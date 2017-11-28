Сирия может подключить ООН к переговорам по урегулированию

Одновременно с победой правительственных войск в войне против террористических группировок в Сирии, до которой остались считанные недели, в стране начнется процесс политического урегулирования кризиса. В настоящий момент осуществляются активные приготовления к переговорам по послевоенному устройству, а также определяется состав их участников, в том числе из ряда международных организаций.В частности, на днях министерство иностранных дел Сирии заявило, что не возражает по поводу участия ООН в обсуждении и выработке решений по вопросу дальнейшего будущего арабской республики. Однако во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что при этом требуют от организации «уважать суверенитет и провозглашенное уставом ООН право народов на самоопределение, а также не вмешиваться во внутренние дела».В целом, позиция официального Дамаска по отношению к ООН может показаться достаточно жесткой, но это лишь на первый взгляд. В действительности же, многолетний конфликт продемонстрировал, что подобный подход к деятельности международного органа не лишен смысла и, зачастую, вполне оправдан.Дело в том, что в последние годы организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке все реже выполняет возложенные на нее при создании функции по поддержанию и укреплению мира и безопасности, а также развитию сотрудничества между государствами. Напротив, начиная с конца 20 века она больше напоминает площадку по отстаиванию определенной группой стран, в первую очередь западных, собственных интересов, не реагируя при этом на угрозы глобальной безопасности, регулярно возникающие в мире. Достаточно вспомнить, как в ответ на военное вторжение НАТО сначала в Югославию, а затем в Афганистан, Ирак и Ливию ООН фактически дистанцировалась от прямого участия в процессе урегулирования вышеупомянутых кризисов, предпочитая занимать согласительную с действиями интервентов позицию и критиковать обреченные на уничтожение, но, тем не менее, законные правительства.С началом протестов в Сирии и создания там, при содействии иностранных спецслужб, незаконных вооруженных формирований так называемой умеренной оппозиции, деятельность организации, по сути, осуществлялась по тем же лекалам, что и прежде. С международной трибуны зарубежные политики бездоказательно обвиняли официальные сирийские власти в преступлениях против собственного населения, а на рассмотрение Совета Безопасности с завидным постоянством выносились соответствующие резолюции. Ключевой же темой, долгое время вызывавшей особенные ажиотаж и активность противников Дамаска в Нью-Йорке явилась их попытка обвинить руководство арабской республики в химической атаке в Хан-Шейхуне в апреле этого года, апогеем которой стало досрочное голосование о продлении мандата совместной миссии ООН и ОЗХО, которое, впрочем, провалилось. Данная комиссия, напомним, на протяжении нескольких месяцев проводила расследование инцидента, однако так и не собрала необходимую доказательную базу, опираясь при этом исключительно на показания представителей вооруженной оппозиции и данные из интернета. Как результат – виновными в трагедии были названы военные САР, а представители стран Запада потребовали немедленного наказания президента Башара Асада.Естественно, подобные случаи, наряду с и без того подмоченной репутацией главного международного органа, все чаще заставляют те или иные политические силы при решении возникающих проблем обходиться без его посредничества. Что же касается угасающего сирийского кризиса, то Россия, Турция и Иран, принимающие участие в его урегулировании, обладают реальным влиянием на обстановку в ближневосточном регионе и способны заложить тот фундамент, который позволит истерзанному войной государству как можно скорее встать на ноги, а значит, роль ООН в этой ситуации сведена к минимуму.Тем не менее, Дамаск готов предоставить организации возможность включиться в процесс послевоенного становления государства, что означает нежелание сирийского руководства окончательно хоронить номинальный гарант мировой безопасности. Для ООН же это приглашение станет своеобразным экзаменом, который покажет, готова ли она переформатироваться и выполнять возложенные на нее функции. Если да, то у существующей системы глобальной безопасности в нынешнем виде еще есть перспективы. Если же ООН, как и в предыдущие годы, попытается лоббировать сторонние интересы, ущемляющие права остальных участников политической дискуссии, то окончательно превратиться в пережиток времени, не отвечающий современным требованиям.