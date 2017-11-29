Юрий Болдырев – о "переходе экономики на военные рельсы": Звонкий, но бесполезный пиар

Президент Владимир Путин заявил, что все крупные предприятия должны быть готовы к наращиванию военного производства. "Способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время – одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства", – заявил президент. При этом Владимир Путин отметил, что соответствующие поручения по модернизации производственных мощностей, формированию резерва материальных и технических ресурсов, обеспечению перевозок войск он давал еще в 2016 году, и попросил подвести итоги того, что сделано. Экономист, экс-зампред Счетной палаты Юрий Болдырев уверен, что эта мера опоздала на 10 лет. Своим экспертным мнением он поделился с Накануне.RU:– Эти меры опоздали на десять лет. Десять лет назад, если помните, как раз была произнесена Мюнхенская речь Путина, и затем Сердюков был назначен министром обороны. Характерно, что с тех пор не произошло и никакой деошфоризации экономики, несмотря на все обещания.Попытка перевода производств на какие-то мобилизационные, военные рельсы в условиях, когда реальные финансовые, организационные, людские ресурсы никак не концентрируются, к сожалению, пока напоминает звонкий, но бесполезный пиар.И, не дай нам Бог, чтобы произошла ситуация, когда нам придется действительно проводить военную мобилизацию. Для того, чтобы этого не допустить, надо было в первоочередном порядке уже 10-20 лет назад начать проводить социально-экономическую мобилизацию. Не разговоры разговаривать о деофшоризации, а реально ее проводить, не создавать паразитические прослойки между госкорпорациями и бюджетом, а создавать механизмы жесткого контроля, чтобы каждая копейка от такой корпорации шла целиком в бюджет, а не в подставные непрозрачные структуры.Теперь же нужно хотя бы начать концентрировать финансово-экономические ресурсы на ускоренном промышленном и технологическом развитии. Без этого разговоры об ускоренной мобилизации бессмысленны. Этой концентрации как не было, так и нет. Мы остаемся в кандалах ВТО, руками нашей власти продолжает уничтожаться отечественная наука. А без науки никакой обороноспособности быть не может. Если действительно проводить мобилизацию, то в условиях санкций, казалось бы, крайне удобный для этого момент.Разговоры о военной мобилизации – это очень красиво, но сначала должна быть научно-технологическая, промышленная мобилизация. А ее нет. И нет никаких признаков, что она рано или поздно начнется. Набиулина, Дворкович и Шувалов, а о Чубайсе, Грефе и прочих я и не говорю, ни в коем случае не способствуют тому, чтобы страна мобилизовывалась. Это и есть реальная команда президента, а не та, которую он соберет к выборам из артистов и спортсменов, и тут никакой мобилизации быть не может.Вообще, при наличии политической воли любую группу людей, соответственно, и любое юридическое лицо, предприятие, вне зависимости от того, в какой форме собственности оно находится – нет проблем перевести на мобилизационные рельсы. Желательно, чтобы для этого была реальная необходимость, а не потому что "офшорным друзьям" захотелось из вашего предприятия выжать последние соки под прикрытием мобилизации. Опыт США после военной депрессии показывает: частная собственность или не частная – для мобилизации никаких препятствий нет. Важно, чтобы это была мобилизация всего общества и всего государства. А не так, что мы с вами подтянем пояса, а друзья власти в офшорах будут радоваться тому, как они удачно тут всех "продинамили" под прикрытием мобилизации.