ВСК-94: Российское оружие для сирийских снайперов



Бойцы Республиканской гвардии с винтовкой ВСК-94, 2012 г. Кадр из репортажа ANNA News



Бойцы Республиканской гвардии с винтовкой ВСК-94, 2012 г. Кадр из репортажа ANNA News



Солдаты на отдыхе, 2016 г. Фото Vestnik-rm.ru



Сирийский снайпер с российской винтовкой. Фото Defence.ru



Сирийский снайпер, 2016 г. Фото Defence.ru

По материалам сайтов:

https://rg.ru/

http://vestnik-rm.ru/

https://defence.ru/

http://modernfirearms.net/

https://imp-navigator.livejournal.com/

Вскоре после начала войны в Сирии официальный Дамаск договорился с Москвой о поставках различного вооружения, техники и прочей материальной части. Регулярно появлялись новые сообщения о поставках той или иной продукции военного назначения. Кроме того, время от времени публиковались отзывы о российском оружии или технике. Последние сообщения подобного рода рассказывают об опыте эксплуатации войскового снайперского комплекса ВСК-94.Согласно имеющимся данным, накопленным за годы войны в Сирии, Дамаск приобретал у России широкую номенклатуру продукции военного назначения. Сирийской армии передавалось разнообразное стрелковое оружие, боевые бронированные машины, комплексы различного назначения и т.д. При этом поставлялись как широко известные и распространенные образцы, так и не самые популярные изделия. Несмотря на это, все поставки представляют определенный интерес.К середине 2012 года стало известно, что сирийские вооруженные силы получили от российских военных несколько крупных партий стрелкового оружия разных классов и типов. Среди прочего в Сирию доставили определенное число снайперских винтовок не самых распространенных моделей. В частности, сирийские военные получили возможность опробовать в бою российский войсковой снайперский комплекс ВСК-94. Летом 2012-го появились первые фотографии и видеоматериалы, подтверждающие поставку таких изделий. Винтовки ВСК-94 были замечены в руках бойцов Республиканской гвардии.Подробные сведения о тех поставках, по очевидным причинам, не раскрывались. Остались неизвестными объемы поставок, стоимость и даже сроки передачи оружия. Из-за этого, в частности, появилась версия, согласно которой сирийское военные закупили изделия ВСК-94 в недавнем прошлом – еще за несколько лет до нынешней войны. Сирия является давним и надежным партнером российской оборонной промышленности, и снайперские комплексы вполне могли быть поставлены ей в рамках одного из прошлых контрактов.Сведения о поставках винтовок ВСК-94 дружественному государству заинтересовали общественность. Как и в случае с некоторыми иными подобными новостями, информация о передаче снайперских винтовок стала поводом для горячих обсуждений, многочисленных оценок и споров.В течение нескольких следующих лет «сирийские» винтовки ВСК-94 неоднократно попадали в объектив фотоаппаратов и видеокамер, но, по неким причинам, уже не вызывали былого ажиотажа. В следующий раз заметная реакция публики и средств массовой информации имела место только в начале весны 2016 года. В этот период сирийские и зарубежные информационные агентства, а также интересующаяся общественность распространили несколько интересных фотографий.На этих снимках были запечатлены бойцы Республиканской гвардии Сирии, отдыхающие между боями. У нескольких гвардейцев были замечены образцы оружия с характерным силуэтом, которые сразу же опознали как снайперский комплекс ВСК-94. Как писали отечественные издания, комментировавшие эти фотографии, винтовка показывает высокие характеристики и заслужила уважение бойцов специальных подразделений, которым приходилось эксплуатировать это оружие.Буквально на днях появились новые сообщения из Сирии, упоминающие российскую снайперскую винтовку. Пресса, ссылаясь на источники в сирийских вооруженных силах, пишет, что бойцы признали ВСК-94 лучшей системой в своем классе. Подобные выводы были сделаны по результатам длительной эксплуатации оружия в условиях реального локального конфликта. Хорошие результаты комплекс демонстрировал в ходе городских боев, в частности при освобождении сирийской столицы.Можно предполагать, что сирийская армия будет использовать винтовки ВСК-94 и в обозримом будущем. Это оружие поможет при проведении разнообразных операций, в рамках которых требуется точное поражения удаленных целей. Также следует ожидать, что подобное оружие российского производство и в будущем неоднократно станет героем многочисленных публикаций в прессе и темой споров среди интересующейся общественности.Войсковой снайперский комплекс ВСК-94 (индекс ГРАУ – 6В8) был разработан в начале девяностых годов прошлого века. Проект разрабатывался тульским Конструкторским бюро приборостроения под руководством В.П. Грязева. В основе проекта лежала идея создания более простого и дешевого аналога одной из существующих винтовок, имеющего, тем не менее, схожие боевые характеристики. Для упрощения проектирования и последующего производства в качестве базы для винтовки был использован уже существующий автомат 9А-91.Основная цель проекта ВСК-94 заключалась в создании сравнительно простой и дешевой винтовки, способной решать те же задачи, что и система ВСС «Винторез» разработки ЦНИИ Точмаш. Требуемый уровень основных характеристик планировалось обеспечить за счет использования той же линейки патронов. Одновременно с этим новый комплекс должен был отличаться от своего конкурента большей технологичностью, меньшей стоимостью и иными характерными особенностями.В качестве базы для снайперского комплекса был использован малогабаритный автомат 9А-91, созданный чуть ранее. Примечательно, что этот автомат так же являлся результатом конкуренции между ведущими оружейными конструкторскими бюро. Автомат 9А-91 должен был стать более простым и удобным аналогом изделия СР-3 «Вихрь». В рамках нового проекта ВСК-94 базовый автомат лишился штатной рукоятки и приклада, вместо которых установили новый приклад. Кроме того, винтовку укомплектовали прибором бесшумной и беспламенной стрельбы, а также оптическим прицелом.Винтовка, равно как и базовый автомат, имеет штампованную стальную ствольную коробку, отличающуюся простотой конструкции. Коробка разделена на две детали, в том числе крупную откидную крышку. В передней части ствольной коробки закрепляются ствол и трубка газового поршня. Основные объемы отдаются под подвижную затворную группу и ударно-спусковой механизм. В нижней части коробки имеются приемник магазина и отверстие для вывода спускового крючка.ВСК-94 имеет автоматику, использующую энергию пороховых газов. Через газоотводное отверстие газы поступают из канала ствола к поршню и перемещают затворную раму. Винтовка «унаследовала» от базового автомата принцип работы с длинным ходом ствола. Используется тот же поворотный затвор с запиранием на четыре боевых упора. Внутри затвора помещаются подпружиненный ударник и экстрактор.Являясь незначительно переработанной версией автомата, винтовка ВСК-94 сохраняет ударно-спусковой механизм куркового типа с возможностью стрельбы одиночными и очередями. Флажок предохранителя-переводчика огня располагается на правой стенке ствольной коробки, непосредственно над спусковым крючком. Предполагалось, что сохранение возможности автоматического огня расширит боевые возможности винтовки.Автомат 9А-91 и винтовка ВСК-94 разрабатывались под патроны семейства 9х39 мм. Они могут использовать боеприпасы СП-5 и СП-6, изначально разработанные в ЦНИИ Точмаш для винтовки ВСС, а также изделия ПАБ-9. Последний патрон был создан в тульском КБП специально для перспективного малогабаритного автомата и, как следствие, для войскового снайперского комплекса. Патроны трех типов комплектуются сравнительно тяжелой пулей, летящей с дозвуковой скоростью. Это в определенной мере повышает потенциал оружия при решении некоторых специфических задач.ВСК-94 использует отъемные коробчатые магазины емкостью 20 патронов. Конструкция магазина позволяет применять патроны трех типов. Магазин помещается в приемник ствольной коробки, имеющий характерную скошенную форму, и фиксируется несложной защелкой.Важнейшим элементом снайперского комплекса является прибор бесшумной стрельбы, устанавливаемый на штатный ствол. Это устройство отличается большими размерами и выполнено неразборным. Заменяемые элементы отсутствуют, что заметным образом повышает ресурс. При помощи такого прибора винтовка не демаскирует себя вспышкой выстрела. Шум, производимый при выстреле, заметным образом сокращается. При этом пуля с дозвуковой скоростью не образует ударную волну, но движущиеся части винтовки производят определенный шум.Снайперский комплекс ВСК-94 сохраняет штатные открытые прицельные приспособления базового автомата. Одновременно с этим он может комплектоваться оптическим прицелом ПСО-1-1 или коллиматорным ПКС-07.Для большего удобства стрелка при решении снайперских задач винтовка ВСК-94 комплектуется пластиковым прикладом скелетного типа. Имеются антабки для крепления ремня. В разобранном виде снайперский комплекс может транспортироваться в специальном кейсе.Винтовка ВСК-94 имеет общую длину 932 мм при ширине порядка 45 мм и высоте менее 20 см (без прицела). Собственная масса изделия – 2,8 кг. Магазин с 20 патронами увеличивает вес на 700 г. Также масса растет за счет установленного прицела. Прицельная дальность определена в 400 м. Техническая скорострельность – 700 выстрелов в минуту.По известным данным, комплекс ВСК-94 имеет как преимущества, так и недостатки. От аналогичных систем он отличается большей простотой и сокращенной стоимостью. Сравнительно тяжелая пуля патронов СП-5, СП-6 или ПАБ-9 обеспечивает высокое пробивающее и убойное действие пули. Правильный выбор патрона обеспечивает поражение живой силы, использующей средства индивидуальной защиты. Наличие одиночного и автоматического огня повышает гибкость применения винтовки.Наличие прибора бесшумной стрельбы позволяет вести огонь с минимальным шумом, не привлекая внимания. Подобные возможности ВСК-94 достаточно давно были опробованы в условиях реальных вооруженных конфликтов. Скрытность работы снайпера была показана как в городских условиях, так и на открытой местности. Одновременно с этим шум выстрела не ликвидируется полностью ввиду наличия подвижных деталей.Войсковой снайперский комплекс ВСК-94 появился в середине девяностых годов, и вскоре был предложен потенциальным заказчикам. По имеющимся данным, этой системой сразу заинтересовались спецподразделения российского министерства внутренних дел. Вскоре появился первый контракт на поставку некоторого количества винтовок. В дальнейшем, по разным данным, подобное оружие поступало на вооружение разных структур из состава МВД. Вооруженные силы, насколько известно, заинтересовались ВСК-94 гораздо позже. Первый договор на поставку комплексов для армии появился только в 2002 году.Специализированное оружие с характерными возможностями заинтересовало зарубежных заказчиков. Известно о поставках ВСК-94 спецподразделениям Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана и Монголии. Несколько лет назад первые винтовки этого типа были отправлены в Сирию. Общую численность серийных комплексов можно оценить в несколько сотен.Винтовки ВСК-94 использовались в нескольких вооруженных конфликтах последних десятилетий. По имеющимся данным, дебют этого оружия состоялся во время войн в Чечне. Впоследствии бойцы, вооруженные такими комплексами, вносили определенный вклад в проведение тех или иных операций по борьбе с терроризмом. Не позднее 2012 года снайперские винтовки российского производства используются сирийскими войсками. Во всех случаях это оружие подтверждает свои характеристики и дает определенные преимущества перед противником.Не секрет, что сирийская война стала настоящим полигоном для боевых испытаний российского вооружения и техники. Важно, что подобные проверки боем проходят не только новые и перспективные системы, но и сравнительно старые образцы. Войсковой снайперский комплекс ВСК-94 давно перестал быть новинкой российской оборонной промышленности, однако и его следовало проверить в условиях реального конфликта. Как сообщают из Сирии, это оружие вполне способно показывать высокие результаты и способствовать решению боевых задач.