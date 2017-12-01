Так выглядит и действует новейшая израильская боевая машина победы

Танк "Меркава-IV" ("Барак") полностью управляется компьютерами, оснащен средствами дополненной реальности и должен сыграть решающую роль на поле бояВ последние годы бронетанковые силы ЦАХАЛа заняты борьбой за выживание. Все чаще раздаются голоса, утверждающие, что в новой войне танку места не найдется. Последние проверки боем - во второй Ливанской войне и двух операциях в Газе - показали, что танки слишком уязвимы. Неудивительно, что командование старается не прибегать к наземным операциям, решая проблемы с воздуха или при помощи спецназа.У разработчиков появился, возможно, последний шанс создать современную машину для поддержки сухопутных сил и самостоятельных операций. Возглавляющий разработчиков бригадный генерал Барух Мацлиах сказал: "Я мечтаю, что в тот день, когда возникнет потребность в танках, машины нового поколения решат исход войны"."Барак" - результат продолжительных усилий. Сегодня мы можем рассказать лишь о малой части его характеристик. Это танк, но... не просто танк. Это 70-тонное чудовище, вооруженное искусственным интеллектом. Его экипаж - это пятеро: четверо солдат и робот, который будет обнаруживать цель, предупреждать, советовать, анализировать и наводить на цель приятным женским голосом (разработчики выяснили, что говорящий мужским голосом робот воспринимается как полноценный член экипажа, а это бойцам мешает).Барух Мацлиах - начальник бронетанкового управления министерства обороны, лауреат Премии Израиля. "Мы испытывали идею создания "беспилотного" танка-робота. В экспериментах все проходило гладко, но танк - это не дрон-беспилотник, вылетающий в определенный момент и через несколько часов приземляющийся, после чего неделями отдыхающий. Танку нужен экипаж".Новый танк разработан на базе машины "Меркава-IVМ" ("М" означает, что танк оснащается системой активной защиты "Ветровка", "Меиль-руах"). "Барак" оснащен 46 компьютерами и десятками датчиков, превращающими его в смертоносную цифровую систему, способную поражать 90% целей первым снарядом.В нынешних танках поиском целей заняты члены экипажа. В "Бараке" работает дополнительный компьютер, называемый в бронетанковом управлении "компьютером целеуказаний". По существу, это управляемое искусственным интеллектом устройство, собирающее данные с остальных компьютеров танка и предоставляющее командиру экипажа нужную информацию, включая видео. Процесс поиска цели и стрельбы происходит за секунды, командир не только получает достоверные данные, но ему также предлагают план действий. Часть операций компьютер производит самостоятельно. Так, после идентификации угрозы компьютером тот сам устанавливает прицел, не дожидаясь, пока командир это сделает. На экране высвечивается увеличенное изображение объекта, от которого исходит угроза.Число целей, определяемых компьютером, гораздо больше, координаты намного точнее. Прочие компьютеры и датчики, включая камеры панорамного дневного и ночного обзора, в дождь и туман, определят любое движение в окрестностях танка, пометят объект и узнают, враждебен ли он. Главный компьютер подскажет, какое оружие применить по цели. Он также назовет командиру господствующие над полем боя высоты, откуда можно вести атакующие действия."Барак" спроектирован так, чтобы реакция на стрельбу была автоматической, без привлечения человека. В бронетанковых войсках решили оставить на время принятие решения о стрельбе командиру танка, опасаясь "дружественного огня".Часть этих технологий применялась во время "Нерушимой скалы". Кстати, снаряд танка летит быстрее противотанковой ракеты, т. е. выпустивший ракету расчет будет снят до того, как "Ветровка" перехватит ракету.Бронетанковые войска все еще переваривают технологические новинки, которыми уже давно пользуются летчики и моряки. В прошлом месяце испытывался шлем командира танка, который производится концерном "Эльбит" и напоминает шлемы пилотов современных самолетов вроде F-35. Когда командир поворачивает голову, он видит перед глазами на экране то, что происходит вокруг, и получает информацию для принятия решения. Танкисты весьма довольны новинкой. Кто бы поверил, что летный шлем пригодится в танке!Главное ментальное изменение, которое привнесет "Барак" в бронетанковые войска, - это изменение расположения экипажа. Больше нет войны в башне, военнослужащие спрятаны и максимально защищены. Крышка люка башни не поднимается, танкисты, как подводники, просматривают поле боя в перископ. Новейшие боевые машины пехоты также будут вооружаться компьютерами и датчиками такого класса.Бронетанковое управление было создано в 1970 году. Первым его произведением стал танк "Меркава-I", сошедший с конвейера в 1979 году. С тех пор в Израиле изготовили не одну тысячу танков, но при этом нельзя сказать, что производство было массовым. До сих пор темпы сборки боевых машин на конвейере, по сути дела, минимальные. Больше внимания уделяется сохранению производственной линии в рабочем состоянии на случай, когда неожиданно - а это всегда бывает неожиданно - понадобится срочно ускорить темпы работ и нарастить производство, чтобы обеспечить армию боевыми машинами.Танк "Меркава" появился на свет как реакция на травмы Войны Судного дня. Тогда состоявшие на вооружении боевые машины не показали нужной степени защищенности. В той войне приняли участие 2000 танков, большая часть были модернизированными американскими и британскими машинами времен Второй мировой. В результате 800 были в разной степени повреждены, 500 выведены из строя. Число погибших достигло 1,7 человека на поврежденный танк.Во Второй ливанской войне принимали участие танки "Меркава" с реактивной защитой. На территорию Ливана ввели 400 танков, 5% из них были повреждены, пять полностью уничтожены. В среднем в поврежденном танке погибал один человек, большинство же погибли в полностью уничтоженных машинах. В операции "Нерушимая скала" часть танков была снабжена активной защитой, и ни один из модернизированных танков не пострадал."2006 год был поворотным пунктом, - говорит Мацлиах. - Когда я видел поврежденный танк, то чувствовал, будто у меня руку отняли. С активной защитой, нашей "Ветровкой", мы опережаем весь мир. США покупают у нас для танка "Абрамс" 100 таких установок. Никогда у нас, к сожалению, не будет достаточного количества систем, чтобы защитить бронированные машины всех типов, но любая часть, вторгающаяся в Ливан, будет защищена наилучшим образом. Мы готовим танки к будущим полям сражений. Уже сегодня они вооружены снарядами, о которых не слышали в 2005 году, они были разработаны израильским военным концерном ТААС для поля боя с "исчезающим врагом". В 2011 году на вооружение поставили снаряд "каланит" (анемон), официальное название - 120 mm APAM-MP-T, M329, боевое применение началось в 2014 году. Это многоцелевые снаряды, проникающие в бункеры и уничтожающие живую силу, но способные пробивать и танковую броню на расстоянии 5 км, уничтожать осколками пехоту, подрывать здания, транспортные средства, даже вертолеты. Но танк - не только орудие. Если танкисты на учениях не достигают 90% поражения первым снарядом, мы анализируем и устраняем недочеты".