ! hi
            Цитата: Logall
            Может и хорошо получилось

            Вот и я так думаю - ну не могут же вечно пепелацы ваять ?
            Цитата: Logall
            но мало.

            Как я писал выше - подозреваю что единичный экземпляр .
            bouncyhunter
            1. alexmach Сегодня, 23:02
              Если бы посмотрели видео, то увидели бы на нем как минимум несколько экземпляров.
              alexmach
          2. sabakina Сегодня, 20:02
            Саня, прЮветик! Меня что поразило....Чистота в цехе. Ни разрухи, ни чего такого. Как будто в СССР попал. Это точно Житомирский бронетанковый?
            sabakina
            1. штрафбат Сегодня, 20:28
              Для 1 минутной съёмки - марафетили цех месяц.
              Что же они весь завод не показали?
              Да показывать нечего: артель в масштабах цеха.....
              Перепродадут БМП-шки афро-банановой республике...
              штрафбат
            2. Logall Сегодня, 20:31
              Славик, привет! Это Тайная лаборатория украинских разработок! у.кр-нано, а чубайсов там хватает...
              Logall
          3. poquello Сегодня, 22:24
            Цитата: Logall
            Может и хорошо получилось,

            не верю я, как и время супердоработки а.м. "Запорожец" таки прошло, было прикольно, забавно, иногда эффективно, но время кончилось, но есть некоторая казуистика в подаче и всегда можно сказать что модернизация тачанки махно доплошадями и ракетой тополь значительно увеличила огневую мощь этой тачанки
            poquello
      2. 210окв Сегодня, 19:45
        Делают то что могут.И эта БМП будет ездить и стрелять.Так что тут ехидничать нечего.Используют все что только можно
        Цитата: oleg-gr
        Развивают "оборонку" на Окраине. "Умельцы" модернизировали разработку 60-х годов и она стала супер современной. Смешно.
        210окв
        1. sabakina Сегодня, 19:52
          дмитрий, я понимаю, что из овна конфетку делают. Но, даже с такой пухой, может БМП разобрать танк?
          sabakina
          1. 210окв Сегодня, 19:56
            Слав,если им повезет как бармалеям в Ираке почти вплотную под'ехать к танку,то может ПТУРом и могут
            Цитата: sabakina
            дмитрий, я понимаю, что из овна конфетку делают. Но, даже с такой пухой, может БМП разобрать танк?
            210окв
            1. sabakina Сегодня, 19:58
              Дима, о чём я и говорю, а они 5 км, 5 км....Совсем советь на враках потеряли.
              sabakina
              1. штрафбат Сегодня, 20:43
                Так и делался этот рекламный ролик для "пустынных вождей и их "продвинутых" воинов".
                Шанс выжить этим бронемашинам на поле боя в Донбассе - ничтожен.
                Или пожгут, или будет брошен своим укрозадым экипажем......
                штрафбат
              2. alexmach Сегодня, 23:09
                По вашему ПТУР на 5 км не летает?
                alexmach
        2. Ami du peuple Сегодня, 20:00
          Цитата: 210окв
          Используют все что только можно
          Благо на украинских БХВТ корпусов (ибо всё дельное поснимали на продажу и ремонты в период незалежности) советской бронетехники богато осталось. Впору было массово раздавать звания "корпусного генерала" украинским военачальникам.
          Ami du peuple
        3. kapitan92 Сегодня, 20:26
          Цитата: 210окв
          Делают то что могут.И эта БМП будет ездить и стрелять.

          И Убивать! Если тактически грамотно использовать это "ноу-хау" на поле боя, это "чудо" может доставить существенные неприятности.
          Мощный модуль: 30 мм пушка, АГС, ПТРК, ПК. Подвижность обеспечивает мощный дойцевский дизель, надежная советская ходовая. Одним словом - слепили из того, что было.
          Цитата: 210окв
          Так что тут ехидничать нечего.

          Вы правы! Чего лясы точить. На бронетанковых заводах окраины работают нормальные, грамотные спецы, получившие навыки и умение работать в СССР. hi
          kapitan92
      3. Piramidon Сегодня, 20:13
        Цитата: oleg-gr
        Развивают "оборонку" на Окраине. "Умельцы" модернизировали разработку 60-х годов и она стала супер современной. Смешно.

        А чего "Ха-Ха?" Ведь ясно сказано, что "На БМП установили 30-мм автоматическую пушку, 30-мм автоматический гранатомет, 7,62-мм пулемет и противотанковым комплексом «Барьер». Утверждается, что благодаря этому БМП-1 может уничтожать танки на расстоянии до 5 км."
        Фсё. пора сдаваться.

        Я, конечно понимаю, что 30 мм для танка это полный дрындец, но на счет 5 км, это они несколько загнули. Если бы сказали что 3 км, я бы поверил. laughing wassat lol
        Piramidon
        1. prosto_rgb Сегодня, 20:32
          Цитата: Piramidon
          Я, конечно понимаю, что 30 мм для танка это полный дрындец, но на счет 5 км, это они несколько загнули. Если бы сказали что 3 км, я бы поверил.

          5км это для ПТУР-ов.
          Те что у них сейчас на вооружении так и летают.
          Правда есть блоки наведения позволяющие работать до 8-км, но сухопутникам и 5-км по прямой не так то просто найти.
          prosto_rgb
          1. Piramidon Сегодня, 20:45
            Цитата: prosto_rgb
            5км это для ПТУР-ов.

            Блин, извиняюсь. "Барьер" то я и не приметил.
            Piramidon
            1. Вождь краснокожих Сегодня, 23:02
              Кстати, зря ерничаете... На испытаниях БМП-2 после обстрела танка Т-55 был прострелен ствол, что привело к полному невозможному процессу стрельбы из такового...
              Вождь краснокожих
          2. poquello Сегодня, 23:23
            Цитата: prosto_rgb
            Правда есть блоки наведения позволяющие работать до 8-км, н

            это про укропов?
            poquello
      4. Orionvit Сегодня, 21:11
        Цитата: oleg-gr
        "Умельцы" модернизировали разработку 60-х годов и она стала супер современной

        И на тонну тяжелее. Интересно, плавать то хоть будет?
        Orionvit
      5. alexmach Сегодня, 23:00
        Так ли уж смешно? Работают с тем, что есть. России тоже бы это не помешало.
        alexmach
      6. Кент0001 Сегодня, 23:15
        Очередная укропская перемога. А где люсстрация, почему машину времен СССР используют? А это уже полнейшая зрада зрадная.
        Кент0001
    2. svp67 Сегодня, 20:26
      Цитата: Equalized
      CУО "Трек-М", вроде взяли от БТР-4.

      Все это хорошо, но все это ОЧЕНЬ временная мера. Так как БМП выпущены ОЧЕНЬ давно и как ты их не ремонтируй и не модернизируй, но усталость металла корпуса все больше и больше будет сказываться. Так, что это модернизация не спасет ВСУ от необходимости перевооружения.
      svp67
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 21:43
        Вы им про усталость металла не говорите, а то не приведи господь додумаются отжигом снимать :) сразу все изделие :)
        Диванный Хенераль
      2. shahor Сегодня, 23:15
        А как насчет древних 72х и 80х?
        shahor
    3. сибиралт Сегодня, 20:34
      Интересно, дойдет ли такая своим ходом до зоны АТО? winked
      сибиралт
  2. Геркулесыч Сегодня, 19:37
    Когда же в армии укроины появится исконно укроинский транспорт -брички? ?? lol
    Геркулесыч
    1. Piramidon Сегодня, 20:24
      Цитата: Геркулесыч
      Когда же в армии укроины появится исконно укроинский транспорт -брички? ?? lol

      Оно называется "тачанка".
      Piramidon
  3. Елена Захарова Сегодня, 19:37
    Опять чудят укропы...
    Лично мне даже смешно анализировать возможный боевой потенциал этой старушки с движком от мерседеса...
    Елена Захарова
    1. donavi49 Сегодня, 19:43
      Почему? Вполне себе уровня того же Бережка - ибо 30ка стабилизированная, ТПВ + несколько ПТУРов.

      Вообще - платформа сейчас не играет особой роли (если она удовлетворяет требованиям) = главное начинка. Вот например старушки БМП-1 - которые и Бережок уделают за счет Спайков wink
      donavi49
      1. Елена Захарова Сегодня, 20:05
        Зря вы так легкомысленно относитесь к платформе, ставя во главе угла начинку....
        Светится она красным, во всех спектрах и на всех частотатх...
        Елена Захарова
        1. prosto_rgb Сегодня, 20:25
          Цитата: Елена Захарова
          Зря вы так легкомысленно относитесь к платформе, ставя во главе угла начинку....
          Светится она красным, во всех спектрах и на всех частотатх...

          Все железяки светятся, когда движок поработает
          prosto_rgb
          1. Елена Захарова Сегодня, 21:57
            Цитата: prosto_rgb
            Все железяки светятся, когда движок поработает

            Старые платформы больше, новые гораздо меньше.
            В этом соль.
            Елена Захарова
            1. prosto_rgb Сегодня, 22:44
              Цитата: Елена Захарова
              Цитата: prosto_rgb
              Все железяки светятся, когда движок поработает

              Старые платформы больше, новые гораздо меньше.
              В этом соль.

              Если на стоянке использовать правильно прикрученную ВСУ - то особой разницы нет
              а на марше излучение от новых не на столько мало, что бы их современные тепловизоры не видели.
              prosto_rgb
      2. poquello Сегодня, 22:34
        Цитата: donavi49
        Вот например старушки БМП-1 - которые и Бережок уделают за счет Спайков

        а на бережок то внимательно смотрели? там шесть банок для уделывания спайков
        poquello
  4. Геркулесыч Сегодня, 19:38
    От смены двигателя гореть она хуже не станет! fool
    Геркулесыч
    1. donavi49 Сегодня, 19:45
      Любая техника горит. Смена боевого модуля серьезно повысила боевые качества копейки. Исходить стоит из этого.
      donavi49
      1. prior Сегодня, 20:33
        Окрашена не патриотично.
        Цвет должен быть или жовто-блакытный, или чэрвоно-чорный.
        В "пикселях" не катит.
        prior
      2. Orionvit Сегодня, 22:29
        Цитата: donavi49
        Смена боевого модуля серьезно повысила боевые качества копейки.

        Перво на перво, нужно экипаж менять. Нормальный экипаж, и на старушке "копейке" всех уделает.
        Orionvit
  5. ПРАВОкатор Сегодня, 19:39
    С учётом развала оборонки на Украине- это реальный прогресс.
    ПРАВОкатор
  6. Волька Сегодня, 19:40
    очередное желание хохляцкой оборонки выдать желаемое за действительное...
    Волька
  7. Александр 3 Сегодня, 19:42
    Даже если двигун у этого БМП германский,то где зап части в случае поломки брать будут.На войне всякое бывает, или это всё одноразового действия.Где деньги на переделку БМП брать будут.Бесплатно никто давать бандерлогам агрегаты не будет.
    Александр 3
    1. Лопатов Сегодня, 19:55
      Экспорт. Правда, и там нехилые ограничения
      Лопатов
  8. polpot Сегодня, 19:42
    Мысль конечно интересная можно еще модернизировать БТР 152 или БРДМ, а еще кое где на планете на вооружениии состоят Т 34 их тоже можно модернизировать и будут замечательные мешени для СОВРЕМЕННЫХ Российских противотанковых систем
    polpot
    1. donavi49 Сегодня, 19:52
      Ну так и делают. Была старенькая БМП - стала новенькая. В Алжире так обновились. Сейчас и МО РФ нашло деньги. Вопрос лишь в наборе комплекта. У Румын это 30ка + ТПВ + Спайки 3 поколения. У героя новости 30ка + ТПВ + свои птуры 2 поколения чуть лучше Фагота. У МО РФ/Алжира - 30ка + ТПВ + Корнеты.
      donavi49
      1. Zaurbek Сегодня, 20:15
        Это модернизация БПМ-2 "Бережок"...а наша модернизация БМП-1 выглядит так же как и украинская- 4 ПТУР- Корнет с одной стороны и 30мм 2А72 в каракасе для лучшей кучности...
        Zaurbek
      2. Лопатов Сегодня, 20:32
        Цитата: donavi49
        + свои птуры 2 поколения чуть лучше Фагота.

        Намного лучше "Фагота". По системе управления на уровне "Корнета" и прочих российских с лазерно-лучевым управлением. Но вот сама ракета несколько подкачала.
        Лопатов
    2. Ил-18 Сегодня, 19:59
      Ну, объективности ради, российские противотанковые системы являются мишенями для этой БМП. Другой вопрос, какие численные показатели этой модернизации будут.
      Ил-18
      1. polpot Сегодня, 20:06
        Поживем увидим
        polpot
    3. shahor Сегодня, 23:20
      Это каких, например?
      shahor
  9. Equalized Сегодня, 19:55
    В комментах как всегда желчь и бредятина. Чем БМП-1 хуже БМП-2 кроме боевого модуля? (в плане защищенности)
    Ничем. У Украины этих БМП-1 сотни, потери 2014-2015 пытются восполнить путем насыщения войск БМП-1 с консервации. А у БМП-1 боевой модуль с 73мм "Громом" не очень отвечает современным требованиям. Вот и решили переделать БМП-1 в БМП-2 с собственным модулем. Что в этом такого? для такой бедной страны как украина это самое нормальное решение. Даже богатые Поляки ездят на ГОЛЫХ(!!) БМП-1 без модернизации, не смотря на то что у них есть и современные бронемашины.

    Единственный вопрос в том, смогут ли переоснащять достаточное количество машин, т.к денег мало.
    Equalized
    1. Equalized Сегодня, 19:58
      Вот например целый батальон БМП-1 появившийся в 128-ой бригаде сразу после разгрома в Дебальцево, где они потеряли очень много БМП-2.

      Equalized
      1. polpot Сегодня, 20:04
        Спасибо за фото горит это барахло замечательно а когда с вместе с карателями еще лучше
        polpot
    2. bouncyhunter Сегодня, 20:04
      hi Да все не над БМП-1 издеваются , а над кастрюльками ! Которые даже хорошую технику способны в отстой превратить . БМП-1 отличная машина , чуть выше почитайте что donavi49 по поводу модернизации написал .
      bouncyhunter
      1. Aimpoint Сегодня, 20:12
        Если бы кастрюльки ещё читали это, а так их даже к производству таких бмп не допускают (они же кастрюльки=)
        Aimpoint
    3. Лопатов Сегодня, 21:01
      Цитата: Equalized
      для такой бедной страны как украина это самое нормальное решение.

      Немецкий двигатель для бедной страны не особо адекватное решение.
      Плюс к этому у Бундестага есть одно очень неприятное свойство- может резко взбрыкнуть, и поставки прекратятся. Они даже Турции мозги компостируют, между прочим- союзнику по НАТО. Не говоря уж о каком-нибудь Азербайджане.
      Лопатов
    4. Ratmir_Ryazan Сегодня, 22:35
      Поляки может просто не хотят тратиться на модернизацию БМП-1 которых у них более тысячи штук, они заказали почти столько же новых современных БТРов - Патрия...
      Ratmir_Ryazan
  10. sir_obs Сегодня, 19:57
    У кого они. Нтереснотзакупают мусорные баки для модернизаций?
    sir_obs
  11. Витас Сегодня, 19:58
    Если сирийцы модернизировали, обвешав решетками бэху, то ай, какие молодцы. Если Украинцы, то это хлам и кастрюли. Вполне современный комплекс, делают согласно конструкторских школ СССР. Сменили боевой модуль, движок, маскировка, чем плоха модернизация? В условиях безденежья и ограниченности ресурсов, очень хорошее решение.
    Витас
    1. polpot Сегодня, 20:08
      Так сдесь вроде сирийцев и не хвалят старье останется старьем вешай на него экраны или не вешай не более чем временная мера
      polpot
    2. знавель Сегодня, 23:08
      В условиях безденежья и ограниченности ресурсов не воюют. Те же сирийцы уже практически этого не делали пока не подключились ресурсы РФ. А вы срочно торопитесь на тот свет и ресурсы тратите не на свой народ, а на способ сдохнуть. Очевидно ж, что практически всегда будете на таких тарантайках нам проигрывать,но все равно кобенитесь. Нет, сильно ваших прабабок теребили ляхи раз в геноме вам гоношотство свое оставили))))
      знавель
  12. rocket757 Сегодня, 20:01
    Может уничтожать? А сможет?
    Приляпали ПТУР какой то и вуаля, перемога во всей красе.
    rocket757
  13. Евродав Сегодня, 20:02
    Цитата: bouncyhunter
    hi
    Государственное предприятие «Житомирский бронетанковый завод» (входит в ГК «Укроборонпром») завершило глубокую модернизацию и заводские испытания БМП-1УМД.

    Если у кастрюлек и в этот раз получился шушпанцер - не удивлюсь . О количестве модернизированных БМП ни слова . Что , единичный экземпляр для выпрашивания денег на борьбу с "ахрессором" ?

    Это выклянчивание леталки у матрасов, мол видите, что приходится восстанавливать, как же от РФ отбиться на форпосте защиты недочеловеческих ценностей от полчищ скифов! Ну дайте нам шайтан- трубууууу!
    Евродав
  14. kefan Сегодня, 20:10
    Очередной бред от укро-СМИ.
    kefan
  15. kotik77713 Сегодня, 20:31
    Наши соседи пока не в состоянии производить что то новое. Старое Г.. в новой упаковке, в лучшем случае покраска)))
    kotik77713
  16. KCA Сегодня, 20:36
    А Дойц он в принципе для военной техники дизеля делает или для седельных тягачей? Как он себя в поле чувствует?
    KCA
  17. cariperpaint Сегодня, 20:44
    вполне приличная модернизация исходя из их возможностей. что то в последнее время комменты стали совсем уже странные у нас тут... по факту пора бы уже а не из эмоций выводы делать.
    cariperpaint
    1. знавель Сегодня, 23:12
      А модернизировать с целью превзойти потенциального противника- уже как мэтод не рассматривается? Тогда ради чего такие напряги, раз все равно всем на подходе гореть на старье и из-за старья? Или заочно предполагают, что нэма москалив на фронте не будет? А ведь именно в этом и могут оказаться сюрпризы...
      знавель
  18. Симон Сегодня, 20:48
    Цитата: sabakina
    Пашка, прЮвет! БМП уничтожает танк с 5-ти км. Не слишком ли они раскатали?

    Ну, это же Украина! Она уже давно "самое лучшее" оружие в мире создает, только чего то оно им в войне, с Донецком и Луганском не помогает! laughing
    Симон
  19. Симон Сегодня, 20:55
    Установили 30-мм автоматическую пушку, 30-мм автоматический гранатомет --- За 5 километров what Танк подобьет! fool Смех до и только! laughing
    Симон
    1. Anyone Сегодня, 21:10
      ПТУР забыли.
      Anyone
    2. Equalized Сегодня, 21:12
      Вы новость читали? там ПТУР "Барьер" .
      Equalized
      1. alexmach Сегодня, 23:24
        Ну главное же урякнуть. Действительно комментарии на ВО стали какие-то совсем не адекватные.
        alexmach
    3. частное лицо Сегодня, 21:20
      Противотанковым комплексом «Барьер» я думаю мало желающих испытать его в боевых условиях.
      частное лицо
  20. частное лицо Сегодня, 21:17
    Цитата: oleg-gr
    Развивают "оборонку" на Окраине. "Умельцы" модернизировали разработку 60-х годов и она стала супер современной. Смешно.

    Зря смеётесь сравнительно дешевле нежели разработать и внедрит новую, да и вооружение солидное установили. Что ещё нужно? Только не говорите что броня слабовата .
    частное лицо
  21. faterdom Сегодня, 21:39
    Помнится, грузинам тоже весь цивилизованный мир танки глубоко модернизировал всяким ништяками. Поэтому проблему усиленного танкового батальона грузин в засаде у Рокского тоннеля решил Искандер - он оказался круче на несколько порядков.
    faterdom
    1. Equalized Сегодня, 21:41
      Простите, что?)
      грузинские танки никогда к Рокскому тоннелю не подходили. Даже наши спецы или ДРГ так далеко не зашли.

      Это в каких фантазиях наши целый батальон туда в засаду поставили?)))
      "Искандер" разве что площадь в г.Гори покарал когда журналистов перебило кассетами
      Equalized
  22. tochila Сегодня, 22:17
    Немецкий двигатель разорит оборонпром Украины!Если только на продажу кому-нибудь побогаче!
    tochila
  23. Ratmir_Ryazan Сегодня, 22:30
    Интересно как сработает ДЗ контакт на броне БМП-1?! И почему ее ставят так избирательно, типа что в другом месте она не пробиваемая что ли!!!
    Ratmir_Ryazan
    1. Equalized Сегодня, 22:36
      Это не контакт, это легкая версия "ножа" в контейнерах К-1 специально запиленная под БМП. (Нож можно пихать как в новые, так и в старые контейнеры ДЗ). На танках пихают в новые, но бывает используют и контейнеры от контакта.

      А вот на счет работы согласен. Как то странно прикреплять ДЗ к БМП с тонкой броней.
      Equalized
  24. alavrin Сегодня, 22:54
    С т.з. продолжения войны на Донбассе - это плохая тенденция. По тихому перевооружаются, а потом - хорватский реванш а ля 1995...
    Но они предсказуемы в этом, ждут ухода Путина. В этой предсказуемости их и слабость. Однако не хочется кровавой мясорубки...
    alavrin
    1. alexmach Сегодня, 23:26
      Бинго! И между прочим делают они это уже четвертый год.
      alexmach
  25. medvedron Сегодня, 23:22
    Самое слабое место данной Бехи,на мой взгляд,импортный двигатель,вряд ли он приспособлен к украинской солярке.Как начнут они сыпаться,ну ничего наши в ДНР на них потом родные движки поставят. tongue
    medvedron
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