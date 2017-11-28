ВСК-94: Российское оружие для сирийских снайперов
Вскоре после начала войны в Сирии официальный Дамаск договорился с Москвой о поставках различного вооружения, техники и прочей материальной части. Регулярно появлялись новые сообщения о поставках той или иной продукции военного назначения. Кроме того, время от времени публиковались отзывы о российском оружии или технике. Последние сообщения подобного рода рассказывают об опыте эксплуатации войскового снайперского комплекса ВСК-94.
Согласно имеющимся данным, накопленным за годы войны в Сирии, Дамаск приобретал у России широкую номенклатуру продукции военного назначения. Сирийской армии передавалось разнообразное стрелковое оружие, боевые бронированные машины, комплексы различного назначения и т.д. При этом поставлялись как широко известные и распространенные образцы, так и не самые популярные изделия. Несмотря на это, все поставки представляют определенный интерес.
Бойцы Республиканской гвардии с винтовкой ВСК-94, 2012 г. Кадр из репортажа ANNA News
К середине 2012 года стало известно, что сирийские вооруженные силы получили от российских военных несколько крупных партий стрелкового оружия разных классов и типов. Среди прочего в Сирию доставили определенное число снайперских винтовок не самых распространенных моделей. В частности, сирийские военные получили возможность опробовать в бою российский войсковой снайперский комплекс ВСК-94. Летом 2012-го появились первые фотографии и видеоматериалы, подтверждающие поставку таких изделий. Винтовки ВСК-94 были замечены в руках бойцов Республиканской гвардии.
Подробные сведения о тех поставках, по очевидным причинам, не раскрывались. Остались неизвестными объемы поставок, стоимость и даже сроки передачи оружия. Из-за этого, в частности, появилась версия, согласно которой сирийское военные закупили изделия ВСК-94 в недавнем прошлом – еще за несколько лет до нынешней войны. Сирия является давним и надежным партнером российской оборонной промышленности, и снайперские комплексы вполне могли быть поставлены ей в рамках одного из прошлых контрактов.
Сведения о поставках винтовок ВСК-94 дружественному государству заинтересовали общественность. Как и в случае с некоторыми иными подобными новостями, информация о передаче снайперских винтовок стала поводом для горячих обсуждений, многочисленных оценок и споров.
В течение нескольких следующих лет «сирийские» винтовки ВСК-94 неоднократно попадали в объектив фотоаппаратов и видеокамер, но, по неким причинам, уже не вызывали былого ажиотажа. В следующий раз заметная реакция публики и средств массовой информации имела место только в начале весны 2016 года. В этот период сирийские и зарубежные информационные агентства, а также интересующаяся общественность распространили несколько интересных фотографий.
На этих снимках были запечатлены бойцы Республиканской гвардии Сирии, отдыхающие между боями. У нескольких гвардейцев были замечены образцы оружия с характерным силуэтом, которые сразу же опознали как снайперский комплекс ВСК-94. Как писали отечественные издания, комментировавшие эти фотографии, винтовка показывает высокие характеристики и заслужила уважение бойцов специальных подразделений, которым приходилось эксплуатировать это оружие.
Бойцы Республиканской гвардии с винтовкой ВСК-94, 2012 г. Кадр из репортажа ANNA News
Буквально на днях появились новые сообщения из Сирии, упоминающие российскую снайперскую винтовку. Пресса, ссылаясь на источники в сирийских вооруженных силах, пишет, что бойцы признали ВСК-94 лучшей системой в своем классе. Подобные выводы были сделаны по результатам длительной эксплуатации оружия в условиях реального локального конфликта. Хорошие результаты комплекс демонстрировал в ходе городских боев, в частности при освобождении сирийской столицы.
Можно предполагать, что сирийская армия будет использовать винтовки ВСК-94 и в обозримом будущем. Это оружие поможет при проведении разнообразных операций, в рамках которых требуется точное поражения удаленных целей. Также следует ожидать, что подобное оружие российского производство и в будущем неоднократно станет героем многочисленных публикаций в прессе и темой споров среди интересующейся общественности.
***
Войсковой снайперский комплекс ВСК-94 (индекс ГРАУ – 6В8) был разработан в начале девяностых годов прошлого века. Проект разрабатывался тульским Конструкторским бюро приборостроения под руководством В.П. Грязева. В основе проекта лежала идея создания более простого и дешевого аналога одной из существующих винтовок, имеющего, тем не менее, схожие боевые характеристики. Для упрощения проектирования и последующего производства в качестве базы для винтовки был использован уже существующий автомат 9А-91.
Основная цель проекта ВСК-94 заключалась в создании сравнительно простой и дешевой винтовки, способной решать те же задачи, что и система ВСС «Винторез» разработки ЦНИИ Точмаш. Требуемый уровень основных характеристик планировалось обеспечить за счет использования той же линейки патронов. Одновременно с этим новый комплекс должен был отличаться от своего конкурента большей технологичностью, меньшей стоимостью и иными характерными особенностями.
В качестве базы для снайперского комплекса был использован малогабаритный автомат 9А-91, созданный чуть ранее. Примечательно, что этот автомат так же являлся результатом конкуренции между ведущими оружейными конструкторскими бюро. Автомат 9А-91 должен был стать более простым и удобным аналогом изделия СР-3 «Вихрь». В рамках нового проекта ВСК-94 базовый автомат лишился штатной рукоятки и приклада, вместо которых установили новый приклад. Кроме того, винтовку укомплектовали прибором бесшумной и беспламенной стрельбы, а также оптическим прицелом.
Солдаты на отдыхе, 2016 г. Фото Vestnik-rm.ru
Винтовка, равно как и базовый автомат, имеет штампованную стальную ствольную коробку, отличающуюся простотой конструкции. Коробка разделена на две детали, в том числе крупную откидную крышку. В передней части ствольной коробки закрепляются ствол и трубка газового поршня. Основные объемы отдаются под подвижную затворную группу и ударно-спусковой механизм. В нижней части коробки имеются приемник магазина и отверстие для вывода спускового крючка.
ВСК-94 имеет автоматику, использующую энергию пороховых газов. Через газоотводное отверстие газы поступают из канала ствола к поршню и перемещают затворную раму. Винтовка «унаследовала» от базового автомата принцип работы с длинным ходом ствола. Используется тот же поворотный затвор с запиранием на четыре боевых упора. Внутри затвора помещаются подпружиненный ударник и экстрактор.
Являясь незначительно переработанной версией автомата, винтовка ВСК-94 сохраняет ударно-спусковой механизм куркового типа с возможностью стрельбы одиночными и очередями. Флажок предохранителя-переводчика огня располагается на правой стенке ствольной коробки, непосредственно над спусковым крючком. Предполагалось, что сохранение возможности автоматического огня расширит боевые возможности винтовки.
Автомат 9А-91 и винтовка ВСК-94 разрабатывались под патроны семейства 9х39 мм. Они могут использовать боеприпасы СП-5 и СП-6, изначально разработанные в ЦНИИ Точмаш для винтовки ВСС, а также изделия ПАБ-9. Последний патрон был создан в тульском КБП специально для перспективного малогабаритного автомата и, как следствие, для войскового снайперского комплекса. Патроны трех типов комплектуются сравнительно тяжелой пулей, летящей с дозвуковой скоростью. Это в определенной мере повышает потенциал оружия при решении некоторых специфических задач.
ВСК-94 использует отъемные коробчатые магазины емкостью 20 патронов. Конструкция магазина позволяет применять патроны трех типов. Магазин помещается в приемник ствольной коробки, имеющий характерную скошенную форму, и фиксируется несложной защелкой.
Сирийский снайпер с российской винтовкой. Фото Defence.ru
Важнейшим элементом снайперского комплекса является прибор бесшумной стрельбы, устанавливаемый на штатный ствол. Это устройство отличается большими размерами и выполнено неразборным. Заменяемые элементы отсутствуют, что заметным образом повышает ресурс. При помощи такого прибора винтовка не демаскирует себя вспышкой выстрела. Шум, производимый при выстреле, заметным образом сокращается. При этом пуля с дозвуковой скоростью не образует ударную волну, но движущиеся части винтовки производят определенный шум.
Снайперский комплекс ВСК-94 сохраняет штатные открытые прицельные приспособления базового автомата. Одновременно с этим он может комплектоваться оптическим прицелом ПСО-1-1 или коллиматорным ПКС-07.
Для большего удобства стрелка при решении снайперских задач винтовка ВСК-94 комплектуется пластиковым прикладом скелетного типа. Имеются антабки для крепления ремня. В разобранном виде снайперский комплекс может транспортироваться в специальном кейсе.
Винтовка ВСК-94 имеет общую длину 932 мм при ширине порядка 45 мм и высоте менее 20 см (без прицела). Собственная масса изделия – 2,8 кг. Магазин с 20 патронами увеличивает вес на 700 г. Также масса растет за счет установленного прицела. Прицельная дальность определена в 400 м. Техническая скорострельность – 700 выстрелов в минуту.
По известным данным, комплекс ВСК-94 имеет как преимущества, так и недостатки. От аналогичных систем он отличается большей простотой и сокращенной стоимостью. Сравнительно тяжелая пуля патронов СП-5, СП-6 или ПАБ-9 обеспечивает высокое пробивающее и убойное действие пули. Правильный выбор патрона обеспечивает поражение живой силы, использующей средства индивидуальной защиты. Наличие одиночного и автоматического огня повышает гибкость применения винтовки.
Сирийский снайпер, 2016 г. Фото Defence.ru
Наличие прибора бесшумной стрельбы позволяет вести огонь с минимальным шумом, не привлекая внимания. Подобные возможности ВСК-94 достаточно давно были опробованы в условиях реальных вооруженных конфликтов. Скрытность работы снайпера была показана как в городских условиях, так и на открытой местности. Одновременно с этим шум выстрела не ликвидируется полностью ввиду наличия подвижных деталей.
***
Войсковой снайперский комплекс ВСК-94 появился в середине девяностых годов, и вскоре был предложен потенциальным заказчикам. По имеющимся данным, этой системой сразу заинтересовались спецподразделения российского министерства внутренних дел. Вскоре появился первый контракт на поставку некоторого количества винтовок. В дальнейшем, по разным данным, подобное оружие поступало на вооружение разных структур из состава МВД. Вооруженные силы, насколько известно, заинтересовались ВСК-94 гораздо позже. Первый договор на поставку комплексов для армии появился только в 2002 году.
Специализированное оружие с характерными возможностями заинтересовало зарубежных заказчиков. Известно о поставках ВСК-94 спецподразделениям Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана и Монголии. Несколько лет назад первые винтовки этого типа были отправлены в Сирию. Общую численность серийных комплексов можно оценить в несколько сотен.
Винтовки ВСК-94 использовались в нескольких вооруженных конфликтах последних десятилетий. По имеющимся данным, дебют этого оружия состоялся во время войн в Чечне. Впоследствии бойцы, вооруженные такими комплексами, вносили определенный вклад в проведение тех или иных операций по борьбе с терроризмом. Не позднее 2012 года снайперские винтовки российского производства используются сирийскими войсками. Во всех случаях это оружие подтверждает свои характеристики и дает определенные преимущества перед противником.
Не секрет, что сирийская война стала настоящим полигоном для боевых испытаний российского вооружения и техники. Важно, что подобные проверки боем проходят не только новые и перспективные системы, но и сравнительно старые образцы. Войсковой снайперский комплекс ВСК-94 давно перестал быть новинкой российской оборонной промышленности, однако и его следовало проверить в условиях реального конфликта. Как сообщают из Сирии, это оружие вполне способно показывать высокие результаты и способствовать решению боевых задач.
По материалам сайтов:
https://rg.ru/
http://vestnik-rm.ru/
https://defence.ru/
http://modernfirearms.net/
https://imp-navigator.livejournal.com/
Согласно имеющимся данным, накопленным за годы войны в Сирии, Дамаск приобретал у России широкую номенклатуру продукции военного назначения. Сирийской армии передавалось разнообразное стрелковое оружие, боевые бронированные машины, комплексы различного назначения и т.д. При этом поставлялись как широко известные и распространенные образцы, так и не самые популярные изделия. Несмотря на это, все поставки представляют определенный интерес.
Бойцы Республиканской гвардии с винтовкой ВСК-94, 2012 г. Кадр из репортажа ANNA News
К середине 2012 года стало известно, что сирийские вооруженные силы получили от российских военных несколько крупных партий стрелкового оружия разных классов и типов. Среди прочего в Сирию доставили определенное число снайперских винтовок не самых распространенных моделей. В частности, сирийские военные получили возможность опробовать в бою российский войсковой снайперский комплекс ВСК-94. Летом 2012-го появились первые фотографии и видеоматериалы, подтверждающие поставку таких изделий. Винтовки ВСК-94 были замечены в руках бойцов Республиканской гвардии.
Подробные сведения о тех поставках, по очевидным причинам, не раскрывались. Остались неизвестными объемы поставок, стоимость и даже сроки передачи оружия. Из-за этого, в частности, появилась версия, согласно которой сирийское военные закупили изделия ВСК-94 в недавнем прошлом – еще за несколько лет до нынешней войны. Сирия является давним и надежным партнером российской оборонной промышленности, и снайперские комплексы вполне могли быть поставлены ей в рамках одного из прошлых контрактов.
Сведения о поставках винтовок ВСК-94 дружественному государству заинтересовали общественность. Как и в случае с некоторыми иными подобными новостями, информация о передаче снайперских винтовок стала поводом для горячих обсуждений, многочисленных оценок и споров.
В течение нескольких следующих лет «сирийские» винтовки ВСК-94 неоднократно попадали в объектив фотоаппаратов и видеокамер, но, по неким причинам, уже не вызывали былого ажиотажа. В следующий раз заметная реакция публики и средств массовой информации имела место только в начале весны 2016 года. В этот период сирийские и зарубежные информационные агентства, а также интересующаяся общественность распространили несколько интересных фотографий.
На этих снимках были запечатлены бойцы Республиканской гвардии Сирии, отдыхающие между боями. У нескольких гвардейцев были замечены образцы оружия с характерным силуэтом, которые сразу же опознали как снайперский комплекс ВСК-94. Как писали отечественные издания, комментировавшие эти фотографии, винтовка показывает высокие характеристики и заслужила уважение бойцов специальных подразделений, которым приходилось эксплуатировать это оружие.
Бойцы Республиканской гвардии с винтовкой ВСК-94, 2012 г. Кадр из репортажа ANNA News
Буквально на днях появились новые сообщения из Сирии, упоминающие российскую снайперскую винтовку. Пресса, ссылаясь на источники в сирийских вооруженных силах, пишет, что бойцы признали ВСК-94 лучшей системой в своем классе. Подобные выводы были сделаны по результатам длительной эксплуатации оружия в условиях реального локального конфликта. Хорошие результаты комплекс демонстрировал в ходе городских боев, в частности при освобождении сирийской столицы.
Можно предполагать, что сирийская армия будет использовать винтовки ВСК-94 и в обозримом будущем. Это оружие поможет при проведении разнообразных операций, в рамках которых требуется точное поражения удаленных целей. Также следует ожидать, что подобное оружие российского производство и в будущем неоднократно станет героем многочисленных публикаций в прессе и темой споров среди интересующейся общественности.
***
Войсковой снайперский комплекс ВСК-94 (индекс ГРАУ – 6В8) был разработан в начале девяностых годов прошлого века. Проект разрабатывался тульским Конструкторским бюро приборостроения под руководством В.П. Грязева. В основе проекта лежала идея создания более простого и дешевого аналога одной из существующих винтовок, имеющего, тем не менее, схожие боевые характеристики. Для упрощения проектирования и последующего производства в качестве базы для винтовки был использован уже существующий автомат 9А-91.
Основная цель проекта ВСК-94 заключалась в создании сравнительно простой и дешевой винтовки, способной решать те же задачи, что и система ВСС «Винторез» разработки ЦНИИ Точмаш. Требуемый уровень основных характеристик планировалось обеспечить за счет использования той же линейки патронов. Одновременно с этим новый комплекс должен был отличаться от своего конкурента большей технологичностью, меньшей стоимостью и иными характерными особенностями.
В качестве базы для снайперского комплекса был использован малогабаритный автомат 9А-91, созданный чуть ранее. Примечательно, что этот автомат так же являлся результатом конкуренции между ведущими оружейными конструкторскими бюро. Автомат 9А-91 должен был стать более простым и удобным аналогом изделия СР-3 «Вихрь». В рамках нового проекта ВСК-94 базовый автомат лишился штатной рукоятки и приклада, вместо которых установили новый приклад. Кроме того, винтовку укомплектовали прибором бесшумной и беспламенной стрельбы, а также оптическим прицелом.
Солдаты на отдыхе, 2016 г. Фото Vestnik-rm.ru
Винтовка, равно как и базовый автомат, имеет штампованную стальную ствольную коробку, отличающуюся простотой конструкции. Коробка разделена на две детали, в том числе крупную откидную крышку. В передней части ствольной коробки закрепляются ствол и трубка газового поршня. Основные объемы отдаются под подвижную затворную группу и ударно-спусковой механизм. В нижней части коробки имеются приемник магазина и отверстие для вывода спускового крючка.
ВСК-94 имеет автоматику, использующую энергию пороховых газов. Через газоотводное отверстие газы поступают из канала ствола к поршню и перемещают затворную раму. Винтовка «унаследовала» от базового автомата принцип работы с длинным ходом ствола. Используется тот же поворотный затвор с запиранием на четыре боевых упора. Внутри затвора помещаются подпружиненный ударник и экстрактор.
Являясь незначительно переработанной версией автомата, винтовка ВСК-94 сохраняет ударно-спусковой механизм куркового типа с возможностью стрельбы одиночными и очередями. Флажок предохранителя-переводчика огня располагается на правой стенке ствольной коробки, непосредственно над спусковым крючком. Предполагалось, что сохранение возможности автоматического огня расширит боевые возможности винтовки.
Автомат 9А-91 и винтовка ВСК-94 разрабатывались под патроны семейства 9х39 мм. Они могут использовать боеприпасы СП-5 и СП-6, изначально разработанные в ЦНИИ Точмаш для винтовки ВСС, а также изделия ПАБ-9. Последний патрон был создан в тульском КБП специально для перспективного малогабаритного автомата и, как следствие, для войскового снайперского комплекса. Патроны трех типов комплектуются сравнительно тяжелой пулей, летящей с дозвуковой скоростью. Это в определенной мере повышает потенциал оружия при решении некоторых специфических задач.
ВСК-94 использует отъемные коробчатые магазины емкостью 20 патронов. Конструкция магазина позволяет применять патроны трех типов. Магазин помещается в приемник ствольной коробки, имеющий характерную скошенную форму, и фиксируется несложной защелкой.
Сирийский снайпер с российской винтовкой. Фото Defence.ru
Важнейшим элементом снайперского комплекса является прибор бесшумной стрельбы, устанавливаемый на штатный ствол. Это устройство отличается большими размерами и выполнено неразборным. Заменяемые элементы отсутствуют, что заметным образом повышает ресурс. При помощи такого прибора винтовка не демаскирует себя вспышкой выстрела. Шум, производимый при выстреле, заметным образом сокращается. При этом пуля с дозвуковой скоростью не образует ударную волну, но движущиеся части винтовки производят определенный шум.
Снайперский комплекс ВСК-94 сохраняет штатные открытые прицельные приспособления базового автомата. Одновременно с этим он может комплектоваться оптическим прицелом ПСО-1-1 или коллиматорным ПКС-07.
Для большего удобства стрелка при решении снайперских задач винтовка ВСК-94 комплектуется пластиковым прикладом скелетного типа. Имеются антабки для крепления ремня. В разобранном виде снайперский комплекс может транспортироваться в специальном кейсе.
Винтовка ВСК-94 имеет общую длину 932 мм при ширине порядка 45 мм и высоте менее 20 см (без прицела). Собственная масса изделия – 2,8 кг. Магазин с 20 патронами увеличивает вес на 700 г. Также масса растет за счет установленного прицела. Прицельная дальность определена в 400 м. Техническая скорострельность – 700 выстрелов в минуту.
По известным данным, комплекс ВСК-94 имеет как преимущества, так и недостатки. От аналогичных систем он отличается большей простотой и сокращенной стоимостью. Сравнительно тяжелая пуля патронов СП-5, СП-6 или ПАБ-9 обеспечивает высокое пробивающее и убойное действие пули. Правильный выбор патрона обеспечивает поражение живой силы, использующей средства индивидуальной защиты. Наличие одиночного и автоматического огня повышает гибкость применения винтовки.
Сирийский снайпер, 2016 г. Фото Defence.ru
Наличие прибора бесшумной стрельбы позволяет вести огонь с минимальным шумом, не привлекая внимания. Подобные возможности ВСК-94 достаточно давно были опробованы в условиях реальных вооруженных конфликтов. Скрытность работы снайпера была показана как в городских условиях, так и на открытой местности. Одновременно с этим шум выстрела не ликвидируется полностью ввиду наличия подвижных деталей.
***
Войсковой снайперский комплекс ВСК-94 появился в середине девяностых годов, и вскоре был предложен потенциальным заказчикам. По имеющимся данным, этой системой сразу заинтересовались спецподразделения российского министерства внутренних дел. Вскоре появился первый контракт на поставку некоторого количества винтовок. В дальнейшем, по разным данным, подобное оружие поступало на вооружение разных структур из состава МВД. Вооруженные силы, насколько известно, заинтересовались ВСК-94 гораздо позже. Первый договор на поставку комплексов для армии появился только в 2002 году.
Специализированное оружие с характерными возможностями заинтересовало зарубежных заказчиков. Известно о поставках ВСК-94 спецподразделениям Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана и Монголии. Несколько лет назад первые винтовки этого типа были отправлены в Сирию. Общую численность серийных комплексов можно оценить в несколько сотен.
Винтовки ВСК-94 использовались в нескольких вооруженных конфликтах последних десятилетий. По имеющимся данным, дебют этого оружия состоялся во время войн в Чечне. Впоследствии бойцы, вооруженные такими комплексами, вносили определенный вклад в проведение тех или иных операций по борьбе с терроризмом. Не позднее 2012 года снайперские винтовки российского производства используются сирийскими войсками. Во всех случаях это оружие подтверждает свои характеристики и дает определенные преимущества перед противником.
Не секрет, что сирийская война стала настоящим полигоном для боевых испытаний российского вооружения и техники. Важно, что подобные проверки боем проходят не только новые и перспективные системы, но и сравнительно старые образцы. Войсковой снайперский комплекс ВСК-94 давно перестал быть новинкой российской оборонной промышленности, однако и его следовало проверить в условиях реального конфликта. Как сообщают из Сирии, это оружие вполне способно показывать высокие результаты и способствовать решению боевых задач.
По материалам сайтов:
https://rg.ru/
http://vestnik-rm.ru/
https://defence.ru/
http://modernfirearms.net/
https://imp-navigator.livejournal.com/
Автор: Рябов Кирилл
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