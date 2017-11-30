17:33 30 ноября
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«Замучаетесь пыль глотать»: а ведь Путин предупреждал



В нынешнем, 2017 году исполнилось 15 лет одному из самых известных и красочных высказываний Владимира Путина, относящихся к начальному периоду его президентской деятельности.

"Замучаетесь пыль глотать" — немногим менее известно, нежели его знаменитое "мочить в сортире", сказанное еще на посту премьер-министра в 1999 году. Однако если контекст второго комментария — борьба с терроризмом — и по сей день очевиден для всех, то в связи с чем Путин высказался тогда про "пыль", многими уже подзабылось. А между тем его тогдашние слова по-своему даже более примечательны — и о них стоит напомнить.


Летом 2002 года российский президент принял участие в работе IV съезда Торгово-промышленной палаты России. Там он попытался донести до представителей отечественного бизнеса простую мысль о том, что вывезенные из России капиталы не находятся за границей в безопасности. Наоборот, велика угроза их заморозки и, соответственно, потери контроля над ними со стороны владельцев. Закончил Путин эмоциональным комментарием: "Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!"

Это был, видимо, самый первый раз, когда президент поднял эту тему. Тогда бизнес этого откровенно не оценил. Выступление Путина еще достаточно долго сопровождалось ироничными комментариями российских предпринимателей и деловой прессы.

То были времена слабого российского государства, еще не пришедшего в себя после 1990-х годов, и оптимистичной безоглядной веры большинства (даже весьма опытных и циничных людей) в радужность жизни на Западе, в абсолютность прав и свобод человека, безоговорочную защищенность собственности там.

С тех пор утекло много воды. Тема "не доверяйте Западу — только Россия обеспечит защиту вам и вашим капиталам", обращенная к бизнесу, звучит ныне у Путина регулярно, и над ней уже давно перестали посмеиваться, поскольку сама жизнь доказала правоту президента и его впечатляющую прозорливость в этом вопросе еще тогда, 15 лет назад. И продолжает доказывать.

Количество ситуаций, подтверждающих правоту Путина, теперь столь велико и многообразно, что можно выбирать примеры на любой вкус: от Бориса Березовского, который к моменту смерти оказался успешно разорен своими западными партнерами, до бывшего банкира Сергея Пугачева, приговоренного британским судом к двум годам заключения и укрывающегося во Франции. Число же людей, просто потерявших на Западе колоссальные суммы (вроде Дмитрия Рыболовлева, который был обманут своим арт-дилером чуть ли не на миллиард долларов), достигает многих десятков. Также все чаще появляются встревоженные рассказы эмигрантов об ужесточающихся проверках банковских и налоговых служб происхождения их средств с весьма неприятными эксцессами — типа заморозки счетов на период проверки.

Среди этих людей есть как те, кто позиционируют себя жертвами тиранического режима Кремля, спасающимися от преследования ФСБ и лично Путина, так и просто российские бизнесмены, делящие свою жизнь между родиной и Западом, питающие искреннюю слабость к Английской набережной в Ницце или к лондонским портным с улицы Сэвил-Роу.
Если первая группа — тема для отдельного разговора, то вторые заслуживают сегодня особого внимания, поскольку в полку тех, кто столкнулся с проблемами на Западе, ныне прибыло.

Причина проблем сенатора Сулеймана Керимова с французскими правоохранителями точно не известна. Чаще других называют неуплату налогов. Согласно высказанной в СМИ версии, французские власти предположили, что именно Керимов является настоящим владельцем некоторой роскошной недвижимости в их стране, поскольку он регулярно ею пользовался, а это действительно подразумевает налоги, которые, кстати, во Франции являются одними из самых высоких в мире.

В результате сенатор и бизнесмен стал еще одним наглядным примером всем выходцам из России на Западе, что никакие деньги не дадут им достаточной защиты. Скорее, наоборот, могут стать источником серьезных проблем. Учитывая, что вся эта история разворачивается перед Новым годом, который многие состоятельные люди в России предпочитают проводить в Европе и, в частности, во Франции, несомненно, у них есть повод задуматься, а не стоит ли им встретить праздники дома.

Тем же вопросом задалась глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая предположила, что задержание Керимова может являться "началом охоты за представителями нашего крупного бизнеса, уже даже за политическими, государственными деятелями".

Кстати, в положении Керимова, несмотря на всю неприятность, есть один плюс: в данный момент государственная машина России — от парламента до МИД — работает на его освобождение. Когда за тобой стоит целое государство, шансы на благополучный исход дела все-таки возрастают.

Это, в свою очередь, является ясным сигналом всем остальным российским крупным капиталам, что в случае проблем на Западе родина их не оставит без поддержки. Если, конечно, они сами не предпочтут ее бросить.

Тем не менее вся эта история стала очередным даже не звоночком, а набатом для российского бизнеса и чиновничества. Возможности усидеть на двух стульях — работать и зарабатывать тут, а отдыхать, тратить и хранить деньги там — уменьшаются с каждым днем.

Однозначный выбор в ту или иную сторону становится более неизбежным. Однако выбор в пользу Запада означает все большую беззащитность и все большую угрозу потерять в итоге все. А выбор в пользу России означает практический патриотизм. То есть патриотизм, который предполагает необходимость жить, работать, хранить заработанное, отдыхать и растить детей здесь, на родине.
Автор: Ирина Алкснис
Первоисточник: http://postnovosty.ru/rossiya/176878-zamuchaetes-pyl-glotat-a-ved-putin-preduprezhdal.html


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Комментарии 11

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  1. GAF Сегодня, 15:31
    Настоящий патриот тот, кто, чтобы не обременять Родину деньгами, вывозит их за рубеж.
    GAF
    1. twviewer Сегодня, 15:47
      пусть даже и в футляре для виолончели. кстати напомните, чем там наша чапмэн разведка в штатах то занималась, а на окраине чем?
      twviewer
      1. sabakina Сегодня, 16:55
        Цитата: twviewer
        пусть даже и в футляре для виолончели. кстати напомните, чем там наша чапмэн разведка в штатах то занималась, а на окраине чем?

        Может быть, тем же самым, что и наш Исаев, он же фон Штирлиц?
        sabakina
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:13
          Тем же вопросом задалась глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая предположила, что задержание Керимова может являться "началом охоты за представителями нашего крупного бизнеса, уже даже за политическими, государственными деятелями"

          "Идёт охота на волков! Идёт охота!" Действительно: те, кто хранит свои наворованные деньги за рубежом и есть волки. Только настоящие волки никогда не режут скот рядом со своим логовом. А эти "люди - волки" грабят именно там, где живут. Может всё дело в том, что их "логово" не здесь в России, а на западе? Они не учли одного, что логово волка всегда разрушали и не жалели даже маленьких волчат. Вот это похоже скоро и ждёт наших "волков" за границей. Они ещё этого не поняли, но их логова уже обнесли красными флажками, и загонщики принялись за дело.
          СРЦ П-15
    2. GAF Сегодня, 15:50
      Цитата: GAF
      Настоящий патриот тот, кто, чтобы не обременять Родину деньгами, вывозит их за рубеж.

      Тот же тов. Березовский на закате своей карьеры написал Путину покаянное письмо с обещанием вернуться в милую Россиюшку с пустым карманом без честным трудом нажитых денег.
      GAF
  2. Сергей-svs Сегодня, 15:39
    ...Количество ситуаций, подтверждающих правоту Путина, теперь столь велико и многообразно, что можно выбирать примеры на любой вкус:...до бывшего банкира Сергея Пугачева, приговоренного британским судом к двум годам заключения и укрывающегося во Франции...

    Правдивый рассказ опального банкира: -Терран Влад всё взял и забрал. Всё нажитое непосильным трудом. Три магнитофона, три портсигара отечественных, куртки кожаные.. три! lol
    Ещё одна жертва кровавого режима, аж совестливо так выступили - сльози на очах! crying

    P.S. В удивительной стране мы живём. yes Заработал - это когда украл и не поймали, а когда поймали, но успел убежать за границу это - жертва режима! laughing laughing laughing
    Сергей-svs
  3. solzh Сегодня, 15:48
    Деньги как уходили за границу, так и уходят, и будут уходить.
    solzh
  4. Антианглосакс Сегодня, 16:11
    Цитата: solzh
    Деньги как уходили за границу, так и уходят, и будут уходить.

    Не будут, если наше начальство этого не захочет. Но пока хочет...
    Антианглосакс
  5. изя топ Сегодня, 16:40
    да не хранить надо заработанное-наворованное,а производства открывать.а то куда ни сунься-сделано в китае,чехии,филиппинах...
    изя топ
  6. михаил3 Сегодня, 17:24
    Мне ситуация непонятна. Вот не понятна! По логике было бы правильно заманивать наших чинуш и богачей на Запад. Вместо этого их вынуждают быть именно на Родине, а значит не грабить тут, а как то по человечески хозяйствовать...
    Неужели Запад и вправду решил, что в ответ на пресс наши толстсумы сменят тут строй, президента, и т.д. и т.п.?! С чего бы? Наши ребята с улицы пришли, а там закон простой, прогнись раз - дожмут. Обязательно дожмут. Какой сумасшедший поверит в то, что выполнение требований Запада что то гарантирует? Все, кто требования выполнили, или мертвы или в полной... красоте.
    Ничего не понял, честно.
    михаил3
  7. Одиссей Сегодня, 17:30
    История с Керимовым замечательна от начала до конца.И тем что этот "эффективный собственник" разумеется был "государственным деятелем", и тем ,что Франция (Франция,Карл !) положила с прибором на его "неприкосновенность" и дип.паспорт,и тем ,что этого "государственного деятеля" задержали за неуплату налогов не в России,а за рубежом где этот "патриот" скупал недвижимость.Ну и вишенкой на торте,та решимость с которой вся вертикаль власти РФ стала спасать несчастного олигарха-"своих не бросаем".
    Как говориться,эта история-все что вы хотели узнать о современной РФ,но боялись спросить.
    P.S. Можно только представить,что расскажет это важный "секретоноситель" (он точно знает куда идут денежные потоки и у кого где спрятаны деньги)в рамках сотрудничества с Французским следствием.
    Одиссей
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