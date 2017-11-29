17:55 29 ноября
Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

Юрий Болдырев – о "переходе экономики на военные рельсы": Звонкий, но бесполезный пиар

Юрий Болдырев – о "переходе экономики на военные рельсы": Звонкий, но бесполезный пиар


Президент Владимир Путин заявил, что все крупные предприятия должны быть готовы к наращиванию военного производства. "Способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время – одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства", – заявил президент. При этом Владимир Путин отметил, что соответствующие поручения по модернизации производственных мощностей, формированию резерва материальных и технических ресурсов, обеспечению перевозок войск он давал еще в 2016 году, и попросил подвести итоги того, что сделано. Экономист, экс-зампред Счетной палаты Юрий Болдырев уверен, что эта мера опоздала на 10 лет. Своим экспертным мнением он поделился с Накануне.RU:

– Эти меры опоздали на десять лет. Десять лет назад, если помните, как раз была произнесена Мюнхенская речь Путина, и затем Сердюков был назначен министром обороны. Характерно, что с тех пор не произошло и никакой деошфоризации экономики, несмотря на все обещания.


Попытка перевода производств на какие-то мобилизационные, военные рельсы в условиях, когда реальные финансовые, организационные, людские ресурсы никак не концентрируются, к сожалению, пока напоминает звонкий, но бесполезный пиар.

И, не дай нам Бог, чтобы произошла ситуация, когда нам придется действительно проводить военную мобилизацию. Для того, чтобы этого не допустить, надо было в первоочередном порядке уже 10-20 лет назад начать проводить социально-экономическую мобилизацию. Не разговоры разговаривать о деофшоризации, а реально ее проводить, не создавать паразитические прослойки между госкорпорациями и бюджетом, а создавать механизмы жесткого контроля, чтобы каждая копейка от такой корпорации шла целиком в бюджет, а не в подставные непрозрачные структуры.

Теперь же нужно хотя бы начать концентрировать финансово-экономические ресурсы на ускоренном промышленном и технологическом развитии. Без этого разговоры об ускоренной мобилизации бессмысленны. Этой концентрации как не было, так и нет. Мы остаемся в кандалах ВТО, руками нашей власти продолжает уничтожаться отечественная наука. А без науки никакой обороноспособности быть не может. Если действительно проводить мобилизацию, то в условиях санкций, казалось бы, крайне удобный для этого момент.

Разговоры о военной мобилизации – это очень красиво, но сначала должна быть научно-технологическая, промышленная мобилизация. А ее нет. И нет никаких признаков, что она рано или поздно начнется. Набиулина, Дворкович и Шувалов, а о Чубайсе, Грефе и прочих я и не говорю, ни в коем случае не способствуют тому, чтобы страна мобилизовывалась. Это и есть реальная команда президента, а не та, которую он соберет к выборам из артистов и спортсменов, и тут никакой мобилизации быть не может.

Вообще, при наличии политической воли любую группу людей, соответственно, и любое юридическое лицо, предприятие, вне зависимости от того, в какой форме собственности оно находится – нет проблем перевести на мобилизационные рельсы. Желательно, чтобы для этого была реальная необходимость, а не потому что "офшорным друзьям" захотелось из вашего предприятия выжать последние соки под прикрытием мобилизации. Опыт США после военной депрессии показывает: частная собственность или не частная – для мобилизации никаких препятствий нет. Важно, чтобы это была мобилизация всего общества и всего государства. А не так, что мы с вами подтянем пояса, а друзья власти в офшорах будут радоваться тому, как они удачно тут всех "продинамили" под прикрытием мобилизации.
Первоисточник: https://www.nakanune.ru/articles/113480/


12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. iouris Сегодня, 15:13
    Выводам Юрия Болдырева доверяю, поскольку он относится к числу людей с безупречной репутацией в стране, где репутация практически ничего не значит.
    iouris
    1. ranger Сегодня, 15:22
      Цитата: iouris
      он относится к числу людей с безупречной репутацией в стране, где репутация практически ничего не значит.

      Помимо репутации у него есть еще и умная голова на плечах...
      Потому он и не задержался во властных структурах - там нынче в ходу другие ценности и востребованы другие кадры...
      ranger
    2. Hlavaty Сегодня, 15:48
      Цитата: iouris
      Выводам Юрия Болдырева доверяю, поскольку он относится к числу людей с безупречной репутацией

      Репутация - это хорошо. Но и адекватность не лишней будет. Насчет "звонкого, но бесполезного пиара" абсолютно с ним согласен. А вот про какую страну он говорит это:
      Вообще, при наличии политической воли любую группу людей, соответственно, и любое юридическое лицо, предприятие, вне зависимости от того, в какой форме собственности оно находится – нет проблем перевести на мобилизационные рельсы.

      Магическая "политическая воля" может мобилизовать Усманова, Абрамовича и других олигархов? Как показывает опыт Украины - олигархи предают страну первыми. А дальше Запад их руками устраивает экономический коллапс в стране, политический кризис и оп-а... "политическая воля" в отставке или в инсульте.
      В России "политическая воля" должна сначала материализоваться в виде опричнины или НКВД, а потом она уже сможет кого-то мобилизовать.
      Hlavaty
      1. проходящий Сегодня, 17:39
        Магическая "политическая воля" может мобилизовать Усманова, Абрамовича и других олигархов? Как показывает опыт Украины - олигархи предают страну первыми.

        Поставить под контроль движение активов! И пусть потом предает,останется с тем что вывел до этого в офшоры. Внешнее управление ,национализация активов за измену родине. Может так?
        проходящий
    3. Диванный Хенераль Сегодня, 17:20
      Болдырев - такое же трепло, как и петя вальцман. "Яблоко" - в том числе и его детище. Так что, так что...
      Диванный Хенераль
  2. andrej-shironov Сегодня, 15:37
    Обычный пиар со стороны власти.
    andrej-shironov
  3. 16112014nk Сегодня, 16:27
    Антинародные власти действительно озаботились о "военных рельсах". Но это, скорее всего для внутреннего употребления, против взявшего в руки вилы народа. Власть, она как кошка - чует, чьё мясо ест. И какие могут быть последствия. Вот против всего этого упреждающие меры.
    16112014nk
  4. turbris Сегодня, 16:50
    Опыт США после военной депрессии показывает: частная собственность или не частная – для мобилизации никаких препятствий нет. Важно, чтобы это была мобилизация всего общества и всего государства. А не так, что мы с вами подтянем пояса, а друзья власти в офшорах будут радоваться тому, как они удачно тут всех "продинамили" под прикрытием мобилизации.
    По моему автор тут сам себе противоречит, именно олигархи в США и наживались на военных заказах, их и мобилизовывать не пришлось. А готовность к мобилизации - это необходимая часть обороноспособности государства жаль, что раньше этим никто не занимался, так что тут критика как-то неуместна, это не политика и тут действительно не важно чья эта собственность, главное чтобы олигархи это поняли.
    turbris
  5. Lnglr Сегодня, 17:00
    Уважаю Болдырева за честность и порядочность. Удивительно, что не сломался (не продался) и при этом до сих пор живой.
    Lnglr
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 17:26
      Еще раз повторю. Сей деятель является одним из отцов-основателей партии "Яблоко". Так что ему дорога - с пляжа и без панамки.
      Диванный Хенераль
      1. проходящий Сегодня, 17:42
        Еще раз повторю. Сей деятель является одним из отцов-основателей партии "Яблоко". Так что ему дорога - с пляжа и без панамки.

        Не знаю, насколько вы правы про яблоко.
        Но напомню Путин основатель ЕР , так что с ним за этот подарок сделать?
        проходящий
Картина дня